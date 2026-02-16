Персональные данные: самые популярные вопросы и ответы

Какие данные считаются персональными

Персональные данные — это любая информация, которая прямо или косвенно относится к определенному физическому лицу (статья 3 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ). Важно, чтобы по этим сведениям можно установить конкретного человека, даже если для этого требуется сопоставление нескольких факторов.

Закон делит персональные данные на несколько категорий:

Обычные ПДн: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, адрес, номер телефона, ИНН, СНИЛС и т.д. Специальные категории персональных данных: сведения о расовой и национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. Обработка таких данных допускается только в случаях, прямо указанных в статье 10 ФЗ №152-ФЗ. Например, если есть согласие субъекта или ПДн нужны для исполнения трудового законодательства. Биометрические ПДн. Это данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека и используются для идентификации: изображение лица, отпечатки пальцев, голос, радужка глаза (статья 11 ФЗ №152-ФЗ). Иные ПДн: служебные идентификаторы, логины, IP-адреса, данные о действиях пользователя на сайте, если их можно связать с конкретным лицом.

Например, имя физлица, номер телефона и адрес электронной почты, указанные при оформлении заказа в интернет-магазине — это ПДн, а просто имя или фамилия — нет.