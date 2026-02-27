Новые правила заполнения формы ЕФС-1 с 1 января 2026 года

Теперь о том, как заполнить ЕФС-1 в части трудовой функции. С 1 января 2026 года действует новый классификатор профессий ОКПДТР (ОК 016-2025). Если у должности сотрудника изменился код ОКЗ, это нужно отразить. Либо через мероприятие сдается ЕФС-1 при переводе (если меняется и название должности), либо через корректировку последнего кадрового события

Уточнили коды и правила . Появился новый код «ЧАЭСКОМ» для командировок за пределы радиоактивных зон. А для иностранных работников ввели код «МДИГ». Также изменился подход к ОКВЭД: теперь ориентируемся на данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП на дату сдачи отчета.

Перестали следить за «дистантом» . Отменили специальные коды для приема или перевода на дистанционную (ДИСТ) и надомную (НДОМ) работу. Если человек продолжает трудиться вне офиса, но характер его работы не меняется, отдельно сообщать об этом в СФР с 2026 года не нужно.

Убрали лишнюю отчетность . Это, пожалуй, самая приятная новость. Больше не нужно подавать сведения ЕФС-1, когда сотрудница уходит в декрет или в отпуск по уходу за ребенком. Тип «Назначение выплат по ОСС» из подраздела (п/р) 1.2 исключен.

Структура ЕФС-1 в 2026 году осталась прежней: все тот же титульный лист, разделы и подразделы. Но есть изменения, которые касаются трех вещей:

Что изменилось в ЕФС-1 с 30 декабря 2025 года

Не позднее 26 января 2026 года (так как 25 января — воскресенье)

Тут главное — не запутаться, потому что у каждого подраздела свой дедлайн. Отчет ЕФС-1 с разными типами сведений сдается в разные сроки:

Как заполнять ЕФС-1 по новым правилам в 2026 году

Титульный лист ЕФС-1

С титульником все привычно, но есть нюансы, о которых важно помнить: Регистрационный номер — ваш номер в СФР. Тут без изменений.

ИНН и КПП . Для организаций ИНН — 10 знаков, поэтому в 12-значном поле после цифр ставим прочерки. КПП должен строго соответствовать выписке из ЕГРЮЛ. Для ИП и физлиц КПП не заполняется.

Код по ОКВЭД . Самый важный момент! Для вновь созданных организаций код берется из данных госрегистрации. Для остальных — по состоянию на дату сдачи отчетности, ориентируясь на тот ОКВЭД, который сейчас актуален в ЕГРЮЛ. Если в течение года вы подтверждали основной вид деятельности в СФР и код изменился, в отчете указываем новый.

ОГРН/ОГРНИП. У юрлиц ОГРН состоит из 13 цифр, а в поле для него — 15 ячеек. Поэтому первые две ячейки заполняем нулями (00...).

Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1

Этот п/р посвящен данным самого работника — застрахованного лица: СНИЛС, ФИО, дата рождения . Заполняем строго по документу, подтверждающему регистрацию в системе индивидуального учета. Без инициалов, только полные данные.

ИНН работника. Указываем все 12 цифр.

Статус ЗЛ (застрахованного лица). Тут важно не ошибиться с кодом. Для иностранцев, которые подлежат страхованию по международным договорам, используем новый код — «МДИГ». Для граждан РФ по-прежнему ставим «ГРФ».

Подраздел 1.2 подраздела 1 ЕФС-1

Сведения о страховом стаже (бывший СЗВ-СТАЖ). Что здесь указывается: Тип сведений . Если вы сдаете ЕФС-1 за год, ставите «Исходная». Для тех, кто выходит на пенсию, есть тип «Назначение пенсии».

Период работы . Заполняем датами начала и окончания работы в отчетном году.

Территориальные условия (графа 4) . Тут для «северян» появилась новая градация кодов (РКС, МКС, РКСР, МКСР и даже комбинированный МКС-РКСР). Выбирайте код в зависимости от того, к какой местности отнесена территория по старому и новому перечням.

Неполное рабочее время . Если человек работает на полставки (неполный день), в графе 6 «Основание (код)» нужно указывать объем работ (долю ставки). Это важно для корректного расчета стажа.

Дополнительные сведения (графа 7). Заполняется в соответствии с кодами об особенностях исчисления страхстажа: например, ДОГОВОР, ДЕКРЕТ, ВАХТА, ОБЩЕСТ и т.д.

Подраздел 1.3 подраздела 1 ЕФС-1

Этот п/р — узкоспециализированный. Он нужен только государственным и муниципальным учреждениям. Что здесь главного: Периодичность и сроки . В отличие от годового стажа, ЕФС-1 в СФР по этому п/р сдается ежемесячно. Крайний срок — не позднее 25-го числа следующего месяца.

Категории персонала . Самая важная часть — кодировка должности. Нужно указать не просто название, а специальный код категории персонала. Код должен быть максимально детальным, чтобы статистика была точной.

Звания и степени. Если у сотрудника есть ученая степень (кандидат или доктор наук) или почетное звание, это тоже нужно отразить с помощью специальных кодов.

Подраздел 2 раздела 1 ЕФС-1

Этот подраздел — приложение к подразделу 1.2. Сам по себе он не сдается, а идет в пачке с отчетом на сотрудников, у которых есть право на досрочную пенсию (льготники, вредники, северяне). Его задача — подтвердить, что у организации есть законные основания считать профессию льготной. Здесь всего две основные графы. В графе 8 «Код особых условий труда/код выслуги лет» вы ставите тот же код, что и в графе 8 подраздела 1.2 (например, «27-1», «27-2», «27-6»). А в графе 9 «Код позиции списка» нужно указать код профессии из постановления Правительства от 16 июля 2014 г. №665. Важно: если в подразделе 1.2 вы указали особые условия труда, он должен быть заполнен обязательно, иначе у сотрудника могут возникнуть проблемы при расчете льготного стажа. .

Подраздел 3 раздела 1

Этот п/р сдают только те работодатели, которые участвуют в программе государственного софинансирования пенсий или по своей инициативе перечисляют дополнительные взносы на накопительную пенсию сотрудников. Если вы просто платите зарплату и стандартные взносы, этот раздел вам не нужен. Срок сдачи — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В отчете нужно указать реквизиты платежного поручения, период уплаты и поименный список сотрудников с суммами: сколько они перечислили добровольных взносов, и сколько добавил работодатель (если такая опция предусмотрена коллективным договором). На практике этот подраздел встречается редко, но если вы участвуете в программе, забывать о нем нельзя.

Раздел 2 ЕФС-1

Это бывший 4-ФСС. Здесь вы отчитываетесь по взносам на травматизм. Ключевое новшество 2026 года касается показателя «Численность работающих инвалидов». Теперь в него включаются только те сотрудники с инвалидностью, на выплаты которым в отчетном периоде начислялись взносы. Если инвалид числится в штате, но весь квартал был в отпуске без сохранения зарплаты, в эту графу он не попадает. Также в разделе появилось поле «Льгота». Его заполняют общественные организации инвалидов, чтобы подтвердить право на пониженный тариф взносов.

Подраздел 2.1

Это таблица внутри раздела 2, где вы непосредственно рассчитываете базу и сами взносы на травматизм. В строках 1–3 показываете выплаты, необлагаемые суммы и базу. В строке 4 — выплаты инвалидам. В строках 5–8 — тариф, скидки и надбавки. Но есть важный нюанс для компаний со сложной структурой. Если у вас есть обособленные подразделения, которые выделены в самостоятельные классификационные единицы (СКЕ), то строки 5, 6, 7 и 8 этого подраздела вы не заполняете. Для них предусмотрен отдельный подраздел 2.1.1, где считается взнос по каждому такому подразделению.

Подраздел 2.2 раздела 2

Этот подраздел — строго для компаний, которые занимаются аутстаффингом, то есть предоставляют персонал по договору о предоставлении труда работников. Если вы направляете своих сотрудников работать в другую организацию, именно здесь вы показываете, кому именно (регистрационный номер принимающей стороны, ИНН, КПП) и с какими выплатами. Компаниями, которые не предоставляют персонал, этот п/р не заполняется.

Подраздел 2.3 раздела 2