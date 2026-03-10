Информационная безопасность персональных данных: актуальный гайд для 2026 года

Что такое информационная безопасность персональных данных

С точки зрения законодательства информационная безопасность персональных данных (ИБ ПДн) — это состояние защищенности информации, обрабатываемой оператором, которое обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность данных при их обработке в информационных системах ПДн. Это комплексный процесс, включающий правовые, организационные и технические меры, направленные на нейтрализацию актуальных угроз.

Реализация этих мер базируется на фундаментальных принципах, закрепленных в статье 5 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ: