Государственная регистрация товарного знака: как пройти процедуру в 2026 году

Что такое товарный знак

Товарный знак (ТЗ) — это обозначение, которое используется для индивидуализации товаров. Простыми словами, это ваше имя на рынке, которое позволяет потребителю безошибочно выделить вашу продукцию среди конкурентов. Право на него удостоверяется свидетельством, а само понятие закреплено в статье 1477 Гражданского кодекса.

Основные виды ТЗ:

Словесные . Это могут быть оригинальные слова, словосочетания, слоганы или имена собственные. Например, Apple, «Газпром» или «Вкусно — и точка». Они наиболее распространены и проще всего проверяются.

Изобразительные . Сюда относятся логотипы, рисунки, абстрактные фигуры и любые графические изображения. Классические примеры — «галочка» Nike или надкушенное яблоко Apple.

Комбинированные . Самый популярный вариант для бизнеса, сочетающий в себе текст и графику (например, логотип с названием компании в уникальном начертании).

Объемные . Это трехмерные объекты — форма упаковки или самого товара. В мире самый известный пример — форма бутылки Coca-Cola.

Звуковые. Редкий, но допустимый вид. Это может быть, например, короткая мелодия (джингл), которая будет ассоциироваться у людей с вашим товаром/услугой.

Вы вправе зарегистрировать знак в любом цвете или цветовом сочетании.