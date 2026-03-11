Государственная регистрация товарного знака: как пройти процедуру в 2026 году

Рассмотрим пошагово, как пройти эту процедуру без лишних ошибок и снизить вероятность отказа.
Что такое товарный знак
Товарный знак (ТЗ) — это обозначение, которое используется для индивидуализации товаров. Простыми словами, это ваше имя на рынке, которое позволяет потребителю безошибочно выделить вашу продукцию среди конкурентов. Право на него удостоверяется свидетельством, а само понятие закреплено в статье 1477 Гражданского кодекса.
Основные виды ТЗ:
Словесные. Это могут быть оригинальные слова, словосочетания, слоганы или имена собственные. Например, Apple, «Газпром» или «Вкусно — и точка». Они наиболее распространены и проще всего проверяются.
Изобразительные. Сюда относятся логотипы, рисунки, абстрактные фигуры и любые графические изображения. Классические примеры — «галочка» Nike или надкушенное яблоко Apple.
Комбинированные. Самый популярный вариант для бизнеса, сочетающий в себе текст и графику (например, логотип с названием компании в уникальном начертании).
Объемные. Это трехмерные объекты — форма упаковки или самого товара. В мире самый известный пример — форма бутылки Coca-Cola.
Звуковые. Редкий, но допустимый вид. Это может быть, например, короткая мелодия (джингл), которая будет ассоциироваться у людей с вашим товаром/услугой.
Вы вправе зарегистрировать знак в любом цвете или цветовом сочетании.
Что не может быть товарным знаком
Однако не любое обозначение можно официально зарегистрировать. Когда Роспатент может отказать в выдаче свидетельства:
Отсутствие различительной способности. Нельзя зарегистрировать обозначения, вошедшие во всеобщее употребление (например, «Шоколад», «Молоко»), общепринятые символы и термины, а также элементы, указывающие на вид, качество или свойства товара. Ваше обозначение должно быть уникальным, а не описательным.
Ложные или вводящие в заблуждение элементы. Нельзя использовать элементы, которые могут обмануть потребителя относительно свойств или производителя товара.
Элементы, противоречащие общественным интересам. Это касается противоречия принципам гуманности и морали.
Государственная символика и официальные наименования. Использование гербов, флагов, а также официальных наименований государств и организаций без соответствующего разрешения запрещено.
Сходство с чужими ТЗ. Это самое частое основание для отказа. Если ваше обозначение сходно до степени смешения с уже зарегистрированным знаком или в Роспатенте уже есть заявка с наибольшим приоритетом в отношении однородных товаров, вам откажут.
Закон допускает исключение: если вы давно используете свой бренд, и покупатели уже научились отличать вас по нему от конкурентов, то даже «слабый» знак можно зарегистрировать. Такая регистрация возможна, если название стало узнаваемым задолго до подачи заявки.
Почему стоит зарегистрировать товарный знак
Защита от контрафакта и недобросовестной конкуренции. Зарегистрированный знак дает вам исключительное право использовать его. Если конкуренты начнут продавать товары под вашим брендом, вы сможете блокировать их карточки на маркетплейсах (Wildberries, Ozon) через администрацию площадки. Кроме того, вы вправе требовать компенсацию в суде — с 4 января 2026 года максимальная сумма повысилась с 5 до 10 миллионов рублей.
Минимизация рисков для бизнеса. Используя незарегистрированное название, вы рискуете сами стать нарушителем. Если выяснится, что ваш бренд уже принадлежит другому лицу, вас ждут не только блокировка товаров, но и крупные штрафы, а также компенсации в пользу правообладателя.
Возможность монетизации. Товарный знак — это актив. Вы можете продать знак по договору об отчуждении исключительного права или предоставить право использования по лицензионному договору, договору франшизы Это открывает дополнительные источники дохода.
Охрана инвестиций в маркетинг. Вкладывая миллионы в раскрутку бренда, вы должны быть уверены, что эти инвестиции не пойдут на пользу конкуренту, который перехватит имя. Регистрация создает исключительное право на ТЗ и позволяет защищать его в административном и судебном порядке.
Легальное использование иностранных слов. С 1 марта 2026 года все рекламные тексты должны быть только на русском, в том числе и названия брендов. Но это требование не распространяется на зарегистрированные ТЗ, которые содержат только латинские буквы.
Стоимость регистрации товарного знака
Бюджет на государственную регистрацию товарного знака складывается из двух частей: услуги патентного поверенного (если вы решите прибегнуть к его помощи) и обязательные пошлины. Рассмотрим размеры госпошлин, утвержденные постановлением Правительства от 10.12.2008 № 941:
Этап оплаты
Размер пошлины (рублей)
Примечания
Формальная экспертиза
4 000 + 1 000 за каждый класс МКТУ свыше одного
Оплачивается при подаче заявки на регистрацию товарного знака
Экспертиза по существу
13 000 + 2 500 за каждый класс МКТУ свыше одного + 500 за каждую позицию свыше 10 в одном классе.
Основная проверка по базам Роспатента
Регистрация и выдача электронного свидетельства
18 000 + 2 000 за каждый класс МКТУ свыше пяти.
Пошлина за регистрацию товарного знака и внесение в реестр
Бумажное свидетельство (опционально)
3 000 рублей
Платится дополнительно, если вам нужен документ на бумаге.
Таким образом, минимальная сумма пошлин для одного класса товаров при электронной подаче составит минимум 35 000 рублей.
Регистрация товарного знака в Роспатенте: этапы
Шаг 1: проверка товарного знака и подбор классов МКТУ
Это ключевой этап, от которого зависит вероятность успех всей процедуры. Перед тем как подать на регистрацию товарного знака, необходимо убедиться, что он свободен.
Проверка по реестрам. Вам нужно проверить обозначение на тождество и сходство с уже зарегистрированными знаками и поданными заявками. Сделать это можно через открытые реестры ФИПС. Для поверхностной проверки подходят онлайн-сервисы, но для гарантии результата рекомендуется заказывать поиск у патентных поверенных, которые используют профессиональные базы и понимают нюансы сходства (фонетического, графического, семантического). С 1 января 2026 года действует тринадцатая редакция МКТУ, поэтому при проверке важно использовать актуальный классификатор.
Подбор классов МКТУ. Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) включает 45 классов. Вам нужно выбрать не только те классы, в которых вы работаете сейчас, но и те, в которых планируете работать в будущем. Важно указывать не просто номер класса, а конкретные наименования товаров или услуг. Ошибка в классификации — одно из самых частых оснований для отказа или «сужения» правовой охраны.
Шаг 2: подача заявки на регистрацию товарного знака
Когда проверка пройдена и классы подобраны, можно подавать документы в Роспатент. Сделать это можно несколькими способами:
Через портал Госуслуги. Самый простой способ, понадобится простая электронная подпись.
Через сайт ФИПС. Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Почтой или лично. Документы направляются в ФИПС по адресу: Москва, Бережковская набережная, 30, корп. 1.
Через патентного поверенного. Специалист не только подаст документы, но и возьмет на себя дальнейшее взаимодействие с ведомством.
Какие документы понадобятся:
заявление о регистрации (заполняется по установленной форме);
заявляемое обозначение (изображение знака);
перечень товаров и услуг по классам МКТУ;
описание обозначения (объяснение его смысла и состава).
Шаг 3: экспертиза
После подачи заявки начинается длительный этап проверки, который делится на две части.
Формальная экспертиза. Длится около 1–2 месяцев. Специалисты проверяют правильность оформления документов, наличие всех необходимых сведений и оплату пошлины. Если все в порядке, заявка принимается к рассмотрению.
Экспертиза по существу. Это основной этап, который может длиться 12 месяцев и более. Эксперты Роспатента проводят глубокий поиск, сравнивая ваш знак с охранными документами других лиц. Они оценивают однородность товаров и степень сходства обозначений. По итогам выносится одно из двух решений: о регистрации или об отказе. Если экспертиза находит препятствия, заявителю направляется уведомление.
Шаг 4: регистрация товарного знака
Получение положительного решения — это не финал. Роспатент направляет уведомление о необходимости оплатить пошлину за регистрацию и выдачу свидетельства.
После поступления платежа сведения о знаке вносятся в Государственный реестр ТЗ. Этот момент и считается датой официальной регистрации прав на товарный знак. Завершающий этап — публикация сведений в официальном бюллетене и выдача свидетельства (в электронном или, по желанию, в бумажном виде).
Возможные проблемы при регистрации товарного знака
На любом этапе могут возникнуть сложности, если были допущены ошибки. Рассмотрим основные риски и проблемы:
Сходство до степени смешения. Самая частая причина отказов. Ваш знак могут посчитать слишком похожим на существующий, даже если названия отличаются, но есть фонетическое или смысловое сходство.
Несоблюдение требований к документам. Например, ошибки в описании ТЗ могут привести к тому, что заявку просто не примут к рассмотрению.
Нарушение прав третьих лиц. Использование в знаке известных персонажей, цитат из песен или фамилий знаменитостей без их согласия — прямой путь к отказу.
Пропуск сроков. Несвоевременный ответ на запрос экспертизы или опоздание с оплатой пошлины ведут к прекращению делопроизводства.
Неиспользование знака. Получив свидетельство, важно не забыть, что знак нужно использовать. Если вы не будете им пользоваться в течение трех лет непрерывно, заинтересованное лицо может подать иск о прекращении правовой охраны знака из-за неиспользования.
Процедура регистрации сложна и требует внимания к деталям, так как законодательством предусмотрены строгие требования к ТЗ, а нарушение процедурных моментов может свести на нет все усилия. Для минимизации рисков мы рекомендуем обращаться к патентным поверенным, которые помогут провести качественный поиск, правильно составить заявку и будут сами взаимодействовать с экспертами Роспатента.
Помните, что регистрация товарного знака в Роспатенте — это не просто получение бумаги, а стратегическая инвестиция в защиту и капитализацию вашего бизнеса на ближайшие 10 лет с возможностью неограниченного продления.
