Как открыть ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Шаг 1: выберите название компании
Первый шаг к созданию бизнеса — выбор имени для вашего юридического лица. Согласно ст. 1473 ГК, фирменное наименование — это официальное название, под которым компания будет работать.
Вам необходимо утвердить полное наименование на русском языке, обязательно содержащее слова «общество с ограниченной ответственностью». Вы также вправе зарегистрировать сокращенный вариант, например, с аббревиатурой «ООО». Закон допускает использование иноязычных заимствований, но в русской транскрипции.
Важно помнить об ограничениях. Нельзя использовать в названии официальные наименования иностранных государств, органов власти, а также слова, противоречащие общественным интересам и морали. Кроме того, наименование должно быть уникальным и не вводить в заблуждение относительно рода деятельности. Например, вы не можете назвать компанию ООО «Стройдеталь», если занимаетесь продажей рыболовных снастей.
Шаг 2: определите размер уставного капитала
Минимальный размер уставного капитала составляет 10 000 рублей. Это та сумма, которая гарантирует интересы кредиторов и с которой компания начинает свою финансовую деятельность. Для некоторых видов бизнеса, таких как страхование или производство алкоголя, законом установлены более высокие требования.
Внести свой вклад учредители могут как деньгами, так и имуществом или ценными бумагами. Если вы планируете оплатить долю не деньгами, а, например, оборудованием, нужно провести независимую денежную оценку этого имущества. Срок для внесения вклада — четыре месяца с момента регистрации.
Шаг 3: выберите виды деятельности ООО
Ваш будущий бизнес может развиваться в разных направлениях, и все их необходимо зафиксировать с помощью кодов ОКВЭД. Один код будет основным — тот, который, по прогнозам, будет приносить наибольший доход. Остальные (дополнительные) можно выбрать с запасом на будущее.
С 2026 года ФНС разделяет коды на заявительные (те, что вы указываете при регистрации) и отчетные (которые определяются Росстатом на основе реальной деятельности). Чтобы упростить задачу, воспользуйтесь новым сервисом ФНС «Мой ОКВЭД». Он поможет подобрать нужные коды, в том числе через готовые «пакетные решения» для распространенных сфер бизнеса
Шаг 4: выберите систему налогообложения
Прежде чем подавать документы, важно понять хотя бы примерно, сколько налогов вы будете платить. При регистрации компания автоматически попадает на общую систему (ОСНО), но вы можете перейти на специальный режим, уведомив инспекцию. Как открыть ООО с наиболее выгодным налоговым бременем — вопрос стратегии. Рассмотрим основные варианты для 2026 года:
Система налогообложения
Налоговая ставка
Основные налоги
Кому подходит
ОСНО (общая)
Налог на прибыль — 25%; НДС — 22%
Налог на прибыль, НДС, налог на имущество
Крупный бизнес, компании с частыми убытками или работающие с плательщиками НДС
УСН (упрощенная)
«Доходы» — 6%; «Доходы минус расходы» — 15%, НДС при превышении годового лимита в 20 млн — 22%
Единый налог, при превышении лимита по годовому доходу — НДС
Малый и средний бизнес с небольшим оборотом.
АУСН (автоматизированная упрощенка)
«Доходы» — 8%; «Доходы минус расходы» — 20%
Единый налог; освобождение от НДС и страховых взносов (кроме «травматизма»)
Микробизнес с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн руб. Доступна не во всех регионах (эксперимент до конца 2027 года)
ЕСХН (сельхозналог)
6% (может быть снижена до 0%)
Единый налог (прибыль — расходы)
Производители сельхозпродукции, где доля дохода от этой деятельности не менее 70%.
Выбор режима — один из ключевых моментов. Например, если вы планируете работать с крупными корпорациями, которым важен входной НДС, ОСНО может быть единственным вариантом. Для остальных случаев УСН или АУСН значительно упрощают учет и снижают налоговую нагрузку.
Шаг 5: выберите юридический адрес
Юридический адрес — это официальное местонахождение вашей компании, где будет находиться руководитель и куда налоговая будет направлять корреспонденцию. Есть два основных варианта, где можно открыть ООО:
Нежилое помещение. В этом случае вам понадобится гарантийное письмо от собственника о намерении заключить договор аренды и копия свидетельства о праве собственности.
Домашний адрес учредителя или директора. Это законно и удобно на начальном этапе. Необходимо согласие всех собственников жилья и документ, подтверждающий ваше право на эту квартиру.
Будьте внимательны: адрес не должен быть «массовым» (то есть там не должно быть зарегистрировано сотни других фирм), так как это привлечет внимание ФНС и может стать причиной отказа.
Шаг 6: подготовьте Устав ООО
Устав — это единственный учредительный документ, на котором строится работа вашей компании. В нем прописываются полное и сокращенное название, юридический адрес, размер уставного капитала, права и обязанности участников, структура органов управления и порядок принятия решений.
Закон не обязывает вас разрабатывать Устав с нуля. Вы можете воспользоваться одной из форм типовых Уставов, утвержденных приказом Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411. Это сэкономит время и снизит риск ошибок, но, если есть сомнения, лучше обратиться за помощью к юристам. Типовой устав не нужно предоставлять в налоговую при регистрации — достаточно указать в заявлении, что вы действуете на его основе
Шаг 7: подготовьте другие документы для открытия ООО
Пакет документов зависит от того, сколько у вас учредителей:
Учредитель один
Учредителей несколько
Заявление по форме Р11001
Те же, документы, что и для единственного учредителя, но список дополняется протоколом общего собрания и договором об учреждении общества. Не путайте его с уставом, этот документ регулирует отношения учредителей в процессе создания
Решение единственного учредителя о создании
Устав (если вы не используете типовой)
Документ об оплате госпошлины (необязательно, но лучше сохранить)
Заявление о переходе на УСН (если вы выбрали этот режим)
Документы на юридический адрес (гарантийное письмо или выписка из ЕГРН)
Шаг 8: выберите способ подачи документов для открытия ООО
Есть несколько удобных способов подачи документов. Рассмотрим, сколько стоит открыть ООО в зависимости от способа подачи:
Лично в налоговую или МФЦ. Подать документы могут все учредители. Госпошлина — 4000 рублей.
Почтой России. Отправьте ценное письмо с описью вложения. Подходит для иногородних, но медленнее других способов.
Онлайн через сервис ФНС «Старт бизнеса онлайн». Доступно только для компаний с одним учредителем-физлицом, который также является руководителем. Нужна подтвержденная биометрия. Главный плюс — госпошлина не взимается.
Через нотариуса или банк. Специалисты заверят документы и отправят их в электронном виде. При таком способе также можно открыть ООО без уплаты госпошлины
Шаг 9: подайте документы для открытия ООО
При личной подаче в налоговую необходимо, чтобы все учредители или их представители по нотариальной доверенности присутствовали лично. Сотрудник инспекции проверит комплектность и выдаст расписку в получении. Если вы подаете документы онлайн, статус заявки можно отслеживать в личном кабинете.
Срок регистрации составляет 3 рабочих дня с момента приема документов регистрирующим органом.
Шаг 10: получите документы о регистрации ООО в ФНС
Если все оформлено верно, через три дня вы станете полноправным владельцем бизнеса. Результат услуги придет в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной подписью налогового органа. Вам будут направлены:
Лист записи ЕГРЮЛ (форма Р50007).
Устав с отметкой налоговой (если вы подавали его на бумаге).
Свидетельство о постановке на учет (выписка из ЕГРН).
При желании вы можете запросить бумажные копии этих документов.
Что делать после открытия ООО
Регистрация в ФНС — это только начало. Чтобы бизнес мог полноценно работать, предпринимателю нужно сделать еще несколько важных шагов:
Зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Любая компания, собирающая персональные данные физлиц, автоматически становится оператором персональных данных. Если не подать уведомление до начала сбора ПДн, вас могут оштрафовать на сумму до 300 000 рублей (ч.10 ст. 13.11 КоАП).
Открыть расчетный счет для ООО. Без него вы не сможете оплачивать налоги на сумму более 100 000 рублей по одному договору с контрагентами. Выбор банка — ответственная задача, обратите внимание на тарифы и удобство интернет-банка.
Внести уставный капитал. На это у вас есть четыре месяца. Помните, что невнесенная доля переходит в собственность самого общества.
Получить лицензии и разрешения. Если вы выбрали лицензируемый вид деятельности (медицина, образование, перевозки и т.д.), не забудьте оформить соответствующую лицензию.
Главный совет — не бойтесь обращаться за консультациями к специалистам или пользоваться официальными онлайн-сервисами, которые минимизируют риск ошибок.
