Как открыть ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Шаг 1: выберите название компании

Первый шаг к созданию бизнеса — выбор имени для вашего юридического лица. Согласно ст. 1473 ГК, фирменное наименование — это официальное название, под которым компания будет работать.

Вам необходимо утвердить полное наименование на русском языке, обязательно содержащее слова «общество с ограниченной ответственностью». Вы также вправе зарегистрировать сокращенный вариант, например, с аббревиатурой «ООО». Закон допускает использование иноязычных заимствований, но в русской транскрипции.

Важно помнить об ограничениях. Нельзя использовать в названии официальные наименования иностранных государств, органов власти, а также слова, противоречащие общественным интересам и морали. Кроме того, наименование должно быть уникальным и не вводить в заблуждение относительно рода деятельности. Например, вы не можете назвать компанию ООО «Стройдеталь», если занимаетесь продажей рыболовных снастей.