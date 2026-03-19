Федресурс — аудиторское заключение. Новый порядок публикации сообщений в 2026 году

1. Кто обязан публиковать результаты аудита в Федресурсе?

Первое, что необходимо понимать, это то, что с 2022 года результаты аудита в Федресурсе публикуются в разделе сообщения о финансовой отчетности. И организаций, которые обязаны это делать теперь три группы:

Первая группа : это организации, чья финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.

Вторая группа : те, чья отчетность и аудиторское заключение не подлежат представлению ГИРБО. Этим организациям обязательно нужно указывать в тексте публикации еще и мнение аудитора.

Третье группа: это те, кто размещает сведения об отчетности и аудите в сми (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных Банком России: а это: Интерфакс, ПРАЙМ, СКРИН, АКМ, АЗИПИ). Таким организациям нужно указывать в тексте сообщения в Федресурсе еще и ссылку на публикацию в СМИ.

В каком законе все это указано? В подпункте «л.2» пункта 7 статьи 7.1 закона №129 «О гос. регистрации юридических лиц».