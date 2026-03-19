Федресурс — аудиторское заключение. Новый порядок публикации сообщений в 2026 году

Разбираемся, кто обязан публиковать аудиторское заключение в Федресурсе, как это связано с размещением финансовой отчетности и ответим на вопрос, сколько сообщений нужно публиковать организациям в 2026 году.

В этой статье мы разберем несколько основных вопросов:

  1. Кто обязан публиковать аудит в Федресурсе?

  2. Как сведения о результатах аудита теперь связаны с финансовой отчетностью?

  3. Сколько сообщений в Федресусе, и в какие сроки теперь нужно публиковать организациям в 2026 году?

1. Кто обязан публиковать результаты аудита в Федресурсе?

Первое, что необходимо понимать, это то, что с 2022 года результаты аудита в Федресурсе публикуются в разделе сообщения о финансовой отчетности. И организаций, которые обязаны это делать теперь три группы:

  • Первая группа: это организации, чья  финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. 

  • Вторая группа: те, чья отчетность и аудиторское заключение не подлежат представлению ГИРБО. Этим организациям обязательно нужно указывать в тексте публикации еще и мнение аудитора. 

  • Третье группа: это те, кто размещает сведения об отчетности и аудите в сми (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных Банком России: а это: Интерфакс, ПРАЙМ, СКРИН, АКМ, АЗИПИ). Таким организациям нужно указывать в тексте сообщения в Федресурсе еще и ссылку на публикацию в СМИ.

В каком законе все это указано? В подпункте «л.2» пункта 7 статьи 7.1 закона №129 «О гос. регистрации юридических лиц».

2. Сколько сообщений обязана опубликовать организация, и в какие сроки? 

Сроки публикации — 3 рабочих дня после события (эти событиями являются: подписание отчетности и подписание аудиторского заключения)

Если даты подписания финансовой отчетности и аудиторского заключения не совпадают более чем на 3 рабочих дня (а так и происходит в 80% процентах случаев), то организация обязана опубликовать 2 сообщения в Федресурсе, иначе получит административный штраф до 50 000 тысяч рублей за пропуск срока, требование ИФНС и Предписание Прокуратуры.

3. Как же в этом случае опубликовать сведения о результатах аудита и финансовой отчетности правильно?

Правильный порядок публикации сведений о результатах аудита в Федресурсе в 2026 году:

Первое сообщение — о бухгалтерской отчетности (публикуется без данных аудита, в течение 3 рабочих дней, с даты подписания финансового отчета руководителем).

Второе сообщение — о финансовой отчетности заполняется уже с данными о результатах аудита (публикуется в течение 3 рабочих дней, с даты подписания аудиторского заключения).,

4. Ответственность и штрафы за нарушения обязанности по Федресурсу

За нарушения в Федресурсе установлена административная ответственность ст.14.25 КоАП в виде:

  1. Штрафа до 50 000 рублей  

  2. Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет. 

Кроме того, в настоящее время за обязанностью пристально следит Прокуратура. В случае нарушений она направляет Предписание (Представление) с требованием устранить нарушения, привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, допустившего нарушение и отчитаться об этом в орган Прокуратуры

5. Другие обязательные сообщения в Федресурсе, которые контролируются со стороны надзорных органов наиболее пристально

