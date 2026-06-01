Главные бизнес-тренды 2026 года: какие компании уже зарабатывают на проблемах других

1. Налоговая реформа: новые правила для всех

С января 2026 года заработали масштабные поправки в НК. Базовая ставка НДС повышена до 22%, а порог для уплаты НДС компаниями на УСН снижен с 60 млн до 20 млн рублей (с дальнейшим поэтапным снижением до 10 млн рублей к 2028 году). Также усилена борьба со схемами дробления. Это затрагивает практически всех — от ИП до средних производственных компаний.

Как это влияет. Малый и средний бизнес уже ощутил рост фискальной нагрузки. Компании на УСН, чей доход превысил 20 млн рублей, стали плательщиками НДС, что принципиально поменяло их юнит-экономику. ИП на патенте, превысившие этот порог, вправе перейти на УСН, подав уведомление до 1 июня 2026 года.

Как адаптироваться. Пересчитайте рентабельность каждого направления. Усильте налоговый комплаенс и контроль документального оформления операций. Рассмотрите смену налогового режима в установленные сроки.

Риски. Нерентабельность целых направлений, рост доначислений из-за ужесточения борьбы с дроблением.

Какой бизнес в тренде: разработка RegTech-решений, консультации по налоговому планированию, бухгалтерские аутсорсинговые сервисы.