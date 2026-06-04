Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса в 2026 году: полный перечень

От 101 до 250 человек

От 16 до 100 человек

До 15 человек

Доход за предшествующий год

Среднесписочная численность работников за предшествующий год

К субъектам МСП относятся организации и ИП, соответствующие критериям закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ и внесенные в единый реестр МСП, который ведет ФНС. Критерии сгруппированы по трем категориям.

2. Перечень налоговых льгот для малого и среднего бизнеса

Льготы по налогам для организаций и ИП в 2026 году включают пониженные страховые взносы, нулевые ставки для новых ИП, региональные преференции по УСН, НДС-послабления при переходных положениях и другие меры.

Льготы для МСП по страховым взносам

Кто может рассчитывать: субъекты МСП, включенные в реестр и функционирующие в определенных сферах по перечню, утвержденному распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р. Условия применения: с 1 января 2026 года тариф 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ, применяется субъектами МСП из приоритетных отраслей. Виды экономической деятельности определены на уровне класса ОКВЭД 2 — все входящие подклассы, группы и подгруппы также попадают под льготу. Особенности: Для МСП обрабатывающих производств исключено условие о доле доходов от основного ВД (70%) за предыдущий год.

Введена возможность суммирования доходов от основного и доп. ВД из перечней Правительства.

При исключении из реестра МСП право на сниженный тариф утрачивается с 1-го числа месяца исключения.

Сумма в пределах 1,5 МРОТ облагается по стандартной ставке 30%, свыше — по льготной.

Налоговые каникулы для ИП

В 2026 году льготы по налогам для ИП в виде нулевой ставки могут применять предприниматели, зарегистрированные в 2025–2026 годах и перешедшие на УСН или ПСН. Каникулы действуют первые два календарных года с даты регистрации, но не дольше 31 декабря 2026 года. Основные изменения 2026 года: перечень ВД и критерии для ИП устанавливает Правительство. Для ИП на УСН убрали обязательное условие о доле дохода от льготного ВД (не менее 70%) — его нет в федеральном законодательстве. Единственный лимит — 490,5 млн рублей дохода. Что важно: если ИП начал применять каникулы в 2025 году, он может продолжить их использовать и в 2026-м в течение двух налоговых периодов.

Пониженные страховые взносы

Кто может рассчитывать: Субъекты МСП из приоритетных отраслей (распоряжение № 4125-р).

Предприятия обрабатывающего производства.

Аккредитованные IT-компании.

Организации радиоэлектр. промышленности. Условия применения: ставки в 2026 году дифференцированы по категориям плательщиков: Субъекты МСП из приоритетных отраслей: 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ.

Обрабатывающие производства: 7,6% сверх выплат 1,5 МРОТ.

Радиоэлектронная промышленность: 0% с выплат сверх предельной базы.

IT-компании: 15% в рамках максимальной базы (2 979 000 рублей) и 7,6% сверх нее. Особенности: эти льготы для организаций и ИП позволяют значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Но важно помнить: если плательщик исключен из реестра МСП, право на льготу теряется с 1-го числа месяца исключения.

Льготы для IT-компаний