Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса в 2026 году: полный перечень

1. Малый и средний бизнес: определение
К субъектам МСП относятся организации и ИП, соответствующие критериям закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ и внесенные в единый реестр МСП, который ведет ФНС. Критерии сгруппированы по трем категориям.
Категория
Среднесписочная численность работников за предшествующий год
Доход за предшествующий год
Микропредприятие
До 15 человек
До 120 млн рублей
Малое предприятие
От 16 до 100 человек
До 800 млн рублей
Среднее предприятие
От 101 до 250 человек
До 2 млрд рублей
2. Перечень налоговых льгот для малого и среднего бизнеса
Льготы по налогам для организаций и ИП в 2026 году включают пониженные страховые взносы, нулевые ставки для новых ИП, региональные преференции по УСН, НДС-послабления при переходных положениях и другие меры.
Льготы для МСП по страховым взносам
Кто может рассчитывать: субъекты МСП, включенные в реестр и функционирующие в определенных сферах по перечню, утвержденному распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р.
Условия применения: с 1 января 2026 года тариф 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ, применяется субъектами МСП из приоритетных отраслей. Виды экономической деятельности определены на уровне класса ОКВЭД 2 — все входящие подклассы, группы и подгруппы также попадают под льготу.
Особенности:
Для МСП обрабатывающих производств исключено условие о доле доходов от основного ВД (70%) за предыдущий год.
Введена возможность суммирования доходов от основного и доп. ВД из перечней Правительства.
При исключении из реестра МСП право на сниженный тариф утрачивается с 1-го числа месяца исключения.
Сумма в пределах 1,5 МРОТ облагается по стандартной ставке 30%, свыше — по льготной.
Налоговые каникулы для ИП
В 2026 году льготы по налогам для ИП в виде нулевой ставки могут применять предприниматели, зарегистрированные в 2025–2026 годах и перешедшие на УСН или ПСН. Каникулы действуют первые два календарных года с даты регистрации, но не дольше 31 декабря 2026 года.
Основные изменения 2026 года: перечень ВД и критерии для ИП устанавливает Правительство. Для ИП на УСН убрали обязательное условие о доле дохода от льготного ВД (не менее 70%) — его нет в федеральном законодательстве. Единственный лимит — 490,5 млн рублей дохода.
Что важно: если ИП начал применять каникулы в 2025 году, он может продолжить их использовать и в 2026-м в течение двух налоговых периодов.
Пониженные страховые взносы
Кто может рассчитывать:
Субъекты МСП из приоритетных отраслей (распоряжение № 4125-р).
Предприятия обрабатывающего производства.
Аккредитованные IT-компании.
Организации радиоэлектр. промышленности.
Условия применения: ставки в 2026 году дифференцированы по категориям плательщиков:
Субъекты МСП из приоритетных отраслей: 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ.
Обрабатывающие производства: 7,6% сверх выплат 1,5 МРОТ.
Радиоэлектронная промышленность: 0% с выплат сверх предельной базы.
IT-компании: 15% в рамках максимальной базы (2 979 000 рублей) и 7,6% сверх нее.
Особенности: эти льготы для организаций и ИП позволяют значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Но важно помнить: если плательщик исключен из реестра МСП, право на льготу теряется с 1-го числа месяца исключения.
Льготы для IT-компаний
Кто может рассчитывать: российские организации, прошедшие государственную аккредитацию в Минцифры и включенные в соответствующий реестр.
Условия применения: аккредитация подтверждается ежегодно до 1 июня. Доля профильных доходов от IT-деятельности должна составлять не менее 70%.
Особенности:
Ставка налога на прибыль — 5% (вместо 25% для остального бизнеса на ОСНО), полностью зачисляется в федеральный бюджет.
Освобождение от НДС: реализация и лицензирование ПО, включенного в Реестр отечественного ПО, не облагаются НДС.
Страховые взносы: 15% в пределах максимальной базы, 7,6% — сверх. С 2026 года тариф увеличен по сравнению с предыдущими периодами.
Льготы по налогу на прибыль для покупателей российского ПО: сохранены в 2026 году.
Повышающий коэффициент 1,5 по расходам на НИОКР — для включения затрат в расходы по налогу на прибыль с коэффициентом 150%.
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3. Другие льготы для малого и среднего бизнеса
Льготы по налогам для организаций и ИП в 2026 году также включают:
Освобождение от НДС для общепита — с 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП на УСН и налогоплательщики, утратившие право на ПСН, освобождаются от НДС при оказании услуг общественного питания (не требуется соблюдение условия о среднем уровне зарплаты).
Переходный НДС-период для бизнеса на УСН — если доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей из-за процентов по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, освобождение от НДС сохраняется. ИП, утратившие право на ПСН, могут заявить вычет «входного» НДС по неиспользованным товарам.
Пониженные ставки по УСН — регионы могут снижать ставки до 1% (доходы) и 5% (доходы минус расходы) для бизнеса из приоритетных отраслей (распоряжение № 4176-р).
Упрощенный бухучет и отчетность — малые предприятия могут вести бухучет по упрощенной системе и не устанавливать лимит остатка кассы.
Региональные преференции — льготы по налогам для организаций на уровне субъектов: сниженные ставки УСН, освобождение от налога на имущество организаций в отдельных территориях, нулевые ставки для начинающих ИП в производственной, научной, социальной сферах и креативных индустриях.
4. Подведем итоги
Какие страховые льготы для МСП действуют в 2026 году?
С 2026 года пониженный тариф страх. взносов 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ сохранен только для МСП из приоритетных отраслей по перечню, утвержденному распоряжением № 4125-р, и для обрабатывающих производств (7,6%). Остальные МСП платят взносы по стандартному тарифу 30%.
Что изменилось в льготах для МСП в 2026 году?
Главное изменение — отмена всеобщего пониженного тарифа страх. взносов для всех субъектов МСП. Теперь льгота доступна только приоритетным отраслям. Также вступили в силу новые правила налоговых каникул для ИП и переходный период по НДС для бизнеса на УСН.
Как работает льгота по страховым взносам для МСП в 2026 году?
С суммы выплаты сотруднику в пределах 1,5 МРОТ (в 2026 году — 33 690 руб.) взносы начисляются по стандартному тарифу 30%, а с суммы превышения — по льготному тарифу 15% (или 7,6% для обрабатывающих производств). Льгота применяется, пока организация или ИП состоит в реестре МСП и ее основной ОКВЭД входит в перечень № 4125-р. При исключении из реестра право на льготу теряется с 1-го числа месяца исключения.
Какие еще есть налоговые льготы для МСП, кроме страховых взносов?
В 2026 году действуют: налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП (ставка 0% на два года по УСН или ПСН); освобождение от НДС для общепита на УСН с 1 апреля до конца года; пониженные ставки по УСН (1–6% для «доходов» и 5–15% для «доходов минус расходов») для отдельных ВД по распоряжению № 4176-р.
Когда происходит отмена льготы для МСП и что делать?
Право на пониженный тариф страх. взносов прекращается с 1-го числа месяца, в котором организация или ИП были исключены из реестра МСП. Также льгота аннулируется с начала года, если основной ВД перестал соответствовать перечню № 4125-р. В этом случае необходимо пересчитать взносы по тарифу 30% с начала расчетного периода и доплатить разницу.
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