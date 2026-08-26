Согласие на рекламную рассылку в 2026 году: как оформить, образец и штрафы 

Его отсутствие грозит штрафом до 500 000 рублей по статье 14.3 КоАП. Рассказываем, когда согласие обязательно, как его оформить и что сохранить для доказательства.
1. Когда нужно согласие на рекламную рассылку
Реклама — это информация, направленная на продвижение товара или услуги. Но не каждое сообщение клиенту считается рекламой.
Сообщение
Пример
Считается ли рекламой
Нужно ли согласие
Сервисная информация
«Курьер приедет с 14:00 до 16:00»
Нет
Не нужно
Акция
«Скидка 20% до воскресенья»
Да
Нужно
Предложение купить другой товар
«К вашему столу подойдет стул: вот ссылка на него»
Да
Нужно
Новость компании без продвижения
«Мы переехали на новый адрес»
Нет
Не нужно, если нет призыва купить товары
Подборка товаров
«Топ-5 кухонь, которые покупают в этом месяце»
Да
Нужно
Если сообщение несет сервисную функцию — информирует о статусе заказа или доставки — согласие на рекламу не требуется. Если цель — подтолкнуть к покупке, согласие обязательно.
2. Согласие на рекламную рассылку и согласие на обработку ПДн — не одно и то же
Это два разных документа с разной правовой природой.
Согласие на рекламную рассылку требуется, когда бизнес хочет отправлять маркетинговые предложения: акции, подборки, анонсы. Оно регулируется статьей 18 закона «О рекламе».
Согласие на обработку ПДн нужно, если у вас нет других законных оснований для работы со сведениями о человеке. Такими основаниями могут быть, например, исполнение договора, требования закона, защита жизни и здоровья и другие случаи из статьи 6 ФЗ №152-ФЗ.
Пример: интернет-магазин доставляет заказ покупателю. Для доставки согласие на обработку ПДн не нужно — действует договор. Но если магазин хочет присылать этому же покупателю акции — нужно согласие на рекламную рассылку. Один документ не заменяет другой.
3. Как оформить согласие на рекламную рассылку на сайте
Чекбокс согласия на информационно-рекламную рассылку размещается рядом с формой сбора данных. Он должен быть отдельным от чекбокса согласия на обработку ПДн.
Техническая реализация выглядит так:
чекбокс не предустановлен — пользователь ставит галочку сам;
текст рядом с галочкой прямо указывает: «Согласен на получение рекламной рассылки»;
рядом есть ссылка на полный текст согласия;
форма не отправляется, если сервер не зафиксировал состояние чекбокса;
отказ от рассылки не блокирует отправку основной заявки.
Пользователь должен иметь возможность получить услугу, не подписываясь на маркетинговые материалы.
Одной галочки «Согласен с условиями» недостаточно. Согласие на рекламу должно быть отделено от согласия на обработку ПДн, а сайт — фиксировать факт его получения. Если не уверены, что формы настроены правильно, доверьте проверку специалистам — они выявят нарушения и подскажут, что исправить.
4. Что сохранить, чтобы доказать согласие
Для подтверждения согласия пригодятся данные, которые сервер сохраняет по каждому действию пользователя:
версия текста согласия;
факт установки чекбокса;
IP-адрес;
дата и время;
идентификатор формы;
идентификатор сессии;
страница отправки.
Храните эти логи — без них подтвердить согласие не получится.
5. Что должно быть в согласии на рекламную рассылку
Документ должен содержать:
наименование или ФИО рекламораспространителя;
контакты для связи;
описание каналов рассылки — e-mail, SMS, push, мессенджеры;
указание на то, что согласие дается свободно и может быть отозвано;
способ отзыва — например, ссылка на отписку в каждом письме или заявление на e-mail;
срок действия согласия или условие прекращения.
Форма свободная. Закон не устанавливает обязательных требований к тексту, но важно, чтобы пользователь явно понимал, на что соглашается.
Проверьте формы и согласия на вашем сайте
Неправильный текст согласия, объединенные чекбоксы или отсутствие фиксации действий пользователя могут создать риск штрафа даже при наличии согласия на сайте
6. Можно ли включить согласие на рекламу в оферту или пользовательское соглашение
Закон о рекламе требует получить согласие абонента до отправки рекламы. Форму этого согласия закон не устанавливает — подойдет отдельный документ, отметка в форме на сайте или любое другое действие, по которому понятно, что человек согласился.
Но есть нюанс. Согласие считается полученным, только если рекламораспространитель может это доказать. Если пункт о рассылке спрятан в оферте среди десятка других условий, доказать осознанное согласие сложно: человек мог просто не заметить этот пункт, подписывая общий документ.
Поэтому безопаснее оформлять согласие на рекламу отдельно. На практике это отдельный чекбокс рядом с формой, отдельная строка при регистрации или отдельный документ. Особых требований нет, но при споре суды оценивают, насколько очевидно человек выразил волю.
7. Что делать со старой базой клиентов
Если база собиралась без согласия на рекламную рассылку, использовать ее для маркетинговых писем нельзя. Вариантов два.
Первый — запросить согласие: отправить уведомление с предложением подтвердить подписку и ссылкой на форму. Это легальный способ реанимировать базу.
Второй — использовать базу только для сервисных сообщений, если есть договорные отношения. Например, информировать о статусе заказа, но не присылать акции.
Рассылка по старой базе без согласия — прямое нарушение, которое легко выявляется по жалобам получателей.
Наличие телефона или e-mail в CRM еще не дает права отправлять человеку рекламу. Для старой клиентской базы важно понимать, по каким контактам можно делать рассылку и сможете ли вы подтвердить получение согласия. Если таких подтверждений нет, сначала стоит проверить базу и действующий порядок сбора согласий.
8. Штраф за рекламную рассылку без согласия
Ответственность установлена частью 1 статьи 14.3 КоАП. Для граждан — от 2 000 до 2 500 рублей. Для должностных лиц — от 4 000 до 20 000 рублей. Для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.
Штраф может быть наложен за каждое неправомерное сообщение. При массовой рассылке суммы складываются. ФАС и Роскомнадзор активно проверяют жалобы пользователей, а автоматический мониторинг сайтов фиксирует отсутствие чекбоксов согласия на получение рекламной рассылки.
9. Как пользователь может отозвать согласие на рекламную рассылку
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить отправку сообщений после получения требования об отзыве. Это правило закреплено в части 1 статьи 18 закона «О рекламе».
Практически отзыв реализуется через:
ссылку «Отписаться» в каждом e-mail-письме;
ответ на SMS с текстом «СТОП» или аналогичным;
личный кабинет на сайте, где пользователь управляет подписками;
письменное обращение на контактный e-mail компании.
Для бизнеса важно, чтобы механизм отзыва был рабочим и заметным. Если ссылка на отписку спрятана или не работает — согласие не считается отозванным, но и компания не может ссылаться на то, что пользователь продолжал получать рассылку добровольно.
Отдельное внимание — срокам. Закон говорит «немедленно». То есть после отписки пользователь не должен получать новые рекламные сообщения. Обычно это обрабатывается автоматически в течение нескольких минут или часов, максимум — суток. Если письмо ушло после отписки, это уже нарушение, даже если отзыв обрабатывался вручную.
При получении отзыва не только прекращайте рассылку, но и зафиксируйте дату и способ обращения. Эти данные подтвердят соблюдение требования при возможной проверке.
Не ждите первой жалобы на рекламную рассылку
Проверим, как компания получает и хранит согласия на рекламу, можно ли использовать действующую клиентскую базу для рассылок и правильно ли оформлены формы на сайте. Вы получите перечень выявленных рисков и рекомендации по их устранению
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