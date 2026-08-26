Согласие на рекламную рассылку в 2026 году: как оформить, образец и штрафы 

6. Можно ли включить согласие на рекламу в оферту или пользовательское соглашение

Закон о рекламе требует получить согласие абонента до отправки рекламы. Форму этого согласия закон не устанавливает — подойдет отдельный документ, отметка в форме на сайте или любое другое действие, по которому понятно, что человек согласился.

Но есть нюанс. Согласие считается полученным, только если рекламораспространитель может это доказать. Если пункт о рассылке спрятан в оферте среди десятка других условий, доказать осознанное согласие сложно: человек мог просто не заметить этот пункт, подписывая общий документ.

Поэтому безопаснее оформлять согласие на рекламу отдельно. На практике это отдельный чекбокс рядом с формой, отдельная строка при регистрации или отдельный документ. Особых требований нет, но при споре суды оценивают, насколько очевидно человек выразил волю.