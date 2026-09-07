Вестник государственной регистрации: официальный сайт, поиск публикаций и как подать сообщение в 2026 году 

Что такое «Вестник государственной регистрации»
Это специализированный журнал, учрежденный ФНС России. В нем публикуются сведения, которые компании обязаны довести до кредиторов и контрагентов: о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала и других событиях.
От публикации зависит, сможет ли компания завершить корпоративную процедуру и не будет ли для учредителей и директора неблагоприятных последствий после. Но расскажем обо всем по порядку.
Где официальный сайт «Вестника государственной регистрации»
Ресурс находится по адресу vestnik-gosreg.ru. Отличить его от коммерческих сервисов просто: официальный сайт не требует оплаты за доступ к поиску публикаций, не навязывает посредников и публикует только первичную информацию.
На официальном сайте можно:
искать публикации по ИНН или ОГРН;
сформировать заявку на публикацию;
посмотреть примеры текстов сообщений;
проверить комплект документов;
отслеживать график выхода выпусков.
График публикуется на сайте заранее, и от него напрямую зависят сроки процедуры. Журнал «Вестник государственной регистрации» выходит еженедельно по средам. Заявки принимаются до 14.00, и если подать документы после, сообщение попадет в следующий выпуск — на неделю позже. А поскольку два месяца для требований кредиторов отсчитываются именно от даты публикации, задержка на неделю сдвигает завершение ликвидации или реорганизации на аналогичный срок. Поэтому перед подачей заявки проверяйте актуальный график.
Когда стоит проверить контрагента в Вестнике государственной регистрации
Проверка через Вестник занимает несколько минут, но помогает вовремя заметить риски. Рассмотрим ситуации, когда она особенно полезна.
Перед заключением крупного договора. Если контрагент начал ликвидацию или реорганизацию, сделка может сорваться: компания исчезнет или сменит правопреемника, и взыскать долг будет не с кого.
При работе с отсрочкой платежа. Если поставщик просит длительную отсрочку, проверьте, не публиковал ли он сообщения об уменьшении уставного капитала — это сигнал финансовых трудностей.
При продлении договора. За год у партнера могли измениться структура, собственники или статус. Проверка перед продлением снижает риск.
Когда партнер задерживает оплату. Если должник тянет с платежами, загляните в Вестник: возможно, он уже запустил ликвидацию, и, скорее всего, придется взыскивать деньги через суд.
При работе с новым поставщиком. Компания, созданная недавно и уже публикующая сообщения о реорганизации, требует повышенного внимания.
Перед предоставлением займа или кредита. Проверка покажет, не находится ли заемщик в процессе, который может помешать возврату средств.
Если не проверить контрагента вовремя: риски
Пропущенная проверка оборачивается конкретными потерями. Мы собрали основные риски в отдельный список.
Потеря денег. Если контрагент начал ликвидацию, а вы заключили договор и перечислили предоплату, вернуть средства будет сложно. К моменту, когда вы узнаете о ликвидации, компания может быть исключена из ЕГРЮЛ, и взыскивать долг придется через суд, привлекая учредителей к субсидиарной ответственности. Основания еще нужно доказать и подтвердить документами. Это долго, дорого и сложно.
Срыв обязательств. Партнер, который реорганизуется, может передать обязательства новому лицу, а оно не будет готово их исполнять. Или компания уменьшает уставный капитал и фактически теряет способность расплачиваться.
Налоговые претензии. Если вы не проявили осмотрительность и не заметили очевидных рисков, ФНС может исключить расходы по сделке и отказать в вычете НДС. Доказывать реальность сделки придется вам.
Потеря времени на суды. Взыскание с ликвидированной или реорганизованной компании затягивается на месяцы: нужно устанавливать правопреемников, искать имущество, оспаривать действия должника.
Репутационные риски. Работа с партнером, который уже запустил ликвидацию, выглядит как небрежность. Банки и крупные заказчики обращают на это внимание.
Пример: строительная компания заключила договор поставки металлоконструкций на 6,3 млн рублей с новым поставщиком, который предложил цену на 15% ниже рыночной. Договор подписали без проверки реестров: менеджер запросил только реквизиты и карточку компании. Перечислили предоплату 70% — 4,4 млн рублей. Через три недели поставщик перестал выходить на связь. Выяснилось, что за месяц до сделки компания опубликовала в Вестнике сообщение о ликвидации, а через два месяца после заключения договора была исключена из ЕГРЮЛ. Вернуть деньги не удалось: активов у ликвидированной организации не оказалось. Проверка в Вестнике перед сделкой заняла бы несколько минут и предотвратила потерю 4,4 млн рублей.
Проверка публикаций помогает узнать о ликвидации, реорганизации или других значимых изменениях у контрагента еще до заключения сделки. Но одного Вестника для комплексной оценки компании недостаточно — стоит проверить ЕГРЮЛ, Федресурс и другие открытые источники. Если сумма сделки значительная, проверку контрагента можно доверить специалистам и получить более полную картину рисков до подписания договора.
Как найти публикацию в Вестнике по ИНН или ОГРН
Поиск занимает несколько минут.
Шаг 1. Откройте официальный сайт vestnik-gosreg.ru.
Шаг 2. Перейдите в раздел поиска публикаций.
Шаг 3. Введите ИНН или ОГРН компании.
Шаг 4. Просмотрите найденные сообщения.
Шаг 5. Откройте нужную публикацию.
Шаг 6. Сверьте дату, номер выпуска и сведения об организации.
Можно ли найти публикацию только по названию организации
Нет. Поиск работает только по ИНН или ОГРН. Название компании для поиска не используется.
Если вы не знаете ИНН контрагента, найти его можно несколькими способами: в договоре, в выписке из ЕГРЮЛ, на сайте ФНС через сервис «Прозрачный бизнес» или в карточке организации на fedresurs.ru. Свой ИНН есть в свидетельстве о регистрации, в выписке из реестра или в личном кабинете налогоплательщика.
Как проверить публикацию о ликвидации
Шаг 1. Откройте официальный сайт vestnik-gosreg.ru.
Шаг 2. Введите ИНН или ОГРН ликвидируемой компании.
Шаг 3. Найдите сообщение о ликвидации в списке публикаций.
Шаг 4. Откройте сообщение и сверьте номер выпуска, дату публикации и реквизиты организации.
Шаг 5. Проверьте, с какой даты отсчитывается срок для требований кредиторов — он начинается с даты публикации.
Как проверить сообщение о реорганизации
Шаг 1. Зайдите на официальный сайт журнала.
Шаг 2. Введите ИНН или ОГРН компании-участника реорганизации.
Шаг 3. Найдите сообщение о реорганизации.
Шаг 4. Проверьте форму реорганизации и перечень участников.
Шаг 5. Убедитесь, что публикаций две и обе размещены с интервалом не менее 30 дней.
Какие сведения публикуют в «Вестнике государственной регистрации»
В журнале размещаются обязательные сообщения о следующих событиях:
реорганизация;
ликвидация;
уменьшение уставного капитала;
отмена нотариальной доверенности;
приобретение более 20% голосующих акций или долей другого общества;
снижение стоимости чистых активов АО более чем на 25%;
снижение стоимости чистых активов АО ниже уставного капитала;
снижение стоимости чистых активов ООО ниже уставного капитала.
Узнайте, нужно ли вашей компании публиковать сообщение
Не всегда очевидно, требуется ли публикация именно в Вестнике, Федресурсе или сразу в обоих источниках. Расскажите, какое корпоративное событие планируется в компании, — специалисты определят, какие сообщения необходимо разместить
В каких случаях публикация не нужна
Исключение — упрощенная ликвидация СМП. Эта процедура предусмотрена статьей 21.3 закона № 129-ФЗ и доступна не всем.
Чтобы воспользоваться упрощенным порядком, компания должна одновременно соответствовать нескольким условиям.
Состоять в едином реестре субъектов МСП.
Не иметь долгов перед кредиторами, работниками и бюджетом.
Не владеть недвижимостью и транспортными средствами.
Не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
Если все условия соблюдены, компания подает заявление об исключении из ЕГРЮЛ. В этом случае публикация в Вестнике не требуется, так как процедура не предполагает уведомления кредиторов через СМИ — информацию размещает регистрирующий орган.
Обычная добровольная ликвидация под упрощенный порядок не подпадает. Если у компании есть долги, имущество или она не входит в реестр МСП, публикация в Вестнике обязательна.
«Вестник», Федресурс и ЕГРЮЛ: в чем разница
Ресурс
Что представляет собой
Что там размещается
Кто размещает
Вестник
Официальный журнал
Объявления для кредиторов
Компания через редакцию
Федресурс
Электронный реестр
Сведения о юридических фактах
Компания или уполномоченное лицо
ЕГРЮЛ
Государственный реестр
Записи о регистрации и изменениях
ФНС
Ресурсы не взаимозаменяемы: для большинства корпоративных событий нужны публикации и в Вестнике, и в Федресурсе.
Вестник и Федресурс: в какой последовательности публиковать
Шаг 1. Примите решение и оформите протокол.
Шаг 2. Опубликуйте первое сообщение в Федресурсе в течение трех рабочих дней.
Шаг 3. Подайте уведомление в ФНС для внесения записи в ЕГРЮЛ.
Шаг 4. После записи в ЕГРЮЛ подайте заявку в Вестник.
Шаг 5. Через месяц после первой публикации в Федресурсе разместите второе сообщение, если речь идет о реорганизации или уменьшении УК.
Шаг 6. Дождитесь двух месяцев с даты публикации в Вестнике — это срок для требований кредиторов.
В корпоративных процедурах важно не только разместить сообщения, но и сделать это в правильной последовательности и в установленные сроки. Публикация в Вестнике не заменяет сообщение в Федресурсе, а ошибка на одном из этапов может задержать всю процедуру. Чтобы не контролировать несколько площадок и сроков самостоятельно, подготовку и размещение обязательных сообщений можно передать специалистам.
Как опубликовать сообщение в «Вестнике государственной регистрации»
Шаг 1. Подготовьте документы, подтверждающие событие: решение о ликвидации, реорганизации или уменьшении капитала.
Шаг 2. Сверьте сведения с ЕГРЮЛ: ИНН, ОГРН, наименование и адрес должны совпадать.
Шаг 3. Зайдите на официальный сайт vestnik-gosreg.ru и сформируйте заявку.
Шаг 4. Заполните текст сообщения согласно форме на сайте.
Шаг 5. Приложите документы и отправьте заявку.
Шаг 6. Дождитесь счета и оплатите его.
Шаг 7. Получите подтверждение и проверьте публикацию в ближайшем выпуске.
Разместим сообщение в Вестнике за вас
Подготовим текст публикации, проверим реквизиты и документы, сформируем заявку и проконтролируем размещение сообщения в нужном выпуске. При необходимости одновременно организуем обязательную публикацию в Федресурсе
Какие документы нужны для публикации
Пакет зависит от события, но обычно включает:
решение или протокол о событии;
заполненную форму заявки;
доверенность, если действует представитель.
Точный перечень уточняется на сайте журнала при формировании заявки.
Публикация при ликвидации юридического лица
Примите решение о ликвидации и назначьте ликвидатора.
Подайте уведомление в ФНС по форме Р15016.
Опубликуйте сообщение в Федресурсе в течение трех рабочих дней.
Дождитесь записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации.
Опубликуйте сообщение в Вестнике государственной регистрации.
Выждите два месяца с даты публикации для требований кредиторов.
Составьте промежуточный ликвидационный баланс.
Завершите ликвидацию и подайте документы в ФНС.
При составлении текста сообщения обязательно укажите: наименование, ИНН, ОГРН, адрес, сведения о ликвидаторе, порядок и срок для предъявления требований кредиторов.
Публикация при реорганизации
Примите решение о реорганизации.
Опубликуйте первое сообщение в Федресурсе в течение трех рабочих дней.
Подайте уведомление в ФНС.
После записи в ЕГРЮЛ опубликуйте первое объявление в Вестнике.
Через месяц разместите вторые публикации в обоих ресурсах.
Завершите реорганизацию и подайте документы в ФНС.
В тексте сообщения укажите форму реорганизации, всех участников, порядок и срок для требований кредиторов.
Публикация при уменьшении уставного капитала
Примите решение об уменьшении капитала.
Опубликуйте первое сообщение в Федресурсе в течение трех рабочих дней.
Подайте уведомление в ФНС.
После записи в ЕГРЮЛ опубликуйте объявление в Вестнике.
Через месяц разместите вторые публикации в обоих ресурсах.
Дождитесь окончания срока для требований кредиторов.
Подайте документы для завершения процедуры.
В тексте укажите сумму уменьшенного капитала, размер долей, номинальную стоимость и порядок требований кредиторов.
Как рассчитать срок для требований кредиторов
Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев с даты публикации сообщения в Вестнике. Правильный расчет важен: от него зависит, когда компания сможет завершить процедуру.
Дата публикации — это дата выхода номера журнала, а не дата подачи заявки или оплаты.
Отсчет начинается со дня, следующего за датой публикации.
Срок исчисляется в календарных днях и истекает в соответствующее число через два месяца.
Если последний день выпадает на выходной или праздник, окончание срока переносится на ближайший рабочий день.
Пример: сообщение опубликовано 15 января. Срок для кредиторов начинается 16 января и истекает 16 марта. Если 16 марта — воскресенье, срок продлевается до 17 марта.
До истечения этого срока подавать документы на завершение ликвидации или уменьшения капитала нельзя.
Сколько стоит публикация в «Вестнике государственной регистрации»
Фиксированного тарифа нет: стоимость зависит от площади или объема текста сообщения. Чем длиннее текст, тем больше площадь на полосе и тем выше цена.
Счет выставляет редакция журнала после обработки заявки. Итоговая сумма становится известна, когда заявка сформирована и рассчитан объем.
Удалять обязательные сведения ради снижения стоимости не стоит: сообщение без нужных реквизитов признается ненадлежащим, и публикацию придется делать заново.
Что делать, если в уже опубликованном сообщении обнаружена ошибка
Сообщение нельзя редактировать или удалить. Исправление возможно только через новую публикацию.
Определите, какая именно информация указана неверно.
Подготовьте новое сообщение с корректными данными.
Укажите, что оно уточняет ранее размещенное.
Оплатите новую публикацию.
С исправлением медлить не стоит: ошибка в обязательном сообщении может стать основанием для отказа ФНС в регистрации.
Почему сообщение могут вернуть на доработку
Редакция отклоняет заявку, если:
неверно указаны ИНН или ОГРН;
текст расходится с решением;
неполный комплект документов;
ошибка в форме реорганизации;
некорректный срок для требований кредиторов;
нечитаемые документы;
оплата не поступила.
После устранения замечаний заявку можно подать заново.
Типичные ошибки при подаче сообщения
Ошибка №1: текст не совпадает с решением.
Сумма, дата или форма в сообщении расходятся с протоколом.
Как избежать: переносите данные из документа, а не по памяти.
Ошибка №2: неправильно указан срок для кредиторов.
Срок меньше двух месяцев или сформулирован размыто.
Как избежать: укажите конкретный срок — не менее двух месяцев с даты публикации.
Ошибка №3: ошибка в ИНН или ОГРН.
Одна неверная цифра делает сообщение недействительным.
Как избежать: сверьте реквизиты с выпиской из ЕГРЮЛ.
Ошибка №4: неполный комплект документов.
К заявке не приложено решение или доверенность.
Как избежать: проверьте перечень документов на сайте журнала перед отправкой.
Даже небольшая ошибка в реквизитах, сроке для кредиторов или содержании сообщения может потребовать повторной публикации и сдвинуть сроки ликвидации или реорганизации. Если процедура уже началась, лучше проверить документы и публикации до следующего этапа — специалисты помогут найти несоответствия до подачи документов в ФНС.
Последствия отсутствия обязательной публикации
Прямого штрафа за непубликацию в Вестнике нет — в КоАП нет статьи, которая наказывала бы именно за это. Но последствия могут быть тяжелее штрафа.
Отказ ФНС в государственной регистрации. Если закон требует публикацию в Вестнике для ликвидации, реорганизации или уменьшения уставного капитала, а ее нет, налоговая откажет в завершении процедуры. Основание — статья 23 закона № 129-ФЗ: несоблюдение порядка уведомления кредиторов через СМИ.
Нарушение прав кредиторов. Публикация нужна, чтобы заинтересованные лица могли вовремя заявить требования. Если сообщения нет, кредиторы узнают о событии постфактум, когда процедура уже завершена. Вернуть деньги через суд сложнее: компания исключена из реестра или реорганизована, правопреемство установить не всегда возможно. Но должнику это все равно доставит немало проблем.
Риск субсидиарной ответственности. Если из-за отсутствия публикации кредиторы не смогли заявить требования и это привело к их потерям, руководителя или учредителей могут привлечь к субсидиарной ответственности. В процедуре банкротства отсутствие обязательных публикаций — один из признаков недобросовестных действий контролирующих лиц.
Оспаривание сделок и действий компании. Кредитор, который не был уведомлен о ликвидации или реорганизации, вправе оспорить действия компании в суде. Если суд установит, что процедура проводилась с нарушением, регистрацию могут признать недействительной.
Репутационные риски. Контрагенты и банки проверяют публичную историю компании. Отсутствие обязательных сообщений в Вестнике — сигнал о небрежности в корпоративных процедурах, что снижает доверие при сделках.
Затягивание процедуры. Даже если нарушение выявлено до отказа ФНС, исправление занимает время. Нужно опубликовать сообщение, выждать срок для кредиторов, заново собрать документы и подать их в инспекцию. Для бизнеса это означает дополнительные расходы и простой в работе.
Поэтому экономия на публикации оборачивается кратным ростом затрат: и по времени, и по деньгам.
Что делать, если ФНС отказала из-за отсутствия публикации в Вестнике
Здесь порядок действий выглядит так:
Запросите письменное решение об отказе и изучите, на что именно сослалась инспекция.
Проверьте, была ли публикация вообще и совпадает ли она с требованиями.
Если сообщения нет — опубликуйте его как можно быстрее.
Если в сообщении ошибка — разместите новое с корректными данными.
Выждите срок для кредиторов, если он начался заново.
Подайте документы в ФНС повторно.
Отказ существенно затягивает процедуру. Чем быстрее устранено нарушение, тем меньше потерь времени и денег. В сложных случаях стоит подключить юриста.
Поможем исправить публикацию и продолжить процедуру
Если сообщение не разместили вовремя, редакция вернула заявку или ФНС уже отказала в регистрации, разберемся в причине и определим, что необходимо исправить. Подготовим корректную публикацию и поможем пройти следующие этапы
Как подтвердить публикацию для ФНС
После публикации сохраните доказательства — они понадобятся при подаче документов в налоговую.
Копия страницы журнала с сообщением.
Счет на оплату и платежное поручение.
Подтверждение из личного кабинета на сайте журнала.
Скриншот публикации с указанием номера выпуска и даты.
ФНС проверяет наличие обязательной публикации перед регистрацией. Если подтверждения нет, процедура остановится. Поэтому храните документы до полного завершения регистрации.
Ответы на вопросы
Где находится официальный сайт Вестника государственной регистрации? На vestnik-gosreg.ru.
Как найти публикацию в Вестнике по ИНН? Открыть сайт, перейти в поиск публикаций и ввести ИНН компании.
Как проверить публикацию о ликвидации? Найти сообщение по ИНН и сверить дату, номер выпуска и реквизиты организации.
Как подать сообщение в Вестник государственной регистрации? Сформировать заявку на официальном сайте, приложить документы и оплатить счет.
Сколько стоит публикация? Зависит от объема текста. Итоговая сумма становится известна после обработки заявки.
Когда выходит Вестник государственной регистрации? Еженедельно. График публикуется на официальном сайте журнала.
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