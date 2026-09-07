Вестник государственной регистрации: официальный сайт, поиск публикаций и как подать сообщение в 2026 году 

Что такое «Вестник государственной регистрации»

Это специализированный журнал, учрежденный ФНС России. В нем публикуются сведения, которые компании обязаны довести до кредиторов и контрагентов: о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала и других событиях.

От публикации зависит, сможет ли компания завершить корпоративную процедуру и не будет ли для учредителей и директора неблагоприятных последствий после. Но расскажем обо всем по порядку.