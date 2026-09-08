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Сообщение о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации»: образец, сроки и порядок публикации

Сообщение о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации»: образец, сроки и порядок публикации

Публикация в Вестнике при ликвидации обязательна, иначе налоговая не зарегистрирует закрытие организации. Рассказываем, когда размещать сообщение, что в нем указывать и как избежать ошибок, из-за которых процедура затягивается.

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1.Когда при ликвидации нужно публиковать сообщение в Вестнике 

Публикация о ликвидации в Вестнике — не первый шаг. Ей предшествуют три этапа.

  1. Принято решение о ликвидации. Участники или единственный учредитель оформляют протокол или решение, назначают ликвидатора.

  2. Уведомлен регистрирующий орган. В течение трех р/д подается уведомление в ФНС по форме Р15016.

  3. Сведения о начале ликвидации появились в ЕГРЮЛ. Налоговая вносит запись о том, что компания находится в процессе ликвидации.

Только после этого размещается сообщение о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации».

Публикацию в Вестнике нельзя делать сразу после принятия решения о ликвидации: сначала необходимо уведомить ФНС и дождаться соответствующей записи в ЕГРЮЛ. При этом для Федресурса действует другой срок и порядок размещения. Если не хотите самостоятельно контролировать последовательность действий, подготовку публикаций при ликвидации можно доверить специалистам. 

2. Кто может подать сообщение: ликвидатор, руководитель или представитель

Подать сообщение в Вестник вправе ликвидатор, председатель ликвидационной комиссии или представитель по доверенности. Руководитель компании после назначения ликвидатора действовать от имени организации не может — полномочия переходят к ликвидатору.

Если заявку подает представитель, у него должна быть нотариальная доверенность с правом на подачу документов в Вестник. Полномочия нужно подтвердить: редакция проверяет, кто действует от имени компании. Учтите, что заявка, поданная неуполномоченным лицом, будет отклонена. 

3. Сколько стоит публикация о ликвидации в Вестнике

Фиксированного тарифа нет: стоимость зависит от объема текста сообщения. Чем длиннее текст, тем больше площадь на полосе и тем выше цена.

Счет выставляет редакция после обработки заявки. Итоговая сумма будет известна, когда заявка сформирована и рассчитан объем.

Удалять обязательные сведения ради экономии нельзя: сообщение без нужных реквизитов признается ненадлежащим, и публикацию придется делать заново. Указывайте все необходимые данные полностью и оплачивайте счет в установленный срок.

4. Что должно быть в сообщении о ликвидации 

Что указывается

Где взять информацию

На что обратить внимание

Полное наименование организации

Выписка из ЕГРЮЛ

Должно полностью совпадать с данными в реестре и с локальными документами организации

ИНН и ОГРН

Выписка из ЕГРЮЛ

Проверить каждую цифру

Адрес организации

Выписка из ЕГРЮЛ

Указывается юридический адрес

Дата решения о ликвидации

Протокол или решение участников

Не путать с датой записи в ЕГРЮЛ

Сведения о ликвидаторе

Решение о назначении

ФИО полностью, без сокращений

Порядок и срок требований кредиторов

Формулируется в сообщении

Не менее двух месяцев с даты публикации

Адрес для предъявления требований

Юридический адрес из ЕГРЮЛ

Указать точный адрес, как в ЕГРЮЛ

5. Как подготовить текст сообщения без ошибок

Текст сообщения — это основа публикации в Вестнике при ликвидации. Если есть ошибка хотя бы в одном реквизите, публикацию могут признать ненадлежащей.

  • Возьмите за основу образец на официальном сайте Вестника, но адаптируйте его под свою компанию.

  • Сверьте наименование, ИНН, ОГРН и адрес с актуальной выпиской из ЕГРЮЛ.

  • Дату решения берите из протокола или решения участников.

  • ФИО ликвидатора указывайте полностью, без сокращений.

  • Срок для кредиторов формулируйте однозначно: «в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения».

  • Адрес для требований указывайте конкретный, при необходимости добавьте контактный телефон.

Готовый текст перечитайте дважды: сверьте данные по документам и проверьте логику. Если сомневаетесь, доверьте оформление и подачу сообщения юристам.

Текст сообщения формируется на основании ЕГРЮЛ и документов о ликвидации, поэтому использовать универсальный шаблон без проверки реквизитов рискованно. Ошибка в данных компании, сведениях о ликвидаторе или сроке для кредиторов может привести к повторной публикации. Чтобы этого избежать, текст сообщения и комплект документов можно проверить у специалистов до отправки заявки

6. Что проверяет редакция Вестника при приеме заявки

Редакция проверяет заявку на соответствие требованиям. 

  • Наличие записи о начале ликвидации в ЕГРЮЛ — без нее заявку не примут.

  • Совпадение данных в сообщении с реестром — наименование, ИНН, ОГРН, адрес.

  • Соответствие текста документам-основаниям — решению о ликвидации и назначении ликвидатора.

  • Полноту сведений — наличие всех обязательных элементов сообщения.

  • Полномочия заявителя — кто подает заявку и есть ли на это право.

  • Читаемость приложенных документов.

Если что-то не так, заявку вернут на доработку с указанием причины. Чтобы не терять время, проверяйте все до отправки.

7. Сроки ликвидации: из чего складывается общая продолжительность

Ликвидация занимает не меньше четырех–пяти месяцев и состоит из нескольких этапов.

  1. Подготовка решения и подача уведомления в ФНС — до трех р/д.

  2. Публикация сообщения в Федресурсе — три р/д с даты решения.

  3. Внесение записи в ЕГРЮЛ — пять р/д.

  4. Публикация в Вестнике — после записи в ЕГРЮЛ, по графику выхода журнала. Но лучше отправить сообщение в течение 10 р/д. 

  5. Ожидание кредиторов — два месяца с даты публикации в Вестнике.

  6. Подготовка промежуточного ликвидбаланса — после окончания срока для кредиторов.

  7. Расчеты с кредиторами, подготовка окончательного ликвидбаланса.

  8. Подача документов на завершение — после всех предыдущих этапов.

Если какая-то публикация пропущена или сделана с ошибкой, сроки сдвигаются. Поэтому планируйте ликвидацию с учетом всех обязательных этапов, а не только даты решения.

Пример: компания приняла решение о ликвидации 4 сентября 2026 года, в пятницу. Три р/д на подачу уведомления в ФНС и публикацию в Федресурсе — 7, 8 и 9 сентября. Запись в ЕГРЮЛ появится примерно 16 сентября. После этого подается заявка в Вестник — сообщение выйдет в ближайшем номере, предположим 23 сентября. С 24 сентября начинается двухмесячный срок для кредиторов, который истечет 24 ноября. Только после этой даты можно составлять промежуточный баланс и двигаться к завершению. 

Итог: ликвидация, начатая в начале сентября, завершится не раньше декабря.

8. Откуда брать данные для сообщения 

Основной источник — актуальная выписка из ЕГРЮЛ. Из нее берутся наименование, ИНН, ОГРН и адрес. Данные должны совпадать с реестром полностью: ошибка даже в одном символе делает публикацию ненадлежащей.

Дата решения берется из протокола или решения участников. Сведения о ликвидаторе — из решения о его назначении. Не используйте данные из старых договоров: они могли устареть.

Перед подачей заявки запросите свежую выписку из ЕГРЮЛ, чтобы убедиться, что запись о начале ликвидации уже внесена, к тому же в ней будут актуальные реквизиты.

9.Как опубликовать сообщение о ликвидации в Вестнике: пошагово 

  • Шаг 1. Получите выписку из ЕГРЮЛ и убедитесь, что запись о начале ликвидации внесена.

  • Шаг 2. Подготовьте протокол или решение о ликвидации и назначении ликвидатора.

  • Шаг 3. Зайдите на официальный сайт vestnik-gosreg.ru

  • Шаг 4. Сформируйте заявку на публикацию.

  • Шаг 5. Заполните текст сообщения: наименование, ИНН, ОГРН, адрес, дату решения, данные ликвидатора, срок и адрес для требований кредиторов.

  • Шаг 6. Приложите документы и отправьте заявку.

  • Шаг 7. Дождитесь счета и оплатите его.

  • Шаг 8. Проверьте публикацию в ближайшем выпуске и сохраните подтверждение.

Опубликуем сообщение о ликвидации в Вестнике

Подготовим текст сообщения, проверим сведения по ЕГРЮЛ и документы о ликвидации, сформируем заявку и проконтролируем размещение публикации. При необходимости также поможем с обязательным сообщением в Федресурсе

10. Когда начинает идти двухмесячный срок для кредиторов 

Двухмесячный срок отсчитывается с даты публикации сообщения в Вестнике. Дата публикации — это дата выхода номера журнала, а не дата подачи заявки или оплаты.

Пример: сообщение опубликовано 15 января. Срок для кредиторов начинается 16 января и истекает 16 марта. Если последний день выпадает на выходной, срок продлевается до ближайшего р/д.

До истечения этого срока нельзя подавать документы на завершение ликвидации: ФНС откажет, посчитав, что кредиторы не успели заявить требования.

11. Нужно ли дополнительно уведомлять кредиторов письменно 

Строго по закону вы не обязаны письменно уведомлять кредиторов — достаточно публикации в Вестнике. Она считается официальным способом довести информацию до неопределенного круга лиц.

Но на практике письменное уведомление лучше сделать. Оно защитит вас от споров: если кредитор не увидел публикацию и не успел заявить требования, он может попытаться оспорить ваши действия. Доказательства — заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении либо подпись кредитора — подтвердят, что вы предприняли разумные шаги для информирования.

12. Вестник и Федресурс при ликвидации — это одно и то же?

Нет. Это два разных ресурса с разными задачами.

  • Вестник — печатное издание, в котором публикуются объявления для кредиторов. Сообщение подается после записи в ЕГРЮЛ.

  • Федресурс — электронный реестр, где раскрываются юридически значимые факты. Сообщение публикуется в течение трех р/д с даты решения, до записи в ЕГРЮЛ.

Вы обязаны подать сообщения в оба ресурса при ликвидации. Публикация в одном не заменяет другой, и пропуск любого из них останавливает процедуру. 

13. Что меняется при упрощенной ликвидации ООО 

Если компания прекращает деятельность по упрощенной процедуре, предусмотренной статьей 21.3 закона № 129-ФЗ, публикация в Вестнике не требуется.

Упрощенный порядок доступен субъектам малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют условиям: нет долгов перед кредиторами, работниками и бюджетом, нет недвижимости и транспорта, компания не находится в процессе реорганизации или банкротства. Процедура в среднем длится 3,5 месяца вместо 5–6 месяцев, как при стандартной ликвидации. Все сведения в Федресурсе и Вестнике размещает регистрирующий орган. 

14. Как подтвердить публикацию для налоговой

После публикации сохраните доказательства. Они могут понадобиться, если ФНС по каким-либо причинам не обнаружит ваше сообщение самостоятельно.

  • Копия страницы журнала с сообщением.

  • Счет на оплату.

  • Платежное поручение, подтверждающее оплату.

  • Подтверждение из личного кабинета на сайте журнала.

  • Скриншот публикации с номером выпуска и датой.

ФНС проверяет факт публикации перед регистрацией ликвидации. Если подтверждения нет, процедура остановится. Храните документы до полного завершения регистрации.

15. Основные ошибки при публикации сообщения о ликвидации 

  • Ошибка 1: пытаться опубликовать сообщение до внесения сведений в ЕГРЮЛ.

Редакция не примет заявку без записи о начале ликвидации.

Как избежать: запросите выписку и убедитесь, что запись внесена.

  • Ошибка 2: перепутать дату решения с датой записи в ЕГРЮЛ.

В сообщении указывается дата решения о ликвидации, а не дата внесения записи в реестр.

Как избежать: берите дату из протокола или решения участников — это дата, когда было принято решение о ликвидации, а не когда ФНС внесла запись.

  • Ошибка 3: указать не то название документа.

Например, номер протокола вместо номера решения единственного участника.

Как избежать: сверьтесь с документом, который оформлялся при принятии решения.

  • Ошибка 4: ошибиться в ОГРН, ИНН или наименовании.

Одна неверная цифра делает публикацию недействительной.

Как избежать: сверьте реквизиты с выпиской из ЕГРЮЛ.

  • Ошибка 5: указать срок требований кредиторов менее двух месяцев.

Срок должен быть не меньше установленного законом.

Как избежать: пропишите «в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения».

  • Ошибка 6: непонятно указать адрес для предъявления требований.

Адрес должен быть конкретным и актуальным.

Как избежать: укажите полный юридический адрес, по которому кредиторы смогут предъявить требования.

16. В сообщении для Вестника о ликвидации юридического лица ошибка: что делать

Опубликованное сообщение нельзя отредактировать или удалить. Если ошибка обнаружена, придется делать новую публикацию с корректными данными.

Порядок действий такой.

  1. Определите, какая именно информация указана неверно.

  2. Подготовьте новое сообщение с правильными сведениями.

  3. Подайте его в Вестник через официальный сайт.

  4. Оплатите новую публикацию.

Помните: двухмесячный срок для кредиторов начнет отсчитываться заново с даты новой публикации. Это отодвинет завершение ликвидации, поэтому исправлять ошибку нужно как можно быстрее.

Исправить уже опубликованное сообщение непосредственно в Вестнике нельзя — потребуется новая публикация, а в некоторых случаях это повлияет и на дальнейшие сроки ликвидации. Если ошибка уже обнаружена, лучше сначала оценить ее последствия и только потом подавать новое сообщение — разобраться в ситуации помогут специалисты

17. Если не опубликовать сообщение о ликвидации в Вестнике государственной регистрации: риски

Прямого штрафа за непубликацию в Вестнике нет, но последствия могут быть серьезнее денежного наказания.

  • Отказ ФНС в регистрации. Налоговая не завершит ликвидацию, если обязательное сообщение не было опубликовано. Это прямое основание для отказа по статье 23 закона № 129-ФЗ. Процедуру придется приостановить, разместить публикацию и подать документы заново.

  • Затягивание процедуры. Даже если нарушение обнаружено до отказа, исправление занимает время. Нужно подать заявку, дождаться выхода номера, выждать два месяца для кредиторов и только потом завершать ликвидацию. Потери времени — минимум два с половиной месяца.

  • Нарушение прав кредиторов. Публикация нужна, чтобы заинтересованные лица могли вовремя заявить требования. Если сообщения нет, кредитор узнает о ликвидации постфактум, когда компания уже исключена из ЕГРЮЛ. Вам придется тратить время и деньги на судебные разбирательства + возмещать еще и расходы на оплату госпошлины и на юриста, если контрагент выиграет спор.

  • Оспаривание ликвидации. Кредитор, который не был уведомлен, вправе оспорить действия компании. Если суд установит, что порядок был нарушен, регистрацию ликвидации могут признать недействительной.

  • Риск субсидиарной ответственности. Если из-за отсутствия публикации кредиторы не заявили требования и понесли убытки, руководителя или учредителей могут привлечь к субсидиарной ответственности. В процедуре банкротства отсутствие обязательных публикаций — один из признаков недобросовестных действий.

  • Репутационные потери. Контрагенты и банки проверяют публичную историю компании. Отсутствие обязательного сообщения — сигнал о небрежности в корпоративных процедурах, что снижает доверие при будущих сделках.

Пример: ООО решило ликвидироваться. Единственный участник принял решение 12 января, ликвидатором назначили бухгалтера. Уведомление в ФНС подали вовремя, была публикация в Федресурсе, но в Вестнике при ликвидации ООО ее решили не делать: бухгалтер посчитал, что достаточно Федресурса и записи в ЕГРЮЛ. Запись о начале ликвидации появилась 19 января в ЕГРЮЛ.

Два месяца компания готовила промежуточный баланс, рассчиталась с поставщиками и подала документы на завершение ликвидации. ФНС отказала 27 марта, потому что сообщение в Вестнике о ликвидации не было размещено, порядок уведомления кредиторов нарушен. Пришлось размещать сведения в журнале, заново ждать два месяца и только потом удалось завершить ликвидацию. 

В итоге процедура, которую планировали закончить еще в марте, затянулась до июня. 

18. Чек-лист перед отправкой сообщения 

  • Запись о начале ликвидации внесена в ЕГРЮЛ. Без нее редакция не примет заявку. Проверьте через выписку или онлайн-сервис ФНС.

  • Наименование организации совпадает с реестром до знака: полное наименование без сокращений и аббревиатур, если они не закреплены в ЕГРЮЛ.

  • ИНН и ОГРН указаны без ошибок. Одна неверная цифра делает сообщение недействительным — сверяйте с выпиской, а не по памяти.

  • Дата решения взята из протокола или решения участников. Не используйте дату записи в ЕГРЮЛ или дату подачи документов.

  • Ликвидатор указан полностью: фамилия, имя, отчество без сокращений. Если ликвидаторов несколько, перечислены все.

  • Срок требований кредиторов — не менее двух месяцев с даты публикации. Формулировка однозначная: «в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения».

  • Адрес для предъявления требований конкретный. Указан полный юридический адрес, при необходимости добавлены контактный телефон и e-mail.

  • Документы приложены: решение о ликвидации, документ о назначении ликвидатора, доверенность для представителя, если заявку подает не ликвидатор.

  • Документы читаемы: сканы без обрезанных краев, все реквизиты различимы.

  • Заявка оплачена. Оплата поступила, и редакция подтвердила принятие заявки в работу.

Проведем ликвидацию ООО без пропуска обязательных этапов

Публикация в Вестнике — только один из этапов ликвидации. Подготовим необходимые документы, разместим обязательные сообщения в Вестнике и Федресурсе, проконтролируем сроки и сопроводим процедуру

19. Ответы на вопросы 

  1. Нужно ли публиковать сообщение о ликвидации в Вестнике? Да, кроме случаев упрощенного исключения МСП из ЕГРЮЛ.

  2. Когда можно публиковать сообщение после принятия решения о ликвидации? После внесения записи о начале ликвидации в ЕГРЮЛ.

  3. Что писать в сообщении о ликвидации? Наименование, ИНН, ОГРН, адрес, дату решения, данные ликвидатора, срок и адрес для требований кредиторов.

  4. Сколько раз публикуется сообщение при ликвидации? Один раз в Вестнике и один раз в Федресурсе.

  5. Где кредиторы должны предъявлять требования? По адресу, указанному в сообщении. Обычно это юридический адрес компании.

  6. Где найти образец сообщения о ликвидации для Вестника? На официальном сайте vestnik-gosreg.ru, посмотрев публикации других организаций. Но лучше доверить все юристам: они составят текст в соответствии с требованиями законодательства и проследят, чтобы сообщение точно было опубликовано вовремя. 

  7. Чем отличается Федресурс от Вестника при ликвидации? Вестник — это печатное издание, которое информирует кредиторов. Федресурс — электронный реестр, где раскрывается сам факт решения о ликвидации. Оба ресурса обязательны.

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