Сообщение о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации»: образец, сроки и порядок публикации

1.Когда при ликвидации нужно публиковать сообщение в Вестнике
Публикация о ликвидации в Вестнике — не первый шаг. Ей предшествуют три этапа.
Принято решение о ликвидации. Участники или единственный учредитель оформляют протокол или решение, назначают ликвидатора.
Уведомлен регистрирующий орган. В течение трех р/д подается уведомление в ФНС по форме Р15016.
Сведения о начале ликвидации появились в ЕГРЮЛ. Налоговая вносит запись о том, что компания находится в процессе ликвидации.
Только после этого размещается сообщение о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации».
Публикацию в Вестнике нельзя делать сразу после принятия решения о ликвидации: сначала необходимо уведомить ФНС и дождаться соответствующей записи в ЕГРЮЛ. При этом для Федресурса действует другой срок и порядок размещения. Если не хотите самостоятельно контролировать последовательность действий, подготовку публикаций при ликвидации можно доверить специалистам.
2. Кто может подать сообщение: ликвидатор, руководитель или представитель
Подать сообщение в Вестник вправе ликвидатор, председатель ликвидационной комиссии или представитель по доверенности. Руководитель компании после назначения ликвидатора действовать от имени организации не может — полномочия переходят к ликвидатору.
Если заявку подает представитель, у него должна быть нотариальная доверенность с правом на подачу документов в Вестник. Полномочия нужно подтвердить: редакция проверяет, кто действует от имени компании. Учтите, что заявка, поданная неуполномоченным лицом, будет отклонена.
3. Сколько стоит публикация о ликвидации в Вестнике
Фиксированного тарифа нет: стоимость зависит от объема текста сообщения. Чем длиннее текст, тем больше площадь на полосе и тем выше цена.
Счет выставляет редакция после обработки заявки. Итоговая сумма будет известна, когда заявка сформирована и рассчитан объем.
Удалять обязательные сведения ради экономии нельзя: сообщение без нужных реквизитов признается ненадлежащим, и публикацию придется делать заново. Указывайте все необходимые данные полностью и оплачивайте счет в установленный срок.
4. Что должно быть в сообщении о ликвидации
Что указывается
Где взять информацию
На что обратить внимание
Полное наименование организации
Выписка из ЕГРЮЛ
Должно полностью совпадать с данными в реестре и с локальными документами организации
ИНН и ОГРН
Выписка из ЕГРЮЛ
Проверить каждую цифру
Адрес организации
Выписка из ЕГРЮЛ
Указывается юридический адрес
Дата решения о ликвидации
Протокол или решение участников
Не путать с датой записи в ЕГРЮЛ
Сведения о ликвидаторе
Решение о назначении
ФИО полностью, без сокращений
Порядок и срок требований кредиторов
Формулируется в сообщении
Не менее двух месяцев с даты публикации
Адрес для предъявления требований
Юридический адрес из ЕГРЮЛ
Указать точный адрес, как в ЕГРЮЛ
5. Как подготовить текст сообщения без ошибок
Текст сообщения — это основа публикации в Вестнике при ликвидации. Если есть ошибка хотя бы в одном реквизите, публикацию могут признать ненадлежащей.
Возьмите за основу образец на официальном сайте Вестника, но адаптируйте его под свою компанию.
Сверьте наименование, ИНН, ОГРН и адрес с актуальной выпиской из ЕГРЮЛ.
Дату решения берите из протокола или решения участников.
ФИО ликвидатора указывайте полностью, без сокращений.
Срок для кредиторов формулируйте однозначно: «в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения».
Адрес для требований указывайте конкретный, при необходимости добавьте контактный телефон.
Готовый текст перечитайте дважды: сверьте данные по документам и проверьте логику. Если сомневаетесь, доверьте оформление и подачу сообщения юристам.
Текст сообщения формируется на основании ЕГРЮЛ и документов о ликвидации, поэтому использовать универсальный шаблон без проверки реквизитов рискованно. Ошибка в данных компании, сведениях о ликвидаторе или сроке для кредиторов может привести к повторной публикации. Чтобы этого избежать, текст сообщения и комплект документов можно проверить у специалистов до отправки заявки.
6. Что проверяет редакция Вестника при приеме заявки
Редакция проверяет заявку на соответствие требованиям.
Наличие записи о начале ликвидации в ЕГРЮЛ — без нее заявку не примут.
Совпадение данных в сообщении с реестром — наименование, ИНН, ОГРН, адрес.
Соответствие текста документам-основаниям — решению о ликвидации и назначении ликвидатора.
Полноту сведений — наличие всех обязательных элементов сообщения.
Полномочия заявителя — кто подает заявку и есть ли на это право.
Читаемость приложенных документов.
Если что-то не так, заявку вернут на доработку с указанием причины. Чтобы не терять время, проверяйте все до отправки.
7. Сроки ликвидации: из чего складывается общая продолжительность
Ликвидация занимает не меньше четырех–пяти месяцев и состоит из нескольких этапов.
Подготовка решения и подача уведомления в ФНС — до трех р/д.
Публикация сообщения в Федресурсе — три р/д с даты решения.
Внесение записи в ЕГРЮЛ — пять р/д.
Публикация в Вестнике — после записи в ЕГРЮЛ, по графику выхода журнала. Но лучше отправить сообщение в течение 10 р/д.
Ожидание кредиторов — два месяца с даты публикации в Вестнике.
Подготовка промежуточного ликвидбаланса — после окончания срока для кредиторов.
Расчеты с кредиторами, подготовка окончательного ликвидбаланса.
Подача документов на завершение — после всех предыдущих этапов.
Если какая-то публикация пропущена или сделана с ошибкой, сроки сдвигаются. Поэтому планируйте ликвидацию с учетом всех обязательных этапов, а не только даты решения.
Пример: компания приняла решение о ликвидации 4 сентября 2026 года, в пятницу. Три р/д на подачу уведомления в ФНС и публикацию в Федресурсе — 7, 8 и 9 сентября. Запись в ЕГРЮЛ появится примерно 16 сентября. После этого подается заявка в Вестник — сообщение выйдет в ближайшем номере, предположим 23 сентября. С 24 сентября начинается двухмесячный срок для кредиторов, который истечет 24 ноября. Только после этой даты можно составлять промежуточный баланс и двигаться к завершению.
Итог: ликвидация, начатая в начале сентября, завершится не раньше декабря.
8. Откуда брать данные для сообщения
Основной источник — актуальная выписка из ЕГРЮЛ. Из нее берутся наименование, ИНН, ОГРН и адрес. Данные должны совпадать с реестром полностью: ошибка даже в одном символе делает публикацию ненадлежащей.
Дата решения берется из протокола или решения участников. Сведения о ликвидаторе — из решения о его назначении. Не используйте данные из старых договоров: они могли устареть.
Перед подачей заявки запросите свежую выписку из ЕГРЮЛ, чтобы убедиться, что запись о начале ликвидации уже внесена, к тому же в ней будут актуальные реквизиты.
9.Как опубликовать сообщение о ликвидации в Вестнике: пошагово
Шаг 1. Получите выписку из ЕГРЮЛ и убедитесь, что запись о начале ликвидации внесена.
Шаг 2. Подготовьте протокол или решение о ликвидации и назначении ликвидатора.
Шаг 3. Зайдите на официальный сайт vestnik-gosreg.ru.
Шаг 4. Сформируйте заявку на публикацию.
Шаг 5. Заполните текст сообщения: наименование, ИНН, ОГРН, адрес, дату решения, данные ликвидатора, срок и адрес для требований кредиторов.
Шаг 6. Приложите документы и отправьте заявку.
Шаг 7. Дождитесь счета и оплатите его.
Шаг 8. Проверьте публикацию в ближайшем выпуске и сохраните подтверждение.
Опубликуем сообщение о ликвидации в Вестнике
Подготовим текст сообщения, проверим сведения по ЕГРЮЛ и документы о ликвидации, сформируем заявку и проконтролируем размещение публикации. При необходимости также поможем с обязательным сообщением в Федресурсе
10. Когда начинает идти двухмесячный срок для кредиторов
Двухмесячный срок отсчитывается с даты публикации сообщения в Вестнике. Дата публикации — это дата выхода номера журнала, а не дата подачи заявки или оплаты.
Пример: сообщение опубликовано 15 января. Срок для кредиторов начинается 16 января и истекает 16 марта. Если последний день выпадает на выходной, срок продлевается до ближайшего р/д.
До истечения этого срока нельзя подавать документы на завершение ликвидации: ФНС откажет, посчитав, что кредиторы не успели заявить требования.
11. Нужно ли дополнительно уведомлять кредиторов письменно
Строго по закону вы не обязаны письменно уведомлять кредиторов — достаточно публикации в Вестнике. Она считается официальным способом довести информацию до неопределенного круга лиц.
Но на практике письменное уведомление лучше сделать. Оно защитит вас от споров: если кредитор не увидел публикацию и не успел заявить требования, он может попытаться оспорить ваши действия. Доказательства — заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении либо подпись кредитора — подтвердят, что вы предприняли разумные шаги для информирования.
12. Вестник и Федресурс при ликвидации — это одно и то же?
Нет. Это два разных ресурса с разными задачами.
Вестник — печатное издание, в котором публикуются объявления для кредиторов. Сообщение подается после записи в ЕГРЮЛ.
Федресурс — электронный реестр, где раскрываются юридически значимые факты. Сообщение публикуется в течение трех р/д с даты решения, до записи в ЕГРЮЛ.
Вы обязаны подать сообщения в оба ресурса при ликвидации. Публикация в одном не заменяет другой, и пропуск любого из них останавливает процедуру.
13. Что меняется при упрощенной ликвидации ООО
Если компания прекращает деятельность по упрощенной процедуре, предусмотренной статьей 21.3 закона № 129-ФЗ, публикация в Вестнике не требуется.
Упрощенный порядок доступен субъектам малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют условиям: нет долгов перед кредиторами, работниками и бюджетом, нет недвижимости и транспорта, компания не находится в процессе реорганизации или банкротства. Процедура в среднем длится 3,5 месяца вместо 5–6 месяцев, как при стандартной ликвидации. Все сведения в Федресурсе и Вестнике размещает регистрирующий орган.
14. Как подтвердить публикацию для налоговой
После публикации сохраните доказательства. Они могут понадобиться, если ФНС по каким-либо причинам не обнаружит ваше сообщение самостоятельно.
Копия страницы журнала с сообщением.
Счет на оплату.
Платежное поручение, подтверждающее оплату.
Подтверждение из личного кабинета на сайте журнала.
Скриншот публикации с номером выпуска и датой.
ФНС проверяет факт публикации перед регистрацией ликвидации. Если подтверждения нет, процедура остановится. Храните документы до полного завершения регистрации.
15. Основные ошибки при публикации сообщения о ликвидации
Ошибка 1: пытаться опубликовать сообщение до внесения сведений в ЕГРЮЛ.
Редакция не примет заявку без записи о начале ликвидации.
Как избежать: запросите выписку и убедитесь, что запись внесена.
Ошибка 2: перепутать дату решения с датой записи в ЕГРЮЛ.
В сообщении указывается дата решения о ликвидации, а не дата внесения записи в реестр.
Как избежать: берите дату из протокола или решения участников — это дата, когда было принято решение о ликвидации, а не когда ФНС внесла запись.
Ошибка 3: указать не то название документа.
Например, номер протокола вместо номера решения единственного участника.
Как избежать: сверьтесь с документом, который оформлялся при принятии решения.
Ошибка 4: ошибиться в ОГРН, ИНН или наименовании.
Одна неверная цифра делает публикацию недействительной.
Как избежать: сверьте реквизиты с выпиской из ЕГРЮЛ.
Ошибка 5: указать срок требований кредиторов менее двух месяцев.
Срок должен быть не меньше установленного законом.
Как избежать: пропишите «в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения».
Ошибка 6: непонятно указать адрес для предъявления требований.
Адрес должен быть конкретным и актуальным.
Как избежать: укажите полный юридический адрес, по которому кредиторы смогут предъявить требования.
16. В сообщении для Вестника о ликвидации юридического лица ошибка: что делать
Опубликованное сообщение нельзя отредактировать или удалить. Если ошибка обнаружена, придется делать новую публикацию с корректными данными.
Порядок действий такой.
Определите, какая именно информация указана неверно.
Подготовьте новое сообщение с правильными сведениями.
Подайте его в Вестник через официальный сайт.
Оплатите новую публикацию.
Помните: двухмесячный срок для кредиторов начнет отсчитываться заново с даты новой публикации. Это отодвинет завершение ликвидации, поэтому исправлять ошибку нужно как можно быстрее.
Исправить уже опубликованное сообщение непосредственно в Вестнике нельзя — потребуется новая публикация, а в некоторых случаях это повлияет и на дальнейшие сроки ликвидации. Если ошибка уже обнаружена, лучше сначала оценить ее последствия и только потом подавать новое сообщение — разобраться в ситуации помогут специалисты.
17. Если не опубликовать сообщение о ликвидации в Вестнике государственной регистрации: риски
Прямого штрафа за непубликацию в Вестнике нет, но последствия могут быть серьезнее денежного наказания.
Отказ ФНС в регистрации. Налоговая не завершит ликвидацию, если обязательное сообщение не было опубликовано. Это прямое основание для отказа по статье 23 закона № 129-ФЗ. Процедуру придется приостановить, разместить публикацию и подать документы заново.
Затягивание процедуры. Даже если нарушение обнаружено до отказа, исправление занимает время. Нужно подать заявку, дождаться выхода номера, выждать два месяца для кредиторов и только потом завершать ликвидацию. Потери времени — минимум два с половиной месяца.
Нарушение прав кредиторов. Публикация нужна, чтобы заинтересованные лица могли вовремя заявить требования. Если сообщения нет, кредитор узнает о ликвидации постфактум, когда компания уже исключена из ЕГРЮЛ. Вам придется тратить время и деньги на судебные разбирательства + возмещать еще и расходы на оплату госпошлины и на юриста, если контрагент выиграет спор.
Оспаривание ликвидации. Кредитор, который не был уведомлен, вправе оспорить действия компании. Если суд установит, что порядок был нарушен, регистрацию ликвидации могут признать недействительной.
Риск субсидиарной ответственности. Если из-за отсутствия публикации кредиторы не заявили требования и понесли убытки, руководителя или учредителей могут привлечь к субсидиарной ответственности. В процедуре банкротства отсутствие обязательных публикаций — один из признаков недобросовестных действий.
Репутационные потери. Контрагенты и банки проверяют публичную историю компании. Отсутствие обязательного сообщения — сигнал о небрежности в корпоративных процедурах, что снижает доверие при будущих сделках.
Пример: ООО решило ликвидироваться. Единственный участник принял решение 12 января, ликвидатором назначили бухгалтера. Уведомление в ФНС подали вовремя, была публикация в Федресурсе, но в Вестнике при ликвидации ООО ее решили не делать: бухгалтер посчитал, что достаточно Федресурса и записи в ЕГРЮЛ. Запись о начале ликвидации появилась 19 января в ЕГРЮЛ.
Два месяца компания готовила промежуточный баланс, рассчиталась с поставщиками и подала документы на завершение ликвидации. ФНС отказала 27 марта, потому что сообщение в Вестнике о ликвидации не было размещено, порядок уведомления кредиторов нарушен. Пришлось размещать сведения в журнале, заново ждать два месяца и только потом удалось завершить ликвидацию.
В итоге процедура, которую планировали закончить еще в марте, затянулась до июня.
18. Чек-лист перед отправкой сообщения
Запись о начале ликвидации внесена в ЕГРЮЛ. Без нее редакция не примет заявку. Проверьте через выписку или онлайн-сервис ФНС.
Наименование организации совпадает с реестром до знака: полное наименование без сокращений и аббревиатур, если они не закреплены в ЕГРЮЛ.
ИНН и ОГРН указаны без ошибок. Одна неверная цифра делает сообщение недействительным — сверяйте с выпиской, а не по памяти.
Дата решения взята из протокола или решения участников. Не используйте дату записи в ЕГРЮЛ или дату подачи документов.
Ликвидатор указан полностью: фамилия, имя, отчество без сокращений. Если ликвидаторов несколько, перечислены все.
Срок требований кредиторов — не менее двух месяцев с даты публикации. Формулировка однозначная: «в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения».
Адрес для предъявления требований конкретный. Указан полный юридический адрес, при необходимости добавлены контактный телефон и e-mail.
Документы приложены: решение о ликвидации, документ о назначении ликвидатора, доверенность для представителя, если заявку подает не ликвидатор.
Документы читаемы: сканы без обрезанных краев, все реквизиты различимы.
Заявка оплачена. Оплата поступила, и редакция подтвердила принятие заявки в работу.
Проведем ликвидацию ООО без пропуска обязательных этапов
Публикация в Вестнике — только один из этапов ликвидации. Подготовим необходимые документы, разместим обязательные сообщения в Вестнике и Федресурсе, проконтролируем сроки и сопроводим процедуру
19. Ответы на вопросы
Нужно ли публиковать сообщение о ликвидации в Вестнике? Да, кроме случаев упрощенного исключения МСП из ЕГРЮЛ.
Когда можно публиковать сообщение после принятия решения о ликвидации? После внесения записи о начале ликвидации в ЕГРЮЛ.
Что писать в сообщении о ликвидации? Наименование, ИНН, ОГРН, адрес, дату решения, данные ликвидатора, срок и адрес для требований кредиторов.
Сколько раз публикуется сообщение при ликвидации? Один раз в Вестнике и один раз в Федресурсе.
Где кредиторы должны предъявлять требования? По адресу, указанному в сообщении. Обычно это юридический адрес компании.
Где найти образец сообщения о ликвидации для Вестника? На официальном сайте vestnik-gosreg.ru, посмотрев публикации других организаций. Но лучше доверить все юристам: они составят текст в соответствии с требованиями законодательства и проследят, чтобы сообщение точно было опубликовано вовремя.
Чем отличается Федресурс от Вестника при ликвидации? Вестник — это печатное издание, которое информирует кредиторов. Федресурс — электронный реестр, где раскрывается сам факт решения о ликвидации. Оба ресурса обязательны.
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