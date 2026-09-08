Сообщение о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации»: образец, сроки и порядок публикации

1.Когда при ликвидации нужно публиковать сообщение в Вестнике

Публикация о ликвидации в Вестнике — не первый шаг. Ей предшествуют три этапа.

Принято решение о ликвидации. Участники или единственный учредитель оформляют протокол или решение, назначают ликвидатора. Уведомлен регистрирующий орган. В течение трех р/д подается уведомление в ФНС по форме Р15016. Сведения о начале ликвидации появились в ЕГРЮЛ. Налоговая вносит запись о том, что компания находится в процессе ликвидации.

Только после этого размещается сообщение о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации».