Уведомления в Федресурсе в 2026 году: что нужно публиковать и в какие сроки

4. В какие сроки нужно размещать сведения

Основной срок — три рабочих дня с даты наступления события. Отсчет начинается со следующего р/д после даты, указанной в документе. Выходные и праздники исключаются.

Для отдельных событий действуют специальные сроки: реорганизация и уменьшение капитала — две публикации с интервалом в месяц; намерение подать на банкротство — не менее чем за 15 календарных дней до обращения в суд.