Уведомления в Федресурсе в 2026 году: что нужно публиковать и в какие сроки

1. Что такое уведомление в Федресурсе
Уведомление в Федресурс — это электронное сообщение, которое компания или ИП размещает в реестре. Оно фиксирует юридически значимый факт: решение о ликвидации, смену директора, залог имущества, результаты аудита и т.д.
Учтите, что запись в ЕГРЮЛ и публикация уведомления в Федресурсе — два параллельных действия. Одно не заменяет другое. Уведомление в Федресурсе выполняет функцию публичного раскрытия информации для контрагентов, кредиторов и контролирующих органов, а в ЕГРЮЛ все изменения вносит налоговая.
2. Какие уведомления и сведения приходится публиковать самостоятельно
В ст. 7.1 закона № 129-ФЗ прямо указано, какие уведомления нужно публиковать в Федресурсе. Часть сведений система подгружает автоматически из ЕГРЮЛ, но ключевые события бизнес публикует сам.
1. Корпоративные процедуры: ликвидация, реорганизация, уменьшение УК
Ликвидация. Уведомление о принятом решении размещается в течение трех рабочих дней с даты решения. С момента публикации отсчитывается срок для требований кредиторов.
Реорганизация. Сообщение публикуется дважды с интервалом в один месяц. В нем указываются все участники, форма реорганизации и порядок предъявления требований.
Уменьшение уставного капитала. Публикация также делается дважды с интервалом не менее 30 дней.
2. Финансовое состояние и отчетность
Стоимость чистых активов. Это обязанность для акционерных обществ, а также ООО в случаях, предусмотренных законом. Срок — три рабочих дня с даты подписания отчетности.
Бухгалтерская отчетность и аудит. Публикуют организации с обязательным аудитом. Если даты подписания отчетности и заключения различаются более чем на три рабочих дня, нужно два сообщения: сначала об отчетности, затем об аудите.
3. Залог, гарантии и финансовые сделки
Залог движимого имущества. Уведомление размещает залогодатель в течение трех рабочих дней с даты заключения, изменения или прекращения договора.
Независимая гарантия, факторинг, лизинг. Публикации о выдаче, изменении или прекращении также обязательны.
4. Банкротство
Уведомление о намерении обратиться в суд размещается не менее чем за 15 календарных дней до подачи заявления. Его публикует должник или кредитор — все зависит от того, кто будет в суде заявителем.
5. Другие случаи, установленные специальными законами
Помимо корпоративных процедур, финансовой отчетности и залогов, закон предусматривает еще несколько ситуаций, когда публикация в Федресурсе обязательна.
Членство в СРО. Компании и ИП, которые вступают в саморегулируемую организацию, переходят в другую или прекращают членство, должны опубликовать уведомление. Срок — три рабочих дня с даты регистрации в реестре членов СРО или исключения из него.
Концессионные соглашения. Если компания выступает концессионером и за свой счет создает или реконструирует объект государственной или муниципальной собственности, факт заключения соглашения раскрывается в реестре. Первое сообщение публикуется минимум за три месяца до подписания соглашения, второе — в течение трех раб. дней после.
Продажа предприятия или передача его в аренду. Сделки с имущественным комплексом затрагивают интересы кредиторов и контрагентов, поэтому сведения о них публикуются в Федресурсе. Это позволяет третьим лицам вовремя узнать о смене собственника или арендатора.
Каждый из этих случаев имеет свои сроки и требования к содержанию. Если ваша ситуация попадает под один из них, проверьте порядок публикации до того, как истечет отведенное время.
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3. Когда нужно подавать уведомление в Федресурс
Какие сведения нужно публиковать в Федресурсе
Кто обязан
Что публикуется
От какой даты считать
Срок
Правовое основание
Ликвидация
Ликвидатор
Сведения о принятом решении о ликвидации
Следующий рабочий день после принятия решения
3 рабочих дня
Реорганизация
Каждый участник
Информация о реорганизации
3 рабочих дня, затем через месяц
Уменьшение УК
Общество
Сведения об уменьшении УК
Залог движимого имущества
Залогодатель
Возникновение/изменение/прекращение залога
Рабочий день, следующий за датой подписания договора
3 рабочих дня
Аудит и отчетность
Организация с обязательным аудитом
Сведения об отчетности и аудите
Рабочий день, следующий за датой подписания аудиторского заключения или бухотчетности
4. В какие сроки нужно размещать сведения
Основной срок — три рабочих дня с даты наступления события. Отсчет начинается со следующего р/д после даты, указанной в документе. Выходные и праздники исключаются.
Для отдельных событий действуют специальные сроки: реорганизация и уменьшение капитала — две публикации с интервалом в месяц; намерение подать на банкротство — не менее чем за 15 календарных дней до обращения в суд.
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5. Как понять, нужно ли вашей компании уведомление
Шаг 1. Зафиксируйте событие, которое произошло в компании. Это может быть решение о ликвидации, залог имущества, подписание аудиторского заключения. Важно определить точную дату для расчета срока.
Шаг 2. Найдите норму, которая требует раскрытия именно этого события. Основной источник — статья 7.1 закона № 129-ФЗ.
Шаг 3. Определите, кто именно должен публиковать уведомление в Федресурсе: ликвидатор, кредитор, должник и т.д. Ошибка в определении ответственного приведет к тому, что публикацию разместит не то лицо, и обязанность останется неисполненной.
Шаг 4. Проверьте, не поступят ли сведения автоматически от ФНС. Часть записей регистрирующий орган вносит сам. Если данные приходят из реестра, самостоятельно публиковать их не нужно. Например, налоговая самостоятельно публикует информацию о ликвидации в упрощенном порядке.
Шаг 5. Установите юридически значимую дату события. Это может быть дата протокола, приказа, подписания заключения или договора. Именно от нее отсчитывается срок.
Шаг 6. Определите срок и тип сообщения, разместите его. Учитывайте, что для большинства событий он один — три раб. дня.
Шаг 7. После публикации проверьте запись в Федресурсе. Зайдите на fedresurs.ru, введите ИНН или наименование компании и убедитесь, что сообщение отображается в карточке со статусом «Опубликовано». Сохраните подтверждение: номер сообщения в Федресурсе, ссылку и чек об оплате.
6. Что будет, если не подать уведомление или нарушить срок
Ответственность установлена статьей 14.25 КоАП. Если опоздаете, руководитель получит предупреждение или штраф 5000 рублей. Если совсем ничего не разместите или представите недостоверные сведения — штраф от 5000 до 10 000 рублей. Повторное нарушение — до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
Кроме штрафа, отсутствие публикации останавливает регистрацию в ФНС. Вы не сможете завершить то, что начали, без уведомления.
Самые частые ошибки
Ошибка в типе сообщения. Вы выбрали не ту категорию — публикация есть, но она подтверждает другое событие, а не то, которое требовалось раскрыть.
Данные не совпадают с ЕГРЮЛ. Опечатка в ИНН, ОГРН или наименовании — и публикация считается недостоверной.
Дата решения указана неверно. В сообщении должно стоять то же число, что и в документе-основании: протоколе, решении или приказе.
Срок для кредиторов меньше двух месяцев. Это ущемляет их права: они не успевают заявить требования.
Сообщение не оплачено. Пока деньги не поступили, публикация сообщения в Федресурсе не считается состоявшейся.
7. Ответы на вопросы
Какие уведомления нужно публиковать в Федресурсе?
Ликвидация, реорганизация, уменьшение УК, залог, аудит, банкротство, членство в СРО и другие события из статьи 7.1 закона № 129-ФЗ.
Все ли ООО обязаны публиковать сведения?
Да, при наступлении событий, указанных в законе. Обязанность не зависит от размера компании.
Нужно ли самостоятельно публиковать сообщение при смене директора?
Да, это корпоративное событие, подлежащее раскрытию. Разместить сообщение можно самостоятельно или доверить это юристу.
Какой основной срок публикации?
Три рабочих дня с даты события.
Что делать, если три рабочих дня уже прошли?
Опубликовать сообщение как можно скорее и сохранить подтверждение.
Можно ли исправить ошибку после публикации?
Нет, отредактировать уведомление нельзя. Разместите новое сообщение с корректными данными и пометкой об уточнении.
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