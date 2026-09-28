Федресурс: какие факты деятельности юридических лиц нужно публиковать в 2026 году

Что такое Федресурс и что означает «факт деятельности»
Федресурс (ЕФРСФДЮЛ) — это единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Ознакомиться с ним можно по адресу fedresurs.ru.
Факт деятельности — это юридически значимое событие в жизни компании, о котором она обязана сообщить публично. Речь идет не обо всех событиях подряд, а только о тех, для которых внесение в реестр прямо предусмотрено законом. Например, решение о ликвидации или реорганизации — это факты, требующие раскрытия. А смена поставщика канцелярии — нет.
Смысл реестра в том, чтобы кредиторы, контрагенты и государственные органы могли заранее узнать о важных изменениях в статусе компании и защитить свои интересы.
Кто вносит сведения в Федресурс: компания или ФНС
Сведения в реестр поступают из двух источников.
Регистрирующий орган (ФНС) вносит записи автоматически на основании данных ЕГРЮЛ. Это, например, запись о создании компании или о ликвидации в упрощенном порядке.
Сама организация публикует те сведения о существенных фактах в Федресурсе, которые не попадают в реестр автоматически и предусмотрены ст. 7.1 ФЗ № 129.
Какие сведения публиковать в Федресурсе
Факт деятельности юридических лиц для публикации в Федресурсе
Кто обязан публиковать сведения в Федресурсе
Когда возникает обязанность
Ликвидация
Все юрлица
Принято решение о ликвидации
Реорганизация
Все участники
Принято решение о реорганизации
Уменьшение УК
ООО
Принято решение об уменьшении
Залог движимого имущества
Залогодатель
Заключен, изменен или прекращен договор залога
Стоимость чистых активов
АО, а также ООО в предусмотренных случаях
Подписание отчетности
Аудит и отчетность
Организации с обязательным аудитом
Подписана отчетность и аудиторское заключение
Намерение о банкротстве
Должник или кредитор
Решение обратиться в суд
Членство в СРО
Член СРО
Вступление, переход или прекращение членства
Независимая гарантия
Гарант
Выдача, изменение или прекращение гарантии
Факторинг
Клиент
Заключен договор
Лизинг
Лизингодатель
Заключен, изменен или прекращен договор
Продажа предприятия или передача в аренду
Собственник
Заключена сделка
Пример 1. Ликвидация ООО. Единственный участник принял решение о ликвидации 10 марта 2026 года, во вторник. В тот же день был назначен ликвидатор. Уведомление в ФНС подано 12 марта, запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации внесена 19 марта.
Публикация в Федресурсе должна была появиться в течение трех рабочих дней с даты решения: 11, 12 и 13 марта. Ответственный сотрудник разместил сообщение 13 марта — в последний день срока. После внесения записи в ЕГРЮЛ, 20 марта, компания подала заявку в Вестник. Сообщение вышло в ближайшем номере — 25 марта. Срок для требований кредиторов — два месяца с даты публикации в Вестнике — истек 25 мая. После этого ликвидатор составил промежуточный баланс и завершил процедуру.
Пример 2. Реорганизация в форме присоединения. ООО «Альфа» присоединяется к ООО «Бета». Решения оформлены протоколами 7 августа 2026 года, в пятницу. Первый рабочий день — понедельник, 10 августа.
Сообщения нужны в двух ресурсах:
Федресурс. Первая публикация должна была выйти не позднее 12 августа — 10, 11 и 12 августа. Компании разместили сообщения 11 августа. Вторая публикация требовалась не ранее чем через 30 календарных дней после первой. Ее сделали 11 сентября.
Вестник. Уведомление в ФНС подано 10 августа, запись в ЕГРЮЛ о начале реорганизации внесена 17 августа. После этого компания, последней принявшая решение, подала заявку в Вестник. Первое объявление вышло 26 августа. Второе — через месяц, 26 сентября.
Для подачи документов на завершение процедуры должны истечь два срока:
Первый — 30 календарных дней после второй публикации в Федресурсе. Она вышла 11 сентября, срок истекает 11 октября, то есть соблюден с 12 октября.
Второй — три месяца с даты записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации. Запись внесена 17 августа, срок истекает 17 ноября.
То есть документы можно подать не раньше 18 ноября.
Проверьте свои сообщения в Федресурсе до подачи в ФНС
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За сколько дней нужно разместить сведения
Срок публикации сведений в Федресурсе — три рабочих дня с даты наступления события. Отсчет начинается со следующего рабочего дня после даты, указанной в документе-основании.
Для некоторых событий сроки другие.
Реорганизация и уменьшение капитала — две публикации с интервалом в месяц.
Намерение о банкротстве — минимум за 15 календарных дней до обращения в суд.
Как компании определить, что нужно размещать в Федресурсе
Зафиксируйте событие — что именно произошло в компании: принято решение о ликвидации, реорганизации и т.д.
Найдите норму. Проверьте, требует ли закон раскрывать это событие в Федресурсе. Основной перечень — в статье 7.1 закона № 129-ФЗ.
Определите обязанное лицо. Публикует сама компания, ликвидатор, залогодатель или другой субъект — все зависит от типа события.
Установите дату события. От нее считается срок.
Определите тип сообщения, что публиковать в Федресурсе и срок публикации.
Узнайте, какие сообщения ваша компания обязана публиковать в Федресурсе
Не все организации знают о своих обязанностях по раскрытию сведений. Мы проведем экспресс-анализ вашей ситуации и подскажем, какие публикации необходимо разместить, в какие сроки и какие риски существуют при нарушении требований
Что будет, если не опубликовать сведения о фактах деятельности юридических лиц в Федресурсе
Ответственность установлена статьей 14.25 КоАП РФ.
Нарушение срока — предупреждение или штраф 5 000 рублей для должностного лица.
Непубликация или недостоверные сведения — штраф от 5 000 до 10 000 рублей.
Повторное нарушение — штраф до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
Кроме штрафа, отсутствие обязательных сведений в Федресурсе препятствует регистрации изменений в ФНС. Без сообщения в реестре вы не сможете завершить процедуру.
Как размещать сообщение
Шаг 1. Оформите квалифицированную электронную подпись, если ее нет. Она нужна для входа в личный кабинет и подписания сообщений.
Шаг 2. Авторизуйтесь на fedresurs.ru по сертификату КЭП. Убедитесь, что на компьютере установлен криптопровайдер и плагин для браузера.
Шаг 3. Выберите тип сообщения из списка. Тип должен точно соответствовать событию. Например, если вы выберите тип «Реорганизация ЮЛ», хотя на самом деле планируется ликвидация, сообщение не будет считаться размещенным.
Шаг 4. Заполните поля: дату события, реквизиты документа-основания, текст. Дата берется из документа, а не из календаря.
Шаг 5. Проверьте данные на соответствие документам и ЕГРЮЛ. Наименование, ИНН, ОГРН и адрес должны совпадать с реестром.
Шаг 6. Подпишите сообщение КЭП и оплатите. Стоимость публикации — 1121,10 рубля.
Шаг 7. Убедитесь, что сведения о деятельности юридического лица в Федресурсе появились — их можно найти в карточке компании. Сохраните номер сообщения, ссылку и чек об оплате.
Ошибка в типе сообщения, неверная дата или пропущенный срок — и публикацию придется делать заново, а ФНС откажет в регистрации. Здесь лучше не рисковать и обратиться к юристам. Они составят корректный текст, проверят данные по ЕГРЮЛ и разместят сообщение в срок. Вы получите готовую публикацию и подтверждение — без штрафов и переделок.
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