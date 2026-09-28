Федресурс: какие факты деятельности юридических лиц нужно публиковать в 2026 году

Какие сведения публиковать в Федресурсе

Факт деятельности юридических лиц для публикации в Федресурсе Кто обязан публиковать сведения в Федресурсе Когда возникает обязанность Ликвидация Все юрлица Принято решение о ликвидации Реорганизация Все участники Принято решение о реорганизации Уменьшение УК ООО Принято решение об уменьшении Залог движимого имущества Залогодатель Заключен, изменен или прекращен договор залога Стоимость чистых активов АО, а также ООО в предусмотренных случаях Подписание отчетности Аудит и отчетность Организации с обязательным аудитом Подписана отчетность и аудиторское заключение Намерение о банкротстве Должник или кредитор Решение обратиться в суд Членство в СРО Член СРО Вступление, переход или прекращение членства Независимая гарантия Гарант Выдача, изменение или прекращение гарантии Факторинг Клиент Заключен договор Лизинг Лизингодатель Заключен, изменен или прекращен договор Продажа предприятия или передача в аренду Собственник Заключена сделка

Пример 1. Ликвидация ООО. Единственный участник принял решение о ликвидации 10 марта 2026 года, во вторник. В тот же день был назначен ликвидатор. Уведомление в ФНС подано 12 марта, запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации внесена 19 марта.

Публикация в Федресурсе должна была появиться в течение трех рабочих дней с даты решения: 11, 12 и 13 марта. Ответственный сотрудник разместил сообщение 13 марта — в последний день срока. После внесения записи в ЕГРЮЛ, 20 марта, компания подала заявку в Вестник. Сообщение вышло в ближайшем номере — 25 марта. Срок для требований кредиторов — два месяца с даты публикации в Вестнике — истек 25 мая. После этого ликвидатор составил промежуточный баланс и завершил процедуру.

Пример 2. Реорганизация в форме присоединения. ООО «Альфа» присоединяется к ООО «Бета». Решения оформлены протоколами 7 августа 2026 года, в пятницу. Первый рабочий день — понедельник, 10 августа.

Сообщения нужны в двух ресурсах:

Федресурс. Первая публикация должна была выйти не позднее 12 августа — 10, 11 и 12 августа. Компании разместили сообщения 11 августа. Вторая публикация требовалась не ранее чем через 30 календарных дней после первой. Ее сделали 11 сентября.

Вестник. Уведомление в ФНС подано 10 августа, запись в ЕГРЮЛ о начале реорганизации внесена 17 августа. После этого компания, последней принявшая решение, подала заявку в Вестник. Первое объявление вышло 26 августа. Второе — через месяц, 26 сентября.

Для подачи документов на завершение процедуры должны истечь два срока:

Первый — 30 календарных дней после второй публикации в Федресурсе. Она вышла 11 сентября, срок истекает 11 октября, то есть соблюден с 12 октября.

Второй — три месяца с даты записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации. Запись внесена 17 августа, срок истекает 17 ноября.

То есть документы можно подать не раньше 18 ноября.