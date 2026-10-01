Федресурс текст сообщения — как составить по каждому виду публикации правильно

Что такое Федресурс и кто обязан публиковать сведения
Напомним, что Федресурс — это федеральный реестр для размещения юридически значимой информации организаций и индивидуальных предпринимателей. Все сведения, которые вносятся в реестр являются открытыми и общедоступными. Исключение составляют сведения, которые не подлежат раскрытию в соответствии с законодательством РФ.
Размещать информацию в реестре обязаны как организации, так и индивидуальные предприниматели. Порядок опубликования сведений закреплен ст. 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ.
На сегодняшний день реестром предусмотрено более 90 видов сообщений. Учитывая большое разнообразие видов сообщений, мы выделим наиболее часто встречающиеся из них, и разберем, как правильно составить сообщение по самым популярным из этих видов:
Сведения о бухгалтерской и финансовой отчетности
Данный тип сообщения делится на 2 блока:
Первый блок содержит сведения о финансовой отчетности. Здесь обязательными для заполнения являются следующие поля: период, стандарт (РСБУ/МСФО/ОСБУ), тип отчетности (индивидуальная/консолидированная), год и дата составления.
Какие сведения указываются о финансовой отчетности
Рекомендованными, но необязательными полями являются: дата, по состоянию на которую составлена отчетность; дата утверждения; дата представления в ресурс БФО (либо ставится галочка, что «не подлежит представлению», либо указывается конкретная дата); дата раскрытия и ссылка на публикацию в СМИ (адрес страницы сайта, которая используется для раскрытия финансовой отчетности).
Что указывать в блоке об аудите
Второй блок содержит сведения об аудите: тут указывается аудитор, дата аудиторского заключения и мнение о достоверности отчетности. Если публикуемые сведения касаются только финансовой отчетности, то сведения об аудите указывать не требуется.
Поле «комментарий пользователя»: здесь прописывается, что компания публикует сведения о финансовой отчетности, с указанием/без указания сведения о результатах аудита.
Результаты обязательного аудита
В данном сообщение необходимо указать: наименование аудируемого лица; наименование аудитора; отчетный период, за который составлена финансовая отчетность (дата начала периода и дата окончания периода); перечень документов бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проводился аудит; дата заключения аудита и мнение аудитора; текст сообщения, где прописывается, что компания публикует результаты обязательного аудита.
Чистые активы
Обязательными полями при заполнении сообщения являются: дата расчета, отчетная дата, стоимость чистых активов в рублях и текст сообщения, где необходимо прописать наименование организации, указать по состоянию на какую отчетную дату чистые активы, их стоимость в рублях и дату их расчета.
Получение лицензии
Сообщение о лицензии должно включать в себя следующие обязательные данные: номер лицензии; дата выдачи лицензии; срок действия лицензии (если лицензия бессрочная, то ставим галочку в поле, что «бессрочная»); лицензируемая деятельность и оказываемые услуги по данной деятельности; лицензирующий орган; текст сообщения, где прописывается наименование организации, на какую лицензируемую деятельность получена лицензия, номер и дата лицензии, каким органом выдана лицензия, и до какого срока действует.
Членство в СРО
Обязательными для заполнения являются следующие поля: дата вступления в СРО; наименование СРО (поиск СРО производится по ИНН/ОГРН); сфера деятельности СРО (реестром уже предусмотрен перечень возможных сфер, необходимо выбрать соответствующую из списка); тип СРО (тип определяется автоматически реестром, в зависимости от сферы деятельности); текст сообщения, где прописывается наименование организации, членом какого СРО (наименование) она является, а так же указывается регистрационный номер.
Необязательными полями являются: регистрационный номер, допуски к видам работ, адрес для связи с членом СРО.
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Возникновение права залога
Обязательными полями для заполнения являются: сведения о залогодателях и залогодержателях (поиск осуществляется по ИНН/ОГРН); сведения о заложенном имуществе (заполняются поля: идентификатор заложенного имущества, классификация заложенного имущества (реестром уже предусмотрены классификации, необходимо выбрать соответствующее из списка), описание заложенного имущества.
Необязательными для заполнения являются поля: договор залога (указываются номер и дата) и дата исполнения обязательства.
Так же необязательным, но рекомендуемым для заполнения, является поле «комментарий пользователя»: здесь можно прописать информацию о том, что организация уведомляет о заключении договора залога, с указанием его номера и даты.
Реорганизация юридического лица
При составлении сообщения о реорганизации заполняются следующие поля: дата решения, тип реорганизации (реестром уже предусмотрены типы, необходимо выбрать соответствующий), компании, участвующие в реорганизации (необходимо добавить все компании, которые участвуют в реорганизации, включая компанию-публикатора), текст сообщения (текст сообщения начинается с наименования компании, ИНН/ОГРН/адреса местонахождения компании, указывается так же исполнительный орган, прописывается на основании какого документа принято решение о реорганизации (с указанием номера и даты документа), и о том, что происходит в процессе реорганизации (присоединение, преобразование и так далее, в зависимости от формы реорганизации) с указанием другой(их) компании(ий), в конце прописываются сроки и адрес для предъявления требований кредиторов.
Ликвидация юридического лица
В таком сообщении должны быть указаны следующие обязательные данные: наименование организации с указанием ОГРН/ИНН/КПП и юридического адреса, кем принято решение о ликвидации (единственным участником/общим собранием участников), дата принятия решения и какой вид документа принят (решение/протокол), указываются так же данные о ликвидаторе (ФИО и ИНН), и сроки и адрес для требований кредиторов.
Намерение кредитора обратиться с заявлением о банкротстве
Для данного типа сообщения у нас имеется два обязательных поля для заполнения: должник - необходимо по ИНН/ОГРН организации добавить должника (для ИП — поиск производится по ИНН/ОГРНИП; физическое лицо — то по ИНН); текст сообщения — в тексте прописываем наименование кредитора с указанием ИНН, и указываем, что он уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника (наименование и ИНН) банкротом.
Намерение должника обратиться с заявлением о банкротстве
При публикация данного типа сообщения имеется 2 обязательных поля: кредиторы — следует указать не менее одного кредитора, сделав поиск по ИНН (юридическое лицо, ИП, физическое лицо); текст сообщения — в тексте прописываем наименование юридического лица с указанием ИНН, далее прописываем, что уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.
Уменьшение уставного капитала
При публикации сообщения об уменьшении уставного капитала необходимо учитывать следующие поля для обязательного заполнения: дата решения; сумма уставного капитала в рублях и текст сообщения: текст должен начинаться с наименования организации, с указанием его ИНН, ОГРН и места нахождения; далее прописывается на основании какого документа (с указанием номера и даты) и кем было принято решение об уменьшении уставного капитала; затем указываются сведения об уставном капитале (размер изначального уставного капитала, порядок/способ уменьшения уставного капитала, сумма, на которую уменьшается уставный капитал и размер измененного уставного капитала); и указываются сроки и адрес для предъявления требований кредиторов.
Для каждого типа сообщения предусмотрен свой срок размещения сведений — чаще всего в течение 3 рабочих дней со дня наступления события, реже — в течение 10 или 15 дней.
Важно отметить, что за нарушение обязанности по размещению сведений либо несоблюдение установленных сроков наступает ответственность, которая может выражаться в следующих мерах:
предупреждение или административная ответственность в виде штрафа до 50 000 рублей;
дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
отказ налоговой в государственной регистрации процедуры (например, при ликвидации или реорганизации).
Таким образом, сегодня все юридические лица и ИП обязаны публиковать в Федресурсе сведения о значимых событиях в их деятельности для того, чтобы обеспечить доступность информации для контрагентов и контролирующих органов.
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