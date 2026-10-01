Федресурс текст сообщения — как составить по каждому виду публикации правильно

Что такое Федресурс и кто обязан публиковать сведения

Напомним, что Федресурс — это федеральный реестр для размещения юридически значимой информации организаций и индивидуальных предпринимателей. Все сведения, которые вносятся в реестр являются открытыми и общедоступными. Исключение составляют сведения, которые не подлежат раскрытию в соответствии с законодательством РФ.

Размещать информацию в реестре обязаны как организации, так и индивидуальные предприниматели. Порядок опубликования сведений закреплен ст. 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ.

На сегодняшний день реестром предусмотрено более 90 видов сообщений. Учитывая большое разнообразие видов сообщений, мы выделим наиболее часто встречающиеся из них, и разберем, как правильно составить сообщение по самым популярным из этих видов: