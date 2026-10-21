Персональные данные работников в 2026 году: как работодателю собирать, хранить, передавать и защищать сведения о сотрудниках

Мы расскажем, как работодателю не допустить ошибок, за которые штрафуют на десятки миллионов; какие документы должны быть в организации, обязательно ли брать согласие на обработку ПДн работника, как правильно хранить и передавать данные.
1. Что относится к персональным данным работника
Персональные данные работника — это любая информация, которая прямо или косвенно к нему относится. Сюда входят не только паспортные данные и СНИЛС, но и сведения о зарплате, образовании, семейном положении, состоянии здоровья, судимости, месте жительства.
В трудовых отношениях к персональным данным сотрудников относятся:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
паспортные данные, адрес регистрации и проживания;
контактные данные: телефон, email;
сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации;
семейное положение, наличие детей, родственные связи;
данные о предыдущей трудовой деятельности, стаже, судимости, службе в армии;
финансовое положение, включая сведения о заработной плате;
деловые и личные качества, носящие оценочный характер;
сведения о состоянии здоровья в части, относящейся к выполнению трудовой функции.
Персональные данные работника содержатся в анкетах, автобиографиях, личных карточках по форме Т-2, трудовых книжках, трудовых договорах, приказах по личному составу, лицевых счетах, расчетных листках, документах воинского учета, справках о доходах, документах об образовании и других кадровых документах.
2. Какие законы регулируют персональные данные сотрудников
1) 152-ФЗ
Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» устанавливает общие правила для всех операторов. Он определяет понятие персональных данных, требования к согласию, обязанности оператора, права субъектов, порядок уничтожения данных, особенности сбора — в целом, все, что касается работы с ПДн.
2) Трудовой кодекс
ТК РФ дополняет общие правила с учетом специфики трудовых отношений. Например, статья 86 ТК закрепляет общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. Статья 88 ТК регулирует передачу данных работника третьим лицам. Статья 89 ТК устанавливает права работников в целях защиты их данных. Статья 90 ТК определяет ответственность за нарушения.
3. Нужно ли получать согласие работника на обработку персональных данных
Согласие требуется не во всех случаях. Разберем, когда можно работать без него, а когда оно обязательно.
1) Когда можно работать без отдельного согласия
Обработка персональных данных работника допускается без согласия, если она необходима для исполнения трудового договора или выполнения обязанностей, возложенных на работодателя законом. Например:
ведение кадрового учета и бухгалтерии;
расчет заработной платы и налогов;
сдача отчетности в СФР, ФНС, военкомат;
оформление пропускного режима силами самой компании;
выявление медицинских противопоказаний к работе;
оформление командировок;
заполнение данных близких родственников в личной карточке Т-2.
В этих случаях основанием для обработки выступает закон или трудовой договор, а не согласие (п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 152).
2) Когда согласие может потребоваться
Отдельное письменное согласие нужно, если персональные данные сотрудников используются в целях, которые выходят за рамки трудовых отношений. Например:
передача данных третьим лицам (банку для зарплатной карты, страховой компании для ДМС, аутсорсеру по бухгалтерии);
получение данных от третьих лиц (например, характеристика с прошлого места работы);
обработка биометрических данных (фото, видео, отпечатки пальцев, если они используются для идентификации субъекта);
обработка специальных категорий данных (сведения о здоровье, кроме случаев, предусмотренных законом);
распространение данных (публикация фото сотрудника на сайте, в соцсетях);
трансграничная передача данных;
использование полиграфа.
Согласие должно быть конкретным, информированным, сознательным, предметным и однозначным. В нем указываются: данные оператора, цель обработки, перечень данных, перечень действий, срок действия и способ отзыва. Одна цель — одно согласие. Нельзя объединять в один документ обработку для трудовых отношений и передачу данных третьим лицам.
Пример:
Компания решила оформить сотрудникам полисы ДМС в страховой компании. Данные работников — ФИО, дата рождения, паспортные данные — будут переданы страховщику. Это цель, выходящая за рамки трудового договора. Работодатель оформляет отдельное письменное согласие на передачу данных третьей стороне. В нем указывает: наименование страховой компании, перечень передаваемых сведений, цель передачи и срок действия согласия. Если сотрудник откажется подписать, работодатель не вправе передать его данные страховщику. При этом отказ не может быть основанием для дисциплинарного взыскания — это право работника, а не его обязанность.
Также может понадобиться согласие на обработку ПДн соискателя. Так, если человек сам откликается на вакансию, согласие не нужно. Если же с претендентом на должность хочет связаться HR и предложить заполнить анкету, документ необходимо оформить.
Не уверены, какие согласия действительно нужны вашим сотрудникам?
Одна из частых ошибок работодателей — скачать универсальный шаблон согласия и использовать его для всех процессов: кадрового учета, ДМС, сайта, пропускной системы и передачи данных подрядчикам.
«Роском Онлайн» проводит аудит процессов обработки персональных данных и помогает определить:
где согласие действительно требуется;
где обработка возможна на другом законном основании;
какие цели обработки нужно разделить;
какие формы согласий и уведомлений должны использоваться;
соответствует ли фактическая работа компании ее документам.
4. Какие персональные данные работодатель вправе запрашивать
Работодатель вправе получать только те персональные данные работника, которые характеризуют его как сторону трудового договора. Все остальные сведения избыточны.
Что можно запрашивать:
паспортные данные;
СНИЛС, ИНН;
документы об образовании;
трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности;
документы воинского учета;
сведения о семейном положении и детях — для предоставления льгот;
справку о доходах с прошлого места работы — для расчета пособий и иных выплат;
медицинские заключения — в части, относящейся к возможности выполнения работы.
Что нельзя запрашивать:
сведения о политических и религиозных убеждениях;
информацию о членстве в общественных объединениях и профсоюзной деятельности;
данные о состоянии здоровья, если медкомиссия не нужна для выполнения трудовых функций;
сведения о судимости, если это не предусмотрено законом для конкретной должности.
5. Откуда работодатель должен получать данные
Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если данные можно получить только у третьей стороны, работника нужно уведомить об этом заранее и получить письменное согласие. Работодатель обязан сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения данных, а также о последствиях отказа дать согласие.
Пример:
Компания принимает на работу бухгалтера. Кандидат предоставил паспорт, СНИЛС, ИНН, диплом и трудовую книжку — эти данные он передал сам, поэтому отдельное согласие на их обработку не требуется. Но для оформления допуска к бухгалтерской тайне служба безопасности хочет запросить сведения о кандидате в его предыдущей компании. Такие данные можно получить только у третьей стороны. Значит, до направления запроса работодатель обязан письменно уведомить кандидата: какие данные запрашиваются, у кого именно и зачем. Без письменного согласия кандидата запрос направлять нельзя. Если кандидат откажется, работодатель вправе не оформлять допуск, но обязан предупредить его об этом заранее.
6. Кто внутри компании может иметь доступ к данным работников
Доступ к персональным данным сотрудников разрешается только специально уполномоченным лицам. Они вправе получать только те данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций.
Проще говоря:
сотрудники отдела кадров имеют доступ к кадровым документам;
бухгалтерия — к данным, необходимым для расчета зарплаты и налогов;
руководитель подразделения — к данным своих подчиненных в необходимом объеме;
IT-специалисты — к техническим данным, но не к содержанию кадровых документов.
Перечень лиц, допущенных к обработке, утверждается приказом. Каждый допущенный работник подписывает обязательство о неразглашении.
7. Можно ли передавать персональные данные работника третьим лицам
Передача персональных данных работника третьим лицам допускается только с его письменного согласия. Исключения — случаи, прямо предусмотренные законом:
запросы правоохранительных органов;
запросы судебных приставов;
запросы Банка России;
запросы прокуратуры;
передача в СФР, ФНС, военкомат;
предупреждение угрозы жизни и здоровью работника.
Работодатель обязан предупредить получателя данных о том, что их можно использовать только в заявленных целях, и потребовать подтверждения соблюдения этого правила. Получатель обязан соблюдать конфиденциальность.
Передаете данные сотрудников банку, бухгалтеру на аутсорсе, страховой компании или IT-подрядчику?
Сам факт наличия договора с контрагентом еще не означает, что передача персональных данных оформлена корректно.
Специалисты «Роском Онлайн» анализируют цепочку передачи ПДн и проверяют:
правовое основание передачи;
необходимость согласия;
условия договора с обработчиком;
требования к конфиденциальности и безопасности;
соответствие передачи сведениям, указанным в документах оператора и уведомлении Роскомнадзора.
8. Какие документы по ПДн работников должны быть у работодателя
Точного перечня ни в одном законе нет. Но есть обязательный минимум документов, которые должны быть у каждого работодателя — даже если в штате всего один работник.
Название документа
Краткое описание
Для чего нужен
Политика в отношении обработки персональных данных
Публичный документ, описывающий цели, категории данных, правовые основания, меры защиты
Обязателен для всех операторов, размещается на сайте или стенде
Положение об обработке персональных данных работников
Внутренний регламент: для каждой цели — категории данных, субъекты, способы, сроки, порядок уничтожения
Устанавливает правила обработки данных сотрудников
Положение о защите персональных данных
Меры по предотвращению и выявлению нарушений, ответственность
Закрепляет систему защиты данных
Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн
Назначает должностное лицо, ответственное за организацию обработки
Требование ст. 22.1 закона № 152-ФЗ
Приказ об утверждении перечня лиц, допущенных к обработке ПДн
Определяет круг сотрудников с доступом к данным
Ограничивает доступ только уполномоченным лицам
Обязательство о неразглашении персональных данных
Подписывается каждым допущенным работником
Обеспечивает конфиденциальность
Согласие на обработку ПДн
Оформляется отдельно от других документов, для каждой цели
Требование ст.ст. 6 и 9 закона № 152-ФЗ
Согласие на передачу ПДн третьей стороне
Отдельный документ для передачи данных банку, страховой, аутсорсеру
Требование ст. 88 ТК
Согласие на получение ПДн от третьих лиц
Оформляется, если данные запрашиваются не у работника
Требование ч. 3 ст. 86 ТК
Согласие на распространение ПДн
Должны быть указаны цели, способ распространения (где будут размещены ПДн)
Требование ст. 10.1 закона № 152-ФЗ
Уведомление Роскомнадзора о намерении обрабатывать ПДн
Подается до начала обработки
Требование ст. 22 закона № 152-ФЗ
Журнал учета обращений субъектов ПДн
Регистрирует запросы работников и иных субъектов о доступе к данным
Контроль за обработкой обращений
Журнал учета машинных носителей ПДн
Поэкземплярный учет флешек и дисков
Контроль за перемещением носителей
Акт об уничтожении персональных данных
Подтверждает уничтожение данных после увольнения или достижения цели
Требование приказа Роскомнадзора № 179
Акт оценки вреда субъектам ПДн
Определяет степень вреда при возможной утечке
Требование приказа Роскомнадзора № 178
Лист ознакомления работников с локальными актами
Фиксирует ознакомление под роспись
Требование ст. 86 ТК
Инструкции, регламенты
Помогают снизить риск инцидентов и штрафов для оператора
Требование п. 2 ч. 1 ст. 18.1 ФЗ №152
Не знаете, какие документы по персональным данным нужны именно вашей компании?
«Роском Онлайн» разрабатывает комплект документов не по универсальному списку, а после обследования реальных процессов организации.
Специалисты определяют:
какие персональные данные вы фактически обрабатываете;
для каких целей;
кто имеет к ним доступ;
кому данные передаются;
какие информационные системы используются;
какие документы уже есть и что в них необходимо исправить.
После анализа формируется комплект документов под конкретную организацию, а не набор общих шаблонов.
9. Нужно ли работодателю уведомлять Роскомнадзор
Да. Если компания обрабатывает персональные данные сотрудников с использованием средств автоматизации (компьютеры, 1С, Excel), она обязана подать уведомление в Роскомнадзор до начала обработки. Исключение — обработка только на бумаге: в этом случае регистрироваться в РКН необязательно. Но в 2026 году такой способ работы с ПДн — большая редкость.
Рассмотрим пошагово, как подать уведомление.
Шаг 1. Назначьте ответственного за организацию обработки ПДн. Издайте приказ с указанием ФИО и обязанностей. Для юридического лица это обязательное требование.
Шаг 2. Подготовьте локальные акты. Разработайте политику обработки, положение об обработке и защите, формы согласий, приказы и журналы. Сведения из этих документов понадобятся при заполнении формы.
Шаг 3. Проведите аудит процессов. Определите, какие данные сотрудников вы собираете, для каких целей, где храните и кто имеет доступ.
Шаг 4. Зайдите на официальный портал Роскомнадзора.
Шаг 5. Авторизуйтесь. Вход возможен через Госуслуги с подтвержденной учетной записью или по квалифицированной электронной подписи.
Шаг 6. Откройте форму уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных.
Шаг 7. Заполните все разделы. Укажите сведения об операторе, цели обработки, категории данных и субъектов, правовые основания, меры защиты, сведения об ответственном и о месте хранения баз данных.
Шаг 8. Проверьте данные. Сверьте реквизиты с выпиской из ЕГРЮЛ, а цели и категории данных — с подготовленными локальными актами.
Шаг 9. Подпишите уведомление. Используйте КЭП или отправьте документ через Госуслуги.
Шаг 10. Сохраните подтверждение. Зафиксируйте номер заявки и дату отправки.
Шаг 11. Дождитесь рассмотрения. Срок — до 30 календарных дней.
Шаг 12. Проверьте запись в реестре операторов. Найдите компанию по ИНН на сайте Роскомнадзора.
Нужно зарегистрироваться в реестре операторов Роскомнадзора или актуализировать старое уведомление?
«Роском Онлайн» помогает пройти процесс комплексно:
анализирует фактическую обработку персональных данных;
определяет цели, категории субъектов и состав данных;
проверяет локальные документы;
сопоставляет документы с реальными процессами;
помогает подготовить сведения для уведомления Роскомнадзора.
Такой подход снижает риск ситуации, когда компания формально появилась в реестре, но сведения в нем не соответствуют ее реальной работе.
10. Как хранить персональные данные работников
Место хранения зависит от носителя: бумажные документы и электронные данные требуют разных условий.
Бумажные документы. Личные дела, личные карточки Т-2, трудовые договоры, приказы по личному составу, лицевые счета хранятся в сейфах или запирающихся металлических шкафах. Доступ к ним имеет только уполномоченный сотрудник — обычно это работник отдела кадров. Помещение, где находятся такие шкафы, должно закрываться на ключ. Если в компании есть несколько подразделений с кадровыми документами, каждое оборудуется отдельным местом хранения.
Электронные данные. Кадровые программы, 1С, Excel-файлы с данными сотрудников размещаются на серверах, физически расположенных на территории России. Это требование локализации (ч. 5 ст. 18 ФЗ № 152). Хранение на зарубежных серверах считается нарушением, за которое штрафуют на сумму до 6 млн рублей.
Разграничение доступа. Каждый сотрудник получает доступ только к тем данным, которые нужны ему для работы. Бухгалтер видит зарплатные сведения, кадровик — личные дела, руководитель подразделения — данные своих подчиненных в необходимом объеме. Расширенный доступ «на всякий случай» запрещен.
Парольная защита. Учетные записи защищены паролями. Пароли не передаются по открытым каналам, не хранятся в текстовом виде. Смена паролей проводится регулярно.
Учет носителей. Флешки и внешние диски, на которых могут храниться данные сотрудников, учитываются в журнале по заводским номерам. Вынос носителей за пределы офиса — только по разрешению ответственного.
Резервное копирование. Электронные данные регулярно копируются. Резервные копии хранятся отдельно от основных носителей, чтобы защитить информацию при сбое оборудования.
Уничтожение. Когда цель обработки достигнута или истек срок хранения, данные уничтожаются. Бумажные документы — через шредер, электронные — гарантированным стиранием. Факт уничтожения оформляется актом.
11. Сколько хранить данные сотрудника после увольнения
Сроки хранения зависят от категории документов.
Длительное хранение (50 или 75 лет):
личные дела: 75 лет, если начаты до 01.01.2003; 50 лет, если после;
трудовые договоры: 50 или 75 лет в зависимости от даты;
личные карточки Т-2: 50 или 75 лет;
приказы по личному составу: 50 или 75 лет;
лицевые счета по зарплате: 75 лет.
Короткое хранение (3–5 лет):
табели учета рабочего времени: 5 лет;
графики отпусков: 3 года;
заявления на отпуск, больничные листы: 5 лет;
документы о командировках: 3 года;
приказы о поощрениях и взысканиях: 3–5 лет;
расчетные листки: 5 лет;
бухгалтерские документы: не менее 5 лет.
Отсчет срока хранения для кадровых документов начинается с 1 января года, следующего за годом закрытия дела. Например, если сотрудник уволен в 2026 году, отсчет идет с 1 января 2027 года.
Согласие на обработку персональных данных работника после увольнения хранится 3 года, если иной срок не установлен договором.
12. Что делать с данными после увольнения
После увольнения основания для обработки сужаются. Работодатель больше не вправе использовать данные для кадрового учета и оценки эффективности. Данные хранятся только в объеме, необходимом для исполнения требований закона: подтверждения стажа, расчета налогов, ответов на запросы госорганов.
Шаг 1. Закройте личное дело. Систематизируйте документы, сформированные в период работы: заявления, приказы, договоры, дополнительные соглашения. Личное дело закрывается в день увольнения или в последний рабочий день.
Шаг 2. Определите, какие данные подлежат хранению. Не все сведения уничтожаются сразу. Часть документов 50/75 лет — подробнее о сроках мы писали выше.
Шаг 3. Уничтожьте данные, не подлежащие хранению. Это сведения, которые больше не нужны для целей обработки: черновики, дубликаты, рабочие записи, данные, собранные для разовых задач. Уничтожение оформляется актом с указанием способа: шредирование бумаг, гарантированное стирание электронных файлов.
Шаг 4. Удалите личные данные из информационных систем. Проверьте CRM, бухгалтерскую программу, кадровый модуль, корпоративную почту. Учетные записи сотрудника блокируются в день увольнения.
Шаг 5. Закройте доступ к данным. Если у уволившегося оставались пароли или ключи, их нужно сменить. Доступ к серверам и базам отзывается.
Шаг 6. Уведомите лиц, которым передавались данные. Если персональные данные работника передавались третьим лицам — банку, страховой, аутсорсеру, — направьте уведомление об увольнении и прекращении обработки. Получатель обязан прекратить обработку и уничтожить данные, если иное не предусмотрено законом.
Шаг 7. Проверьте, нет ли исключений для дальнейшей обработки. Если работник остался в кадровом резерве, продолжает получать выплаты или с ним заключен гражданско-правовой договор, обработка продолжается на других основаниях. Уничтожать данные в этом случае нельзя.
Шаг 8. Составьте акт об уничтожении. В акте укажите: дату, основание (увольнение), перечень уничтоженных данных, способ уничтожения, состав комиссии. Если данные обрабатывались автоматизированно, приложите выгрузку из журнала событий ИСПДн.
Шаг 9. Передайте документы в архив. Личные дела и кадровые документы передаются в архив организации не ранее чем через год и не позднее чем через три года после завершения делопроизводства.
Пример:
Сотрудник уволился 15 сентября 2026 года. В день увольнения закрыли личное дело, заблокировали учетную запись и сменили пароль корпоративной почты. Черновики и рабочие записи уничтожили по акту. Личное дело передали в архив в 2027 году. Данные для ДМС удалили из страховой компании по уведомлению. Согласие на обработку оставили на хранение до 2029 года.
13. Права работника в отношении своих персональных данных
Работник имеет право:
на полную информацию о своих данных и их обработке;
на бесплатный доступ к своим данным, включая получение копий;
на определение своих представителей для защиты данных;
на доступ к медицинской документации через выбранного медработника;
на исправление неверных или неполных данных;
на извещение всех лиц, которым ранее были сообщены неверные данные;
на обжалование действий работодателя в суд.
При отказе работодателя исправить данные работник вправе подать письменное несогласие с обоснованием или пожаловаться в Роскомнадзор.
14. Что грозит за нарушения
Ответственность за нарушения при работе с персональными данными сотрудников установлена статьей 13.11 КоАП.
Нарушение
Штраф для ИП
Штраф для юрлиц
Обработка данных в случаях, не предусмотренных законом, или несовместимая с целями сбора
от 50 000 до 100 000 руб.
от 150 000 до 300 000 руб.
Повторное совершение нарушения по обработке вне закона
от 300 000 до 500 000 руб.
Обработка без письменного согласия или с нарушением требований к его составу
от 100 000 до 300 000 руб.
от 300 000 до 700 000 руб.
Повторная обработка без согласия
от 500 000 до 1 млн руб.
от 1 млн до 1,5 млн руб.
Неопубликование политики обработки
от 10 000 до 20 000 руб.
от 30 000 до 60 000 руб.
Непредоставление субъекту информации об обработке его данных
от 20 000 до 30 000 руб.
от 40 000 до 80 000 руб.
Невыполнение требования об уточнении, блокировании или уничтожении данных
от 20 000 до 40 000 руб.
от 50 000 до 90 000 руб.
Повторное невыполнение требования об уточнении или удалении данных
от 50 000 до 100 000 руб.
от 300 000 до 500 000 руб.
Нарушение сохранности бумажных носителей, повлекшее неправомерный доступ
от 20 000 до 40 000 руб.
от 50 000 до 100 000 руб.
Нарушение локализации баз данных граждан РФ
от 1 млн до 6 млн руб.
Повторное нарушение локализации
от 6 млн до 18 млн руб.
Неуведомление Роскомнадзора о намерении обрабатывать данные
от 100 000 до 300 000 руб.
Неуведомление Роскомнадзора об утечке
от 1 млн до 3 млн руб.
Утечка данных от 1 000 до 10 000 субъектов
от 3 млн до 5 млн руб.
Утечка данных от 10 000 до 100 000 субъектов
от 5 млн до 10 млн руб.
Утечка данных более 100 000 субъектов
от 10 млн до 15 млн руб.
Утечка специальных категорий данных
от 10 млн до 15 млн руб.
Утечка биометрических данных
от 15 млн до 20 млн руб.
Повторная утечка обычных данных
от 1% до 3% выручки, но не менее 20 млн и не более 500 млн руб.
Повторная утечка специальных или биометрических данных
от 1% до 3% выручки, но не менее 25 млн и не более 500 млн руб.
15. Как работодателю безопасно обрабатывать персональные данные сотрудников: практические советы
Правила обработки мы разобрали. Но на практике ошибки возникают не из-за незнания закона, а из-за привычек, которые годами складывались в кадровой работе. Мы подготовили несколько советов, которые помогут снизить риски.
Ведите реестр целей обработки. Для каждой цели — свой набор данных и свое основание. Не собирайте сведения «на будущее»: если данные не нужны для конкретной задачи, не запрашивайте их.
Разделяйте согласия. Одна цель — одно согласие. Не объединяйте в один документ обработку для трудовых отношений и передачу данных третьим лицам.
Фиксируйте каждое действие. Сохраняйте подтверждения получения согласий, уведомления работников, отметки об ознакомлении. При проверке именно эти документы подтверждают законность обработки.
Ограничивайте доступ точечно. Каждый сотрудник должен видеть только те данные, которые нужны ему для работы. Не давайте доступ «для удобства» — расширенный доступ сложно контролировать.
Обучайте сотрудников при приеме и повторно. Инструктаж при трудоустройстве — это не формальность. Проводите повторные разъяснения при изменении процессов.
Проверяйте подрядчиков. Если данные передаются банку, страховой или аутсорсеру, убедитесь, что у них есть договор поручения обработки и обязательства по конфиденциальности.
Уничтожайте данные вовремя. Когда цель обработки достигнута, данные нужно уничтожить. Хранение «на всякий случай» — прямое нарушение.
Реагируйте на обращения работников. Запросы о доступе к данным, исправлении или удалении должны обрабатываться в срок — не более 10 рабочих дней.
Проводите внутренний контроль. Раз в полгода проверяйте, соответствуют ли реальные процессы документам: те ли цели указаны, нет ли лишних доступов, актуальны ли согласия.
Храните документы в защищенном виде. Бумажные — в сейфах, электронные — на серверах в России с разграничением доступа и паролями.
Работодателю для снижения рисков в первую очередь нужна дисциплина. Начните с реестра целей и разграничения доступа: это фундамент. Когда документы соответствуют реальным процессам работы с ПДн, вам не будут страшны проверки Роскомнадзора.
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