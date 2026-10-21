Персональные данные работников в 2026 году: как работодателю собирать, хранить, передавать и защищать сведения о сотрудниках

12. Что делать с данными после увольнения

После увольнения основания для обработки сужаются. Работодатель больше не вправе использовать данные для кадрового учета и оценки эффективности. Данные хранятся только в объеме, необходимом для исполнения требований закона: подтверждения стажа, расчета налогов, ответов на запросы госорганов.

Шаг 1. Закройте личное дело. Систематизируйте документы, сформированные в период работы: заявления, приказы, договоры, дополнительные соглашения. Личное дело закрывается в день увольнения или в последний рабочий день.

Шаг 2. Определите, какие данные подлежат хранению. Не все сведения уничтожаются сразу. Часть документов 50/75 лет — подробнее о сроках мы писали выше.

Шаг 3. Уничтожьте данные, не подлежащие хранению. Это сведения, которые больше не нужны для целей обработки: черновики, дубликаты, рабочие записи, данные, собранные для разовых задач. Уничтожение оформляется актом с указанием способа: шредирование бумаг, гарантированное стирание электронных файлов.

Шаг 4. Удалите личные данные из информационных систем. Проверьте CRM, бухгалтерскую программу, кадровый модуль, корпоративную почту. Учетные записи сотрудника блокируются в день увольнения.

Шаг 5. Закройте доступ к данным. Если у уволившегося оставались пароли или ключи, их нужно сменить. Доступ к серверам и базам отзывается.

Шаг 6. Уведомите лиц, которым передавались данные. Если персональные данные работника передавались третьим лицам — банку, страховой, аутсорсеру, — направьте уведомление об увольнении и прекращении обработки. Получатель обязан прекратить обработку и уничтожить данные, если иное не предусмотрено законом.

Шаг 7. Проверьте, нет ли исключений для дальнейшей обработки. Если работник остался в кадровом резерве, продолжает получать выплаты или с ним заключен гражданско-правовой договор, обработка продолжается на других основаниях. Уничтожать данные в этом случае нельзя.

Шаг 8. Составьте акт об уничтожении. В акте укажите: дату, основание (увольнение), перечень уничтоженных данных, способ уничтожения, состав комиссии. Если данные обрабатывались автоматизированно, приложите выгрузку из журнала событий ИСПДн.

Шаг 9. Передайте документы в архив. Личные дела и кадровые документы передаются в архив организации не ранее чем через год и не позднее чем через три года после завершения делопроизводства.

Пример:

Сотрудник уволился 15 сентября 2026 года. В день увольнения закрыли личное дело, заблокировали учетную запись и сменили пароль корпоративной почты. Черновики и рабочие записи уничтожили по акту. Личное дело передали в архив в 2027 году. Данные для ДМС удалили из страховой компании по уведомлению. Согласие на обработку оставили на хранение до 2029 года.