Купить подписку
Консалтинг Онлайн
Регистрация, изменения и ликвидация бизнеса
Читать 6 мин
«Вестник Онлайн»: как работает сервис публикации объявлений в «Вестнике государственной регистрации»

«Вестник Онлайн»: как работает сервис публикации объявлений в «Вестнике государственной регистрации»

Публикация в «Вестнике государственной регистрации» — обязательный этап ликвидации, реорганизации или уменьшения уставного капитала. Пропустите срок или ошибитесь в реквизитах — налоговая откажет в регистрации, а процедуру придется начинать заново. Сервис «Вестник Онлайн» берет на себя подготовку текста, проверку документов и организацию размещения.

312 просмотров17 открытий

Разберем, как он работает и кому подходит.

Что такое «Вестник Онлайн»

Vestnic.online — коммерческий онлайн-сервис, который помогает организациям подготовить документы и организовать размещение сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации».

Это не редакция журнала. Сам журнал выпускает отдельная редакция, ее официальный сайт — vestnik-gosreg.ru. Сервис «Вестник Онлайн» решает другую задачу: берет на себя взаимодействие с редакцией, проверку документов и подготовку текста. Он ориентирован на компании, которые проходят ликвидацию, реорганизацию или уменьшение капитала, но не хотят разбираться в регламенте редакции и требованиях к оформлению заявок.

Нужна ли собственная КЭП

Для заказа услуги через vestnic.online клиенту не нужно самостоятельно оформлять электронную подпись — публикация в Вестнике без КЭП через сервис возможна. Если вы хотите разместить сообщение самостоятельно, нужно получить КЭП или обратиться в региональное представительство.

В каких ситуациях нужна публикация в «Вестнике государственной регистрации»

Публикация обязательна при наступлении следующих событий:

  • Ликвидация. Сообщение размещается после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале ликвидации. В тексте указывается порядок и срок предъявления требований кредиторами — не менее двух месяцев с даты публикации. Пропуск публикации — основание для отказа в регистрации со стороны ФНС.

  • Реорганизация. Уведомление публикуется дважды с интервалом в один месяц. Первое — после записи в ЕГРЮЛ, второе — через месяц. Исключение — преобразование: при этой форме публикация в «Вестнике» не требуется.

  • Уменьшение уставного капитала. Публикуется дважды с интервалом в месяц, чтобы кредиторы могли заявить требования. Первое сообщение — в течение трех рабочих дней с даты решения.

  • Приобретение более 20% голосующих акций или долей другого общества. Публикация нужна, когда компания получает значительную долю участия в другом юридическом лице. Это позволяет кредиторам и контрагентам увидеть изменение в структуре собственности.

  • Снижение стоимости чистых активов. Здесь два разных порога. Для АО — если чистые активы стали меньше уставного капитала более чем на 25%. Отдельно — если чистые активы АО или ООО опустились ниже размера уставного капитала. Это разные события, и путать их нельзя.

  • Отмена нотариальной доверенности. Публикация защищает компанию от действий бывшего представителя, который формально еще может ссылаться на отмененный документ. Заявку подает доверитель, к ней прикладывается нотариально заверенное заявление об отмене.

  • Распределение обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. Если после исключения компании из ЕГРЮЛ обнаружилось неучтенное имущество, суд назначает процедуру распределения. Публикует не сама компания, а арбитражный управляющий — в срок, который суд указывает в решении, обычно не позднее 10 рабочих дней.

  • Сведения о банкротстве. «Вестник» используется для раскрытия отдельных существенных фактов, но он не заменяет публикации в газете «Коммерсантъ» и ЕФРСБ. Основной канал для сведений о несостоятельности — «Коммерсантъ» и ЕФРСБ, «Вестник» здесь дополнительный источник.

Онлайн-публикация в Вестнике требуется не всем. Если компания не проводит ни одну из этих процедур, публикация не нужна.

Чем «Вестник Онлайн» отличается от самого журнала

Журнал выпускает редакция — она принимает заявки и публикует сообщения. «Вестник Онлайн» — коммерческий сервис, который готовит материалы и организует подачу.

Критерий

Редакция журнала (vestnik-gosreg.ru)

Сервис «Вестник Онлайн» (vestnic.online)

Кто это

Официальный издатель журнала

Коммерческий посредник, не редакция

Прием заявок

Принимает заявки и публикует сообщения

Готовит заявку и подает ее в редакцию

Проверка документов

Проверяет заявку на соответствие требованиям, может отклонить при расхождениях

Проверяет документы до подачи и исправляет ошибки на этапе подготовки

Помощь с текстом

Не консультирует по составу текста и формулировкам

Разбирает ситуацию и готовит текст для журнала

Электронная подпись

Требуется для подачи через личный кабинет; без подписи — через региональное представительство

Собственная КЭП или ЭЦП клиенту не нужна

Сроки

График размещен на сайте журнала

Сверяет ситуацию с графиком и сообщает, в какой номер можно попасть

Оплата

Редакционный сбор за публикацию

Услуги сервиса плюс редакционный сбор

Ответственность за ошибку

Не несет ответственности, отклоняет заявку при несоответствии требованиям

Отвечает за подготовку: проверяет текст и документы до подачи

Результат

Публикует сообщение в номере

Передает клиенту ссылку на публикацию и подтверждение

Что именно делает сервис

  • Разбирается в ситуации. Специалист уточняет, какая процедура проходит у компании и на каком этапе она находится.

  • Определяет нужный вид объявления. Ошибка в типе сообщения — частая причина отказа. Эксперт подбирает правильную категорию.

  • Сообщает перечень документов. Комплект зависит от процедуры и от того, кто подписывает заявку. Клиент получает точный список.

  • Проверяет документы. Сканы или фотографии проверяются на читаемость и полноту. Если чего-то не хватает, клиенту сообщают, что подготовить.

  • Готовит текст объявления и заявку. Текст составляется по требованиям редакции и сверяется с документами-основаниями.

  • Проверяет дедлайн ближайшего выпуска. Журнал выходит по средам, прием заявок — до 14:00. Специалист сразу сообщает клиенту, в каком номере будет опубликовано сообщение.

  • Организует передачу материалов. Клиенту на этом этапе ничего делать не нужно.

  • После выхода публикации передает подтверждение. Клиент получает ссылку на сообщение и закрывающие документы.

Как проходит работа с «Вестник Онлайн»

Шаг 1. Клиент оставляет заявку. На сайте или через специалиста — достаточно коротко описать ситуацию.

Шаг 2. Специалист уточняет ситуацию. Обсуждаются процедура, этап и сроки.

Шаг 3. Клиент передает документы. Сканы или фотографии. Приезжать в офис не нужно.

Шаг 4. Готовится текст и заявка. Специалисты проверяют документы, определяют вид сообщения и составляют текст.

Шаг 5. Рассчитывается редакционный сбор. Стоимость зависит от объема текста. Счет выставляет редакция после обработки заявки.

Шаг 6. Организуется публикация. Заявка подается в редакцию.

Шаг 7. Клиент получает результат. Ссылку на опубликованное сообщение и подтверждение.

Какие документы нужны

Комплект зависит от процедуры и подписанта. Рассмотрим список на примере ликвидации:

  • решение или протокол о ликвидации;

  • лист записи ЕГРЮЛ о начале ликвидации;

  • документы, подтверждающие полномочия заявителя (приказ о назначении ликвидатора или доверенность).

Для реорганизации — решение о реорганизации и выписка из ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры. Точный перечень специалист сообщает еще на первой консультации.

Как понять, в какой номер попадет объявление

Журнал выходит еженедельно по средам. Прием заявок закрывается в 14:00 среды. Если заявка подана до дедлайна, публикация выходит в ближайшем номере, то есть через неделю. Если после — переносится еще на неделю.

Возможность размещения в конкретном выпуске зависит от готовности документов, проверки заявки редакцией и оплаты.

Из чего складывается стоимость

Публикация в «Вестнике государственной регистрации» не имеет фиксированного тарифа: чем длиннее текст, тем выше сбор. Общая цена зависит от двух факторов.

  • Стоимость услуг сервиса. Включает подготовку текста, проверку документов, подачу заявки и сопровождение. Сообщается после проверки ситуации.

  • Редакционный сбор. Плата за размещение в журнале. Рассчитывается по площади текста. Тариф — 213,50 за 1 кв. см с НДС. Точная сумма определяется после подготовки текста и зависит от его объема.

Самостоятельная публикация или работа через сервис

Если решили действовать самостоятельно, нужно изучить требования редакции, определить тип сообщения, собрать документы, составить текст, зарегистрироваться в личном кабинете, решить вопрос с электронной подписью, проконтролировать дедлайн, взаимодействовать с редакцией и отслеживать выход номера.

При работе через сервис все проще: клиент описывает событие и передает документы, согласовывает подготовленный текст, оплачивает необходимые платежи и получает подтверждение после публикации. Технические и методологические задачи берет на себя сервис «Вестник Онлайн».

Разместить объявление в Вестнике через сервис быстрее, если у компании нет опыта публикаций или собственной электронной подписи. Публикация о ликвидации в Вестнике с помощью специалистов также снижает риск ошибки в реквизитах, из-за которой заявку отклонит редакция.

Преимущества сервиса

  • Работа без собственной подписи. Клиенту не нужно оформлять КЭП или ЭЦП специально для публикации. Размещение сведений в Вестнике без ЭЦП — одно из ключевых преимуществ: сервис подает материалы через доступные каналы взаимодействия с редакцией, клиент не приобретает токен и не настраивает программы.

  • Полностью онлайн. Заявка, передача документов, согласование текста и получение результата проходят дистанционно. Сканы или фотографии документов достаточно отправить онлайн — визит в офис не требуется.

  • Проверка до подачи. Специалист сверяет текст с документами-основаниями до отправки в редакцию. Это снижает риск отказа из-за расхождения в датах, ИНН или наименовании.

  • Контроль дедлайна. Сервис сверяет ситуацию с графиком выпусков и сообщает, в какой номер можно попасть.

  • Сопровождение до результата. Если редакция запрашивает уточнения, специалист помогает с ними разобраться. Клиент не остается один на один с требованиями редакции.

  • Прозрачная стоимость. Сервис называет обе суммы — свои услуги и редакционный сбор — до начала работы. Клиент понимает, из чего складывается итоговая цена.

  • Закрывающие документы. После публикации клиент получает подтверждение размещения и документы для бухгалтерии.

Оставьте заявку на vestnic.online и коротко опишите ситуацию. Специалист подскажет, какие документы нужны, и назовет сроки. Мы поможем вам подать объявление в «Вестник Онлайн» без оформления собственной подписи и без визита в офис.

Реклама: АО «Консалтинг онлайн», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFHaBB9j

Информации об авторе

Консалтинг Онлайн

Консалтинг Онлайн

«Консалтинг Онлайн» - комплексное юридическое сопровождение бизнеса от создания до ликвидации

13 169 подписчиков469 постов

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка