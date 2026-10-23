«Вестник Онлайн»: как работает сервис публикации объявлений в «Вестнике государственной регистрации»

Разберем, как он работает и кому подходит.
Что такое «Вестник Онлайн»
Vestnic.online — коммерческий онлайн-сервис, который помогает организациям подготовить документы и организовать размещение сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации».
Это не редакция журнала. Сам журнал выпускает отдельная редакция, ее официальный сайт — vestnik-gosreg.ru. Сервис «Вестник Онлайн» решает другую задачу: берет на себя взаимодействие с редакцией, проверку документов и подготовку текста. Он ориентирован на компании, которые проходят ликвидацию, реорганизацию или уменьшение капитала, но не хотят разбираться в регламенте редакции и требованиях к оформлению заявок.
Нужна ли собственная КЭП
Для заказа услуги через vestnic.online клиенту не нужно самостоятельно оформлять электронную подпись — публикация в Вестнике без КЭП через сервис возможна. Если вы хотите разместить сообщение самостоятельно, нужно получить КЭП или обратиться в региональное представительство.
В каких ситуациях нужна публикация в «Вестнике государственной регистрации»
Публикация обязательна при наступлении следующих событий:
Ликвидация. Сообщение размещается после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале ликвидации. В тексте указывается порядок и срок предъявления требований кредиторами — не менее двух месяцев с даты публикации. Пропуск публикации — основание для отказа в регистрации со стороны ФНС.
Реорганизация. Уведомление публикуется дважды с интервалом в один месяц. Первое — после записи в ЕГРЮЛ, второе — через месяц. Исключение — преобразование: при этой форме публикация в «Вестнике» не требуется.
Уменьшение уставного капитала. Публикуется дважды с интервалом в месяц, чтобы кредиторы могли заявить требования. Первое сообщение — в течение трех рабочих дней с даты решения.
Приобретение более 20% голосующих акций или долей другого общества. Публикация нужна, когда компания получает значительную долю участия в другом юридическом лице. Это позволяет кредиторам и контрагентам увидеть изменение в структуре собственности.
Снижение стоимости чистых активов. Здесь два разных порога. Для АО — если чистые активы стали меньше уставного капитала более чем на 25%. Отдельно — если чистые активы АО или ООО опустились ниже размера уставного капитала. Это разные события, и путать их нельзя.
Отмена нотариальной доверенности. Публикация защищает компанию от действий бывшего представителя, который формально еще может ссылаться на отмененный документ. Заявку подает доверитель, к ней прикладывается нотариально заверенное заявление об отмене.
Распределение обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. Если после исключения компании из ЕГРЮЛ обнаружилось неучтенное имущество, суд назначает процедуру распределения. Публикует не сама компания, а арбитражный управляющий — в срок, который суд указывает в решении, обычно не позднее 10 рабочих дней.
Сведения о банкротстве. «Вестник» используется для раскрытия отдельных существенных фактов, но он не заменяет публикации в газете «Коммерсантъ» и ЕФРСБ. Основной канал для сведений о несостоятельности — «Коммерсантъ» и ЕФРСБ, «Вестник» здесь дополнительный источник.
Онлайн-публикация в Вестнике требуется не всем. Если компания не проводит ни одну из этих процедур, публикация не нужна.
Чем «Вестник Онлайн» отличается от самого журнала
Журнал выпускает редакция — она принимает заявки и публикует сообщения. «Вестник Онлайн» — коммерческий сервис, который готовит материалы и организует подачу.
Критерий
Редакция журнала (vestnik-gosreg.ru)
Сервис «Вестник Онлайн» (vestnic.online)
Кто это
Официальный издатель журнала
Коммерческий посредник, не редакция
Прием заявок
Принимает заявки и публикует сообщения
Готовит заявку и подает ее в редакцию
Проверка документов
Проверяет заявку на соответствие требованиям, может отклонить при расхождениях
Проверяет документы до подачи и исправляет ошибки на этапе подготовки
Помощь с текстом
Не консультирует по составу текста и формулировкам
Разбирает ситуацию и готовит текст для журнала
Электронная подпись
Требуется для подачи через личный кабинет; без подписи — через региональное представительство
Собственная КЭП или ЭЦП клиенту не нужна
Сроки
График размещен на сайте журнала
Сверяет ситуацию с графиком и сообщает, в какой номер можно попасть
Оплата
Редакционный сбор за публикацию
Услуги сервиса плюс редакционный сбор
Ответственность за ошибку
Не несет ответственности, отклоняет заявку при несоответствии требованиям
Отвечает за подготовку: проверяет текст и документы до подачи
Результат
Публикует сообщение в номере
Передает клиенту ссылку на публикацию и подтверждение
Что именно делает сервис
Разбирается в ситуации. Специалист уточняет, какая процедура проходит у компании и на каком этапе она находится.
Определяет нужный вид объявления. Ошибка в типе сообщения — частая причина отказа. Эксперт подбирает правильную категорию.
Сообщает перечень документов. Комплект зависит от процедуры и от того, кто подписывает заявку. Клиент получает точный список.
Проверяет документы. Сканы или фотографии проверяются на читаемость и полноту. Если чего-то не хватает, клиенту сообщают, что подготовить.
Готовит текст объявления и заявку. Текст составляется по требованиям редакции и сверяется с документами-основаниями.
Проверяет дедлайн ближайшего выпуска. Журнал выходит по средам, прием заявок — до 14:00. Специалист сразу сообщает клиенту, в каком номере будет опубликовано сообщение.
Организует передачу материалов. Клиенту на этом этапе ничего делать не нужно.
После выхода публикации передает подтверждение. Клиент получает ссылку на сообщение и закрывающие документы.
Как проходит работа с «Вестник Онлайн»
Шаг 1. Клиент оставляет заявку. На сайте или через специалиста — достаточно коротко описать ситуацию.
Шаг 2. Специалист уточняет ситуацию. Обсуждаются процедура, этап и сроки.
Шаг 3. Клиент передает документы. Сканы или фотографии. Приезжать в офис не нужно.
Шаг 4. Готовится текст и заявка. Специалисты проверяют документы, определяют вид сообщения и составляют текст.
Шаг 5. Рассчитывается редакционный сбор. Стоимость зависит от объема текста. Счет выставляет редакция после обработки заявки.
Шаг 6. Организуется публикация. Заявка подается в редакцию.
Шаг 7. Клиент получает результат. Ссылку на опубликованное сообщение и подтверждение.
Какие документы нужны
Комплект зависит от процедуры и подписанта. Рассмотрим список на примере ликвидации:
решение или протокол о ликвидации;
лист записи ЕГРЮЛ о начале ликвидации;
документы, подтверждающие полномочия заявителя (приказ о назначении ликвидатора или доверенность).
Для реорганизации — решение о реорганизации и выписка из ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры. Точный перечень специалист сообщает еще на первой консультации.
Как понять, в какой номер попадет объявление
Журнал выходит еженедельно по средам. Прием заявок закрывается в 14:00 среды. Если заявка подана до дедлайна, публикация выходит в ближайшем номере, то есть через неделю. Если после — переносится еще на неделю.
Возможность размещения в конкретном выпуске зависит от готовности документов, проверки заявки редакцией и оплаты.
Из чего складывается стоимость
Публикация в «Вестнике государственной регистрации» не имеет фиксированного тарифа: чем длиннее текст, тем выше сбор. Общая цена зависит от двух факторов.
Стоимость услуг сервиса. Включает подготовку текста, проверку документов, подачу заявки и сопровождение. Сообщается после проверки ситуации.
Редакционный сбор. Плата за размещение в журнале. Рассчитывается по площади текста. Тариф — 213,50 за 1 кв. см с НДС. Точная сумма определяется после подготовки текста и зависит от его объема.
Самостоятельная публикация или работа через сервис
Если решили действовать самостоятельно, нужно изучить требования редакции, определить тип сообщения, собрать документы, составить текст, зарегистрироваться в личном кабинете, решить вопрос с электронной подписью, проконтролировать дедлайн, взаимодействовать с редакцией и отслеживать выход номера.
При работе через сервис все проще: клиент описывает событие и передает документы, согласовывает подготовленный текст, оплачивает необходимые платежи и получает подтверждение после публикации. Технические и методологические задачи берет на себя сервис «Вестник Онлайн».
Разместить объявление в Вестнике через сервис быстрее, если у компании нет опыта публикаций или собственной электронной подписи. Публикация о ликвидации в Вестнике с помощью специалистов также снижает риск ошибки в реквизитах, из-за которой заявку отклонит редакция.
Преимущества сервиса
Работа без собственной подписи. Клиенту не нужно оформлять КЭП или ЭЦП специально для публикации. Размещение сведений в Вестнике без ЭЦП — одно из ключевых преимуществ: сервис подает материалы через доступные каналы взаимодействия с редакцией, клиент не приобретает токен и не настраивает программы.
Полностью онлайн. Заявка, передача документов, согласование текста и получение результата проходят дистанционно. Сканы или фотографии документов достаточно отправить онлайн — визит в офис не требуется.
Проверка до подачи. Специалист сверяет текст с документами-основаниями до отправки в редакцию. Это снижает риск отказа из-за расхождения в датах, ИНН или наименовании.
Контроль дедлайна. Сервис сверяет ситуацию с графиком выпусков и сообщает, в какой номер можно попасть.
Сопровождение до результата. Если редакция запрашивает уточнения, специалист помогает с ними разобраться. Клиент не остается один на один с требованиями редакции.
Прозрачная стоимость. Сервис называет обе суммы — свои услуги и редакционный сбор — до начала работы. Клиент понимает, из чего складывается итоговая цена.
Закрывающие документы. После публикации клиент получает подтверждение размещения и документы для бухгалтерии.
Оставьте заявку на vestnic.online и коротко опишите ситуацию. Специалист подскажет, какие документы нужны, и назовет сроки. Мы поможем вам подать объявление в «Вестник Онлайн» без оформления собственной подписи и без визита в офис.
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