«Вестник Онлайн»: как работает сервис публикации объявлений в «Вестнике государственной регистрации»

Как понять, в какой номер попадет объявление

Журнал выходит еженедельно по средам. Прием заявок закрывается в 14:00 среды. Если заявка подана до дедлайна, публикация выходит в ближайшем номере, то есть через неделю. Если после — переносится еще на неделю.

Возможность размещения в конкретном выпуске зависит от готовности документов, проверки заявки редакцией и оплаты.