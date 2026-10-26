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Уведомления в Федресурсе: что бизнес обязан публиковать самостоятельно, а что передает ФНС

Уведомления в Федресурсе: что бизнес обязан публиковать самостоятельно, а что передает ФНС

Федресурс — это Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). Организации и регистрирующий орган обязаны публиковать там сообщения при наступлении определенных событий.

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Мы расскажем, что это за события, в какой срок нужно разместить уведомление, как это сделать вовремя и что будет, если не успели опубликоваться в установленный срок.

1. Когда компания должна сама публиковать сведения в Федресурсе

Обязательные публикации в Федресурсе нужно делать, если произошло событие, предусмотренное пп. «а»-«о» п. 7 ст. 7.1 ФЗ №129. Публиковаться должны все юридические лица, а в отдельных случаях — ИП.

Запись в ЕГРЮЛ и публикация в Федресурсе — два разных действия, одно не заменяет другое. Кроме того, некоторые сведения регистрирующий орган направляет в ЕФРСФДЮЛ самостоятельно, но это не освобождает компанию от публикаций.

2. Что ФНС передает в Федресурс автоматически

Регистрирующий орган самостоятельно вносит следующие записи (п. 8.3 ст. 7.1 закона № 129-ФЗ):

  • запись о создании юрлица, в том числе путем реорганизации (пп. «а»);

  • коды ОКВЭД (пп. «а.1»);

  • запись о том, что компания находится в процессе реорганизации (пп. «б»);

  • запись о том, что юрлицо ликвидируется (пп. «в»);

  • решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ (пп. «г»);

  • запись об исключении юрлица из ЕГРЮЛ или о его ликвидации (пп. «д»);

  • запись о прекращении МУП или ГУП, имущественный комплекс которого продан в порядке приватизации или внесен в уставный капитал открытого акционерного общества (пп. «е»);

  • запись об уменьшении или увеличении уставного капитала (пп. «ж»);

  • запись о назначении или прекращении полномочий директора (пп. «з»);

  • запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице (пп. «з.1»);

  • сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения (пп. «з.2»);

  • запись об изменении адреса юридического лица (пп. «и»).

Запись ФНС фиксирует факт события, но не содержит деталей, которые закон требует раскрыть в уведомлении компании. Это два параллельных действия.

Как это работает на практике:

Компания начала ликвидацию. ФНС внесет в Федресурс запись «находится в процессе ликвидации». Но организация все равно обязана опубликовать уведомление о ликвидации в Федресурсе — с датой решения и другими сведениями. То же самое с реорганизацией и уменьшением капитала: запись о факте от ФНС не освобождает от публикации с деталями.

Исключение — упрощенное прекращение деятельности по ст. 21.3 закона № 129-ФЗ для субъектов МСП. Если у общества нет долгов, недвижимости и незавершенных обязательств, сведения размещает регистрирующий орган. Самостоятельная публикация в этом случае не требуется.

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3. Какие сведения публиковать в Федресурсе

Что нужно публиковать в Федресурсе

Кто публикует

Срок публикации в Федресурсе

Ликвидация

Ликвидатор или ликвид. комиссия

3 рабочих дня с даты решения

Реорганизация

Каждый участник процедуры

Две публикации: 3 рабочих дня с даты решения и через месяц

Уменьшение или увеличение уставного капитала

Общество

Две публикации с интервалом не менее 30 дней

Залог движимого имущества

Залогодатель

3 рабочих дня с даты договора

Аудит и отчетность

Организации с обязательным аудитом

3 рабочих дня с даты подписания бухотчетности и заключения. Если даты не совпадают, чаще всего нужно два сообщения в Федресурсе

Намерение о банкротстве

Должник или кредитор

Не менее чем за 15 календарных дней до подачи заявления в суд

Членство в СРО

Член СРО

3 рабочих дня с даты изменения

Иные сведения: изменение юридического адреса, получение лицензии, продажа предприятия и т.д.

Организация

Список на этом не заканчивается. Специальные законы добавляют свои случаи обязательных публикаций в Федресурсе — концессионные соглашения, независимые гарантии, факторинг, лизинг. Уведомления о ликвидации и реорганизации встречаются чаще всего, но обязанность ими не исчерпывается.

4. Как определить обязанность за 5 минут: алгоритм для компании

Шаг 1. Определите юридическое событие. Что именно произошло: принято решение о ликвидации, меняется директор, подписано аудиторское заключение, оформлен договор залога и т. д.

Шаг 2. Установите дату события. Это может быть дата протокола, приказа или договора. От нее будет считаться срок публикации уведомления в Федресурсе.

Шаг 3. Найдите норму. Проверьте ст. 7.1 закона № 129-ФЗ. Если событие в перечне есть — читайте дальше.

Шаг 4. Определите, кто обязан публиковаться в Федресурсе. ФНС, сама организация, ликвидатор, кредитор, должник или иное лицо. Ошибка здесь приводит к тому, что публикацию размещает не тот субъект, и обязанность остается неисполненной.

Шаг 5. Уточните специальный срок. Для большинства событий — три рабочих дня. Для реорганизации и уменьшения капитала — две публикации с интервалом в месяц. Для банкротства — 15 дней до обращения в суд.

Шаг 6. Зайдите на Федресурс, авторизуйтесь и выберите корректный тип сообщения. Неверная категория приравнивается к отсутствию публикации.

Шаг 7. После публикации проверьте карточку компании. Зайдите на fedresurs.ru, введите ИНН и убедитесь, что сообщение отображается со статусом «Опубликовано».

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5. Стоимость публикации и на чем можно сэкономить

С 1 июля 2026 года плата оператору за стандартное сообщение — 1 121,10 руб., включая НДС 22%. Для сообщений по банкротству физических лиц по ст. 213.7 закона № 127-ФЗ тариф ниже — 560,55 руб.

Это плата за каждое сообщение. Для событий с двукратной публикацией — реорганизации и уменьшения капитала — общая сумма удваивается.

Если публикаций много (например, у ликвидатора или юриста, который ведет несколько компаний), у Федресурса есть абонентская плата без ограничения количества сообщений соответствующего типа. Она индексируется ежегодно, но для тех, кто уже подключил ее ранее, тариф сохраняется — доплата не требуется. Это стоит просчитать, если впереди не одна публикация, а серия.

6. Что будет, если пропустить срок или указать неверные сведения

Ответственность установлена ст. 14.25 КоАП. За несвоевременную публикацию руководитель получит предупреждение или штраф 5 000 рублей. За непубликацию или недостоверные сведения — штраф от 5 000 до 10 000 рублей. Повторное нарушение в течение года — до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Но штраф — не главное последствие. Без уведомления в Федресурсе налоговая откажет в регистрации ликвидации, реорганизации, уменьшения капитала или других изменений. Процедуру придется начинать заново.

7. Что делать, если срок публикации в Федресурсе уже пропущен

Первое — опубликовать сообщение как можно скорее. Просрочка не отменяет обязанность. Чем быстрее появится запись в реестре, тем ниже риск дополнительных претензий.

Второе — сохранить подтверждение. Ссылка на сообщение, номер в Федресурсе и чек об оплате пригодятся, если налоговая или прокуратура задаст вопросы.

Третье — проверить, не повлияла ли просрочка на саму процедуру. Если речь о ликвидации, срок для кредиторов отсчитывается от даты публикации в «Вестнике государственной регистрации», а не в Федресурсе.

Четвертое — оценить риск субсидиарной ответственности. Если компания уже близка к банкротству, пропущенная публикация может сработать против руководителя и учредителей. По подпункту 5 пункта 2 статьи 61.11 закона о банкротстве отсутствие обязательного сообщения в Федресурсе на дату возбуждения дела — основание для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Поэтому консультация с юристом нужна до того, как дело будет возбуждено, — неважно, по заявлению самой компании или ее кредиторов.

8. Чек-лист перед публикацией

  • Событие попадает в перечень ст. 7.1 закона № 129-ФЗ.

  • Определен правильный субъект публикации: компания, ликвидатор, залогодатель, кредитор или должник.

  • Установлена дата события и рассчитан срок публикации.

  • Выбран корректный тип сообщения.

  • Реквизиты компании совпадают с ЕГРЮЛ: наименование, ИНН, ОГРН, адрес.

  • Для событий с двукратной публикацией запланирована вторая дата.

  • После публикации проверена карточка компании на fedresurs.ru.

  • Сохранены подтверждение, ссылка и чек об оплате.

Сведения в ЕФРСФДЮЛ должны совпадать с документами-основаниями. И главное: публикация от организации требуется в любом случае. Даже если налоговая уже внесла запись — о ликвидации, реорганизации или смене директора — это не отменяет обязанность компании разместить свое уведомление с деталями.

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