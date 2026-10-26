Уведомления в Федресурсе: что бизнес обязан публиковать самостоятельно, а что передает ФНС

4. Как определить обязанность за 5 минут: алгоритм для компании

Шаг 1. Определите юридическое событие. Что именно произошло: принято решение о ликвидации, меняется директор, подписано аудиторское заключение, оформлен договор залога и т. д.

Шаг 2. Установите дату события. Это может быть дата протокола, приказа или договора. От нее будет считаться срок публикации уведомления в Федресурсе.

Шаг 3. Найдите норму. Проверьте ст. 7.1 закона № 129-ФЗ. Если событие в перечне есть — читайте дальше.

Шаг 4. Определите, кто обязан публиковаться в Федресурсе. ФНС, сама организация, ликвидатор, кредитор, должник или иное лицо. Ошибка здесь приводит к тому, что публикацию размещает не тот субъект, и обязанность остается неисполненной.

Шаг 5. Уточните специальный срок. Для большинства событий — три рабочих дня. Для реорганизации и уменьшения капитала — две публикации с интервалом в месяц. Для банкротства — 15 дней до обращения в суд.

Шаг 6. Зайдите на Федресурс, авторизуйтесь и выберите корректный тип сообщения. Неверная категория приравнивается к отсутствию публикации.

Шаг 7. После публикации проверьте карточку компании. Зайдите на fedresurs.ru, введите ИНН и убедитесь, что сообщение отображается со статусом «Опубликовано».