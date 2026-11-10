Обработка персональных данных: что это и какие правила должен соблюдать бизнес

Что такое обработка персональных данных
Обработка персональных данных — это любое действие с информацией, относящейся к конкретному человеку: сбор, запись, хранение, уточнение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение (п. 3 ст. 3 закона № 152-ФЗ).
Учтите, что закон охватывает и автоматизированную обработку, и работу с бумажными карточками. Даже если вы записываете клиента в обычный журнал или держите резюме кандидатов в папке, вы уже обрабатываете ПДн.
Что является обработкой персональных данных
Сюда относятся многие ежедневные процессы:
прием заявок через сайт: имя, телефон, email в форме обратной связи;
ведение кадрового учета: трудовые договоры, личные карточки, приказы;
расчет зарплаты и налогов;
заключение договоров с клиентами и подрядчиками;
рассылки и маркетинговые коммуникации;
передача данных в банк для зарплатного проекта или в бухгалтерский сервис.
Даже IP-адрес и cookie-файлы посетителей сайта относятся к ПДн, если по ним можно косвенно идентифицировать человека.
Кто считается оператором персональных данных
Оператор — тот, кто организует обработку ПДн и определяет ее цели и способы. Это может быть ООО, АО, ИП или самозанятый, если он собирает данные клиентов.
Когда бизнес считается оператором:
на сайте есть форма заказа или подписки;
вы ведете базу клиентов в CRM или Excel;
вы храните резюме соискателей;
вы используете видеонаблюдение или пропускную систему;
вы передаете данные сотрудников в бухгалтерский сервис или банк.
Оператор обязан соблюдать правила обработки персональных данных по 152-ФЗ независимо от масштаба бизнеса: закон не делает исключений для микропредприятий.
Пример:
Мастер маникюра работает как самозанятая. На странице в соцсети она принимает записи через форму: имя, телефон, дата визита. Данные сохраняет в заметках на телефоне, а по воскресеньям отправляет клиенткам напоминания в мессенджере.
Это полноценная обработка ПДн: сбор, запись, хранение и использование. Мастер — оператор, даже если у нее нет офиса, сотрудников и CRM. Как только она добавила форму записи, у нее появились обязанности: опубликовать политику обработки, получить согласие на запись и на напоминания, обеспечить защиту данных на телефоне. Отсутствие статуса ИП или юрлица от обязанности не освобождает: самозанятые тоже подпадают под 152-ФЗ, если собирают данные клиентов-физлиц.
Чтобы соблюсти требования законодательства и избежать штрафов, бизнес может действовать самостоятельно или привлечь специалистов.
Например, эксперты помогут выстроить корректную систему работы с персональными данными: от аудита текущих процессов и подготовки документов до настройки сайта и сопровождения при проверках Роскомнадзора. Такой подход экономит время и снижает юридические риски.
Какие персональные данные может обрабатывать бизнес
На практике ПДн делят на группы:
Категория
Примеры
Особенности
Обычные
ФИО, телефон, email, адрес, паспортные данные, ИНН, СНИЛС
Основной массив данных в работе с клиентами и сотрудниками
Биометрические
Фото для пропуска, отпечаток пальца, запись голоса, если это используется для идентификации
Требуют отдельного согласия и особых мер защиты
Специальные
Здоровье, национальность, религиозные взгляды
Обрабатывать можно только в исключительных случаях
Иные
Номера счетов и карт, сведения о доходах
Нужны для расчетов. Если речь идет о финансах, требуются повышенные меры защиты
Главные принципы обработки персональных данных
Принципы — это фундамент, на котором строится вся работа с ПДн. Нарушение любого из них может стать основанием для штрафа, даже если согласие получено.
Законность и справедливость. У обработки должно быть законное основание: согласие, договор, требование закона или иной случай из ст. 6 закона № 152-ФЗ. Нельзя собирать данные «на всякий случай» или под предлогом, которого нет в документах.
Минимизация данных. Собирайте только те сведения, которые действительно нужны для заявленной цели. Если для доставки нужен адрес и телефон, запрашивать паспортные данные нельзя.
Совместимость целей. Данные, собранные для одной цели, нельзя использовать для другой без нового основания. Например, телефон, оставленный для доставки заказа, не подходит для рекламных рассылок — на маркетинг нужно отдельное согласие.
Актуальность и точность. Оператор обязан обновлять данные и исправлять ошибки по запросу субъекта.
На каком основании можно обрабатывать персональные данные
Чаще всего для обработки нужно согласие субъекта, но могут быть и другие основания, предусмотренные ч. 1 ст. 6 ФЗ №152:
исполнение договора, стороной которого является субъект, или заключение договора по его инициативе;
выполнение обязанностей, возложенных законом на оператора (например, налоговый и кадровый учет);
исполнение судебного акта или акта другого органа;
защита жизни и здоровья субъекта, когда получить согласие невозможно;
законные интересы оператора или третьих лиц, если не нарушаются права субъекта;
статистические или исследовательские цели при обязательном обезличивании данных.
С 1 сентября 2025 года согласие на обработку ПДн оформляется отдельным документом, а не блоком в общем тексте договора, как это было раньше. Это важно для сайтов и форм: галочка «согласен с политикой и обработкой» больше не закрывает требование закона.
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Всегда ли нужно согласие на обработку персональных данных
Нет. Согласие — не единственное и не всегда обязательное основание для обработки персональных данных. Закон допускает работу с ПДн без него, если есть другое основание из ст. 6 ФЗ №152 — об этом мы рассказали в разделе выше. Теперь приведем несколько наглядных примеров, когда согласие не нужно.
Пример 1: трудовые отношения. Работодатель обрабатывает данные сотрудника для кадрового учета, расчета зарплаты, оформления документов воинского учета и уплаты налогов на основании закона и трудового договора. Отдельное согласие на эти цели не требуется — но только в пределах базовых сведений, необходимых для выполнения обязанностей работодателя.
Пример 2: договор с клиентом. Интернет-магазин получает имя, адрес и телефон для доставки заказа. Обработка нужна для исполнения договора купли-продажи, поэтому согласие на эти цели не нужно. Но если магазин захочет отправить рекламную рассылку, потребуется отдельное согласие на маркетинг.
Согласие нужно там, где нет другого законного основания: например, при сборе биометрии, передаче данных третьему лицу в маркетинговых целях (согласие на передачу) или публикации фото сотрудника на сайте (согласие на распространение).
Цель обработки — ключевой элемент всей системы
Цель — это то, ради чего вы собираете данные. Она определяет:
какие данные можно запрашивать (минимизация);
как долго их можно хранить;
какие основания применимы (согласие или договор);
какие документы нужны (политика, согласия, приказы).
Цель должна быть конкретной и законной. Формулировка «для улучшения качества обслуживания» без детализации — довольно рискованно: Роскомнадзор может счесть ее неопределенной. Лучше указывать конкретно: «для доставки заказа», «для кадрового учета», «для рассылки новостей с согласия субъекта».
Цель фиксируется в политике обработки ПДн и в согласиях. Если цель достигнута или субъект отозвал согласие, обработку нужно прекратить, а данные — уничтожить или обезличить.
Какие способы обработки бывают
Закон выделяет три способа работы с ПДн. От них зависят требования к обработке персональных данных.
Параметр
Автоматизированная
Неавтоматизированная
Смешанная
Как происходит
Данные обрабатываются в информационных системах, CRM, 1С, Excel
Данные на бумаге: журналы, карточки, личные дела
Часть данных в системе, часть на бумаге
Когда используется
Сайты, приложения, базы клиентов, кадровые системы
Учетные журналы, бумажные анкеты, архив
Большинство компаний: электронный учет плюс бумажные документы
Требования к защите
Обязательно внедряются правовые и технические меры: разработка документов, установка паролей, шифрование, разграничение доступа, антивирус
Применяются организационно-правовые меры и физическая защита: сейфы, запирающиеся шкафы, охрана помещений
Сочетание технических и правовых мер
Документы
Политика, приказы, журналы учета носителей, акты
Инструкции по работе с бумажными носителями, журналы
Полный комплект: и для электронной, и для бумажной обработки
На практике чистая неавтоматизированная обработка встречается редко — даже небольшая компания использует хотя бы Excel. Поэтому большинство операторов работают в смешанном режиме и должны закрывать оба контура защиты.
Жизненный цикл персональных данных в компании
ПДн проходят путь от получения до уничтожения. На каждом этапе — свои правила.
Получение. Данные поступают от клиентов, сотрудников, соискателей. Собирайте только то, что нужно для цели. Если форма на сайте запрашивает лишнее, это нарушение принципа минимизации.
Классификация. Разнесите данные по категориям: обычные, биометрические, специальные, иные. От категории зависят меры защиты и требования к согласиям.
Запись и систематизация. Данные фиксируются в CRM, 1С или на бумаге. Определите, кто имеет доступ к каждой системе.
Хранение. Электронные данные — в защищенных системах с паролями и разграничением доступа. Бумажные — в сейфах или запирающихся шкафах.
Использование. Данные применяются только для заявленных целей. Передача внутри компании допускается в пределах должностных обязанностей сотрудников.
Передача. Третьим лицам — только при наличии основания: согласия, договора поручения или требования закона.
Архивирование. Если данные больше не нужны для оперативной работы, но должны храниться по закону, их переносят в архив.
Уничтожение или обезличивание. Когда цель достигнута или согласие отозвано, данные уничтожаются.
Что должен сделать оператор до начала обработки
До того как собрать первую анкету или запустить сайт с формой, оператор обязан:
Назначить ответственного за организацию обработки ПДн. Для этого оформляется приказ.
Разработать и утвердить политику в отношении обработки ПДн — она должна быть опубликована на сайте. Если есть офис, ее нужно разместить на информационном стенде.
Подготовить локальные акты: положение об обработке, приказы, журналы, формы согласий, акты и прочее.
Подать уведомление в Роскомнадзор — до начала обработки, если компания использует автоматизированные средства (компьютеры, 1С, Excel).
Определить уровень защищенности информационных систем и внедрить меры защиты.
Организовать работу с обращениями субъектов — разработать журналы и инструкции.
Если обработка только бумажная, уведомление в Роскомнадзор направлять не нужно. Но это исключение, которое в 2026 году встречается редко.
Какие документы нужны оператору
Состав документов зависит от масштаба и наличия сотрудников. Рассмотрим базовые комплекты.
Документы для ИП без сотрудников
Название
Для чего нужен
Акт определения необходимого уровня защищенности ИСПДн
Определение уровня защищенности информационных систем
Акт об уничтожении машинных носителей ПДн
Подтверждение уничтожения носителей
Акт об уничтожении ПДн
Подтверждение уничтожения данных на бумажных и электронных носителях
Акт о проведении внутреннего контроля
Подтверждение внутреннего контроля и аудита соответствия обработки закону
Акт оценки вреда, который может быть причинен субъекту ПДн
Определение степени вреда в случае утечки
Журнал учета машинных носителей ПДн
Поэкземплярный учет носителей по регистрационным (заводским) номерам
Журнал учета обращений субъектов ПДн
Контроль за приемом и обработкой обращений и запросов
Журнал учета средств защиты информации
Безопасность хранения и обработки с использованием шифровальных средств
Инструкции для сотрудников
Регламенты о правовых аспектах работы с ПДн для ознакомления
Инструкция администратора информационной безопасности
Полномочия администратора по поддержанию безопасности сетей
Инструкция ответственного за организацию обработки ПДн
Регулирует обязанности, права и ответственность ответственного лица
Инструкция по применению антивирусных средств защиты
Требования к антивирусной защите и порядок контроля
Инструкция по работе с машинными носителями, содержащими ПДн
Учет, использование, передача и уничтожение электронных носителей
Отказ от согласия на обработку ПДн
Фиксация права субъекта отказаться от предоставления данных
Отзыв согласия на обработку ПДн
Форма отзыва согласия субъектом
План контроля выполнения требований по обеспечению безопасности ПДн, в том числе в ИСПДн
Внутренний контроль мер безопасности и анализ эффективности защиты
Политика в отношении обработки ПДн
Публичный документ о правилах обработки и защите прав субъектов
Положение о парольной защите при обработке ПДн
Генерация, смена и прекращение действия паролей, контроль доступа
Положение о порядке уничтожения ПДн
Периодичность и способы уничтожения носителей
Правила выявления инцидентов информационной безопасности ИСПДн
Порядок разбирательства и реагирования на инциденты
Правила оценки вреда, который может быть причинен субъекту ПДн
Порядок оценки вреда и соотношение с принимаемыми мерами
Правила рассмотрения обращений субъектов ПДн
Порядок учета, рассмотрения и ответа на обращения
Правила проведения внутреннего контроля в отношении обработки ПДн
Основания, порядок и формы внутреннего контроля
Приказ об утверждении локальных нормативных актов
Утверждение разработанных оператором актов по ПДн
Приказ об утверждении мест хранения материальных носителей ПДн, ответственных за сохранность и лиц с правом доступа
Определение мест хранения бумажных носителей и круга допущенных лиц
Приказ об утверждении перечня лиц, осуществляющих обработку ПДн
Определение круга лиц, допущенных к обработке и имеющих доступ к данным
Приказ об утверждении списка помещений, предназначенных для обработки ПДн
Обеспечение режима безопасности помещений и правил доступа
Приказ о возложении функций администратора информационной безопасности
Назначение лица, ответственного за безопасность ПДн в информационной системе
Приказ о возложении функций ответственного за организацию обработки ПДн
Назначение ответственного за выполнение обязанностей оператора
Регламент резервного копирования и восстановления информации в информационных системах
Порядок резервирования и восстановления данных
Согласие на обработку ПДн
Основное согласие субъекта. С 2025 года — отдельный документ
Согласие на обработку ПДн, разрешенных для распространения
Отдельное согласие на публикацию данных субъекта
Документы для организаций и ИП с сотрудниками
В этом случае перечень документов шире. Нужно оформить то же самое, что и для ИП без сотрудников, но дополнительно понадобятся другие документы:
журнал сдачи и приема под охрану помещений;
журнал учета лиц, допущенных к работе с ПДн в информационных системах;
журнал учета мероприятий по контролю выполнения требований по обеспечению безопасности ПДн при обработке в ИСПДн;
журнал учета нештатных ситуаций, фактов вскрытия и опечатывания АРМ, выполнения профилактических работ;
журнал учета процедур резервного копирования;
журнал учета прохождения первичного инструктажа работниками, допущенными к работе с ПДн;
инструктаж для сотрудников;
инструкция по проведению инструктажа работников, допущенных к работе с ПДн;
инструкция по учету лиц, допущенных к работе с ПДн;
инструкция по физической охране и контролю доступа в помещения;
инструкция работников, обслуживающих информационные системы ПДн;
лист ознакомления работников с локальными нормативными актами оператора;
лист ознакомления работников с положениями законодательства о ПДн;
лист ознакомления работников с приказами оператора;
матрица доступа к информационной системе ПДн;
обязательство о неразглашении ПДн работников;
план контроля выполнения требований по обеспечению безопасности ПДн (для бумажной обработки);
план контроля выполнения требований по обеспечению безопасности ПДн при обработке в ИСПДн;
положение о комиссии по обеспечению безопасности ПДн;
положение об обработке персональных данных;
положение об ответственности работников, допущенных к обработке ПДн;
правила оборудования помещений, используемых для обработки ПДн;
приказ об утверждении комиссии по обеспечению безопасности ПДн;
приказ об утверждении перечня должностей, доступ которых к ПДн в ИСПДн необходим для трудовых обязанностей;
приказ об утверждении политики оператора в отношении обработки ПДн;
приказ о назначении администратора информационной безопасности;
приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн;
приказ о создании комиссии по уничтожению машинных носителей ПДн;
приказ о создании комиссии по уничтожению ПДн;
протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности ПДн;
согласие на передачу ПДн третьей стороне;
согласие на получение ПДн от третьих лиц;
согласие родителя на обработку ПДн несовершеннолетнего.
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Обработка данных на сайте
Сайт — самая частая зона риска. Многие собирают лишние данные, прячут согласие в длинный текст, копируют чужую политику.
Что должно быть на сайте:
политика обработки персональных данных — публичная и доступна с любой страницы;
отдельное согласие в каждой форме — не галочка «согласен с политикой», а отдельный чекбокс с четкой формулировкой целей;
уведомление о cookie — с возможностью отказаться от необязательных файлов;
формы не должны запрашивать лишнее: если поле не нужно для цели, его не должно быть.
Актуальная проблема для бизнеса в октябре 2026 года
С 1 июля 2025 года данные граждан РФ должны храниться на серверах в России. Это требование локализации, и оно не зависит от того, где зарегистрирована компания. Если сайт использует иностранную аналитику или облако, проверьте, где физически расположены серверы.
В октябре 2026 года к этому добавился новый риск. Три дата-центра «Яндекса» — в Сасове, Калуге и Владимире — подверглись атакам БПЛА. Два из них полностью остановили работу, Yandex Cloud перешел в аварийный режим. Минцифры и Минобороны обсуждают вопрос прикрытия таких объектов, но это не отменяет обязанности оператора обеспечивать сохранность ПДн. Ответственность за данные перед субъектами и регулятором несет оператор, а не хостинг-провайдер.
Что делать, если вы используете Yandex Cloud:
Проверьте, где физически хранятся данные. Если ваша база или сайт размещены на площадке, которая может быть выведена из строя, заранее продумайте резервный вариант.
Настройте резервное копирование за пределами одного провайдера. Храните копии на другой площадке — в идеале у другого облачного провайдера с серверами в РФ.
Зафиксируйте план действий при инциденте. Если доступ к данным утрачен, оператор обязан уведомить Роскомнадзор в течение 24 часов с момента обнаружения инцидента, а в течение 72 часов — направить результаты внутреннего расследования.
Проверьте договор на обработку персональных данных с провайдером. Уточните, как провайдер уведомляет об инцидентах и какие обязательства берет на себя.
Оцените, нужна ли миграция. Если перебои повторяются, перенос критичных данных на другую площадку может быть дешевле, чем последствия утраты данных и штрафы.
Правонарушение
Штраф для ИП и юрлиц (руб.)
Неуведомление Роскомнадзора о намерении обрабатывать ПДн (ч. 10 ст. 13.11 КоАП РФ)
от 100 000 до 300 000
Неуведомление Роскомнадзора об утечке ПДн (ч. 11 ст. 13.11 КоАП РФ)
от 1 до 3 млн
Утечка ПДн от 1 000 до 10 000 субъектов и (или) от 10 000 до 100 000 идентификаторов (ч. 12 ст. 13.11 КоАП РФ)
от 3 до 5 млн
Утечка ПДн от 10 000 до 100 000 субъектов и (или) от 100 000 до 1 000 000 идентификаторов (ч. 13 ст. 13.11 КоАП РФ)
от 5 до 10 млн
Утечка ПДн более 100 000 субъектов и (или) более 1 000 000 идентификаторов (ч. 14 ст. 13.11 КоАП РФ)
от 10 до 15 млн
Повторная утечка ПДн (ч. 15 ст. 13.11 КоАП РФ)
от 1% до 3% выручки, но не менее 20 млн и не более 500 млн
Утечка специальной категории ПДн (ч. 16 ст. 13.11 КоАП РФ)
от 10 до 15 млн
Утечка биометрических ПДн (ч. 17 ст. 13.11 КоАП РФ)
от 15 до 20 млн
Повторная утечка специальной категории или биометрии (ч. 18 ст. 13.11 КоАП РФ)
от 1% до 3% выручки, но не менее 25 млн и не более 500 млн
Можно ли передавать персональные данные подрядчику
Можно, но нужно все правильно оформить. Здесь два разных сценария.
Поручение обработки. Подрядчик выполняет задачу вместо вас: бухгалтерский аутсорсинг, колл-центр, сервис рассылок, ЭДО. В этом случае нужен договор поручения по ч. 3 ст. 6 закона № 152-ФЗ. Ответственность перед субъектом и Роскомнадзором остается на вас как на операторе, даже если ошибку совершил подрядчик.
Самостоятельный оператор. Банк, страховая, образовательная организация или госорган получают данные для своей услуги или по закону. Они отвечают за обработку сами. Вам нужно подтвердить законность передачи: согласие, договор или требование закона.
Проверьте в договоре поручения цели обработки, перечень данных, меры защиты, запрет на передачу субподрядчикам без вашего согласия, порядок уничтожения данных после окончания работ.
Сколько можно хранить персональные данные
Срок хранения определяется целью обработки и требованиями закона. Ориентиры:
резюме непринятых кандидатов — не более 30 дней с момента отказа;
кадровые документы — 50 лет, если оформлены после 2003 года, и 75 лет — если до;
данные клиентов по договору — в течение срока действия договора и срока исковой давности;
согласия на обработку — в течение срока обработки и трех лет после прекращения (на случай проверки).
Если срок хранения не установлен законом, действует принцип разумной достаточности: храните столько, сколько нужно для цели. «На всякий случай» — не основание.
Когда обработку нужно прекратить
Обработка прекращается и данные уничтожаются в нескольких случаях:
цель достигнута — например, договор исполнен, гарантийный срок истек;
субъект отозвал согласие — если нет другого основания для обработки;
срок хранения истек;
выявлена неправомерная обработка — данные уничтожаются или блокируются.
Уничтожение оформляется актом по приказу Роскомнадзора № 179. Для бумажных носителей достаточно акта, для электронных — акта и выгрузки из журнала информационной системы. Храните акты не менее трех лет: они могут понадобиться при проверке.
Чтобы обрабатывать персональные данные безопасно, начните с аудита: определите, какие ПДн собираете, где они хранятся и кто к ним имеет доступ. Затем приведите в порядок документы и формы согласий — так, чтобы они отражали реальные процессы. Обязательно зарегистрируйтесь в реестре операторов Роскомнадзора — это позволит вам работать с ПДн законно и снизит риск штрафа до 300 000 рублей (ч. 10 ст. 13.11 КоАП РФ).
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