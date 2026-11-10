Обработка персональных данных: что это и какие правила должен соблюдать бизнес

Кто считается оператором персональных данных

Оператор — тот, кто организует обработку ПДн и определяет ее цели и способы. Это может быть ООО, АО, ИП или самозанятый, если он собирает данные клиентов.

Когда бизнес считается оператором:

на сайте есть форма заказа или подписки;

вы ведете базу клиентов в CRM или Excel;

вы храните резюме соискателей;

вы используете видеонаблюдение или пропускную систему;

вы передаете данные сотрудников в бухгалтерский сервис или банк.

Оператор обязан соблюдать правила обработки персональных данных по 152-ФЗ независимо от масштаба бизнеса: закон не делает исключений для микропредприятий.

Пример:

Мастер маникюра работает как самозанятая. На странице в соцсети она принимает записи через форму: имя, телефон, дата визита. Данные сохраняет в заметках на телефоне, а по воскресеньям отправляет клиенткам напоминания в мессенджере.

Это полноценная обработка ПДн: сбор, запись, хранение и использование. Мастер — оператор, даже если у нее нет офиса, сотрудников и CRM. Как только она добавила форму записи, у нее появились обязанности: опубликовать политику обработки, получить согласие на запись и на напоминания, обеспечить защиту данных на телефоне. Отсутствие статуса ИП или юрлица от обязанности не освобождает: самозанятые тоже подпадают под 152-ФЗ, если собирают данные клиентов-физлиц.