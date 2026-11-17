Что такое веб-приложение и чем оно отличается от сайта

Сайт и веб-приложение — не взаимоисключающие категории. Роли, авторизация и личные кабинеты встречаются и там, и там, поэтому провести границу по одной функции не получится.

Различие в другом. У сайта основная ценность — контент: страницы, статьи, каталог, которые читают и находят в поиске. У веб-приложения — задачи, которые пользователь выполняет с данными: создает записи, управляет процессами, работает с ролями и статусами.

Из этого следуют разные архитектурные приоритеты. Сайту важны индексация, скорость отдачи страниц и серверный рендеринг, чтобы поисковый робот сразу видел контент. Веб-приложению — управление состоянием на клиенте, обмен данными через программный интерфейс и устойчивость к нагрузке, когда пользователей много и они работают одновременно.