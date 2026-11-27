Рассмотрим, как обрабатывать ПДн работников без нарушения ФЗ № 152, что делать с данными соискателей и какие документы должны быть в организации.
1. Персональные данные сотрудников: главное за минуту
К персональным данным сотрудников относится любая информация, позволяющая идентифицировать человека: от ФИО до зарплаты.
Согласие на обработку не требуется для кадровых процедур, предусмотренных законом (налоговый и воинский учет, ведение трудовой книжки).
Собирайте только те сведения, которые необходимы для конкретной задачи. Лишние данные — риск утечки и штраф.
Оформите локальный акт о защите персональных данных работников, приказы о доступе и согласия, где они нужны.
После увольнения данные нельзя уничтожить сразу — сроки хранения диктует архивное законодательство (до 50–75 лет).
2. Какие сведения о сотрудниках относятся к персональным данным
Персональные данные работника — это любая информация, по которой можно его идентифицировать. В кадровой работе чаще всего используются:
ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС;
сведения об образовании, квалификации и стаже;
зарплата, банковские реквизиты для перечисления выплат;
контактные данные: телефон, адрес, электронная почта;
семейное положение — но только если это нужно для предоставления льгот, например, вычета на детей или отпуска по уходу;
информация о здоровье — в объеме, необходимом для допуска к работе (результаты медосмотров, заключение о профпригодности);
фотографии и видеозаписи, если они позволяют установить личность.
Отдельно подчеркнем важный нюанс: не каждое фото или видео считается биометрией. Биометрическими персональными данными изображение становится только тогда, когда вы используете его для автоматической идентификации человека — например, для распознавания лица на проходной. Если же фото на пропуске просто сверяет охранник глазами, это обычные персональные данные, а не биометрия, и специальные требования к биометрии здесь не применяются.
3. Когда работодателю нужно согласие на обработку персональных данных
Согласие не требуется, если вы обрабатываете данные для выполнения закона (налоги, воинский учет) или для исполнения трудового договора (зарплата, отпуск). Однако его нужно оформить, если цель выходит за рамки трудовых отношений: размещение фото на сайте, передача данных другой компании группы, обработка биометрии или специальных категорий (здоровье, судимость). В этих случаях требуется письменное согласие работника.
Чтобы соблюсти требования законодательства и избежать штрафов, бизнес может действовать самостоятельно или привлечь специалистов.
Например, эксперты помогут выстроить корректную систему работы с персональными данными: от аудита текущих процессов и подготовки документов до настройки сайта и сопровождения при проверках Роскомнадзора. Такой подход экономит время и снижает юридические риски.
4. Какие данные можно собирать при приеме на работу
При приеме на работу работодатель вправе запрашивать стандартный набор документов: паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, ИНН, документы воинского учета, документы об образовании. Для отдельных должностей дополнительно допускается справка о наличии или отсутствии судимости, когда это прямо предусмотрено законом.
Хранение копий паспорта, СНИЛС и других документов возможно только при обоснованной необходимости: например, для оформления материальной ответственности, изготовления пропуска или направления в командировку. При отсутствии такого основания копировать документы нельзя, так как это считается избыточным сбором персональных данных.
Получать сведения о работнике у его прежнего работодателя без письменного согласия самого работника нельзя. Исключением могут быть только случаи, прямо указанные в законе.
Не следует запрашивать информацию, не связанную с трудовой функцией: о религиозных или политических убеждениях, частной жизни и других обстоятельствах, которые не влияют на деловые качества сотрудника.
5. Что делать с резюме соискателей и кадровым резервом
Если кандидат откликнулся на вакансию, вы можете обработать его данные для рассмотрения. После отказа резюме нужно удалить в течение 30 дней. Если хотите оставить его в кадровом резерве, получите письменное согласие на хранение на определенный срок (например, год). Передавать резюме в другую компанию группы без согласия нельзя. Данные с рекрутинговых площадок используйте строго по их политике и ФЗ № 152-ФЗ.
6. Какие документы по персональным данным нужны работодателю
Здесь все зависит от категорий и объема обрабатываемых ПДн. Крупному бизнесу понадобится больше документов, чем небольшому ИП. Рассмотрим, что обычно входит в стандартный пакет, но в ряде случаев количество документов может достигать 60-70 наименований.
Политика обработки персональных данных (размещается на сайте).
Положение о защите персональных данных работников (внутренний документ).
Приказ о назначении ответственного за организацию обработки.
Приказ о предоставлении доступа (кто и к каким данным имеет право).
Формы согласий (на обработку, на передачу, на фото, на биометрию).
Журнал учета обращений работников.
Акты уничтожения данных.
Порядок реагирования на инциденты.
Инструкции и регламенты.
Подготовка документов для работы с персональными данными 2026 для организаций
7. Нужно ли работодателю уведомлять Роскомнадзор
По общему правилу работодатель обязан уведомить Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные до начала такой обработки (ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ). Это касается и тех компаний, которые обрабатывают данные только своих сотрудников.
Исключения, когда уведомление не требуется, сейчас сведены к узкому перечню (ч. 2 ст. 22 № 152-ФЗ):
обработка ведется исключительно без средств автоматизации, например только на бумаге, без компьютеров и информационных систем;
данные включены в государственные информационные системы, созданные для защиты безопасности государства и общественного порядка;
обработка осуществляется в соответствии с законодательством о транспортной безопасности.
Большинство работодателей ведут кадровый и бухгалтерский учет в электронном виде — 1С, зарплатные программы, облачные сервисы, таблицы. Это уже автоматизированная обработка, а значит, исключение «только на бумаге» к ним не применяется, и уведомление подавать необходимо.
Поэтому проверьте свою организацию в реестре операторов персональных данных на официальном сайте Роскомнадзора. Если записи нет — подайте уведомление, не дожидаясь запроса регулятора. При изменении целей обработки, состава данных, появлении новых информационных систем или передаче данных третьим лицам сведения в реестре нужно актуализировать.
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8. Кто может получать доступ к данным сотрудников
Доступ к персональным данным сотрудников нужно разграничивать строго по должностным обязанностям.
Кадровый специалист может видеть полную карточку работника — паспортные данные, сведения о стаже, образовании, отпусках.
Бухгалтер получает только зарплатные данные и банковские реквизиты, без медицинских заключений и семейного положения.
Системный администратор технически может иметь доступ ко всем системам, однако это требует отдельного приказа и подписки о неразглашении персональных данных.
Внешние исполнители, например аутсорсинговая бухгалтерия или IT-подрядчик, допускаются к сведениям только по договору, в котором прописаны требования к защите данных, перечень действий и порядок возврата или уничтожения информации после завершения работ.
Конкретный перечень должностей и объем доступа работодателю стоит закрепить внутренним документом — приказом или матрицей доступа.
9. Когда можно передавать персональные данные работников
Общий принцип установлен статьей 88 Трудового кодекса: работодатель не вправе сообщать персональные данные работника третьей стороне без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Поэтому перед каждой передачей проверяйте, есть ли законное основание или требуется согласие.
Когда согласие на передачу не требуется:
данные передаются в ФНС, СФР, военкомат и другие государственные органы, если работодатель исполняет обязанность, возложенную законом (сдача отчетности, ответ на законный запрос);
ПДн передаются в случаях, прямо предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами (например, когда передача необходима для защиты жизни и здоровья работника, а получить его согласие невозможно).
Во всех остальных ситуациях действует общее правило — нужно письменное согласие работника. Это касается и аутсорсинга бухгалтерии: по части 3 статьи 6 закона № 152-ФЗ поручить обработку персональных данных другому лицу можно с согласия субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом. Поэтому передача данных внешней бухгалтерской или кадровой компании требует согласия работника, даже если с подрядчиком заключен договор поручения обработки.
Также согласие обязательно, если:
банк для зарплатного проекта выбирает работодатель, а не сам работник;
данные передаются страховой компании для оформления полиса ДМС;
сведения направляются материнской, дочерней или управляющей компании группы;
данные запрашивает любое другое лицо, не указанное в законе.
В любом случае получателя персональных данных нужно предупредить, что использовать их можно только в целях, для которых они сообщены, и потребовать соблюдения конфиденциальности (ч. 4 ст. 88 ТК). Это правило действует независимо от того, требовалось согласие работника или нет.
10. Фотографии, видеонаблюдение и сведения о здоровье: три спорные ситуации
Фотография сотрудника на сайте. Разместить фото работника на сайте компании или в рекламных материалах можно только с его письменного согласия на распространение ПДн.
Видеонаблюдение и пропускная система. Установка камер допустима для охраны и контроля доступа. Вы обязаны уведомить сотрудников о ведении съемки. Если используете пропускную систему с картами — это обработка персональных данных, и работник дает согласие при получении пропуска. Если же применяете распознавание лиц (биометрию) для автоматического прохода, то без отдельного письменного согласия не обойтись.
Медосмотры. Вы вправе получать только те сведения о здоровье, которые касаются допуска к работе: результаты предварительного и периодического медосмотра, заключение о профпригодности. Хранить диагнозы, анализы и иную медицинскую информацию, не влияющую на возможность выполнять трудовую функцию, нельзя. Это избыточный сбор данных.
11. Сколько хранить персональные данные после увольнения
Сроки указаны в Приказе Росархива от 20.12.2019 №236: трудовые договоры, кадровые приказы — 50/75 лет; документы по оплате труда — 50/75 лет; приказы об отпусках — 5 лет; согласия — в течение обработки плюс 3 года после увольнения.
Срок в 50 лет устанавливается для документов, завершенных делопроизводством после 1 января 2003 года. 75 лет — для документов, завершенных до 1 января 2003 года.
12. Ответственность работодателя
Рассмотрим самые распространенные нарушения, за которые штрафуют работодателей по ст. 13.11 КоАП РФ.
Вид правонарушения
Штраф для ИП
Штраф для юрлица
Обработка без законного основания или несовместимая с целями сбора (ч. 1)
От 50 000 до 100 000 руб. (как для должностных лиц)
От 150 000 до 300 000 руб.
Повторное нарушение по ч. 1 (ч. 1.1)
От 300 000 до 500 000 руб.
Обработка без письменного согласия (когда оно обязательно) или с нарушением формы согласия (ч. 2)
От 100 000 до 300 000 руб. (как для должностных лиц)
От 300 000 до 700 000 руб.
Повторное нарушение по ч. 2 (ч. 2.1)
От 500 000 до 1 млн. руб.
От 1 до 1,5 млн руб.
Неопубликование политики обработки персональных данных (ч. 3)
От 10 000 до 20 000 руб.
От 30 000 до 60 000 руб.
Непредоставление субъекту информации об обработке его данных (ч. 4)
От 20 000 до 30 000 руб.
От 40 000 до 80 000 руб.
Утечка данных при неавтоматизированной обработке (отсутствие сохранности носителей) (ч. 6)
От 20 000 до 40 000 руб.
От 50 000 до 100 000 руб.
Неуведомление Роскомнадзора о начале обработки (ч. 10)
От 100 000 до 300 000 руб.
Неуведомление РКН о факте утечки данных (ч. 11)
От 1 до 3 млн руб.
Утечка ПДн
От 3 до 20 млн руб. в зависимости от масштаба и категорий ПДн
Повторная утечка
От 1 до 3% годового оборота, но не менее 20 и не более 500 млн руб.
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