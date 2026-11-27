По общему правилу работодатель обязан уведомить Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные до начала такой обработки (ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ). Это касается и тех компаний, которые обрабатывают данные только своих сотрудников.

Исключения, когда уведомление не требуется, сейчас сведены к узкому перечню (ч. 2 ст. 22 № 152-ФЗ):

обработка ведется исключительно без средств автоматизации, например только на бумаге, без компьютеров и информационных систем;

данные включены в государственные информационные системы, созданные для защиты безопасности государства и общественного порядка;

обработка осуществляется в соответствии с законодательством о транспортной безопасности.

Большинство работодателей ведут кадровый и бухгалтерский учет в электронном виде — 1С, зарплатные программы, облачные сервисы, таблицы. Это уже автоматизированная обработка, а значит, исключение «только на бумаге» к ним не применяется, и уведомление подавать необходимо.

Поэтому проверьте свою организацию в реестре операторов персональных данных на официальном сайте Роскомнадзора. Если записи нет — подайте уведомление, не дожидаясь запроса регулятора. При изменении целей обработки, состава данных, появлении новых информационных систем или передаче данных третьим лицам сведения в реестре нужно актуализировать.