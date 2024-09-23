🧮 Как воспользоваться расчетным методом?

И убедить налоговый орган не превращать налог на прибыль в налог с оборота?

Расчетный метод определения суммы налога предусмотрен НК, и суды неоднократно высказывались о возможности его применения для определения справедливой суммы недоимки по налогу на прибыль. Однако, конечно же, при определенных условиях.

⚖ Реальный размер налоговых обязательств подлежит определению с применением расчетного метода при не опровержении налоговым органом факта несения налогоплательщиком затрат и отсутствии доказательств изготовления/исполнения исключительно силами последнего.

Тут все логично. А вот если спорные услуги/работы налогоплательщик оказал себе сам, то фактически понесенные затраты уже учтены в составе расходов по налогу на прибыль организаций в виде начисленной заработной платы сотрудникам и амортизации основных средств, и стоимость таких работ уже не подлежит учету при определении расходов расчетным методом.

Пользуясь случаем, налоговики достаточно легко формулируют выводы о том, что спорные работы/услуги выполнены собственными силами налогоплательщика, не погружаясь в специфику деятельности. Итог всем известный – обнуление всех спорных расходов и несоразмерные реальным условиям бизнеса недоимки.

А как в действительности определить, были ли силы? Как аргументированно противостоять позиции налоговиков и доказать, что собственных сил было никак недостаточно для оказания спорных услуг/выполнения работ?

Именно с таким запросом к нам обратился один из клиентов — компания, оказывающая транспортные услуги. Наши эксперты провели анализ ее возможностей по выполнению заказов собственными трудовыми ресурсами и с привлечением собственной техники, включая те заказы, которые были исполнены спорными контрагентами.

Для этого мы исследовали: ➡ потребности заказчиков в движении машин — количество требуемого транспорта и рейсов на основании договоров и актов оказанных услуг; ➡ данные о собственном автотранспорте компании из ведомости амортизации основных средств и информацию о привлеченном транспорте; ➡ количество водителей, осуществляющих рейсы на собственном транспорте, используя ведомость учета расчетов с персоналом по оплате труда; ➡ нормативы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта техники.

В результате анализа мы выяснили и зафиксировали, что компании не хватало ресурсов для выполнения всех заказов даже с привлечением арендованного транспорта без экипажа. Это означает, что у нее не было возможности оказать спорные транспортные услуги самостоятельно. К заключению прилагались наглядные аналитические таблицы со всеми данными в разрезе каждого месяца проверяемого периода!

🤷‍♂ Раз самостоятельно сделать не мог, а реальность подтвердилась последующей реализацией и приемкой всего объема услуг (товаров, работ — нужное подчеркнуть) конечным заказчиком, то основания инспекции наказать и превратить налог на прибыль в налог с оборота только за плохого контрагента в первом звене не обоснованы.

Это дало возможность нашему клиенту определить налоговые обязательства по налогу на прибыль расчетным путем, и существенно сократить недоимку.

✍ Если вы хотите применить расчётный метод, наши эксперты помогут собрать грамотную фактуру.