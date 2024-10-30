Форензик: как использовать учет при противодействии корпоративному мошенничеству (ч. 2)

Первый блок аномалий — изъяны и шумы, которые собираются в бухгалтерском, оперативном и управленческом учете, при совершении мошенничества. Это выражается в первую очередь в формальных механических вещах: изъяны в первичных документах, «шумы» и несостыковки в регистрах и отчетности.

Индикаторы по изъянам в «первичке» легко автоматизируются, если учетная система поддерживает сканы первичных документов.

Самые элементарные отклонения — это отсутствие первичного документа, незаполнение или пропуск обязательных реквизитов. Также может отсутствовать соответствие в различных экземплярах одного и того же документа или в документах по сквозной операции и т.д.

Формальные аномалии проявляются и в регистрах бухгалтерского и управленческого учета. Регистры могут «не биться» между собой в зависимости от доступа к ним мошенников, в учетную систему могут быть специально внесены разнообразные корректировки чтобы сохранить контрольные тождества бухгалтерского учета и т.д.

Внутри бухгалтерского учета уже зашита прекрасная контрольная система, если конечно учет ведется правильно. Если по «первичке» все-таки мы видим отражение конкретных операций, то в учете мы уже в агрегированном виде видим совокупность операций, их результаты для компании. Что позволяет создать целый арсенал аналитических индикаторов.

Второй блок аномалий — это следы того, как мошенники пытаются преодолеть внутренний контроль.

Эти следы возникают, когда в компании уже внедрены какие-то внутренние процедуры, разделение компетенций, различного рода физические контроли. И мошенники, понимая, как работает эта система работает, занимаются «контр-мерами» , тем самым также подставляясь.

Попытки частично или полностью вывести какую-то сделку, операцию, а возможно даже и актив, из-под контроля. Например, мошенники понимают, что идет работа закупочной процедуры, и если у нас закупка будет свыше 500 тысяч рублей, то мы однозначно попадаем на все эти контроли. Что сделать? Разбить лот на 10 закупок по 499 тысяч рублей и уйти от тендерных процедур.

Также можно смоделировать ситуацию, что у нас нет санкции или одобрения на совершение операции. Мошенники имитируют форс-мажорные обстоятельства для неотложных действий. Часто в закупках инструменты внутреннего контроля преодолеваются через так называемые «закладки» в технической документации. Внося такие закладки, мошенники уходят от внешней конкуренции, оставляя «в конкурсе» только своих, которые диктуют свои условия, далекие от рыночных.

Ряд сотрудников не уходит люди в отпуск по многу лет. Почему? Трудоголики не хотят бросать любимую работу или же, в действительности, они понимают, что никого нельзя допускать до их компьютера.

Соединение несоединяемых функций. Социально полезная тема, когда стараются люди подменять друг друга. Особенно такая «социализация» и дружба опасны, когда умышленно эти функции разведены, например, закупщик, работник склада, сотрудник бухгалтерии или казначейства, который оплачивает деньги и который их впоследствии и проверяет.

Такие отклонения от защитных функций внутреннего контроля также достаточно легко алгоритмизируются и вносятся в работу специальной программы.

Третий блок аномалий — самый интеллектуально емкий и перспективный, поскольку связан с экономической аналитикой. В рамках такого анализа мы видим, что раньше однозначно по историческим внутрифирменным данным было по-другому. И больше того, если мы посмотрим на коллег рядом, на коллег по отрасли, мы увидим, что и у них тоже и близко такого нет - в нашей экономической информации отражается явно непонятный процесс.

Если с бухгалтерским учетом мы смотрели на то, насколько корректно система работает, то здесь мы смотрим уже не на учетные нормы, а на сам бизнес-процесс. Ключевыми бизнес-процессами для любой компании выступают закупки, хранение, производство (опционально), финансовый блок, работа персонала, продажи. В каждом из этих бизнес-процессов можно выделить типовые аномалии, возможно свидетельствующие о совершении той или иной схемы мошенничества: