Практика и новые методики судебной экономической экспертизы: о конференции в РЭУ имени Г.В. Плеханова

Что предстоит обсудить
Международная научно-практическая конференция «Актуальная практика и новые методики судебной экономической экспертизы» — мероприятие, которое проводится на базе кафедры «Экономические и правовые экспертизы» Союза судебных экспертов «Экспертный совет» РЭУ имени Г.В. Плеханова. Программа конференции охватывает широкий спектр проблем судебных экспертиз:
Экономические экспертизы по уголовным делам.
Экономические экспертизы в банкротстве.
Оценочные судебные экспертизы.
Комплексные судебные экспертизы.
Принять участие в запланированных сессиях можно очно или онлайн в качестве слушателя или в роли докладчика. Конференция стартует в 10:00 в Главном цифровом пространстве 1 корпуса РЭУ имени Г.В. Плеханова (Москва, Стремянный переулок, 28, стр. 1). Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Экономические экспертизы в уголовном процессе: какие тенденции существуют сегодня
Управляющий партнер экспертно-правового центра «Финансовые расследования и судебные экспертизы» Сергей Ефимов выступит в качестве модератора секции, посвященной экономическим экспертизам в уголовном процессе.
Экономические экспертизы традиционно назначают при расследовании экономических преступлений — налоговых и кредитных, хищений в форме мошенничества, криминального банкротства и других.
Их виды могут быть различными. Так, бухгалтерская экспертиза направлена на изучение записей бухгалтерского учета, налоговая назначается при расследовании налоговых преступлений, финансово-аналитические экспертизы исследуют финансовое состояние компаний, а финансово-кредитные назначаются при расследовании преступлений в сфере кредитования. Рассмотрим каждый вид подробнее:
Бухгалтерские экспертизы. При проведении данной экспертизы исследуется учетная и другая экономическая информация. Потребность в назначении бухгалтерской экспертизы возникает при расследовании хищений в сфере ФХД (финансово-хозяйственной деятельности).
Также ее проводят при расследовании преступлений, связанных с закупками, незаконным предпринимательством, коррупцией, невыплатой заработной платы и др. Ключевой задачей бухгалтерской экспертизы зачастую выступает исследование направления расходования денежных средств.
Налоговые экспертизы. Как понятно из названия, эта категория экспертиз востребована при расследовании налоговых преступлений — это статьи 198, 199, 199.1 УК. Налоговая экспертиза направлена на исследование исполнения налогоплательщиками соответствующих обязательств.
Поскольку судебные налоговые экспертизы проводятся государственными экспертами, экспертное обеспечение защиты по налоговым преступлениям предполагает рецензирование их заключений и оспаривание выводов, а также допрос эксперта в суде с участием специалиста.
Финансово-аналитические экспертизы. Проводятся с целью исследования финансового состояния субъектов, а также для оценки влияния на него операций, сделок и других факторов. Финансово-аналитическая экспертиза позволяет установить, например, момент фактического банкротства.
Потребность в их выполнении возникает при расследовании мошенничества, злоупотребления полномочиями и криминальных банкротств.
Финансово-кредитные экспертизы. Назначение финансово-кредитных экспертиз необходимо при расследовании преступлений, предусмотренных статьями 176 и 159.1 УК. В ходе таких экспертиз исследуют, каким образом предоставление заведомо ложных сведений в банк повлияло на кредитоспособность заемщика либо какое влияние на кредитоспособность заемщика оказали действия кредитного инспектора.
Центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» проводит широкий спектр экономических экспертиз и исследований при расследовании экономических преступлений. Наши эксперты выполняли исследования и экспертизы по ряду сложных и резонансных дел, а в 2024 году Центр вошел в сотню крупнейших консалтинговых групп и компаний по версии рейтингового агентства RAEX.
Как работает экспертное обеспечение защиты по налоговым преступлениям
Одним из наиболее востребованных сегодня направлений выступает экспертное обеспечение защиты по налоговым преступлениям. Следует отметить, что на сегодняшний день налоговые экспертизы при расследовании преступлений по статьям 198, 199, 199.1 УК проводятся исключительно государственными экспертами — представителями СЭЦ СК, лабораториями судебной экспертизы Минюста и ЭКП МВД.
Результаты экспертиз, проводимых госэкспертами, в большинстве случаев подтверждают позицию налогового органа. Но на практике в процессе налогового контроля нередко возникает множество ошибок и неточностей, а допущенные нарушения в действительности не всегда предусматривают уголовную ответственность.
При этом исследование госэксперта в первую очередь должно соответствовать не ведомственным методикам, а НК. И в процессе защиты по делам о налоговых преступлениях работа с экспертизой зачастую имеет первоочередное значение. Вестись она должна сразу по нескольким направлениям — от постановки корректных вопросов и предоставления документации до анализа заключения и допроса эксперта в суде.
Такой подход не позволит ошибкам, допущенным в ходе налоговой проверки, проникнуть в результаты судебной экспертизы. Как правило, экспертное обеспечение защиты по налоговым преступлениям происходит по следующему алгоритму:
Выполняется рецензирование заключений.
Оспариваются выводы судебной экспертизы.
Разрабатывается стратегия допроса эксперта.
Оказывается помощь в подготовке процессуальной документации.
Эксперт допрашивается с участием специалиста.
Далее выполняется комплексный анализ и подготавливается заключение специалиста с контррасчетом обязательств. Результат такой работы — существенное снижение цифр из решения.
Эксперты центра «Финансовые расследования и судебные экспертизы» готовы выполнить исследование материалов уголовного дела и другой документации, произвести контррасчет обязательств в противовес заключению госэксперта по уголовному делу, принять участие в качестве специалистов в суде при даче пояснений по произведенному контррасчету и методикам экспертиз. Оставьте заявку, и специалисты центра свяжутся с вами для обсуждения всех вопросов.
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