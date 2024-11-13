Практика и новые методики судебной экономической экспертизы: о конференции в РЭУ имени Г.В. Плеханова

Управляющий партнер экспертно-правового центра «Финансовые расследования и судебные экспертизы» Сергей Ефимов выступит в качестве модератора секции, посвященной экономическим экспертизам в уголовном процессе.

Экономические экспертизы традиционно назначают при расследовании экономических преступлений — налоговых и кредитных, хищений в форме мошенничества, криминального банкротства и других.

Их виды могут быть различными. Так, бухгалтерская экспертиза направлена на изучение записей бухгалтерского учета, налоговая назначается при расследовании налоговых преступлений, финансово-аналитические экспертизы исследуют финансовое состояние компаний, а финансово-кредитные назначаются при расследовании преступлений в сфере кредитования. Рассмотрим каждый вид подробнее:

Бухгалтерские экспертизы. При проведении данной экспертизы исследуется учетная и другая экономическая информация. Потребность в назначении бухгалтерской экспертизы возникает при расследовании хищений в сфере ФХД (финансово-хозяйственной деятельности).

Также ее проводят при расследовании преступлений, связанных с закупками, незаконным предпринимательством, коррупцией, невыплатой заработной платы и др. Ключевой задачей бухгалтерской экспертизы зачастую выступает исследование направления расходования денежных средств.

Налоговые экспертизы. Как понятно из названия, эта категория экспертиз востребована при расследовании налоговых преступлений — это статьи 198, 199, 199.1 УК. Налоговая экспертиза направлена на исследование исполнения налогоплательщиками соответствующих обязательств.

Поскольку судебные налоговые экспертизы проводятся государственными экспертами, экспертное обеспечение защиты по налоговым преступлениям предполагает рецензирование их заключений и оспаривание выводов, а также допрос эксперта в суде с участием специалиста.

Финансово-аналитические экспертизы. Проводятся с целью исследования финансового состояния субъектов, а также для оценки влияния на него операций, сделок и других факторов. Финансово-аналитическая экспертиза позволяет установить, например, момент фактического банкротства.

Потребность в их выполнении возникает при расследовании мошенничества, злоупотребления полномочиями и криминальных банкротств.

Финансово-кредитные экспертизы. Назначение финансово-кредитных экспертиз необходимо при расследовании преступлений, предусмотренных статьями 176 и 159.1 УК. В ходе таких экспертиз исследуют, каким образом предоставление заведомо ложных сведений в банк повлияло на кредитоспособность заемщика либо какое влияние на кредитоспособность заемщика оказали действия кредитного инспектора.