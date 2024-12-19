Пять практических советов бухгалтеру по подготовке и сдаче отчетности при работе с госконтрактами

Если ваша компания участвует в проведении госзакупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, регулярно изучайте соответствующие федеральные законы о госзаказе:

Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 30.11.2024) — в соответствии с 44-ФЗ закупки в рамках бюджетного финансирования проводят учреждения (бюджетные, казенные), муниципальные и государственные унитарные предприятия (МУП, ГУП), государственные и муниципальные органы, некоторые госкорпорации и т.д.

Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) — распространяется на больший круг заказчиков, включая субъекты естественных монополий, госкомпании, автономные учреждения, организации с госучастием и др.

Закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (в ред. от 22.07.2024) — регламентирует госконтракты, связанные с государственным оборонным заказом (ГОЗ). Действует в отношении поставок товаров, работ, услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности страны. Размещать такие госзаказы могут федеральные органы госвласти и некоторые госкорпорации.

Данные законы регламентируют весь цикл формирования и размещения госзаказов, а также порядок исполнения контрактов.

Кроме этого, учитывайте требования соответствующих положений гражданского и налогового законодательства, постановлений Правительства, отраслевых нормативных актов в области госзакупок и т.п. Также не стоит игнорировать официальные разъяснения ведомств и судебную практику в сфере госзакупок.

Проверьте, все ли законодательные требования в области учета госконтрактов выполнены. В частности, исполнители по таким контрактам обязаны (приказ Минфина от 10.12.2021 № 210н в ред. от 16.08.2023):

разработать и зафиксировать правила работы с госзаказом в учетной политике;

в первичных документах указывать номер госконтракта , к которому они относятся;

вести раздельный учет — то есть, построить учет таким образом, чтобы определять и учитывать финансовые результаты отдельно по каждому госконтракту.