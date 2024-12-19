Пять практических советов бухгалтеру по подготовке и сдаче отчетности при работе с госконтрактами

1. Изучите нормативные документы в сфере госзакупок
Если ваша компания участвует в проведении госзакупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, регулярно изучайте соответствующие федеральные законы о госзаказе:
Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 30.11.2024) — в соответствии с 44-ФЗ закупки в рамках бюджетного финансирования проводят учреждения (бюджетные, казенные), муниципальные и государственные унитарные предприятия (МУП, ГУП), государственные и муниципальные органы, некоторые госкорпорации и т.д.
Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) — распространяется на больший круг заказчиков, включая субъекты естественных монополий, госкомпании, автономные учреждения, организации с госучастием и др.
Закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (в ред. от 22.07.2024) — регламентирует госконтракты, связанные с государственным оборонным заказом (ГОЗ). Действует в отношении поставок товаров, работ, услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности страны. Размещать такие госзаказы могут федеральные органы госвласти и некоторые госкорпорации.
Данные законы регламентируют весь цикл формирования и размещения госзаказов, а также порядок исполнения контрактов.
Кроме этого, учитывайте требования соответствующих положений гражданского и налогового законодательства, постановлений Правительства, отраслевых нормативных актов в области госзакупок и т.п. Также не стоит игнорировать официальные разъяснения ведомств и судебную практику в сфере госзакупок.
Проверьте, все ли законодательные требования в области учета госконтрактов выполнены. В частности, исполнители по таким контрактам обязаны (приказ Минфина от 10.12.2021 № 210н в ред. от 16.08.2023):
разработать и зафиксировать правила работы с госзаказом в учетной политике;
в первичных документах указывать номер госконтракта, к которому они относятся;
вести раздельный учет — то есть, построить учет таким образом, чтобы определять и учитывать финансовые результаты отдельно по каждому госконтракту.
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2. Ведите раздельный учет по госконтрактам
Компания должна разработать и утвердить положение о раздельном учете затрат по госконтрактам. Его можно оформить как раздел или приложение к учетной политике, либо как самостоятельный документ.
Раздельный учет ведется на протяжение всего периода действия госзаказа в регистрах бухучета. Все записи делаются на основании первичных документов.
В рабочий план счетов вводятся специальные счета/субсчета аналитического учета, позволяющие сгруппировать затраты и определить финансовый результат по конкретному госконтракту. Это дает возможность отследить нецелевое использование средств, выделенных заказчиком.
В регистрах аналитического учета фактические затраты группируются по трем видам: прямые, накладные и коммерческие.
Финрезультат по госконтракту определяется как разница между договорной ценой согласно госзаказу и фактическими затратами на его исполнение.
Правила ведения раздельного учета утверждены постановлением Правительства от 19.01.1998 № 47 (в ред. от 15.07.2022).
Вести раздельный учет по госконтрактам в налоговом учете не требуется. При расчете налогов используйте общие нормы в соответствии с применяемой системой налогообложения.
3. Проверьте, как учтены затраты на участие в госзакупках
Участие в любых госзакупках предполагает определенные траты. Как учитывать такие расходы в бухгалтерском и налоговом учете:
Затраты на обеспечение заявки:
зарезервированные на спецсчете денежные средства;
банковская гарантия на определенную сумму.
Комиссию банка за открытие спецсчета или вознаграждение за выдачу банковской гарантии списывайте в прочие расходы проводкой Дт 91.2 Кт 76 или в расходы по обычным видам деятельности проводкой Дт 20, 26, 44 Кт 76. Конкретный способ учета закрепите в учетной политике.
Отражать сумму обеспечения по банковской гарантии на забалансовых счетах не требуется.
В налоговом учете расходы на открытие спецчета для резервирования средств учитывайте единовременно в прочих расходах.
Затраты по банковской гарантии относите на прочие расходы единовременно, если гарантия действует в одном отчетном (налоговом) периоде, и учитывайте расходы равномерно в течение всего срока действия гарантии, если он превышает один период (пп. 25 п. 1 ст. 264, пп. 15 п. 1 ст. 265, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК, письмо Минфина от 07.02.2022 № 03-03-06/1/7902).
Плата за аккредитацию на электронной площадке, настройку программного обеспечения и прочие расходы по подготовке к началу работы.
В бухучете относите такие траты на общехозяйственные расходы или расходы на продажу — Дт 26, 44 Кт 60.
В налоговом учете признавайте их единовременно в прочих расходах (пп. 3, 14, 41, 49 п. 1 ст. 264 НК).
Аналогичным образом учитываются расходы на оплату услуг сторонней организации или ИП по подготовке конкурсных документов.
Расходы на оформление электронной подписи (ЭП).
Сумма стоимости ЭП относится на расходы проводкой Дт 26, 44 Кт 60. Сама подпись учитывается на забалансовом счете.
В целях налога на прибыль стоимость подписи списывают равномерно в течение срока ее действия в прочие расходы (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 23.08.2022 № 03-03-06/1/82167).
Обеспечение госконтракта:
перечисление определенной денежной суммы на счет заказчика (возвращается после исполнения госконтракта);
или банковская гарантия.
Возвратные суммы не учитываются в расходах и доходах — они отражаются как дебиторская задолженность. Одновременно сумму обеспечения отражают на забалансовом счете 009:
Дт 76/Обеспечение Кт 51 — перечисление денег заказчику в качестве обеспечения;
Дт 009 — сумма выданного обеспечения учтена на забалансовом счете;
Дт 51 Кт 76/Обеспечение — возврат суммы обеспечения заказчиком;
Кт 009 — сумма обеспечения списана с забалансового счета.
В налоговом учете расходов по возвратным суммам не возникает.
Таким же образом учитывается обеспечение гарантийных обязательств — когда на поставляемый по госконтракту товар (работу, услугу) установлена гарантия.
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4. Как учесть пени за ненадлежащее исполнение госконтракта
Если исполнитель выполняет свои обязательства по госконтракту ненадлежащим образом или не выполняет их вовсе, заказчик применяет к нему санкции — пени и штрафы.
Исполнителю направляется требование об уплате пеней, начисленных в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка России от цены госконтракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, включая гарантийное обязательство (п. 6, 7 ст. 34 закона № 44-ФЗ).
Суммы неисполненных требований об уплате пеней заказчик должен удержать из подлежащей выплате исполнителю суммы, если такое условие предусмотрено госконтрактом (п. 14 ст. 34 закона № 44-ФЗ, письмо Минфина от 11.03.2024 № 24-06-06/21161).
В бухгалтерском учете включите пени в состав прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99):
Дт 91.2 Кт 76/Пени — сумма пеней признана и отражена в расходах.
Погашение пеней отразите соответствующей проводкой:
Дт 76/Пени Кт 51 — пени уплачены исполнителем;
Дт 76/Пени Кт 76/Обеспечение — сумма пеней удержана заказчиком из суммы обеспечительного платежа;
Дт 76/Пени Кт 62 — сумма задолженности заказчика перед исполнителем уменьшена на сумму пеней.
В налоговом учете отнесите суммы пеней на дату их признания к внереализационным расходам. При кассовом методе включите пени в расходы после их оплаты (п. 7 ст. 272, п. 3 ст. 273 НК).
5. Если выполняете гособоронзаказ, составляйте отчет об исполнении контракта ежемесячно
Исполнители гособоронзаказа по закону № 275-ФЗ обязаны составлять специальный отчет об исполнении каждого контракта.
Форма отчета и правила ее заполнения приведены в постановлении Правительства от 19.01.1998 № 47 (ред. от 15.07.2022). Электронный формат утвержден приказом Министра обороны от 19.11.2018 № 670 (ред. от 05.07.2024), а порядок и сроки представления формы — приказом Министра обороны от 08.10.2018 № 554 (ред. от 21.11.2019).
Согласно приказу № 554, ежемесячно отчет об исполнении контрактов ГОЗ должны подавать только те организации — исполнители гособоронзаказа, в которых созданы военные представительства Министерства обороны.
Для них установлен крайний срок сдачи — 25 число месяца, следующего за отчетным. Электронный файл отчета через военное представительство подается в Министерство обороны РФ.
Но это не означает, что исполнители, которые таких представительств не имеют, не должны готовить данный отчет. Все остальные компании, выполняющие контракты ГОЗ, тоже обязаны предоставлять форму, но — исключительно по запросу Министерства обороны на дату, указанную в запросе.
Готовый отчет такие компании подают на бумажном носителе в течение 10 дней с даты получения запроса (п. 19 приказа Минобороны № 554).
Поскольку заранее неизвестно, когда и на какую дату ведомство запросит отчет по исполнению контрактов, составлять такую отчетность все равно следует ежемесячно, чтобы при поступлении запроса быть готовым предоставить данные за любой период быстро и без ошибок.
На каждый контракт по ГОЗ составляется отдельный отчет о его исполнении.
Если контрактов много, распределите их между несколькими сотрудниками, которые будут составлять по ним ежемесячные отчеты. Возможно, это будут представители не только бухгалтерии, но и других подразделений компании — финансисты, экономисты и т.д. Желательно назначить одного ответственного за весь отчет в целом — он будет контролировать своевременность его подготовки и сдачи остальными сотрудниками.
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