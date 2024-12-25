Банковские гарантии на коммерческие контракты: когда могут потребоваться и как получить

Банковская гарантия на коммерческий контракт
Одним из условий при заключении любого коммерческого контракта может являться предоставление коммерческой банковской гарантии. Суть этого документа — та же, что при работе по государственным контрактам.
Гарантию исполнитель берет у банка в интересах заказчика. Если исполнитель каким-либо образом нарушит условия контракта, то заказчик получит от банка-гаранта оговоренную сумму, а исполнитель будет должен эту сумму банку.
В коммерческих контрактах такие гарантии регламентируются только общим законодательством, они не стандартизированы. По этой причине:
во-первых, все участники сделки получают больше свободы, могут предусмотреть какие-либо нестандартные условия, сроки и т.д.
во-вторых, из-за отсутствия стандартов неопытному предпринимателю бывает сложно разобраться в условиях гарантии, особенностях ее предоставления и оформления;
наконец, в-третьих, банки могут более жестко проверять исполнителя, что приводит к увеличению сроков предоставления гарантии по коммерческим контрактам по сравнению с государственными.
Что важно, БГ в случае с коммерческими сделками могут предоставлять преимущества не только заказчику, но и исполнителю, у которого есть возможность запросить так называемую «платежную гарантию». Благодаря ей можно снизить собственные риски на случай недобросовестности заказчика. Подробнее об этом расскажем ниже.
Чек-лист: как оформить банковскую гарантию самостоятельно
Зачем оформлять самостоятельно, если есть надежные агенты, чьи услуги абсолютно бесплатны? Мы не знаем. Но если все же вам хочется погрузиться в этот мир, мы подготовили для вас чек-лист самостоятельного получения банковской гарантии
Надеемся, она вам поможет, но, если возникнут трудности, команда Фин-Директ всегда на связи!
Гарантии для заказчика
Так как ни форма, ни суть гарантий строго не зарегулированы, то заказчик в принципе может запросить в контракте гарантию с любыми условиями, не противоречащими законам. Можно определить несколько классических форм таких документов, которые запрашиваются в подавляющем большинстве случаев:
На исполнение подрядчиком своих обязательств. Это стандартный распространенный тип коммерческих гарантий, который предполагает, что заказчик получит оговоренную в условиях компенсацию в случае, если исполнитель подведет.
На гарантийный срок. Это гарантии, которые будут действовать после выполнения контракта, пока не истек гарантийный срок на товары или выполненные работы.
На возврат предоплаты. Такая гарантия срабатывает, если исполнитель, получив авансовый платеж, направил средства с него не на исполнение контракта (например, не на закупку стройматериалов или товаров для исполнения своих обязательств). В этом случае заказчик получает от банка сумму аванса, а исполнитель становится должником кредитной организации.
Несмотря на то, что описанные выше виды гарантий страхуют только бенефициара (заказчика), исполнителю они также важны. С их помощью компания без большого опыта, недавно появившаяся на рынке, может получить хороший большой контракт.
Заказчик с большим доверием будет относиться к таким партнерам, так как в случае их ошибки, он, по крайней мере, не потеряет деньги.
Рассчитайте стоимость банковской гарантии онлайн
Гарантия для исполнителя
Есть особый тип гарантий, которые выпускаются в интересах исполнителя. Это платежные гарантии. Здесь уже заказчик и исполнитель меняются местами. В качестве бенефициара (получателя выгоды) выступает поставщик или подрядчик. Заказчик предоставляет ему платежную гарантию, которая срабатывает, если исполнителю не будет перечислена оплата за выполненные работы или поставленные товары.
Платежные гарантии берутся, например, когда исполнитель поставляет товары под реализацию. В данном случае он не получает оплату сразу и должен ждать, когда продукция будет продана. В платежной коммерческой гарантии будут строго прописаны сроки, в которые заказчик обязуется перевести оплату. Если сроки будут сорваны, то поставщик получит деньги по гарантии, а заказчик станет должником банка.
Особенности получения банковской гарантии по коммерческому контракту
Главное отличие коммерческой гарантии от той, что приходится получать для участия в госзакупках, заключается в том, что каждый коммерческий контракт — нестандартный.
В нем заказчик может указывать практически любые требования, в том числе к предоставляемой банком гарантии. Единственное, чем ограничена его фантазия — это законы. И здесь все, что не запрещено, то можно. В том числе заказчик может предъявлять требования к тому, в каком именно банке будет оформлен документ.
Банки более внимательно относятся к нестандартным контрактам и предъявляют свои требования к исполнителю. Они могут различаться в зависимости от условий гарантии и требований политики безопасности конкретного банка, но в целом на получение БГ без проблем могут рассчитывать следующие компании и ИП:
Работающие уже более трех месяцев. Чем больше история компании, тем больше доверия она вызовет у банка.
Имеющие регулярную финансовую отчетность. Ее банк обязательно запросит.
Имеющие на балансе имущество, которое может выступить в качестве залога.
Сама процедура получения гарантии по коммерческим контрактам может занимать от 1 дня. Сроки зависят от того, как быстро банк сможет проверить исполнителя.
ФинДирект — это финансовые решения для вашего бизнеса. Мы поможем получить вам банковскую гарантию в короткие сроки, без визита в банк, без залога и поручительства, по ставке от 1,5%. Наши услуги для вас абсолютно бесплатны!
Банковские гарантии
По 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, а также коммерческим контрактам
Реклама: ООО «МИР КОНСАЛТ-ПРО», ИНН 7805799251, erid: 2W5zFG6Gmfn
Начать дискуссию