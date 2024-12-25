Банковские гарантии на коммерческие контракты: когда могут потребоваться и как получить

Одним из условий при заключении любого коммерческого контракта может являться предоставление коммерческой банковской гарантии. Суть этого документа — та же, что при работе по государственным контрактам.

Гарантию исполнитель берет у банка в интересах заказчика. Если исполнитель каким-либо образом нарушит условия контракта, то заказчик получит от банка-гаранта оговоренную сумму, а исполнитель будет должен эту сумму банку.

В коммерческих контрактах такие гарантии регламентируются только общим законодательством, они не стандартизированы. По этой причине:

во-первых, все участники сделки получают больше свободы, могут предусмотреть какие-либо нестандартные условия, сроки и т.д.

во-вторых, из-за отсутствия стандартов неопытному предпринимателю бывает сложно разобраться в условиях гарантии, особенностях ее предоставления и оформления;

наконец, в-третьих, банки могут более жестко проверять исполнителя, что приводит к увеличению сроков предоставления гарантии по коммерческим контрактам по сравнению с государственными.

Что важно, БГ в случае с коммерческими сделками могут предоставлять преимущества не только заказчику, но и исполнителю, у которого есть возможность запросить так называемую «платежную гарантию». Благодаря ей можно снизить собственные риски на случай недобросовестности заказчика. Подробнее об этом расскажем ниже.