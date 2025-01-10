Обзор изменений в госзакупках по 44-ФЗ в 2024–2025

С октября 2024 года, если контракт с применением закрытых процедур был заключён вне Единой информационной системы, то и в случае приостановления закупки контролирующие службы не должны будут уведомлять об этом через ЕИС. Ранее для этого обязательно надо было использовать ЕИС. Ряд изменений уже действуют в сфере получения банковской гарантии. Во-первых, была изменена форма независимой гарантии (Постановление от 23.09.2024 № 1285). Теперь в БГ обязательно должны содержаться сведения о сроке ее вступления в силу со дня заключения контракта, для обеспечения которого она выдана, о предоставлении гарантии для обеспечения заявки на участие в совместной закупке организатору (Постановление от 23.09.2024 № 1285). Во-вторых, теперь официально закреплена ответственность как банка, так и исполнителя за предоставление ложных сведений при оформлении БГ. Так что проверять документ теперь нужно будет с еще большей тщательностью.

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3. У заказчика теперь появится больше возможностей для оценки заявок. Теперь в рамках конкурсных процедур он имеет право запрашивать от исполнителей только информацию об уже выполненных контрактах по 44-ФЗ и по 223-ФЗ (Постановление от 23.09.2024 № 1285). Если речь идет о контрактах на проведение строительных работ с выдачей разрешения на эксплуатацию, то заказчик теперь может затребовать от потенциальных исполнителей предоставление для оценки только договоров, по которым также была предусмотрена процедура получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

4. По некоторым направлениям были введены дополнительные требования для подачи заявок. Например, теперь при закупках в сфере общественного питания исполнителю требуется подтверждать отсутствие судимости по 236 статье Уголовного кодекса, а также он не должен быть внесен в Реестр недобросовестных поставщиков. Изменения в дополнительных требованиях по разным сферам отражены в ПП № 1285 от 23 сентября 2024 года. Например, добавлены требования по подтверждению отсутствия судимости и включению в реестр недобросовестных поставщиков для участников закупок в сфере общественного питания.

5. Значительные изменения в следующем году будут связаны с действием Национального режима в госзакупках. Но часть из них действует уже сейчас. В частности, в 2024 году было запрещено применять запрет на допуск при закупках подшипников, если один товар стоит менее трёх тысяч рублей и если общая сумма по контракту не превышает 30 тысяч рублей (Постановление от 09.10.2024 № 1352).