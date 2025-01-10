Обзор изменений в госзакупках по 44-ФЗ в 2024–2025

Обзор изменений на конец 2024 год
С октября 2024 года, если контракт с применением закрытых процедур был заключён вне Единой информационной системы, то и в случае приостановления закупки контролирующие службы не должны будут уведомлять об этом через ЕИС. Ранее для этого обязательно надо было использовать ЕИС.
Ряд изменений уже действуют в сфере получения банковской гарантии. Во-первых, была изменена форма независимой гарантии (Постановление от 23.09.2024 № 1285). Теперь в БГ обязательно должны содержаться сведения о сроке ее вступления в силу со дня заключения контракта, для обеспечения которого она выдана, о предоставлении гарантии для обеспечения заявки на участие в совместной закупке организатору (Постановление от 23.09.2024 № 1285). Во-вторых, теперь официально закреплена ответственность как банка, так и исполнителя за предоставление ложных сведений при оформлении БГ. Так что проверять документ теперь нужно будет с еще большей тщательностью.
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3. У заказчика теперь появится больше возможностей для оценки заявок. Теперь в рамках конкурсных процедур он имеет право запрашивать от исполнителей только информацию об уже выполненных контрактах по 44-ФЗ и по 223-ФЗ (Постановление от 23.09.2024 № 1285). Если речь идет о контрактах на проведение строительных работ с выдачей разрешения на эксплуатацию, то заказчик теперь может затребовать от потенциальных исполнителей предоставление для оценки только договоров, по которым также была предусмотрена процедура получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
4. По некоторым направлениям были введены дополнительные требования для подачи заявок. Например, теперь при закупках в сфере общественного питания исполнителю требуется подтверждать отсутствие судимости по 236 статье Уголовного кодекса, а также он не должен быть внесен в Реестр недобросовестных поставщиков. Изменения в дополнительных требованиях по разным сферам отражены в ПП № 1285 от 23 сентября 2024 года. Например, добавлены требования по подтверждению отсутствия судимости и включению в реестр недобросовестных поставщиков для участников закупок в сфере общественного питания.
5. Значительные изменения в следующем году будут связаны с действием Национального режима в госзакупках. Но часть из них действует уже сейчас. В частности, в 2024 году было запрещено применять запрет на допуск при закупках подшипников, если один товар стоит менее трёх тысяч рублей и если общая сумма по контракту не превышает 30 тысяч рублей (Постановление от 09.10.2024 № 1352).
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Что нового ждет нас в 2025 году
Уже сейчас известно, какие изменения в закупках стоит ждать в 2025 году. Коснутся они в первую очередь действия Нацрежима. Теперь иностранные товары можно закупать, только если они не имеют аналогов в РФ или ЕАЭС. Не входят в перечни с запретами. Если импортные товары не входят ни в один из списков, где оговаривается особый режим для закупок, значит они закупаются на равных условиях с отечественными. Частично об этом мы уже писали в своей статье. Остановимся теперь кратко на этих и других изменениях.
Изменения при закупках товаров с запретом на допуск
Здесь главные изменения касаются контрактов с единственным поставщиком. Теперь нельзя заключать их, если поставляются товары, произведённые за границами ЕАЭС. Также нельзя заключать контракт с единственным поставщиком услуг, если поставщик – компания, зарегистрированная не в ЕАЭС.
Также для закупок по этому правилу было введено новое условие расторжения контракта со стороны заказчика. Теперь, если выигравшая в конкурсе российская фирма реорганизуется с переходом прав иностранному лицу, контракт с ней расторгается.
Изменения в закупках товаров с ограничением допуска
Теперь здесь будет работать только правило «второй лишний». То есть, если будет подана заявка с товарами или услугами, «прописанными» на территории ЕАЭС, то все заявки с иностранными предложениями будут отклонены. Ранее по некоторым позициям госзакупок действовало правило «третий лишний», допускавшее участие заявок с иностранными товарами при наличии всего одного предложения с отечественными товарами.
И здесь введено такое же новое основание для расторжения контракта, о котором мы говорили выше.
Изменения в закупках товаров по особым условиям
Теперь здесь для всех заявок, в рамках которых предлагаются только отечественные товары, действует преимущество, предполагающее формальное снижение стоимости предложения от исполнителя на 15% для определения его порядкового номера в конкурсе. Кроме того, здесь теперь запрещено проводить закупки с единственным поставщиком, если в заявке поставщика есть товары иностранного происхождения.
Здесь тоже теперь добавлено новое условие по расторжению контракта в случае перехода прав собственности от российской компании к иностранной фирме.
Изменения, не связанные с действием
Нацрежима Ждут нас изменения и не связанные с действием Национального режима. Большинство из них так или иначе связаны с цифровизацией сферы госзакупок. В частности:
С 1 июля нужно будет обязательно проводить через ЕИС контракты с единственным поставщиком. То же самое касается случаев, когда по таким контрактам закупаются товары из спецперечня у предприятий УИС, но сроки здесь уже установлены с 1 апреля.
Также с 1 апреля в обязательном порядке будут регистрироваться в ЕИС дополнительные соглашения к контрактам. Речь идёт как о соглашениях о внесении изменений в условия, так и о расторжении договора.
Также теперь в госучреждениях запрещено использовать иностранный софт на объектах КИИ. Это значит, что закупаться для них может только отечественное ПО.
Спасибо, что дочитали статью до конца! Надеемся, она была для вас полезна. Подготовил статью эксперт команды ФинДирект.
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