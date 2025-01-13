Как выбрать банк для оформления банковской гарантии

Банковские гарантии могут выдавать все кредитные организации, имеющие соответствующую лицензию ЦБ. Однако заказчики, организующие закупку по коммерческим или государственным контрактам, могут предъявлять свои требования к компаниям-гарантам. Кроме того, существуют списки банков для получения банковских гарантий в рамках государственных закупок. Расскажем о том, как не ошибиться с выбором гаранта.
Получение банковских гарантий по 44-ФЗ
У Минфина есть список банков для банковских гарантий в сфере госзакупок. Если контракт заключается в рамках 44-ФЗ, то в качестве гаранта можно выбрать организацию только из этого списка. Он опубликован на сайте Министерства финансов и регулярно обновляется.
В принципе, других специфических требований со стороны заказчика к гаранту по 44-ФЗ, кроме вхождения в данный список, быть не может. Если предложение банка нравится, то нужно просто свериться с этим перечнем, и, если выбранный банк там есть, можно подавать гарантию от него. А вот с закупками для госкорпораций и частных компаний дела обстоят сложнее.
Специфические банковские гарантии по 223-ФЗ
Если при работе по 44-ФЗ можно изначально ориентироваться хотя бы на банки из списка Минфина для банковских гарантий, то при заключении контракта с госкорпорациями по 223-ФЗ все несколько сложнее. Здесь уже единого списка просто нет. Каждая организация, выступающая в качестве заказчика, может предъявлять свои специфические требования к банку, так что в каждом случае нужно разбираться индивидуально.
Списки банков для банковских гарантий есть у следующих компаний, закупающихся по 223-ФЗ:
РЖД. Здесь важно учесть, что у РЖД список банков для банковской гарантии состоит из двух частей. Самая обширная часть, где сейчас более 50 кредитных организаций, посвящена банкам, которые могут выдавать гарантии для обеспечения участия. А в списке РЖД с банками, которые могут выдавать гарантии по обеспечению исполнения – всего 12 организаций. Списки обновляются, количество банков в перечнях может меняться.
Транснефть. Здесь список один, он может прилагаться к самой закупке или же его можно найти на сайте компании. Он скачивается в виде текстового файла. На данный момент в списке от Транснефти 23 банка.
Ростелеком. У этой компании тоже есть свой список, в нем сейчас около сорока банков. Скачать его можно на официальном сайте в формате ПДФ.
Такие компании как Ростех и Росатом не публикуют свои исчерпывающие списки банков, гарантии которых точно принимаются. Однако они предъявляют свои требования к организациям-гарантам. Например, компания, выдающая банковскую гарантию для Росатома, должна:
Иметь соответствующую лицензию на выдачу гарантий от Центробанка.
Иметь систему страхования вкладов.
Иметь капитал не менее 5 миллиардов рублей (в отчетности по форме 123).
Причем к иностранным банкам Росатом предъявляет еще и дополнительные требования. А еще могут добавляться специфические требования к гарантии по конкретной закупке, например, если она предполагает выполнение контракта в рамках Гособоронзаказа.
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Банки для гарантий по коммерческим контрактам
Гарантии могут потребоваться не только при работе с государственными контрактами. Этот инструмент широко применяется и в коммерческих сделках. Подробнее об этом мы рассказывали в своей статье. Здесь уже нужно смотреть не на список банков для оформления банковской гарантии, а на наличие у гаранта лицензии ЦБ и его соответствие требованиям заказчика.
Критерии выбора гаранта указываются в информации о закупке, заказчик здесь вправе требовать все что угодно, что не противоречит законам РФ. Так что ситуация даже во многом сложнее, чем при закупках для госкорпораций, так ка какого-то стандартного решения просто нет.
Как выбрать банк из списка или без него
Как вы уже поняли, если речь идет о госзакупках, то первое, на что мы ориентируемся – это список банков для банковских гарантий от Минфина. Но дело в том, что сейчас там около 220 банков, их перечень периодически (примерно раз в месяц) обновляется. И условия у всех разные.
Если решите погрузиться в вопрос поиска самостоятельно, ориентируйтесь на эти показатели:
Требования самого банка к клиенту, получающему гарантию. Они могут различаться, быть более и менее жесткими. Некоторые кредитные организации, например, могут не выдавать БГ компаниям, зарегистрированным менее трех месяцев назад. Также у них могут быть специфические требования к наличию залога, поручителей, размерам капитала и т.д.
Условия, на которых выдается БГ. Здесь есть два ключевых аспекта. Во-первых, нужно узнать комиссию (это плата банку за услугу процент от суммы обеспечения). Во-вторых, нужно посмотреть на то, на каких условиях вы будете отдавать деньги банку при наступлении гарантийного случая. Обратите внимание на сроки и проценты, возможные штрафы и т.д.
Как часто банк отказывает. Для банков банковская гарантия – не приоритетное направление работы. И некоторые кредитные организации с неохотой выдают банковские гарантии, если видят какие-либо проблемы у клиента. Поэтому процент отказов банка по банковским гарантиям – неплохой показатель того, какие шансы есть у вас для получения там нужной гарантии.
Проблема здесь в том, что на раздумья и анализ всех 220 предложений у вас вряд ли будет время. Гарантию нужно предоставить быстро, чтобы не упустить контракт. И это тот случай, когда обратиться к брокеру будет намного проще, чем искать банки для оформления банковской гарантии самому.
Брокер (то есть мы) проанализирует все предложения, подберет список банков под конкретный контракт. Он найдет оптимальный вариант получения банковской гарантии для Росатома, РЖД по стандартной процедуре 44-ФЗ.
Самое главное, процент за свою работу брокеры получают не с клиента, а от банка, так что даже платить за услуги не придется.
То есть, найдя банк через брокера, вы потратите на гарантию ту же сумму, что и при самостоятельном поиске. Но сэкономите время, силы, нервы и получите точно лучшее на данный момент предложение.
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