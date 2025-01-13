Как выбрать банк для оформления банковской гарантии

Если при работе по 44-ФЗ можно изначально ориентироваться хотя бы на банки из списка Минфина для банковских гарантий, то при заключении контракта с госкорпорациями по 223-ФЗ все несколько сложнее. Здесь уже единого списка просто нет. Каждая организация, выступающая в качестве заказчика, может предъявлять свои специфические требования к банку, так что в каждом случае нужно разбираться индивидуально.

Списки банков для банковских гарантий есть у следующих компаний, закупающихся по 223-ФЗ:

РЖД. Здесь важно учесть, что у РЖД список банков для банковской гарантии состоит из двух частей. Самая обширная часть, где сейчас более 50 кредитных организаций, посвящена банкам, которые могут выдавать гарантии для обеспечения участия. А в списке РЖД с банками, которые могут выдавать гарантии по обеспечению исполнения – всего 12 организаций. Списки обновляются, количество банков в перечнях может меняться. Транснефть. Здесь список один, он может прилагаться к самой закупке или же его можно найти на сайте компании. Он скачивается в виде текстового файла. На данный момент в списке от Транснефти 23 банка. Ростелеком. У этой компании тоже есть свой список, в нем сейчас около сорока банков. Скачать его можно на официальном сайте в формате ПДФ.

Такие компании как Ростех и Росатом не публикуют свои исчерпывающие списки банков, гарантии которых точно принимаются. Однако они предъявляют свои требования к организациям-гарантам. Например, компания, выдающая банковскую гарантию для Росатома, должна:

Иметь соответствующую лицензию на выдачу гарантий от Центробанка. Иметь систему страхования вкладов. Иметь капитал не менее 5 миллиардов рублей (в отчетности по форме 123).

Причем к иностранным банкам Росатом предъявляет еще и дополнительные требования. А еще могут добавляться специфические требования к гарантии по конкретной закупке, например, если она предполагает выполнение контракта в рамках Гособоронзаказа.