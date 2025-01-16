Как получить банковскую гарантию: пошаговая инструкция и 5 полезных советов

- СкачатьЧек-лист-самостоятельного-получения-гарантии.pdf3 загрузки
- СкачатьЧек-лист проверки компании на признаки дробления.pdf1 загрузка
Банковская гарантия обязательный документ, который приходится получать участникам государственных закупок. В некоторых случаях она нужна и при исполнении коммерческих контрактов. Она выдается банком-гарантом заказчику (бенефициару) и страхует его на случай, если исполнитель (принципал) нарушит свои обязательства. Банков, имеющих право выдавать такие документы — сотни. Сами гарантии могут не иметь типовой формы. Кроме того, есть несколько видов гарантий (авансовые, платежные, на исполнение обязательств, на тендер и т.д.), каждая из которых имеет свои нюансы в оформлении.
Мы расскажем о том, как в общем выглядит процесс оформления этого документа и на что здесь важно обратить внимание.
Кому гарантию, скорее всего, не выдадут
На получение гарантий можно не рассчитывать, если:
деятельность компании на момент обращения в банк приостановлена;
у компании или ИП есть долги по налогам или другим госвыплатам;
компания зарегистрирована в офшоре;
учредитель, директор, главбух привлекались по некоторым статьям.
А вот опыт участия в тендерах, наличие залога, длительный срок работы и отсутствие убытков будут говорить в пользу исполнителя и повысят его шансы на получение БГ.
Кратко об этапах получения гарантии
Упрощенно алгоритм получения гарантии выглядит так:
Сначала нужно рассмотреть требования, которые предъявляет к гарантии заказчик. В описании заявки могут быть указаны, например, списки банков, гарантии от которых принимаются по данному контракту. Если собираетесь работать по 44-ФЗ, то нужно будет выбирать банк только из списка Минфина. По частным контрактам заказчик может заявлять какие-то специфические требования к гаранту: кредитный рейтинг, минимальный капитал и т.д.
Далее, определившись с примерным списком банков, подходящих под требования заказчика, выбираем тот, с которым будем сотрудничать. В списке Минфина, например, более двух сотен кредитных организаций. И предложения у всех разные. Они различаются по цене, требованиям к заказчику, специфическим условиям получения. Подробнее о том, как выбрать банк, мы писали в нашей статье.
Выбрав банк, обращаемся к его консультантам, уточняем требования к заказчику и собираем необходимые документы. Помимо учредительных документов, наверняка потребуется отчетность и налоговая декларация. Также важно предоставить в банк сведения о заявке и требования к самой гарантии, особенно если они нестандартные (конкурсную документацию, копию самого контракта). Банк сам определяет, что ему требуется, чтобы подтвердить благонадежность клиента, обратившегося за получением гарантии. Например, он может запросить информацию о наличии имущества, которое может быть использовано в качестве залога. Также может потребоваться подтверждение того, что компания уже успешно участвовала в тендерах, через ее счет за определенный период проводились финансовые операции и т.д.
Согласовываем проект БГ. Проект предоставляет банк, а нам нужно проверить, верно ли в нем указаны все данные и правильно ли выдержана стандартная форма гарантии, если она предусмотрена для контракта.
Банк рассматривает заявку, проверяет клиента. Сроки разные, некоторые организации выдают гарантию в течение пары часов, другие могут проверять клиента до суток.
Подписываем договор с банком. В нем оговорены условия предоставления гарантии и ее стоимость (комиссия банка).
Затем оплачиваем комиссию и получаем от банка гарантию. Сведения о ней вносятся в Реестр.
На этом процесс не заканчивается. Исполнителю теперь нужно предоставить полученный документ заказчику. Некоторые банки сами отправляют гарантию бенефициару. Тот должен рассмотреть ее и одобрить. Если она соответствует требованиям, указанным в описании контракта, то гарантия принимается. Если нет — исполнитель, скорее всего потеряет контракт и рискует попасть в Реестр недобросовестных поставщиков. Что делать, если гарантию отклонили, мы уже рассказывали читателям нашего блога.
Чек-лист: как оформить банковскую гарантию самостоятельно
Зачем оформлять самостоятельно, если есть надежные агенты, чьи услуги абсолютно бесплатны? Мы не знаем. Но если все же вам хочется погрузиться в этот мир, мы подготовили для вас чек-лист самостоятельного получения банковской гарантии
За что нужно будет заплатить
Гарантия выдается не бесплатно, за ее предоставление банк запросит свою комиссию. Размеры ее привязываются к размеру обеспечения по контракту и ее размер сейчас минимум 1,5%. Также устанавливается минимальный порог стоимости банковской гарантии. Он может различаться у разных банков, но как правило он не ниже 900 рублей.
В некоторых случаях может потребоваться плата за дополнительные услуги. Например, вам может потребоваться помощь тендерного специалиста или юриста для проверки проекта гарантии, предоставленного банком. Юрист возьмет за свои услуги плату. Если действовать через брокера, то платить за дополнительные услуги не придется, работу брокеров оплачивает банк.
Рассчитайте стоимость банковской гарантии онлайн
Онлайн-калькулятор
Типичные ошибки
Как это ни неприятно, но за ошибки при получении гарантий в большинстве случаев будут отвечать исполнитель (принципал). Он подает сведения о контракте и своей организации в банк, он утверждает проект БГ. Есть несколько распространенных ошибок, с которыми здесь можно столкнуться:
Опечатки и грамматические ошибки. Все могут ошибиться, но здесь даже небольшая опечатка — путь к большим проблемам. Вычитывайте гарантию сами, или отправляйте на вычитку корректору с юридической специализацией.
Неверное предоставление сведений в банк. Неверно написанное название организации, ошибка в датах, номерах счетов — все это принципал должен проверить самостоятельно.
Ошибки в бухгалтерской отчетности. Если они не будут обнаружены самим банком, то в итоге приведут к отклонению гарантии заказчиком.
Неверная информация об опыте участия компании в тендерных закупках.
Неверный выбор банка. Например, можно получить гарантию от организации, которая не удовлетворяет требованиям заказчика или вообще не может выдавать гарантии по данному контракту (например, по 44-ФЗ или 223-ФЗ).
Обращение к мошенникам. Эти случаи нередки — компания обращается к частному брокеру, который берет деньги, даже выдает какой-то документ от банка, а потом оказывается, что банк не имеет лицензии или вообще не существует. Выясниться такое может уже на этапе предоставления гарантии бенефициару. И ответственность, опять же, будет на исполнителе.
Ошибки, даже небольшие, всегда приводят к отклонению гарантии. А это — путь к потере контракта и внесению компании в РНП (Реестр Недобросовестных Поставщиков).
Участвуете в Госзакупках от нескольких компаний? Проверьте свой бизнес на признаки дробления, чтобы избежать штрафов в 2025 году.
Пять советов тем, кто получает гарантию впервые
Тщательно проверяйте данные, которые предоставляете банку и которые затем указываются в гарантии. Ошибка в них может привести к отклонению БГ заказчиком, а ответственность за это ляжет не на банк, а на вас.
Готовьте документы заранее. Если собираетесь участвовать в закупках, у вас должна быть в порядке отчетность за последние три месяца, а лучше за полгода.
Постарайтесь рассмотреть предложения нескольких банков. Комиссия и условия у всех разные, иногда, найдя подходящую кредитную организацию, можно значительно ускорить процесс и сократить комиссию.
Тщательно проверьте не только данные в гарантии, но и ее форму. Для работы по 44-ФЗ есть стандартная форма, для частных контрактов такой формы нет, но она может указываться в описании контракта.
Обратитесь к юристу или к брокеру. Юрист поможет правильно подготовить проект гарантии, а брокер — найдет банк с лучшим предложением для вас.
Как упростить процесс
Процесс упрощается в несколько раз при обращении в банк не напрямую, а через брокера. Сразу скажем, что заказчик сам брокеру не платит — тот получает свою плату от банка за приведенного клиента. По крайне мере, так делаем мы.
Более того, БГ, полученная через брокера, может стоить даже дешевле, чем та, что заказчик получал напрямую. Дело в том, что у банков есть специальные предложения, скидки для партнеров и другие бонусы, о которых предприниматели могут не знать. Брокеры же отлично осведомлены обо всех таких предложениях.
При работе через брокера можно избежать тех ошибок, о которых мы говорили выше. Они могут подготовить текст самой гарантии, найти банк с учетом особенностей как заказчика, так и исполнителя. В общем — это тот путь, по которому не случайно идут большинство ИП и ООО.
Оформите банковскую гарантию и получите кеш-бэк до 10%!
• Выберем до 10 банков с наилучшим предложением • Подготовим за вас заявки в банки • Оформим банковскую гарантию без лишних затрат • Выплатим на карту или расчетный счет кешбэк 10% от стоимости банковской гарантии
Реклама: ООО «МИР КОНСАЛТ-ПРО», ИНН 7805799251, erid: 2W5zFFzLpr4
Начать дискуссию