Как получить банковскую гарантию: пошаговая инструкция и 5 полезных советов

Банковская гарантия обязательный документ, который приходится получать участникам государственных закупок. В некоторых случаях она нужна и при исполнении коммерческих контрактов. Она выдается банком-гарантом заказчику (бенефициару) и страхует его на случай, если исполнитель (принципал) нарушит свои обязательства. Банков, имеющих право выдавать такие документы — сотни. Сами гарантии могут не иметь типовой формы. Кроме того, есть несколько видов гарантий (авансовые, платежные, на исполнение обязательств, на тендер и т.д.), каждая из которых имеет свои нюансы в оформлении.

Мы расскажем о том, как в общем выглядит процесс оформления этого документа и на что здесь важно обратить внимание.