Топ-10 вопросов о банковских гарантиях

Гарантии могут выдавать банки, имеющие соответствующие лицензии ЦБ. Но в каждом контракте заказчик может указывать свои требования к банку-гаранту. Это может быть, например, его кредитный рейтинг, наличие определенного капитала, участие в программах страхования вкладов граждан и т.д.

Если речь идет о выполнении контрактов в рамках 44-ФЗ, то нужно ориентироваться на регулярно обновляемый список Минфина, в котором перечислены около двухсот банков, которые имеют право выступать в качестве гарантов для обеспечения государственных контрактов.

При заключении контракта с госкорпорациями в рамках 223-ФЗ также можно будет ориентироваться на списки, но публикуемые уже самим госкомпаниями. Например, такой список банков есть у РЖД.