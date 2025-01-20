Топ-10 вопросов о банковских гарантиях

Что такое банковская гарантия и для чего она нужна
Банковская гарантия используется в государственных и коммерческих контрактах в большинстве случаев для защиты интересов заказчика. Ее банк, выступающий гарантом, выдает по запросу исполнителя контракта (принципала). Если исполнитель не выполняет условия контракта, наступает гарантийный случай, и гарантия выплачивается заказчику (бенефициару). Такая схема позволяет снизить риски для заказчиков при проведении закупок.
Какие виды банковских гарантий существуют
Банковские гарантии могут выдаваться под самые разные обязательства и риски. Если речь идет о коммерческих контрактах, то мы имеем дело с банковскими гарантиями четырех типов:
На авансовый платеж. Они страхуют заказчика на случай, если исполнитель использует выданный аванс не по назначению.
На исполнение обязательств. Срабатывают, когда исполнитель не справляется с выполнением контракта.
На гарантийные обязательства. Работают, пока исполнитель обеспечивает гарантийное обслуживание по исполненному контракту.
Платежные. Это единственный тип БГ, выдающихся в интересах исполнителя. Суммы по ним выплачиваются, если заказчик не оплачивает выполненные работы или поставленные товары.
Как получить банковскую гарантию
Чтобы получить БГ, нужно найти банк, соответствующий требованиям бенефициара и заключить с ним договор. Если исполнитель пройдет проверку банка (обычно она занимает около суток), банк выдаст гарантии.
Чек-лист: как оформить банковскую гарантию самостоятельно
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Какие документы необходимы для получения банковской гарантии
При заключении договора банку нужно будет предоставить заявление, учредительные документы компании, паспорта владельцев и генерального директора (копии), бухгалтерскую и налоговую отчетность. Также исполнитель, обратившийся за получением гарантии, сам должен будет сообщить банку о специфических требованиях, которые заказчик предъявляет к гарантии по данному контракту. Список документов и требований может меняться, у каждого банка своя политика в сфере проверки принципалов.
Какие банки выдают банковские гарантии
Гарантии могут выдавать банки, имеющие соответствующие лицензии ЦБ. Но в каждом контракте заказчик может указывать свои требования к банку-гаранту. Это может быть, например, его кредитный рейтинг, наличие определенного капитала, участие в программах страхования вкладов граждан и т.д.
Если речь идет о выполнении контрактов в рамках 44-ФЗ, то нужно ориентироваться на регулярно обновляемый список Минфина, в котором перечислены около двухсот банков, которые имеют право выступать в качестве гарантов для обеспечения государственных контрактов.
При заключении контракта с госкорпорациями в рамках 223-ФЗ также можно будет ориентироваться на списки, но публикуемые уже самим госкомпаниями. Например, такой список банков есть у РЖД.
Сколько стоит банковская гарантия и от чего зависит ее стоимость
Оплата за банковскую гарантию называется комиссией банка. Ее размеры устанавливает сама кредитная организация. Комиссия рассчитывается как процент от общей суммы обеспечения. Сейчас она составляет минимум 1,5%. Также банки устанавливают минимальные суммы комиссии (как правило, не менее 900 рублей, но нижний порог может быть и больше). У разных банков могут быть разные условия оплаты, так что, если цена в одном месте вас не устроила, имеет смысл поискать другое предложение.
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Что делать, если банк отказывает в предоставлении гарантии
Банк имеет право отказывать в выдаче гарантий без объяснения причин. Также банки сами определяют, каким образом будет проходить проверка клиентов на предмет их благонадежности. Поэтому, если в одном месте вам отказали в выдаче гарантий, можно найти другой банк, с менее жесткой политикой безопасности. Также можно улучшить свои позиции и повысить шанс выдачи БГ, предоставив банку залог или найдя поручителя.
В идеале можно обратиться к брокерам. Они знакомы с особенностями политики разных банков и могут найти вариант, подходящий именно вам. Или же сразу скажут, что вашей компании в принципе вряд ли можно получить гарантии.
Каковы сроки действия банковской гарантии? И можно ли их продлить?
Сроки действия БГ указываются в контракте. Гарантии на обеспечение исполнения контракта, как правило, действуют на один месяц дольше, чем сроки исполнения контракта, по которому выдаются. Гарантии на обеспечение заявки должны действовать минимум два месяца после окончания срока приема заявок в госзакупке.
Если гарантия еще действует, то она может быть продлена. Для этого необходимо заключить дополнительное соглашение между заказчиком и исполнителем, в котором будут согласованы новые сроки действия контракта. Если гарантия уже истекла, то она не может продляться. В этом случае можно выпустить новую гарантию.
Что делать, если заказчик требует изменения условий гарантии
По соглашению с заказчиком гарантия может быть изменена в сторону увеличения сроков ее действия или увеличения ее размеров. Чтобы внести изменения, нужно обратиться в банк, выступавший гарантом, предоставив дополнительное соглашение, в котором указываются новые условия контракта. Все изменения вносятся в реестр банковских гарантий.
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Что делать, если заказчик отклонил банковскую гарантию
Заказчик может отклонить гарантию только в том случае, если она не соответствует указанным им в описании закупки условиям. В некоторых случаях отклонение происходит из-за элементарных ошибок в документе, которые банк может сам быстро устранить и перевыпустить гарантию правильно. Если отклонение связано с тем, что банк не удовлетворяет требованиям заказчика, или же вообще не имеет права выдавать БГ по данному контракту, тогда придется искать новую кредитную организацию-гаранта.
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