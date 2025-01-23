Банковская гарантия: виды и для чего нужна

Что такое банковская гарантия (БГ)
Это документ, который выдает банк, принимая на себя обязательства погасить долг предпринимателя или компании перед третьими сторонами, будь то организации или госучреждения. Такая гарантия позволяет клиенту приобретать товары или услуги без применения займов или оборотных средств, а также пользоваться льготами по налогам. За получение гарантии клиент уплачивает банку комиссию.
Приведем пример. Начинающий бизнесмен планирует купить оборудование для сыроварни, но сталкивается с нехваткой средств до продажи первой партии продукции. Чтобы получить согласие на отсрочку от поставщика, предприниматель может предоставить БГ. Она подтверждает, что даже если бизнесмен не сможет выплатить долг, продавец не останется без денег — банк несет ответственность и перечислит ему средства.
БГ часто применяются для участия в госзакупках, для отсрочки уплаты таможенных пошлин, чтобы упростить возврат НДС. Они помогают бизнесу преодолеть кассовые разрывы, например, если спрос снизился из-за сезонности или, наоборот, компания растет и ей срочно нужны средства для развития.
Банковскую гарантию, как следует из названия, выдает кредитная организация. С 2022 года также появилось понятие независимой гарантии. Ее могут выдавать не только банки, но и организации — корпорация ВЭБ.РФ, фонды содействия малому бизнесу, другие кредитные учреждения и ЕАБР для поставщиков из государств ЕАЭС, за исключением России.
В этом материале рассмотрим банковские гарантии — они наиболее распространены на рынке.
В договоре БГ принимают участие три стороны: принципал, бенефициар и гарант.
Принципал — это сторона, обращающаяся в банк за гарантией. Допустим, если фирма стала победителем в тендере на поставку мебели для школы, ей нужно предъявить гарантию, подтверждающую возможность и намерение выполнить заказ в срок и с должным качеством. В этой ситуации фирма выступает как принципал.
Бенефициар — это сторона, которая получает финансирование, если принципал не исполняет взятые на себя обязательства. В случае с поставкой мебели роль бенефициара играет школа, которая в случае чего может заявить о своих правах на возмещение.
В госзакупках бенефициаром всегда выступает заказчик, тогда как в сделках между представителями бизнеса бенефициаром может быть и поставщик. В ситуации с сыроварней, где ИП — заказчик, бенефициаром становится поставщик. Если ИП не сможет своевременно оплатить оборудование, продавец оборудования получит причитающуюся сумму от банка.
Гарант — это банк, берущий на себя обязательство перечислить средства бенефициару, если принципал не справится с обязательствами.
Какие виды банковских гарантий есть
Виды БГ различаются в зависимости от конкретных обязательств, которые нужно обеспечить: полную оплату за отгруженные товары, залог по контракту или авансовый платеж.
Разберем основные виды БГ.
Банковские гарантии в тендерных закупках
Госзакупки в РФ проводятся согласно законам 44-ФЗ и 223-ФЗ через систему торгов и аукционов. Победителем становится организация, предложившая минимальную стоимость при условии полного соответствия требованиям контракта.
Для защиты интересов заказчика введена система обеспечения: исполнитель должен зарезервировать от 0,5% до 30% от начальной максимальной цены контракта. Возврат средств происходит:
после подписания контракта — в случае с гарантией на участие;
после выполнения всех обязательств — в случае гарантии на исполнение.
Альтернативой такому депозиту служит банковская гарантия, позволяющая избежать заморозки собственных средств или привлечения займов.
В тендерных закупках применяются три вида гарантий:
На участие в торгах — обеспечивает подписание контракта победителем.
На исполнение контракта — обеспечивает выполнение обязательств подрядчиком.
На возврат аванса — обеспечивает возврат авансового платежа заказчику, если поставщик нарушает свои обязательства по контракту.
На гарантийные обязательства — направлена на обеспечение качества товаров, услуг и работ в рамках установленного гарантийного срока.
Ранее тендерные гарантии могли выдаваться только банками из списка, утвержденного Минфином. С января 2022 года принимаются независимые гарантии, которые могут предоставляться не только банками, но и другими финансовыми организациями — о них упоминали выше.
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Коммерческие банковские гарантии
Это БГ, которые предоставляются при заключении коммерческих контрактов. Подробнее о них мы рассказывали в статье.
К БГ для заказчика относятся гарантии:
на исполнение подрядчиком своих обязательств;
на гарантийный срок;
на возврат предоплаты.
Платежные банковские гарантии
Это специальный вид гарантий для защиты интересов исполнителя. Поставщик или подрядчик выступает в роли бенефициара, то есть получателя выгоды. Гарантия обеспечивает выплату исполнителю за выполненные работы, оказанные услуги или поставленные товары. БГ вступает в силу, если заказчик не произвел оплату.
Налоговые гарантии
ИФНС выступает как получатель, а налогоплательщик — как принципал. Налоговые гарантии применяются в трех направлениях:
Получение отсрочки на уплату налогов (до одного года), пеней и штрафов, а также обязательных взносов в Соцфонд.
Гарантия по акцизным платежам — позволяет получить отсрочку при уплате акциза на алкогольную продукцию.
Гарантия для возмещения НДС — сокращает срок получения налогового вычета с обычных двух месяцев до 11 дней.
Таможенные гарантии
Гарантии такого вида нужны организациям, которые импортируют продукцию из-за границы и при этом уплачивают таможенную пошлину. ФТС выступает бенефициаром, а банк должен быть одобрен и внесен в реестр этой службы.
Без уплаты пошлины товары нельзя ввезти в Россию, а средства фирма-продавец получает только после их реализации. Весь процесс может занять несколько месяцев, поскольку импорт часто осуществляется оптовыми закупщиками, которые затем продают товары розничным продавцам. Получение отсрочки позволяет зафиксировать цены, прежде чем стоимость товара увеличится из-за колебаний валютного курса.
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Банковские гарантии
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Как получить банковскую гарантию
1. Изучите закупочную документацию или договор
Обратите внимание на параметры обеспечения, которые установил бенефициар. Также учитывайте предъявляемые им требования к содержанию банковской гарантии и к банку-гаранту.
Например, ваш контрагент может настаивать на том, чтобы у кредитной организации был рейтинг не меньше ruBBB. Для госзакупок, таможенной и налоговой служб гарантии могут выдать только аккредитованные банки.
2. Выберите банк-гарант
Каждый банк устанавливает свои условия к выдаче гарантии. Они могут касаться:
максимальной суммы гарантии;
суммы комиссии;
времени оформления;
процесса внесения изменений в договор.
Важно. Уточните в банке срок выпуска БГ: если она нужна для госконтракта, нужно уложиться в срок, чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.
3. Подготовьте документы
Состав документов также различается в зависимости от банка. Вот стандартный список для организации:
устав компании;
бухотчетность;
справка об отсутствии долгов;
копии паспортов руководства и участников;
протокол собрания и приказ о назначении руководителя.
Примерный список документов для ИП:
копия документа, удостоверяющего личность;
книга учета доходов и расходов;
налоговые декларации;
выписка с расчетного счета;
справка об отсутствии долгов.
4. Дождитесь рассмотрения заявки
После того как вы отправите в банк документы и заявку, он принимает решение о предоставлении гарантии. Время рассмотрения зависит от конкретного банка.
5. Подпишите договор
После получения одобрения нужно подписать договор с банком. Перед подписанием проверьте документ, например, на наличие скрытых комиссий или условий.
В общем случае в договоре указывают:
размер гарантии;
бенефициара;
сумму и сроки выплаты вознаграждения банку;
условия, при которых банк должен выплатить компенсацию бенефициару, и другие детали.
6. Получите гарантию
После заключения договора оплатите комиссию банку. Формат предоставления гарантии зависит от получателя: для госзакупок используется электронная форма, тогда как для налоговой и таможенной служб допустимы оба варианта — электронный и бумажный. Электронные гарантии для госзакупок регистрируются банком в специальном реестре в течение суток, а гарантии для ФНС и ФТС направляются в соответствующие ведомства через систему ЭДО.
Весь процесс получения гарантии можно упростить. Для этого обратитесь в компанию Фин-Директ. Наши специалисты помогут оформить банковскую гарантию на выгодных для вас условиях. Схема проста:
Вы оставляете заявку, а специалист связывается с вами и уточняет детали.
Вы присылаете ссылку на закупку и свой ИНН. Специалист изучает тендер, заказчика и вашу компанию.
Вам предоставляют список банков, которые могут выдать гарантию, и вы одобряете его.
Вы получаете итоговые условия от банков и выбираете оптимальный вариант для себя.
Вы получаете гарантию и оплачиваете комиссию банка.
Весь процесс занимает один час, а сервис и услуги компании Фин-Директ для клиента бесплатны.
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