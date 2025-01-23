Банковская гарантия: виды и для чего нужна

Это документ, который выдает банк, принимая на себя обязательства погасить долг предпринимателя или компании перед третьими сторонами, будь то организации или госучреждения. Такая гарантия позволяет клиенту приобретать товары или услуги без применения займов или оборотных средств, а также пользоваться льготами по налогам. За получение гарантии клиент уплачивает банку комиссию.

Приведем пример. Начинающий бизнесмен планирует купить оборудование для сыроварни, но сталкивается с нехваткой средств до продажи первой партии продукции. Чтобы получить согласие на отсрочку от поставщика, предприниматель может предоставить БГ. Она подтверждает, что даже если бизнесмен не сможет выплатить долг, продавец не останется без денег — банк несет ответственность и перечислит ему средства.

БГ часто применяются для участия в госзакупках, для отсрочки уплаты таможенных пошлин, чтобы упростить возврат НДС. Они помогают бизнесу преодолеть кассовые разрывы, например, если спрос снизился из-за сезонности или, наоборот, компания растет и ей срочно нужны средства для развития.

Банковскую гарантию, как следует из названия, выдает кредитная организация. С 2022 года также появилось понятие независимой гарантии. Ее могут выдавать не только банки, но и организации — корпорация ВЭБ.РФ, фонды содействия малому бизнесу, другие кредитные учреждения и ЕАБР для поставщиков из государств ЕАЭС, за исключением России.

В этом материале рассмотрим банковские гарантии — они наиболее распространены на рынке.

В договоре БГ принимают участие три стороны: принципал, бенефициар и гарант.

Принципал — это сторона, обращающаяся в банк за гарантией. Допустим, если фирма стала победителем в тендере на поставку мебели для школы, ей нужно предъявить гарантию, подтверждающую возможность и намерение выполнить заказ в срок и с должным качеством. В этой ситуации фирма выступает как принципал.

Бенефициар — это сторона, которая получает финансирование, если принципал не исполняет взятые на себя обязательства. В случае с поставкой мебели роль бенефициара играет школа, которая в случае чего может заявить о своих правах на возмещение.

В госзакупках бенефициаром всегда выступает заказчик, тогда как в сделках между представителями бизнеса бенефициаром может быть и поставщик. В ситуации с сыроварней, где ИП — заказчик, бенефициаром становится поставщик. Если ИП не сможет своевременно оплатить оборудование, продавец оборудования получит причитающуюся сумму от банка.

Гарант — это банк, берущий на себя обязательство перечислить средства бенефициару, если принципал не справится с обязательствами.