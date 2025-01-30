Преимущества аванса перед кредитом на исполнение контракта

Финансовые преимущества аванса
Низкая стоимость обеспечения: для получения аванса требуется предоставить обеспечение его возврата в случае неисполнения обязательств или расторжения договора. Обеспечением служит банковская гарантия с процентной ставкой 2–5%. В то время как ставки по тендерным займам варьируются от 17% до 29%, что делает их значительно более дорогими для подрядчика.
Минимизация налоговых рисков: если займ предоставляется заказчиком поставщику по коммерческому контракту, возможны вопросы со стороны налоговой службы. Например, налоговые органы могут переквалифицировать займ в аванс, что создает дополнительные сложности (см. налоговые риски). Аванс же изначально оформляется как часть оплаты по контракту, что исключает подобные риски.
Ускорение оборота средств: получение аванса позволяет сразу же приступить к закупке материалов, найму персонала и началу работ, без необходимости долгих переговоров с банком. Хотя тендерный займ также предоставляет доступ к средствам, процесс согласования может занять больше времени из-за проверки финансовой документации, оценки платежеспособности и утверждения условий займа.
Снижение финансовой зависимости: использование аванса уменьшает необходимость в привлечении кредитных средств, поскольку банковская гарантия для аванса обходится дешевле и не добавляет прямой долговой нагрузки. Это делает финансовую позицию компании более устойчивой и позволяет ей сосредоточиться на стратегическом планировании.
Прежде чем перейти к обсуждению особенностей аванса в рамках законодательства, важно отметить, что его условия и возможности могут существенно различаться в зависимости от типа контракта. Государственные закупки и коммерческие проекты требуют разных подходов, что делает понимание нормативных нюансов ключевым аспектом работы с авансом.
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Аванс в рамках 44-ФЗ
Государственные контракты по 44-ФЗ дают подрядчикам ряд возможностей для получения аванса. Однако следует учитывать нюансы:
Проверка условий контракта: перед подачей заявки на участие в закупке важно уточнить, предусмотрен ли аванс контрактом. Это поможет избежать финансовых затруднений на этапе исполнения обязательств.
Дополнительное соглашение для строительных контрактов: если контракт на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или снос объекта капитального строительства заключен в период с 2022 по 2025 годы, но аванс договором не предусмотрен, его можно получить. Для этого потребуется подписать дополнительное соглашение с заказчиком и предоставить банковскую гарантию возврата аванса. Закон позволяет это при возникновении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, независимо от воли сторон.
Рекомендации для подрядчиков
Подготовка к торгам: внимательно изучайте контрактные условия перед подачей заявки. Если аванс предусмотрен, заранее готовьте обеспечение.
Используйте законные возможности: для строительных контрактов по 44-ФЗ в период 2022–2025 годов предусмотрены исключительные возможности получения аванса. Не упустите шанс воспользоваться дополнительным соглашением.
Аванс по коммерческим контрактам
Если вы работаете в рамках коммерческого контракта, а аванс не предусмотрен, его все же можно согласовать с заказчиком. Для этого:
1. Обоснуйте выгоды для заказчика: предложите банковскую гарантию для обеспечения безопасности предоставленного аванса. Это покажет вашу надежность и снизит риски для заказчика.
2. Предложите прозрачный план использования аванса: объясните заказчику, на что пойдут авансовые средства (например, закупка материалов или организация работ), чтобы подчеркнуть целесообразность предоставления аванса.
3. Составьте письменное обращение: вот пример: «Уважаемый [Имя заказчика], Мы благодарим вас за доверие и возможность участия в данном проекте. Для оперативного начала работ предлагаем согласовать предоставление аванса в размере [сумма]. Обеспечением возврата аванса может служить банковская гарантия [наименование банка], что полностью исключает финансовые риски для вашей компании. Аванс позволит оперативно организовать [укажите цели: закупку материалов, привлечение специалистов и т. д.], что обеспечит соблюдение графика и успешное исполнение обязательств. Будем рады обсудить данный вопрос в удобное для вас время».
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4. Организуйте встречу: после отправки письма назначьте встречу для обсуждения условий и деталей аванса.
5. Заключите дополнительное соглашение: если заказчик согласен, оформите аванс через соглашение, предусматривающее банковскую гарантию как обеспечение.
6. Обратитесь за поддержкой профессионалов: финансовые консультанты и компании, специализирующиеся на банковских гарантиях, помогут найти оптимальное решение для обеспечения аванса и снизят ваши затраты.
Почему стоит выбирать аванс вместо займа
Теперь давайте резюмируем ключевые преимущества, которые делают аванс более выгодным выбором по сравнению с тендерным займом. Здесь мы собрали основные аргументы, которые уже рассматривались выше, чтобы подчеркнуть их значимость.
Экономия средств: более низкая стоимость банковской гарантии по сравнению с процентами по тендерному займу позволяет сохранить значительную часть бюджета.
Удобство и безопасность: аванс, оформленный через банковскую гарантию, исключает налоговые риски и обеспечивает юридическую чистоту сделки.
Гибкость: возможность согласования аванса даже в коммерческих контрактах делает этот инструмент универсальным и удобным для подрядчиков.
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