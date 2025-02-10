Страхование СМР: полное руководство для строителей и подрядчиков

После того как вы определились со страховой компанией, процесс оформления будет следующий:

1. Подготовка документов. Для того чтобы оформить страховку, могут потребоваться:

Договор с заказчиком.

Технические данные проекта.

Другие документы, подтверждающие объем и стоимость работ.

2. Оценка рисков. На основании предоставленных бумаг страховщик определяет степень угрозы и формирует условия страхования.

3. Подписание договора. После согласования всех аспектов, указанных в документе, происходит заключение сделки.

4. Внесение оплаты за страховку. После заключения сделки необходимо произвести оплату страховой премии, с этого момента документ начинает действовать.