Закупки малого объема: инструкция для поставщиков

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Что такое закупки малого объема
Закупки малого объема — это форма государственных закупок, при которой заказчики приобретают товары, работы или услуги у поставщиков без проведения конкурентных процедур, таких как аукционы и конкурсы.
Данный формат предусмотрен статьей 93 44-ФЗ и позволяет заказчикам напрямую заключать контракты на сумму до 600 тысяч рублей. Общий объем таких закупок не должен превышать 10% от совокупного объема закупок заказчика или 50 миллионов рублей.
Виды закупок малого объема и их особенности
Существует несколько основных видов малых закупок, каждый из которых имеет свои особенности:
1. Закупки через электронные магазины:
Проводятся на специализированных платформах.
Заказчики размещают закупку на портале или напрямую пишут зарегистрированным на площадке поставщикам, у которых заполнен прайс-лист.
Заключение контракта происходит в упрощенном порядке.
2. Закупки «с полки»:
Поставщики заранее публикуют товары и услуги на платформе.
Заказчики выбирают нужные предложения и заключают контракт мгновенно.
Данный формат активно развивается и доступен на ряде ЭТП, таких, как ЕАТ «Березка».
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Преимущества закупок малого объема
Простота участия: нет необходимости готовить полный комплект тендерной документации.
Скорость сделки: заключение контракта занимает несколько дней.
Минимальные затраты: зачастую не требуется обеспечение заявки и контракта.
Гарантированные заказы: сотрудничество с государственными и муниципальными заказчиками.
Возможность для малого бизнеса: заказчики обязаны закупать определенный объем у субъектов МСП.
Отличия малых закупок от обычных тендеров
Параметр
Закупки малого объема
Обычные тендеры
Максимальная сумма
До 600 тыс. рублей
Выше 600 тыс. рублей
Процедура
Упрощенная
Конкурсная
Требования к поставщикам
Минимальные
Высокие (финансовые, юридические)
Срок заключения сделки
Несколько дней
Недели или месяцы
Кто может участвовать в закупках малого объема
Индивидуальные предприниматели.
Юридические лица.
Самозанятые граждане (принимают участие через электронные магазины).
Для участия необходимо:
Получить квалифицированную электронную подпись.
Зарегистрироваться в ЕИС. Аккредитация на ЕИС автоматически даст вам доступ к работе с восьмью федеральными площадками
Зарегистрироваться на электронных торговых площадках. Отдельно рекомендуем пройти аккредитацию на ЕАТ (единый агрегатор торговли, Березка), так как заказчики федерального уровня, обязаны проводить закупки малого объема только на данных площадках. А также в электронном магазине вашего субъекта РФ, если таковой имеется.
Изучить правила и особенности работы выбранной платформы. Особенно обратите внимание на тарифы площадки. Как правило, взимается плата либо за направление предложения в электронном магазине, либо за победу/заключение контракта.
Подготовить и разместить каталог товаров (если работа ведется «с полки»). Этому вопросу ниже уделим подробнее внимание
Отслеживать размещенные закупки и оперативно реагировать на них.
Готовить документы и предложения в соответствии с требованиями заказчика.
Контролировать исполнение контрактов и своевременно отправлять закрывающие документы.
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Как проводятся закупки «с полки»
Это механизм, при котором заказчики выбирают товары из предложений, заранее размещенных поставщиками на электронных площадках. Поставщик загружает каталог товаров, а заказчики делают выбор и заключают контракт без дополнительных процедур.
Как разместить свои товары/услуги на полке
Зарегистрируйтесь на выбранной электронной торговой площадке (например, ЕАТ «Березка», ТЭК-Торг, региональные электронные магазины).
Получите аккредитацию и настройте личный кабинет.
Подготовьте каталог товаров с детальным описанием, ценами и условиями поставки, актуальным количеством товара.
Укажите страну производителя товара и подготовьте документ, подтверждающий происхождение. Это актуально для товаров, произведенных на территории РФ, так как в закупках малого объема действует нацрежим и предпочтение отдается товару российского производства.
Разместите товары на платформе в соответствии с требованиями площадки.
Регулярно обновляйте предложения, и отслеживайте заказы.
Нюансы, которые стоит учитывать:
Цены должны соответствовать рыночным условиям.
Необходимо соблюдать сроки поставки, указанные в предложении.
Контролируйте наличие товаров, чтобы избегать отказов по причине отсутствия на складе.
Соблюдайте требования к документообороту и своевременно оформляйте закрывающие документы.
Когда заказчик выбирает ваш товар, он резервируется на виртуальном складе и списывается, когда сделка состоялась. Таким образом, вам необходимо только следить за тем, чтобы склад (виртуальный на площадке и ваш реальный) регулярно пополнялся. А цены соответствовали вашей текущей ценовой политике.
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Порядок процедуры закупок в электронных магазинах
Если в случае с полкой площадка сама предлагает поставщиков заказчику, то в данном случае вам необходимо на ежедневной основе проверять наличие новых заказов на электронных площадках. Для удобства рекомендуем воспользоваться любым агрегатором закупок, который будет собирать для вас закупки со всех площадок.
Процедура проходит следующим образом:
Заказчик размещает потребность на площадке, описывает технические требования и характеристики
Поставщики подают свои предложения. На данном этапе вы изучаете требования, готовите и подаете свое предложение
Заказчик выбирает лучшее предложения (обычно по цене и условиям доставки, но может и по своим внутренним критериям).
Далее заключается контракта в электронной форме с выбранным поставщиком.
Поставщик и Заказчик исполняют свои обязательства (поставка, актирование, оплата).
Какие риски есть у поставщика и заказчика
Для поставщика:
Несвоевременная оплата заказчиком.
Требования к качеству товара могут быть выше заявленных.
Необходимость строгого соблюдения сроков поставки.
Возможные сложности при внесении в реестр недобросовестных поставщиков.
Отказ ФАС в защите прав поставщиков. В письме ФАС от 06.09.2022 указано, что ФАС принимает жалобы на закупки малого объема до 3 000 000 руб., но при этом жалобы на закупки до 600 000 руб. подлежат возврату. В исключительных случаях ФАС может организовать внеплановую проверку для заказчика и при проведении закупок малого объема до 600 000 руб.
Для заказчика:
Риск низкого качества поставляемых товаров.
Несвоевременное выполнение обязательств поставщиком.
Недостаточная конкуренция при отсутствии выбора поставщиков.
Перспективы малых закупок до 2027 года
До 2027 года планируется:
Увеличение лимитов на закупки малого объема.
Расширение перечня доступных товаров и услуг.
Автоматизация процессов выбора поставщиков.
Введение новых инструментов контроля за исполнением контрактов.
Улучшение интеграции региональных платформ с федеральными системами.
Заключение
Закупки малого объема открывают широкие возможности для поставщиков, желающих выйти на рынок государственных заказов. Упрощенная процедура, минимальные затраты на участие и высокий спрос делают этот механизм выгодным, но он требует внимательности к условиям закупок и обязательному соблюдению контрактных обязательств. Заручится благосклонностью заказчика в данном случае проще, чем в конкурсных процедурах, так как выбрав вас один раз и будучи полностью удовлетворенным качеством поставленных товаров или оказанных услуг, вы повышаете свои шансы на то, что заказчик закажет у вас повторно.
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