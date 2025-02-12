Закупки малого объема: инструкция для поставщиков

Для участия необходимо:

Получить квалифицированную электронную подпись.

Зарегистрироваться в ЕИС. Аккредитация на ЕИС автоматически даст вам доступ к работе с восьмью федеральными площадками

Зарегистрироваться на электронных торговых площадках. Отдельно рекомендуем пройти аккредитацию на ЕАТ (единый агрегатор торговли, Березка), так как заказчики федерального уровня, обязаны проводить закупки малого объема только на данных площадках. А также в электронном магазине вашего субъекта РФ, если таковой имеется.

Изучить правила и особенности работы выбранной платформы. Особенно обратите внимание на тарифы площадки. Как правило, взимается плата либо за направление предложения в электронном магазине, либо за победу/заключение контракта.

Подготовить и разместить каталог товаров (если работа ведется «с полки»). Этому вопросу ниже уделим подробнее внимание

Отслеживать размещенные закупки и оперативно реагировать на них.

Готовить документы и предложения в соответствии с требованиями заказчика.