Программа «выращивания» поставщиков или как СМП начать работать с крупными госкорпорациями

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Для крупных заказчиков это означает расширение круга потенциальных поставщиков, снижение зависимости от монополистов, повышение конкуренции и, как следствие, улучшение условий закупок. Это также способствует развитию отечественного производства и укреплению экономики.
История возникновения программы и ее цели
Программа стартовала в 2022 году на основании закона от 14 июля 2022 года № 285-ФЗ, предоставившего право оказывать МСП финансовую, информационную и правовую поддержку.
Ее ключевая задача — создать благоприятные условия для интеграции предприятий в производственные и логистические цепочки крупных корпораций, обеспечивая им устойчивый спрос на продукцию и услуги и способствуя их росту.
Ответственные за реализацию программы отвечает Корпорация МСП. Она координирует взаимодействие между предприятиями малого и среднего бизнеса и государственными корпорациями, предоставляет информационную и консультационную помощь, а также контролирует выполнение условий программ развития.
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Механизмы «выращивания» поставщиков
Программа предусматривает комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности представителей малого и среднего бизнеса и их подготовку к взаимодействию с крупными компаниями. В рамках этой инициативы малые предприятия получают возможность участвовать в специализированных конкурсах и тендерах, что позволяет им не только заключить выгодный контракт, но и инвестировать в модернизацию производства за счет полученного заказа. Такой подход способствует повышению их технологического уровня, развитию компетенций и увеличению прибыли.
К основным мерам поддержки относятся: финансовая поддержка: предоставление льготных кредитов, микрозаймов и лизинговых продуктов для обновления и расширения производства.
Информационная поддержка: получение актуальной информации о потребностях крупных компаний, участие в обучающих программах и семинарах.
Юридическая поддержка: консультации по вопросам заключения договоров, защиты интеллектуальной собственности и другим правовым аспектам.
Эти меры направлены на повышение качества продукции и услуг МСП, их соответствие стандартам крупных заказчиков и укрепление позиций на рынке. Реализуются эти механизмы с помощью заключения контракта на предоставление услуг или поставку товаров между субъектом МСП и корпорацией.
Содержание программы развития
Каждая программа развития включает:
Описание потребностей заказчика: перечень товаров, работ или услуг, в которых заинтересована корпорация.
Критерии отбора субъектов МСП, включая производственные мощности, опыт работы и надежность.
Конкретные инструменты и средства, которые будут предоставлены субъектам МСП для достижения целей программы.
Регламент сотрудничества между субъектами МСП, Корпорацией МСП и корпорацией.
Такой структурированный подход обеспечивает прозрачность процесса и эффективность проекта.
Реализованные проекты и примеры
С момента запуска программы было реализовано несколько проектов. Например:
ООО «Автодор-Платные Дороги»: заключен офсетный контракт с ООО «СОРБ ИНЖИНИРИНГ» на 120300000 руб. для изготовления оборудования, необходимого для оплаты.
ПАО «Ростелеком»: начало сотрудничества с МСП для поставок спецодежды, рабочей обуви, вычислительной техники и другой продукции.
ОАО «РЖД»: реализует проект по созданию партнерских отношений с предприятиями-производителями инструментов и оборудования.
Эти примеры демонстрируют успешное сотрудничество между МСП и крупными компаниями в рамках проектов.
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Как стать участником программы: пошаговый алгоритм
Чтобы принять участие в программе «выращивания» поставщиков, МСП необходимо:
1. Проверить соответствие требованиям: убедиться, что предприятие относится к малому или среднему бизнесу в соответствии с законодательством. Это можно сделать, проверив соответствие критериям на сайте ФНС или через сервис «МСП.РФ». Также можно обратиться в Корпорацию МСП для получения консультации и подтверждения статуса.
2. Изучить доступные программы: на сайте Корпорации МСП или на Цифровой платформе МСП.РФ ознакомиться с актуальными программами и требованиями к участникам.
3. Предоставить необходимый пакет бумаг согласно требованиям выбранной программы.
Минимально необходимый перечень документов включает:
Свидетельство о регистрации юридического лица или ИП.
Уставные документы (для юридических лиц).
Финансовую отчетность за последний отчетный период.
Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Документы, подтверждающие соответствие критериям программы (сертификаты, лицензии, сведения о производственных мощностях).
Коммерческое предложение или описание продукции/услуг, соответствующих требованиям программы.
4. Пройти квалификационный отбор.
5. Заключить соглашение: в случае успешного прохождения отбора подписать договоренность о сотрудничестве и приступить к реализации индивидуальной карты развития.
Благодаря участию в программе открывается перед малым и средним бизнесом новые возможности для роста и развития, а также способствует укреплению партнерских отношений с крупными государственными корпорациями.
Как вы оцениваете жизнеспособность и практическую полезность программы «выращивания» поставщиков? Насколько, по вашему мнению, она действительно способствует развитию малого бизнеса и упрощает доступ к крупным заказчикам?
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