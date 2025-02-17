Программа «выращивания» поставщиков или как СМП начать работать с крупными госкорпорациями

Программа стартовала в 2022 году на основании закона от 14 июля 2022 года № 285-ФЗ, предоставившего право оказывать МСП финансовую, информационную и правовую поддержку.

Ее ключевая задача — создать благоприятные условия для интеграции предприятий в производственные и логистические цепочки крупных корпораций, обеспечивая им устойчивый спрос на продукцию и услуги и способствуя их росту.

Ответственные за реализацию программы отвечает Корпорация МСП. Она координирует взаимодействие между предприятиями малого и среднего бизнеса и государственными корпорациями, предоставляет информационную и консультационную помощь, а также контролирует выполнение условий программ развития.