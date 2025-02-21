Топ–5 ошибок при оформлении банковской гарантии для госзакупок и как их избежать

Запишите свои ответы, а правильные они или нет, вы узнаете ниже.

Вопрос 1. 🎯 Вы выиграли тендер по 44-ФЗ и теперь должны предоставить банковскую гарантию. Срок действия контракта — 12 месяцев, но в документации не указано, сколько должна действовать гарантия. Ваши действия?

A) Запрошу гарантию ровно на 12 месяцев.

B) Добавлю еще 1 месяц про запас.

C) Позвоню заказчику и скажу: «Скажите точно, сколько надо, или примите, что есть!».

Вопрос 2. 💰 Вы предложили цену на 30% ниже начальной по 44-ФЗ. Какую сумму банковской гарантии вы запрашиваете?

A) 100% обеспечения контракта, конечно!

B) 150% обеспечения.

C) Договариваюсь с заказчиком и оформляю 100%.

Вопрос 3. 🏦 Вы получили проект банковской гарантии от банка. Как поступите?

A) Выпущу гарантию и отправлю заказчику — в банке же не дураки, наверняка все правильно!

B) Внимательно проверю текст, особенно условия и реквизиты заказчика, перечитаю требования к гарантии из документации.

C) Перешлю юристу — пусть разбирается, моя работа была тендер выиграть!

Вопрос 4. Вы выиграли закупку по 44-ФЗ. Вам нужно предоставить банковскую гарантию заказчику в течение 5 дней, но банк говорит, что процесс займет 7 дней. Что делаете?

A) Паникую, пишу в чаты: «Всё пропало!».

B) Срочно ищу другой банк, который оформит быстрее.

C) Подключаю знакомых, пытаюсь ускорить процесс, а параллельно предупреждаю заказчика.

Вопрос 5. 📄 Заказчик отклоняет вашу банковскую гарантию, потому что в ней указаны неправильные реквизиты. Ваша реакция?

A) Пишу жалобу в ФАС — пусть разбираются, а мне некогда!

B) Связываюсь с банком и прошу срочно внести исправления.

C) Убеждаю заказчика, что ошибка мелкая, и гарантия всё равно действительна.

А теперь посчитаем правильные ответы. За каждый правильный вы получаете 1 балл.

1. В; 2. В; 3. В; 4. С; 5. В.

Если у вас 3 балла и больше, вы молодец! В банковских гарантиях разбираетесь достаточно хорошо. Если 2 или меньше: лучше перечитайте статью и обратитесь к специалистам, чтобы не терять контракты из-за ошибок.

Но даже если вы неплохо справились, то любая 1 ошибка может стоить вашей компании контракта и репутации. Разбираем ошибки и как их не допустить.