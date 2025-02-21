Топ–5 ошибок при оформлении банковской гарантии для госзакупок и как их избежать

Но, прежде чем перейти к разбору ошибок, предлагаем проверить себя.
Тест: сумеете ли вы оформить банковскую гарантию без ошибок?
Запишите свои ответы, а правильные они или нет, вы узнаете ниже.
Вопрос 1. 🎯 Вы выиграли тендер по 44-ФЗ и теперь должны предоставить банковскую гарантию. Срок действия контракта — 12 месяцев, но в документации не указано, сколько должна действовать гарантия. Ваши действия?
A) Запрошу гарантию ровно на 12 месяцев.
B) Добавлю еще 1 месяц про запас.
C) Позвоню заказчику и скажу: «Скажите точно, сколько надо, или примите, что есть!».
Вопрос 2. 💰 Вы предложили цену на 30% ниже начальной по 44-ФЗ. Какую сумму банковской гарантии вы запрашиваете?
A) 100% обеспечения контракта, конечно!
B) 150% обеспечения.
C) Договариваюсь с заказчиком и оформляю 100%.
Вопрос 3. 🏦 Вы получили проект банковской гарантии от банка. Как поступите?
A) Выпущу гарантию и отправлю заказчику — в банке же не дураки, наверняка все правильно!
B) Внимательно проверю текст, особенно условия и реквизиты заказчика, перечитаю требования к гарантии из документации.
C) Перешлю юристу — пусть разбирается, моя работа была тендер выиграть!
Вопрос 4. Вы выиграли закупку по 44-ФЗ. Вам нужно предоставить банковскую гарантию заказчику в течение 5 дней, но банк говорит, что процесс займет 7 дней. Что делаете?
A) Паникую, пишу в чаты: «Всё пропало!».
B) Срочно ищу другой банк, который оформит быстрее.
C) Подключаю знакомых, пытаюсь ускорить процесс, а параллельно предупреждаю заказчика.
Вопрос 5. 📄 Заказчик отклоняет вашу банковскую гарантию, потому что в ней указаны неправильные реквизиты. Ваша реакция?
A) Пишу жалобу в ФАС — пусть разбираются, а мне некогда!
B) Связываюсь с банком и прошу срочно внести исправления.
C) Убеждаю заказчика, что ошибка мелкая, и гарантия всё равно действительна.
А теперь посчитаем правильные ответы. За каждый правильный вы получаете 1 балл.
1. В; 2. В; 3. В; 4. С; 5. В.
Если у вас 3 балла и больше, вы молодец! В банковских гарантиях разбираетесь достаточно хорошо. Если 2 или меньше: лучше перечитайте статью и обратитесь к специалистам, чтобы не терять контракты из-за ошибок.
Но даже если вы неплохо справились, то любая 1 ошибка может стоить вашей компании контракта и репутации. Разбираем ошибки и как их не допустить.
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1. Неправильный расчет сроков банковской гарантии
Ошибка: поставщик рассчитывает срок банковской гарантии только на период выполнения контракта, не учитывая дополнительные требования законодательства.
В рамках 44-ФЗ гарантия должна действовать не только на время исполнения контракта, но покрывать 1 месяц сверху срока тех обязательств, на которые она выдана.
Причем часть заказчиков работают «по-старому» и считают срок гарантии на исполнение + 1 мес от срока действия контракта, хотя в 44-ФЗ сейчас указан именно 1 месяц от срока исполнения обеспечиваемых обязательств поставщика/подрядчика/исполнителя. Естественно, если такой заказчик отклонит вашу гарантию по сроку действия, можно обратиться в ФАС и выиграть, но это увеличит сроки подписания контракта, создаст дополнительные затраты времени и денег.
Еще одна типичная ошибка в расчете сроков по гарантии: не верный расчет срока исполнения обязательств, если он прописан не крайней датой, а взаимосвязанными отрезками времени, то не редко путают календарные и рабочие дни, пропускают сроки малозначимых этапов — все это ведет к уменьшению срока действия гарантии и, как следствие, к отказу в принятии гарантии и отказу в подписании госконтракта.
Чем регулируется:
Как избежать:
✔ Тщательно проверять документацию закупки — срок исполнения обязательств должны быть указаны в проекте контракта.
✔ При необходимости консультироваться с тендерным специалистом или юристом.
2. Игнорирование антидемпинговых требований при расчете суммы
Ошибка: поставщик снижает цену контракта на 25% и более, но забывает, что при демпинге сумма обеспечения контракта увеличивается. В итоге подается банковская гарантия на стандартный размер обеспечения, и заказчик ее отклоняет.
Чем регулируется:
Как избежать:
✔ Руководствоваться простыми правилами — если цена контракта на 25% и более, ниже, чем НЦК, смотрим на НЦК:
Если она больше 15 млн рублей, обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено в 1,5 размере (не зависимо от способа такого обеспечения). Исключение: закупки для СМП, если опыт вашей компании вообще освобождает вас от предоставления обеспечения, увеличивать вам нечего.
Если НЦК 15 и менее млн, смотрим есть ли у компании подходящий опыт по 44-ФЗ (т.е. добросовестность). В качестве информации о добросовестности принимается информация, из реестра контрактов в ЕИС (только заключенные по 44-ФЗ), о трех исполненных в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке, без штрафных санкций, при этом цена одного из них должна составлять не менее чем двадцать процентов от НЦК настоящей закупки. Если такие контракты у компании есть, сумму гарантии увеличивать не требуется, а при подписании контракта на площадке необходимо приложить банковскую гарантию и прописать реестровые номера трех таких контрактов. Если же информацию о добросовестности не предоставить, тогда сумму гарантии необходимо увеличивать в 1,5 раза от размера, прописанного в извещении о закупке.
Для обоих случаев (меньше/больше 15 млн. рублей) необходимо помнить, что после увеличения в 1,5 раза, банковская гарантия должна составлять не менее 10% от НЦК (например, если в извещении о закупке требуется обеспечение исполнения контракта в 5% от НЦК, то при антидемпинге оно уже составляет не 7,5%, а 10% от НЦК).
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3. Нарушение сроков предоставления банковской гарантии
Ошибка: поставщик выигрывает тендер, но откладывает получение банковской гарантии на последний день, не учитывая время ее оформления. В результате он не успевает получить документ в срок, и либо приходится обеспечивать контракт денежными средствами, чтобы успеть вовремя его подписать, либо не подписывает контракт со своей стороны и признается уклонившимся от подписания с последующим разбирательством в ФАС.
Чем регулируется:
Как избежать:
✔ Оформлять банковскую гарантию заранее, сразу после победы в тендере, а если сумма контракта для компании большая, лучше обратиться за оформлением гарантии сразу после решения об участии в тендере.
✔ Работать с агентами, специализирующимися на выдаче гарантий — они всегда знают в каком банке какие регламенты и текущая загрузка. Кроме того они посоветуют банк, которые не будет закидывать дополнительными запросами, увеличивая время на получение продукта.
✔ Контролировать сроки подачи документов в личном кабинете ЭТП.
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4. Ошибки в тексте банковской гарантии
Ошибка: поставщик не проверяет проект банковской гарантии, считая, что банк все оформит правильно. Однако даже при использовании типовой формы по постановление Правительства № 1005 банки допускают ошибки, влекущие отказ заказчика от принятия гарантии.
Например:
Включают дополнительные условия, тезисы, противоречащие нормам 44-ФЗ.
Не верно указывают реквизиты и контактные данных Бенефициара (на практике последних лет, даже указание e-mail отличающегося от того, который прописан в извещении, является основанием отказа заказчик от банковской гарантии).
Чем регулируется:
Как избежать:
✔ Всегда проверять проект банковской гарантии перед оплатой комиссии за ее выдачу.
✔ Не оставляйте проверку проекта на последний момент — ведь банк не всегда оперативно согласует правки. Лучше иметь запасной вариант и работать параллельно с двумя банками или через агента.
✔ Сверять его с требованиями законодательства и закупочной документации.
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5. Ошибка при закупках по 223-ФЗ
При закупках по 223-ФЗ, особенно у госкорпораций, могут действовать дополнительные требования к форме банковской гарантии и к самому банку-гаранту.
Поставщик оформляет гарантию по стандартному шаблону, не изучив положение заказчика. В результате заказчик отклоняет документ. Часто эта ошибка возникает когда клиент полностью полагается на своего менеджера в банке, доверяя ему «вычитку» требований из документации и Положения о закупках заказчика. А менеджер в банке, в свою очередь, не считает это своей работой, либо же просто не знает всех нюансов, приходящих с опытом.
Чем регулируется:
Положение о закупках заказчика.
Как избежать:
✔ Изучать положение заказчика перед подачей заявки на банковскую гарантию.
✔ Выбирать банк, соответствующий требованиям заказчика.
Ошибки при оформлении банковской гарантии могут привести к серьезным негативным последствиям. Вот к чему может привести каждая из них:
❌ Отказ заказчика в приеме банковской гарантии.
❌ Потеря контракта.
❌ Удержание обеспечения заявки — если поставщик не подписал контракт в установленный срок, он признается уклонившимся от подписания, а обеспечение заявки взыскивается в пользу заказчика. Судьба же самой компании решается на заседании ФАС, где будет определено будет ли компания включена в реестр недобросовестных поставщиков из-за неподписания госконтракта.
❌ Попадание в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
❌ Жалобы в ФАС и судебные разбирательства.
❌ Финансовые потери — перевыпуск банковской гарантии, срочное оформление новой или поиск другого банка могут привести к дополнительным затратам. Например, когда ради подписания контракта в срок приходится вынимать из оборота денежные средства для перевода в качестве обеспечения.
❌ Риски невыполнения контракта — если ошибка в банковской гарантии обнаружится уже в процессе исполнения контракта (например, неверный срок действия), это к расторжению договора и санкциям со стороны заказчика.
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