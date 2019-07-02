Внимание! Разыскивается идеальный бухгалтерский учет

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Что такое качественный учет глазами заказчика

К нам приходят клиенты с определенным представлениями и требованиями к нам, как к компании, оказывающей бухгалтерские услуги. Все они сводятся к следующему:

Чтобы учет велся без ошибок. Чтобы вся отчетность сдавалась своевременно. Чтобы не было пеней, штрафов, блокировки расчетных счетов и других санкций со стороны контролирующих органов. Чтобы мы дали гарантии , что все перечисленное выше будет исполнено.

Для руководителей компаний такой список пожеланий кажется вполне естественным. Они платят деньги и имеют полное право рассчитывать на качественную услугу. Но как понять, что такое качественный учет?

Отсутствие ошибок в учете: утопия или реальность

Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Теоретически, описанные выше требования могут быть полностью удовлетворены. Теоретически. Для этого в работе нужно обязательно учесть ряд факторов. Давайте посмотрим на них через основные этапы оказания услуги:

Регистрация документов в бухгалтерской учетной системе. Это первый этап взаимодействия с клиентом. Здесь важно (чтобы выполнить все его требования), чтобы были зарегистрированы все документы клиента, относящиеся к его хозяйственной деятельности. Он должен их передать бухгалтеру, бухгалтер — зарегистрировать. Узкое место здесь в том, что оба действия зависят от людей. Поэтому 100% гарантии дать нельзя.

Второе узкое место — товарный учет. Эту ситуацию мы описывали в другой статье, когда название купленного товара не совпадает с названием продаваемого товара. Из-за этого также могут возникнуть непреднамеренные ошибки в учете .

непреднамеренные ошибки в учете После регистрации документов, нужно сформировать бухгалтерские записи в регистрах бухгалтерского и налогового учетов (бухгалтерские проводки) . Узкое место здесь опять же в том, что действия совершает человек, на основе каждого документа. Вероятность ошибки также не исключить.

Технический момент. Компьютеры, ПО, ЭЦП и прочее имеют ограниченный ресурс работы и периодически выходят из строя.

Получается, что реально аутсорсинговая компания в процессе оказания услуги может повлиять только на свое оборудование, программы и сотрудников. Косвенно может влиять на своего клиента и в меньшей степени на государственные органы.

В этом случае клиент вполне резонно может обратиться с вопросом: «У меня были пени, штрафы, аресты счетов. Много раз подавали корректировочную отчетность — „исправляли“ ваши ошибки. Как после этого вам верить?».

Но часто в такой ситуации не учитываются обстоятельства, что:

блокировка счета произошла из-за того, что его контрагент попал под подозрения по 115-ФЗ (частая причина);

штрафы и пени возникли из-за контрагента, который представил подложные документы и не заплатил, например, НДС;

пени возникли из-за не вовремя оплаченного клиентом налога;

корректировочные отчеты сдавались потому, что документы за прошлые периоды поступали бухгалтеру уже после отчетной даты.

Подводя итог, давайте ответим на вопрос: можно ли добиться идеального учета? Ответ: на практике не получится. Это недостижимая цель, но это не означает, что к ней не нужно стремиться.

Движение к «идеальному» учету. Рецепт Фингуру

Рецепт прост, как все гениальное ))):

1.Минимизация ошибок (негативного влияния разных факторов на качество бухгалтерского учета). Сюда относятся:

улучшение документооборота между клиентом и его контрагентами;

улучшение документооборота между клиентом и бухгалтером;

организация управленческого товарного учета (складского);

независимый аудит результатов работы бухгалтера. В идеале эту работу следует доверить роботу, поскольку на него нельзя повлиять;

устранение технических проблем и дублирование систем.

2.Умение быстро находить и устранять проблемы из первой категории. Это важный момент, поскольку предусмотреть все невозможно. Пример. Налогоплательщик не совершал никаких правонарушений, но произошел сбой в налоговой и вследствие этого был заблокирован расчетный счет. Здесь нужно оперативно отреагировать и связаться с налоговиками, чтобы снять арест. Для этого надо иметь знание того, как это сделать, необходимые ресурсы и средства.

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Что же такое качественный учет

Исходя из нашей практики можем дать следующее определение:

Это учет, в котором с высокой долей достоверности отражена большая часть хозяйственных операций, и который показывает реальное состояние финансово-хозяйственной деятельности за определенный период времени с разумной погрешностью.

Величина этой погрешности регламентируется положениями по бухгалтерскому учету и составляет не более 5% от показателей бухгалтерской отчетности (выручка, прибыль и пр.).

Формула «идеального» учета:

«Идеальный» учет = min (стоимость учета + стоимость ошибок)

В ней стоимость учета — цена работы бухгалтера (зарплата, аренда, оборудованное рабочее место, оплата аутсорсеру и т.д.). Стоимость ошибки — это штрафы, пени, время на исправление ошибок, упущенная выгода, ошибки персонала вследствие ошибок в учете.

Таким образом, «идеальным» или качественным учетом будет тот, в котором будет обеспечено минимальное значение суммы стоимости учета и стоимости ошибок.