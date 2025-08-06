Как перевести деньги за границу из России в 2025 году: подробное руководство по актуальным способам

Немного истории: международные переводы до 2022 года

До 2022 года основой любых международных переводов из России была система SWIFT — система обмена сообщений между банками. Через эту систему осуществляется передача платежных поручений, на основании которых и происходил любой транснациональный перевод средств.

SWIFT был стандартным и надежным решением для любых внешнеэкономических задач. Оплата инвойсов, переводы по зарубежным реквизитам, международные инвестиции — все это SWIFT позволял осуществлять просто, быстро и без особых рисков.

Преимущества SWIFT до 2022 года:

Универсальность. Система использовалась для переводов практически в любом направлении, к ней подключено более 11 тысяч банков по всему миру;

Прозрачность. Каждый этап международного банковского перевода через SWIFT легко отслеживался;

Выгода. Комиссия за перевод была, но довольно маленькая и совершенно несравнимая с иными сервисами международных переводов;

Скорость. Срок прохождения международного перевода редко превышал 3 рабочих дня, зачастую переводы проходили и того быстрее;

Абсолютная легальность. Любой перевод сопровождался сообщением MT103, которое на всех уровнях признавалось официальным подтверждением того, что перевод был произведен.

За все вышеперечисленные преимущества SWIFT и ценили — он был проверенным, надежным, и что самое главное — предсказуемым вариантом для того, чтобы перевести деньги за границу.

Все свои преимущества SWIFT сохранил, но увы — не в России. С началом геополитического кризиса система потеряла большую часть своих преимуществ в нашей стране, что именно случилось, мы расскажем далее в статье.