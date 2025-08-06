Как перевести деньги за границу из России в 2025 году: подробное руководство по актуальным способам

Для бизнеса это означает необходимость пересмотра каналов расчета с зарубежными контрагентами, а для частных лиц — поиск более надежных и выгодных способов осуществлять переводы денег за границу в личных целях.
В этом руководстве мы подробно разберем, как сегодня функционирует сфера международных переводов, какие способы остаются актуальными в 2025 году — от классических банковских решений до современных платежных агентов — обеспечивающих более высокую скорость перевода и низкую комиссию в современных реалиях.
Немного истории: международные переводы до 2022 года
До 2022 года основой любых международных переводов из России была система SWIFT — система обмена сообщений между банками. Через эту систему осуществляется передача платежных поручений, на основании которых и происходил любой транснациональный перевод средств.
SWIFT был стандартным и надежным решением для любых внешнеэкономических задач. Оплата инвойсов, переводы по зарубежным реквизитам, международные инвестиции — все это SWIFT позволял осуществлять просто, быстро и без особых рисков.
Преимущества SWIFT до 2022 года:
Универсальность. Система использовалась для переводов практически в любом направлении, к ней подключено более 11 тысяч банков по всему миру;
Прозрачность. Каждый этап международного банковского перевода через SWIFT легко отслеживался;
Выгода. Комиссия за перевод была, но довольно маленькая и совершенно несравнимая с иными сервисами международных переводов;
Скорость. Срок прохождения международного перевода редко превышал 3 рабочих дня, зачастую переводы проходили и того быстрее;
Абсолютная легальность. Любой перевод сопровождался сообщением MT103, которое на всех уровнях признавалось официальным подтверждением того, что перевод был произведен.
За все вышеперечисленные преимущества SWIFT и ценили — он был проверенным, надежным, и что самое главное — предсказуемым вариантом для того, чтобы перевести деньги за границу.
Все свои преимущества SWIFT сохранил, но увы — не в России. С началом геополитического кризиса система потеряла большую часть своих преимуществ в нашей стране, что именно случилось, мы расскажем далее в статье.
Почему переводы за границу в 2025 году стали сложнее
После наступившего геополитического кризиса в феврале 2022 года российская экономика столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Сфера международных переводов пострадала одной из первых - многие российские банки были отключены от системы SWIFT, а те что не были отключены - работают на рынке международных переводов с огромным количеством ограничений и проблем.
С этого момента SWIFT перестал быть тем самым оплотом надежности и предсказуемости для российского бизнеса и других участников нашего рынка. В первые дни ограничений банковскую систему РФ вообще охватил коллапс и перевести деньги за границу было практически невозможно — все международные контракты были поставлены на паузу.
Недостатки SWIFT для России после 2022 года:
Сложные цепочки посредников. В России, прямые банковские переводы через SWIFT практически недоступны в текущих реалиях даже для банков, которые еще остались в системе, переводы идут через цепочку посредников, в которой может быть 2-3 и более участников. Это негативно влияет на срок обработки, стоимость перевода и надежность;
Высокий риск отказов и возвратов. Недостаток вытекающий из первого. Из-за большого количества посредников возрос и риск получить на свой перевод статус «отказано» или «возвращено», если одному из посредников что-то не понравится. До трети переводов сталкиваются с проблемами.
Боязнь зарубежных банков работать с РФ. Зарубежные банки, особенно крупные — очень неохотно работают с российскими банками из-за риска попасть под вторичные санкции. А даже если и работают — готовьтесь к ручному комплаенсу и тщательной проверке вашей транзакции, если будут хотя бы малейшие подозрения, — отправитель получит отказ.
Ограниченность в направлениях и валюте. Некоторые направления для банковских переводов через SWIFT недоступны вовсе, а с некоторыми валютами есть проблемы даже в доступных для переводов из России направлениях. Китай, например, часто не принимает Юани.
Вышеперечисленные недостатки делают классический международный банковский перевод через SWIFT в 2025 году не просто неудобным, а абсолютно непредсказуемым и потенциально убыточным способом перевести деньги за границу.
Бизнес потерял возможность планировать свою деятельность из-за того, что сроки обработки перевода увеличились, а уверенность в том, что перевод будет осуществлен в принципе — улетучилась. На это все накладывается еще и высокая, непредсказуемая комиссия.
Это побудило участников российского рынка, которые ведут внешнеэкономическую деятельность искать альтернативные способы международных переводов, о них мы расскажем чуть позже.
Что стоит учитывать при переводе денег за границу в 2025 году
Если у вас возникла потребность перевести деньги за границу, то вы должны четко представлять все особенности и нюансы современной сферы международных переводов.
Валютный контроль
Учитывайте наличие валютных лимитов со стороны российских регуляторов. Прямо сейчас, например, действует лимит на переводы для физлиц — не более 1 млн. долларов в месяц, и не более 10 тыс. долларов через системы денежных переводов.
Помимо этого существует и множество других лимитов и ограничений, подробнее ознакомиться с ними вы можете на сайте ЦБ РФ.
Строгий комплаенс операций
Каждая международная операция в текущей ситуации сопровождается строгим комплаенсом как со стороны банков, так и со стороны регуляторов. У вас могут запросить инвойсы, контракты, декларации или любые другие документы, которые подтверждают легальность операции.
Без запрошенных документов велика вероятность что ваш перевод будет отклонен.
Нестабильность ситуации
Ситуация на рынке международных переводов постоянно меняется: вводятся или отменяются санкции, появляются или отменяются ограничения регуляторов, становятся и перестают быть актуальным новые шлюзы переводов.
Турбулентная ситуация требует всегда держать руку на пульсе, возможно когда-то это позволит вам неплохо сэкономить.
Как перевести деньги за границу в 2025 году: Актуальные способы
Разберем актуально способы перевода денег за границу, которыми российские предприниматели и частные лица пользуются прямо сейчас.
Независимые платежные агенты
Достойная альтернатива банкам, платежные агенты представляют из себя сервисы, которые специализируются на организации международных переводов для внешнеэкономической деятельности. Они значительно упрощают процесс перевода для отправителя и делают его надежным и беспроблемным для обеих сторон.
Ключевая особенность платежных агентов — гибкость. Они могут осуществлять переводы практически в любые страны и валюты, причем — совершенно разными способами (в зависимости от ситуации и ваших потребностей).
Далее в статье мы затронем тему платежных агентов более подробно.
Классические банковские SWIFT-переводы
Способ подразумевает использование стандартных банковских инструментов для осуществления международного перевода.
Консервативный способ перевести деньги за границу, о былых преимуществах и текущих нюансах которого мы рассказали ранее в статье. К сожалению, назвать этот способ по-настоящему актуальным в текущей реальности мы не можем, но и не упомянуть об этом базовом способе мы тоже не можем.
Кто-то, несмотря на все проблемы и риски этого способа продолжает его использовать, в особенности те, кто работает по международным переводам в относительно дружественные юрисдикции и в сферах, далеких от «товаров двойного назначения».
Криптовалюты*
В последнее время этот способ набирает всю большую популярность среди тех, кому нужно перевести деньги за границу. Способ подразумевает использование криптовалют, чаще — стейблкойнов, для того чтобы осуществлять «международные переводы».
Почему последнюю фразу мы взяли в кавычки? Дело в том, что в мире криптовалют не существует «народов» и «границ», а переводы происходят в «вакууме» — в децентрализованной системе блокчейн. Это позволяет без особых проблем обходить санкции и ограничения, чем некоторые активно и пользуются.
Способ популярен, в основном, у частных лиц, поскольку использование криптовалют в коммерческих целях менее удобно и более накладно с точки зрения оформления таких «переводов в вакууме», к тому же в процессе задействуется и отправитель и получатель, договоренности в таком способе с последним добиться не просто.
Альтернативные фиатные пути
Самостоятельный анализ рынка, поиск рабочих платежных шлюзов и проверенных посредников, самостоятельная работа с юридическими аспектами транснациональных переводов — эта комплексная работа, как раз таки и направлена на поиск альтернативных фиатных путей.
Способ очень непростой, но иногда самостоятельный поиск рабочего фиатного маршрута дает самые выгодные условия в плане сроков и издержек, позволяя перевести деньги за границу с максимальной выгодой.
Способ наиболее актуален в крупных корпорациях для проведения регулярных переводов, где даже, казалось бы, незначительная экономия — экономит компании миллионы долларов. Для поиска и поддержания фиатных путей, зачастую, формируют отдельные департаменты с квалифицированными специалистами в области экономики и юриспруденции.
Как работает альтернатива банкам в сфере переводов за границу
Теперь давайте подробнее поговорим о платежных агентах, и почему переводы через них являются лучшей альтернативой банковским переводам.
Для начала давайте поговорим о том, как именно работают платежные агенты. Мы уже упоминали о гибкости и вариативности их деятельности, но мы рассмотрим типичную схему, по которой платежные агенты работают в большинстве случаев, рассмотрим от лица клиента:
Вы выбираете платежного агента, сделать это можно, например, в специальных ВЭД-мониторингах по типу Exnode;
Вы объясняете платежному агенту ситуацию, сообщаете о целях, сумме и стране назначения перевода, а также о том, в какой валюте нужно осуществить перевод и в какие сроки;
Платежный агент подбирает схему под ваш запрос, зачастую — предлагает провести платеж через собственное юрлицо в третьей стране;
Далее платежный агент просит либо выставить инвойс на нужное юрлицо (если речь идет о коммерческом переводе), либо предоставить реквизиты (если речь о простом переводе);
После получения инвойса/реквизитов платежный агент определяет точную сумму к оплате с учетом агентской комиссии и выставляет счет в рублях;
Вы оплачиваете счет обычным внутрироссийским переводом по реквизитам;
Сразу после оплаты счета агент незамедлительно начинает процесс отправки денег вашему получателю;
После осуществления перевода платежный агент отправит вам сопроводительную документацию, которую вы можете использовать для бухгалтерии и отчетности.
Как правильно переводить деньги за границу: основные критерии при выборе агента
Платежных агентов на рынке ВЭД-услуг довольно много, далеко не все из них хорошие и отличаются выгодными условиями, поэтому к выбору платежного агента стоит подойти со всей серьезностью. Ведь правильный выбор платежного агента — залог безопасных, быстрых и выгодных международных переводов для вас и вашего бизнеса.
Рассмотрим основные критерии, по которым стоит выбирать платежного агента:
Доступность нужного направления и валюты для перевода. Не все платежные агенты могут поддерживать нужное вам направление и валюту для перевода, поэтому изначально убеждаемся, что выбранный вами сервис поддерживает их;
Юридическая прозрачность и представленность. Платежный агент должен быть юридически представлен, а условия работы с ним должны быть прозрачны и четко декларированы в агентском договоре — базовом контракте между вами и агентом;
Репутация и отзывы клиентов. У хорошего сервиса — хорошая репутация, также внимательно изучайте отзывы об агентах на независимых платформах;
Условия по срокам и комиссиям. Внимательно расспросите представителей сервиса-агента о сроках и комиссиях, помните что они могут отличаться в зависимости от направления и необходимой срочности;
Наличие клиентской поддержки. Хороший платежный агент имеет круглосуточную клиентскую поддержку, которая всегда будет на связи с клиентом.
Найти платежного агента, ознакомиться с его условиями и проверить соответствие перечисленным выше критериям можно, к примеру, на мониторинге Exnode — это один из ведущих ВЭД-мониторингов в рунете, где все размещенные платежные агенты проходят проверку перед публикацией.
Рейтинг сервисов для переводов за границу из РФ
Платежных агентов — много, однако не все предлагают позволяют перевести деньги за границу наиболее выгодно и безопасно. Приведем три проверенных нами платежных агента с четким комплаенсом и хорошей репутацией.
1. Win Win Swift
Win Win Swift — платежный сервис-агент, который уже довольно давно предоставляет услуги для международных переводов. Работает как в направлении импорта (переводы из России, оплата инвойсов), так и в направлении экспорта (репатриация валютной выручки).
Преимущества:
Огромное количество доступных направлений (более 80);
Работает со всеми категориями клиентов;
Низкие комиссии и программы лояльности для постоянных клиентов;
Круглосуточная клиентская поддержка.
Недостатки:
В некоторых мало востребованных направлениях и валютах имеют место быть высокие комиссии.
2. RSI Capital
Довольно известный платежный сервис с отличной репутацией на рынке недвижимости и криптовалют, с недавних пор они вышли на рынок ВЭД-услуг, где они достаточно быстро заняли одно из лидирующих положений. Работает со всеми типами клиентов и в большом количестве направлений.
Преимущества:
Высокая репутация;
Работает с клиентами всех типов;
Самая быстрая обработка переводов.
Недостатки:
Ограниченный список доступных стран и валют.
3. UNIX
Платежный агент, который делает акцент на простоту и удобство в совершении международных платежей, за счет чего сервис невероятно популярен среди частных лиц. Обеспечивает совершение переводов во всех популярных направлениях в более чем 40 валютах. Позволяет перевести деньги за границу максимально просто и быстро.
Преимущества:
Простота и удобство;
Огромное количество поддерживаемых валют;
Персональный менеджер.
Недостатки:
Малое количество поддерживаемых стран, нет Кореи и Японии, например.
Будущее сферы переводов за рубеж: основные тенденции
Рыночная экономика всегда отличалась гибкостью, которая позволяет ей спокойно существовать даже в условиях тотальных запретов на фоне санкций и прочих ограничений. Появились ограничения — появилось еще больше способов обходить эти ограничения, эта тенденция, несомненно, будет продолжаться и в будущем.
Если в целом рассуждать о будущем сферы международных переводов, то бюрократизированные и менее гибкие способы будут постепенно приходить в упадок, а более гибкие и менее зависимые от регуляторов способы будут активно развиваться и процветать.
Заключение
В заключение можно отметить, что перевести деньги за границу из России не только технически возможно, но и почти так же удобно, как и ранее, когда никаких геополитических кризисов и ограничений не было.
А мы надеемся, что наше руководство оказалось для вас полезным и помогло определиться с поиском подходящих каналов расчета.
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
Рейтинг агентов для международных платежей для юр и физических лиц
Exnode — это надежная платформа-мониторинг, которая помогает пользователям из России и СНГ находить проверенных партнеров для международных платежей
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