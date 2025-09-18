ВЭД-платежи из России в 2025 году: как безопасно и выгодно проводить международные расчеты

Текущая ситуация в сфере ВЭД-платежей: сложности и ограничения

В 2022 году, в результате геополитического кризиса ситуация на рынке ВЭД-платежей в России претерпела серьезные изменения. Привычные процессы международных расчетов были сильно нарушены из-за беспрецедентного количества санкций и ограничений в отношении российской экономики.

Многие российские банки были отключены от системы SWIFT, но даже те, что остались в системе — столкнулись с нежеланием принимать платежи со стороны зарубежных финансовых структур. Кроме того,

Основные сложности ВЭД-платежей в 2025 году:

Отключение многих российских банков от SWIFT. Многие российские банки были отключены от системы SWIFT, что ограничило или вовсе закрыло техническую возможность осуществлять транзакции за рубеж.

Нежелание принимать платежи из России со стороны зарубежных банков. Многие зарубежные банки, особенно крупные — не горят желанием принимать и обрабатывать платежи из России, поскольку опасаются попасть под вторичные санкции.

Ужесточенные требования валютного контроля. Нестабильная ситуация на валютном рынке вынудила российских регуляторов ужесточить требования валютного контроля.

Перечисленные выше сложности изменили правила игры для всех российских банков, которые были вынуждены подстраиваться под сложившуюся на рынке ситуацию, дабы продолжать проводить ВЭД-платежи своих клиентов. И сегодня, для проведения валютных платежей в самых популярных зарубежных направлениях, российские банки вынуждены задействовать различные обходные пути — в большинстве случаев эти пути подразумевают использование банков-посредников.

Использование схем с посредниками неминуемо сказывается на конечных условиях такого платежа, и далеко не в лучшую сторону.

Недостатки «современных» ВЭД-платежей через банковский SWIFT-перевод:

Долгое исполнение. Задействие посредников (зачастую нескольких) очень негативно влияет на средний срок исполнения платежа, кроме того, иногда возникают задержки до 2–3 недель.

Высокая вероятность отказа. Комплаенс-контроль стал строже, как со стороны наших регуляторов, так и со стороны зарубежных банков — если они найдут хоть одну ошибку в оформлении, или что-то для них покажется подозрительным — вы получите отказ, зачастую — без объяснения причин.

Непредсказуемые и высокие комиссии. Из-за посредников комиссии стало выше, а точный размер комиссии невозможно точно предсказать заранее.

Отсутствие прозрачности. Схемы с посредниками не публичны по понятным причинам, отследить движение средств по «окольным» путям — невозможно.

Ограниченность доступных направлений. Далеко не все направления поддерживаются российскими банками даже для перевода через посредников, особенно это касается стран запада.

Из когда-то стабильного, быстрого и дешевого инструмента для проведения ВЭД-платежей, банковский SWIFT-перевод превратился в не просто неудобный, а в совершенно непредсказуемый и потенциально убыточный вариант.

По этой причине многие участники российского рынка, которые нуждаются в стабильных и быстрых ВЭД-платежах начали искать альтернативные способы проводить международные платежи, о них мы и расскажем далее.