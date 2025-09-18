ВЭД-платежи из России в 2025 году: как безопасно и выгодно проводить международные расчеты

После 2022 года проводить ВЭД-платежи из России стало значительно сложнее. Привычные инструменты вроде SWIFT-переводов через российские банки оказались ограничены, а в каких-то случаях и вовсе недоступны.
Тем не менее российские компании продолжают работать с зарубежными партнерами, а значит, потребность в стабильных, безопасных и выгодных международных расчетах никуда не исчезла. Российским участникам ВЭД пришлось адаптироваться к сложившейся ситуации. Кто-то по-прежнему использует классические банковские каналы и SWIFT невзирая на существующие ограничения, а кто-то ищет альтернативы по типу независимых платежных агентов, позволяющих упростить процесс современных ВЭД-переводов.
Что такое ВЭД-платежи и почему они важны для российского бизнеса
Прежде всего разберемся, что такое ВЭД-платежи и почему они играют важную роль для российского бизнеса.
Термин «ВЭД» расшифровывается как внешнеэкономическая деятельность. Проще говоря, это любое международное взаимодействие — от экспорта и импорта до инвестиций и логистики, охватывающий любые отношения компаний или государства с иностранными партнерами.
ВЭД-платежи, в свою очередь, означают финансовые расчеты в рамках этой деятельности: переводы за поставку товаров, оплату услуг по инвойсам, возврат займов и другие валютные операции. В деловой практике под ними чаще всего понимают именно валютные платежи и возврат валютной выручки.
От нормальной организации ВЭД-платежей напрямую зависят:
Поставки сырья и комплектующих.
Исполнение экспортных контрактов и репатриация выручки (если работа идет в направлении экспорта).
Стоимость и сроки сделок за счет комиссий, курсов и комплаенс-контроля.
Если подытожить — ВЭД-платежи напрямую влияют на все бизнес-процессы предпринимателей, которые работают с зарубежными контрагентами. Именно поэтому российскому бизнесу важно иметь возможность проводить международные платежи стабильно, безопасно и выгодно.
Как проводили ВЭД-платежи из России до 2022 года: немного истории
До 2022 года основным способом проводить ВЭД-платежи из России была система SWIFT — система обмена сообщениями между банками, через которую банки передавали платежные поручения на основании которых и происходил международный перевод.
Преимущества SWIFT-переводов (до 2022 года для России):
Надежность. SWIFT-переводы всегда были надежным и общепризнанным решением.
Прозрачность. Процесс перевода прозрачен, и поддается отслеживанию на любом этапе.
Скорость. Средний срок исполнения SWIFT-переводов был 2–3 дня, что является стандартным и хорошим показателем для сферы ВЭД.
Универсальность. SWIFT-переводы можно было проводить в любую точку мира и в любых целях.
Абсолютная легальность. SWIFT-переводы полностью легальны, они на официальном уровне признаются всеми банками, компаниями и регуляторами.
Именно за вышеперечисленные преимущества и ценили SWIFT-переводы, это был надежный и проверенный временем вариант, позволяющий осуществлять международные платежи быстро, безопасно и самое главное — предсказуемо.
Текущая ситуация в сфере ВЭД-платежей: сложности и ограничения
В 2022 году, в результате геополитического кризиса ситуация на рынке ВЭД-платежей в России претерпела серьезные изменения. Привычные процессы международных расчетов были сильно нарушены из-за беспрецедентного количества санкций и ограничений в отношении российской экономики.
Многие российские банки были отключены от системы SWIFT, но даже те, что остались в системе — столкнулись с нежеланием принимать платежи со стороны зарубежных финансовых структур. Кроме того,
Основные сложности ВЭД-платежей в 2025 году:
Отключение многих российских банков от SWIFT. Многие российские банки были отключены от системы SWIFT, что ограничило или вовсе закрыло техническую возможность осуществлять транзакции за рубеж.
Нежелание принимать платежи из России со стороны зарубежных банков. Многие зарубежные банки, особенно крупные — не горят желанием принимать и обрабатывать платежи из России, поскольку опасаются попасть под вторичные санкции.
Ужесточенные требования валютного контроля. Нестабильная ситуация на валютном рынке вынудила российских регуляторов ужесточить требования валютного контроля.
Перечисленные выше сложности изменили правила игры для всех российских банков, которые были вынуждены подстраиваться под сложившуюся на рынке ситуацию, дабы продолжать проводить ВЭД-платежи своих клиентов. И сегодня, для проведения валютных платежей в самых популярных зарубежных направлениях, российские банки вынуждены задействовать различные обходные пути — в большинстве случаев эти пути подразумевают использование банков-посредников.
Использование схем с посредниками неминуемо сказывается на конечных условиях такого платежа, и далеко не в лучшую сторону.
Недостатки «современных» ВЭД-платежей через банковский SWIFT-перевод:
Долгое исполнение. Задействие посредников (зачастую нескольких) очень негативно влияет на средний срок исполнения платежа, кроме того, иногда возникают задержки до 2–3 недель.
Высокая вероятность отказа. Комплаенс-контроль стал строже, как со стороны наших регуляторов, так и со стороны зарубежных банков — если они найдут хоть одну ошибку в оформлении, или что-то для них покажется подозрительным — вы получите отказ, зачастую — без объяснения причин.
Непредсказуемые и высокие комиссии. Из-за посредников комиссии стало выше, а точный размер комиссии невозможно точно предсказать заранее.
Отсутствие прозрачности. Схемы с посредниками не публичны по понятным причинам, отследить движение средств по «окольным» путям — невозможно.
Ограниченность доступных направлений. Далеко не все направления поддерживаются российскими банками даже для перевода через посредников, особенно это касается стран запада.
Из когда-то стабильного, быстрого и дешевого инструмента для проведения ВЭД-платежей, банковский SWIFT-перевод превратился в не просто неудобный, а в совершенно непредсказуемый и потенциально убыточный вариант.
По этой причине многие участники российского рынка, которые нуждаются в стабильных и быстрых ВЭД-платежах начали искать альтернативные способы проводить международные платежи, о них мы и расскажем далее.
Рабочие способы проведения ВЭД-платежей из России
Несмотря на вышеописанные сложности у бизнеса все же есть инструменты для проведения международных расчетов, ниже мы рассмотрим те варианты, которые реально работают в 2025 году.
Независимые платежные агенты
Прямая альтернатива SWIFT-переводам через банк. Платежные агенты представляют собой компании, которые специализируются на организации ВЭД-платежей, выполняя роль финансового посредника в международных сделках и беря на себя все технические и юридические аспекты всего процесса.
В своей работе для международных расчетов они используют проверенные схемы из собственных или партнерских юридических структур в разных странах. Такой подход позволяет минимизировать риски возникновения форс-мажорных ситуаций и нивелировать недостатки, свойственные банковским SWIFT-переводам.
Проводя ВЭД-платежи через платежного агента российский отправитель заранее знает комиссию и может быть уверен в том, что платеж дойдет до зарубежного получателя в установленный платежным агентом срок. Кроме этого, после выполнения платежа он получает помощь в документарном оформлении сделки.
Как это работает
Рассмотрим типичную схему работы платежного агента с ВЭД-платежами в направлении импорта.
Российский отправитель платежа заключает с агентом договор, в котором четко прописываются основные условия сотрудничества.
Агент предоставляют юрлицо в третьей стране, на которое ваш зарубежный контрагент должен выставить инвойс.
После того, как зарубежный контрагент выставит счет платежному агенту, тот рассчитает свои издержки на конвертациях и выставит счет в рублях уже российскому отправителю.
Российский отправитель оплачивает счет обычным внутрироссийским переводом по реквизитам и платежный агент инициирует процесс оплаты зарубежного инвойса.
Спустя 2–3 дня процесс оплаты инвойса завершается, а платежный агент возвращается к российскому отправителю с отчетом и сопроводительной документацией.
Преимущества:
Прозрачность. Все условия работы с платежными агентами прозрачны, и прописываются в агентском договоре.
Скорость. Благодаря проверенным схемам скорость проведение ВЭД-платежа выше, и зачастую составляет не более 2–3 дней.
Низкая комиссия. Использование проверенных схем позволяет платежным агентам оптимизировать издержки и предлагать своим клиентам наиболее выгодные условия.
Стабильность. Риск форс-мажорных обстоятельств при использовании платежных агентов значительно сокращается, а значит платежи через них будут более стабильны, нежели через банки.
Гибкость. Платежные агенты готовы провести платеж практически в любую страну мира и в любой валюте, они предлагают гораздо большую гибкость и вариативность, чем банки.
Легальность. Использование платежных агентов полностью легально, а платеж через них легко легализовать и внести в бухгалтерскую отчетность.
Недостатки:
Высокая минимальная сумма платежа. Платежные агенты практически не работают с мелкими суммами (до 500$), так что для маленьких доплат и мелких платежей — они не подойдут.
SWIFT-переводы через банк
Несмотря на то, что использование SWIFT-переводов через банк влечет за собой множество нюансов, о которых мы рассказывали ранее в статье — такие переводы по-прежнему актуальны при работе в отдельных ситуациях и некоторых (дружественных) направлениях.
Как это работает
Вы обращаетесь в бизнес-поддержку своего банка и заявляете о своих намерениях выполнить ВЭД-платеж своему зарубежному контрагенту, дальнейший процесс зависит от вашего банка. В некоторых случаях требуется заполнить заявление, а в некоторых — в простом интерфейсе заполнить реквизиты получателя и отправить платеж.
После чего, если направление поддерживается — банк начинает процесс перевода, в дружественных направлениях работая напрямую (в Узбекистан, например), а в недружественных или нейтральных направлениях работая через банки-посредники.
Преимущества:
Общепризнанность. Переводы через SWIFT признаются на официальном уровне, никаких проблем с легализацией.
Безопасность. Банки при всех их недостатках — безопасные структуры.
Недостатки:
Долгий срок исполнения. Средний срок исполнения платежа с 2022 года вырос до 5–7 дней, а задержки — не редкость.
Риски отказов. Почти треть переводов через SWIFT в текущей ситуации заканчиваются отказами по тем или иным причинам.
Непредсказуемые и высокие комиссии. Сложность процесса не позволяет предсказать комиссии, кроме того средняя комиссия тоже выросла.
Ограниченность направлений. Банки предлагают SWIFT-переводы далеко не во всех направлениях.
Блокчейн и криптовалюты
Активно набирающий популярность в России способ использующийся для проведения любых международных финансовых операций в сфере ВЭД. Особенно популярен этот способ среди частных лиц и представителей малого бизнеса, и это — блокчейн и криптовалюты.
Сфера криптовалют свободна от всяческих географических ограничений благодаря технологии блокчейн — непредвзятой децентрализованной финансовой системе, работающей в автоматическом режиме. Кроме того, переводы в блокчейне отличаются своей высокой скоростью и низкими комиссиями.
Единственный камень преткновения этого способа для коммерческого использования — сложности с легализацией таких криптовалютных «ВЭД-платежей». Также стоит учитывать, что для реализации требуется участие сразу двух сторон — и отправителя и получателя платежа.
Как это работает:
Отправитель покупает криптовалюту (чаще USDT в сети TRON) в обменнике или на P2P-платформе.
Отправляет криптовалюту напрямую получателю на криптокошелек.
Получатель самостоятельно продает криптовалюту за нужную ему валюту.
Преимущества:
Скорость. Переводы через блокчейн осуществляются буквально за несколько минут (в зависимости от блокчейна и загруженности сети).
Низкая комиссия. По сравнению с фиатными способами — абсолютно смешная комиссия независящая от суммы перевода, блокчейну не важно, переводите вы миллион долларов или миллиард — комиссия будет одна.
Устойчивость к санкциям и ограничениям. Никаких санкций и ограничений в сфере криптовалют не существует.
Недостатки:
Требуется участие двух сторон. Как отмечали ранее — требуется чтобы и отправитель и получатель принимали участие в процессе платежа.
Юридические сложности. Криптоперевод сложно легализовать, поэтому этот метод сложно использовать в коммерческих целях.
Альтернативные фиатные пути
К этому способу стоит отнести любые другие механизмы проведения ВЭД-платежей: расчеты через альтернативные фиатные системы, использование офшоров, самостоятельный поиск посредников и тому подобное.
Если обобщить вышесказанное, то способ подразумевает самостоятельные поиски и реализацию доступных фиатных путей для проведения платежей за границу, без какого-то универсального рецепта.
Как это работает
Универсальное решение отсутствует, вы ищете его самостоятельно.
Преимущества:
Можно получить наиболее выгодные условия. Есть неиллюзорная вероятность получить более выгодные условия, чем во всех остальных способах.
Недостатки:
Сложность в реализации. Процесс поиска и реализации альтернативных фиатных путей невероятно сложен и требует квалифицированной помощи от профильных специалистов.
Не всегда экономически оправдано. Затраты на поиск зачастую не перекрывают потенциальную выгоду.
Как работают агенты для ВЭД-платежей: алгоритм работы и примеры кейсов
По мнению многих участников ВЭД-рынка оптимальным решением для проведения ВЭД-платежей в 2025 году являются платежные агенты, поскольку они возвращают на рынок международных расчетов ту прозрачность и предсказуемость, которую потеряли SWIFT-переводы через банк.
Поэтому давайте рассмотрим процесс работы платежных агентов более подробно, в виде типичных кейсов, в которых задействуются независимые платежные агенты.
Кейс №1. Владелец магазина на маркетплейсе ИП Васильев оплачивает поставку одежды от китайского поставщика
ИП Васильев развивает онлайн-магазин одежды, продавая ее через российские маркетплейсы (Ozon/Wildberries). Для расширения ассортимента он заключил контракт с китайской фабрикой, которая готова поставить ему партию новой одежды.
Проблема: оплатить поставку привычным SWIFT-переводом оказалось сложно — его несколько раз отклоняли без объяснения причин. Китайский поставщик настаивает на оплате в юанях, а отказы и задержка мешает всем бизнес-процессам.
Решение через агента:
ИП Васильев заключает договор с независимым платежным агентом.
Китайский поставщик выставляет инвойс на юрлицо агента в третьей стране.
Агент выставляет счет ИП Васильеву — полная сумма платежа с учетом всех комиссий и издержек на конвертации.
ИП Васильев оплачивает выставленный счет рублями, простым переводом по реквизитам, в этот момент агент инициирует процесс оплаты инвойса.
Через 2–3 дня оплата по инвойсу пройдет, поставщик подтвердит оплату и отгрузит товар.
ИП Васильев получает от агента отчет и сопроводительную документацию, которая поможет оформить ему этот платеж юридически.
Кейс №2. Компания «Авто из Кореи под ключ» оплачивает автомобиль своего клиента
Компания «Авто из Кореи под ключ» занимается подбором и поставкой автомобилей по заказу российских клиентов. После выбора модели и заключения договора с клиентом требуется внести предоплату корейскому дилеру в вонах, чтобы забронировать автомобиль.
Проблема: оплата напрямую из России в южнокорейский банк вызывает сложности: SWIFT-переводы часто не доходят до получателя или доходят с задержками, а дилер требует предоплату в самое ближайшее время, промедление ставит под угрозу всю сделку.
Решение через агента:
Компания заключает договор с агентом, в котором прописывается обязанность последнего провести расчет с корейским дилером в течение суток.
Дилер выставляет инвойс на юрлицо агента или его партнерскую структуру в Южной Корее.
Агент выставляет счет компании в рублях, после оплаты — начинает процесс конвертации рублей и оплаты инвойса.
Инвойс оплачивается за несколько часов, автомобиль успешно забронирован за клиентом, а компания подтверждает подтверждение оплаты и необходимые документы от агента.
На что обратить внимание при выборе агента: основные критерии
На рынке существуют десятки независимых платежных агентов, и далеко не все из них отличаются надежностью и прозрачностью. В таких условиях важно подойти к выбору платежного агента максимально серьезно, ведь это определяет то, насколько безопасным, быстрым и выгодным будет проведение ВЭД-платежа.
При выборе независимого платежного агента рекомендуем учитывать следующие критерии:
Доступность конкретного направления и валюты. Проверяйте доступность нужного вам направления и валюты в каждом конкретном сервисе, не все они могут их поддерживать.
Уровень репутации и наличие отзывов. Перед тем, как работать с сервисом тщательно проверьте его репутацию в сети, а также изучите отзывы на независимых площадках.
Юридическая прозрачность и представленность. Сразу запросите юридическую информацию о платежном агенте, а также перед работой тщательным образом проверяем агентский договор.
Размер комиссии и сроки проведения платежа. Заранее уточните размер комиссии и сроки проведения платежа, точных данных вам никто не даст, но сориентировать — смогут.
Наличие клиентской поддержки с сопровождением. Качественный сервис всегда сопровождается наличием круглосуточной клиентской поддержки с сопровождением клиента.
Найти платежного агента, а также ознакомиться с его условиями и проверить его соответствие критериям выше можно в независимых каталогах ВЭД-сервисов, например Exnode.
Рейтинг проверенных независимых платежных агентов для ВЭД-платежей из России: ТОП–3 варианта
В качестве примера давайте разберем тройку проверенных независимых платежных агентов, которые по мнению мониторинга ВЭД-сервисов Exnode считаются одними из наиболее надежных и востребованных на рынке.
1. A7
A7 — это универсальная платформа для международных переводов, охватывающая более сотни направлений. Пользователи ценят сервис за выгодные тарифы и прозрачные условия. Конвертация валют осуществляется по официальному курсу ЦБ, а служба поддержки работает круглосуточно, сопровождая клиента на всех этапах сделки.
Плюсы: широкая география, минимальные комиссии, круглосуточная поддержка, прозрачные условия.
Win Win Swift позиционируется как надежный и технологичный сервис для ВЭД-платежей. Компания работает как с юридическими, так и с некоммерческими организациями, предлагая переводы более чем в 80 стран мира и поддержку 45 валют. Комиссия стартует от 0,5%, при этом скрытых сборов не выявлено. Поддержка клиентов также доступна 24/7.
Плюсы: высокий уровень безопасности, работа со всеми категориями клиентов, круглосуточная помощь, большой выбор направлений и валют.
3. UNIX
UNIX — удобное и интуитивно понятное решение для трансграничных переводов. Сервис популярен среди физических лиц и ИП, которые только начинают работать во внешнеэкономической деятельности. Этим агентом поддерживается более 30 валют и направлений, комиссия стартует от 0,5%, дополнительных сборов нет. Новым клиентам назначается персональный менеджер, который сопровождает в процессе платежа.
Плюсы: простота использования, персональное сопровождение, доступность разных стран и валют, отсутствие скрытых комиссий.
Заключение
В 2025 году ВЭД-платежи из России требуют особого внимания: привычные банковские каналы через SWIFT стали непредсказуемыми, по этой причине бизнес ищет надежные альтернативы.
Наиболее адекватным и оптимальным решением сегодня считаются независимые платежные агенты — они обеспечивают скорость, прозрачность и стабильность международных расчетов. Тем не менее, в ряде случаев остаются востребованы и классические SWIFT-переводы, а также ряд других вариантов, которые мы затронули в этой статье.
Главное для компаний — выбирать подходящий инструмент ориентируясь на специфику своих задач и тщательно проверять потенциальных партнеров. Такой подход позволяет минимизировать риски и сохранять устойчивость и выгоду международных расчетов даже в условиях ограничений.
Дисклеймер: данная статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или юридической рекомендацией. Легальный статус операторов может измениться. Редакция не несет ответственности за ваши решения.
