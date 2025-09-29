Платежные агенты: кто это, как они работают и как выбрать надежного посредника в 2025 году

Почему платежные агенты стали главной альтернативой SWIFT-переводам за границу: экскурс в историю и текущая ситуация

Для того, чтобы понять почему платежные агенты стали главной альтернативой, стоит немного окунуться в историю сферы российской внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Российский рынок ВЭД до 2022 года

Никто не думал о каких-то альтернативах, система SWIFT работала стабильно, а международные переводы через нее проходили быстро, без задержек и проблем.

Абсолютная легальность переводов. SWIFT — общепризнан и абсолютно легален, каждый платеж сопровождался SWIFT-сообщением MT103, который является официальным подтверждением оплаты для получателя и регулирующих органов.

Универсальность и широкая география работы. SWIFT можно было задействовать практически для любых финансовых операций в любых целях, вкупе с широкой географией работы (более 11 тыс. банков по всему миру подключено к системе).

Высокая скорость обработки транзакций. SWIFT-переводы проходили быстро и без задержек, средний срок доставки средств от отправителя до получателя — около 2–3 дней, что является хорошим показателем для международных переводов.

Прозрачность процесса любого перевода. Перевод отслеживался на любом его этапе, ведь все было прозрачно, а текущий этап зачастую отображался в интерфейсе интернет-банкинга.

Высокий уровень надежности и безопасности. SWIFT был надежен и безопасен, переводы проходили стабильно, а форс-мажоров практически не возникало.

До 2022 года международная система SWIFT была стандартным решением для международных переводов. Через нее оплачивали инвойсы поставщикам в самых разных странах, принимали валютную выручку и переводили деньги в личных целях. Все что было нужно — иметь валютный счет, правильно оформленный контракт или иные основания для перевода/получения средств, а весь процесс оформлялся и отслеживался через интернет-банкинг или мобильное приложение.

Текущая ситуация на рынке ВЭД

В 2022 году против российской экономики было введено беспрецедентное количество экономических санкций и ограничений — сфера международных переводов попала под их раздачу одной из первых. Привычные методы отправки и приема денежных средств через SWIFT оказались либо нерабочими, либо работали с рядом нюансов и ограничений.

Проблемы SWIFT после 2022 года:

Отключение многих российских банков от SWIFT. Многие российские банки были отключены от системы в связи с европейскими санкциями.

Отказ зарубежных банков принимать переводы из РФ. Крупные зарубежные банки часто отказывают принимать платежи от российских банков.

Ужесточение правил валютного контроля. Российские регуляторы ужесточили правила валютного контроля из-за нестабильной финансовой ситуации.

Такой комплекс проблем изменил правила игры для российских участников ВЭД — банков и предпринимателей разных мастей, которые оказались в казалось бы патовой ситуации. Несмотря на непростую ситуацию, рынок все же адаптировался к текущему положению вещей, а банки стали проводить международные переводы «в обход», через запутанные схемы с задействием банков-посредников.

И несмотря на то, что переводы «в обход» вернули возможность технически осуществлять международные переводы, использование таких методов привело к ряду неприятных нюансов:

Риски отказов и блокировок. До трети переводов заканчиваются отрицательным результатом — получают отказ в проведении или блокировку до уточнения данных.

Долгая обработка. Из-за сложных схем посредников время требующееся на обработку значительно возросло до недели в среднем, а задержки стали не редкостью.

Непредсказуемо высокая комиссия. Из-за тех же посредников комиссия на перевод стала очень высока, кроме того — совершенно непредсказуема, ведь заранее количество посредников и их «аппетиты» — неизвестны.

Малое количество доступных направлений. Даже с учетом всех обходных путей далеко не все направления доступны для перевода, поэтому банки порой и сами отправляют своих клиентов к платежным агентам.

Но главный нюанс, который сложно списать на компромисс и с которым сложно совладать — отсутствие предсказуемости. Именно непредсказуемость в том, дойдет ли перевод до получателя во время и дойдет ли в принципе — является фатальной для многих бизнес-процессов. Ведь как осуществлять планирование и сотрудничество с зарубежным контрагентом в условиях, когда результат перевода и его издержки неизвестны заранее?