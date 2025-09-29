ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Платежные агенты: кто это, как они работают и как выбрать надежного посредника в 2025 году

Сегодня все чаще можно услышать о платежных агентах — посредниках, которые помогают компаниям и частным лицам проводить международные переводы. Термин знаком многим, но его суть до конца понимают далеко не все. На практике же роль таких посредников оказывается куда важнее, чем может показаться на первый взгляд.

В 2025 году платежные агенты стали важной частью российской экономики: они обеспечивают стабильность международных расчетов, помогают бизнесу с репатриацией валютной выручки и позволяют частным клиентам проводить переводы быстрее и выгоднее.

В этой статье мы расскажем, кто такие платежные агенты, как именно они работают и какие критерии стоит учитывать при выборе надежного посредника. Говоря проще — постараемся дать понятное руководство для тех, кто хочет пользоваться их услугами безопасно, выгодно и без лишних рисков.

Кто такие платежные агенты и как они работают: немного теории

Для начала стоит разобраться в том, что вообще представляют собой платежные агенты.

Платежные агенты — это компании, которые специализируются на организации международных переводов, причем как в направлении экспорта (переводы из России), так и в направлении импорта (репатриация валютной выручки). Платежные агенты работают как с бизнес-клиентами (индивидуальные предприниматели, компании), так и с частными клиентами (физлица, самозанятые).

По сути, они выступают «связующим звеном» между отправителем и получателем перевода, предлагая альтернативу классическим банковским инструментам и SWIFT-переводам, которые должным образом не работают в текущей геополитической реальности, с ее рисками и ограничениями. Платежные агенты позволяют минимизировать эти риски и обойти ограничения.

Как работают платежные агенты

Принцип работы платежных агентов может отличаться в зависимости от направления, суммы и валюты платежа. Но в большинстве случаев схема работы платежного агента выглядит следующим образом:

Направление импорта (переводы из России):

  1. Клиент переводит рубли платежному агенту по реквизитам, предварительно заключив договор и согласовав комиссию.

  2. Агент конвертирует рубли в нужную валюту и переводит ее на счет собственного или партнерского юрлица в третьей стране.

  3. От имени этого юрлица производится оплата инвойса иностранному поставщику либо прямой валютный перевод по указанным реквизитам.

  4. Зарубежный контрагент получает средства в течение 2–3 рабочих дней, а агент предоставляет клиенту отчет и подтверждающие документы.

Направление экспорта (репатриация валютной выручки):

  1. Иностранный отправитель переводит средства на счет платежного агента или его партнера в третьей стране в удобной ему валюте.

  2. Агент фиксирует поступление и при необходимости конвертирует валюту в рубли, проводя валютную выручку через границу.

  3. Средства перечисляются на расчетный счет клиента в России по согласованным реквизитам с комплектом подтверждающих документов.

  4. Клиент получает деньги в установленный срок, а агент передает отчетность для правильного закрытия обязательств по валютному законодательству.

Если максимально упростить обе эти схемы, то получается, что в обоих случаях агент играет посредническую роль и делает процесс международного перевода удобнее как для клиента, так и для его контрагента.

Почему платежные агенты стали главной альтернативой SWIFT-переводам за границу: экскурс в историю и текущая ситуация

Для того, чтобы понять почему платежные агенты стали главной альтернативой, стоит немного окунуться в историю сферы российской внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Российский рынок ВЭД до 2022 года

До 2022 года международная система SWIFT была стандартным решением для международных переводов. Через нее оплачивали инвойсы поставщикам в самых разных странах, принимали валютную выручку и переводили деньги в личных целях. Все что было нужно — иметь валютный счет, правильно оформленный контракт или иные основания для перевода/получения средств, а весь процесс оформлялся и отслеживался через интернет-банкинг или мобильное приложение.

Преимущества SWIFT до 2022:

  • Высокий уровень надежности и безопасности. SWIFT был надежен и безопасен, переводы проходили стабильно, а форс-мажоров практически не возникало.

  • Прозрачность процесса любого перевода. Перевод отслеживался на любом его этапе, ведь все было прозрачно, а текущий этап зачастую отображался в интерфейсе интернет-банкинга.

  • Высокая скорость обработки транзакций. SWIFT-переводы проходили быстро и без задержек, средний срок доставки средств от отправителя до получателя — около 2–3 дней, что является хорошим показателем для международных переводов.

  • Универсальность и широкая география работы. SWIFT можно было задействовать практически для любых финансовых операций в любых целях, вкупе с широкой географией работы (более 11 тыс. банков по всему миру подключено к системе).

  • Абсолютная легальность переводов. SWIFT — общепризнан и абсолютно легален, каждый платеж сопровождался SWIFT-сообщением MT103, который является официальным подтверждением оплаты для получателя и регулирующих органов.

Никто не думал о каких-то альтернативах, система SWIFT работала стабильно, а международные переводы через нее проходили быстро, без задержек и проблем.

Текущая ситуация на рынке ВЭД

В 2022 году против российской экономики было введено беспрецедентное количество экономических санкций и ограничений — сфера международных переводов попала под их раздачу одной из первых. Привычные методы отправки и приема денежных средств через SWIFT оказались либо нерабочими, либо работали с рядом нюансов и ограничений.

Проблемы SWIFT после 2022 года:

  • Отключение многих российских банков от SWIFT. Многие российские банки были отключены от системы в связи с европейскими санкциями.

  • Отказ зарубежных банков принимать переводы из РФ. Крупные зарубежные банки часто отказывают принимать платежи от российских банков.

  • Ужесточение правил валютного контроля. Российские регуляторы ужесточили правила валютного контроля из-за нестабильной финансовой ситуации.

Такой комплекс проблем изменил правила игры для российских участников ВЭД — банков и предпринимателей разных мастей, которые оказались в казалось бы патовой ситуации. Несмотря на непростую ситуацию, рынок все же адаптировался к текущему положению вещей, а банки стали проводить международные переводы «в обход», через запутанные схемы с задействием банков-посредников.

И несмотря на то, что переводы «в обход» вернули возможность технически осуществлять международные переводы, использование таких методов привело к ряду неприятных нюансов:

  • Риски отказов и блокировок. До трети переводов заканчиваются отрицательным результатом — получают отказ в проведении или блокировку до уточнения данных.

  • Долгая обработка. Из-за сложных схем посредников время требующееся на обработку значительно возросло до недели в среднем, а задержки стали не редкостью.

  • Непредсказуемо высокая комиссия. Из-за тех же посредников комиссия на перевод стала очень высока, кроме того — совершенно непредсказуема, ведь заранее количество посредников и их «аппетиты» — неизвестны.

  • Малое количество доступных направлений. Даже с учетом всех обходных путей далеко не все направления доступны для перевода, поэтому банки порой и сами отправляют своих клиентов к платежным агентам.

Но главный нюанс, который сложно списать на компромисс и с которым сложно совладать — отсутствие предсказуемости. Именно непредсказуемость в том, дойдет ли перевод до получателя во время и дойдет ли в принципе — является фатальной для многих бизнес-процессов. Ведь как осуществлять планирование и сотрудничество с зарубежным контрагентом в условиях, когда результат перевода и его издержки неизвестны заранее?

«Эра» платежных агентов

Именно в этот непростой момент начали появляться решения альтернативные банковским, среди которых особое место занимают платежные агенты. Они решают большинство сегодняшних проблем SWIFT-переводов предлагая удобное и главное — предсказуемое решение для международных переводов и репатриации валютной выручки.

Преимущества платежных агентов:

  • Универсальность. Платежные агенты работают со всеми типами клиентов и со всеми задачами: оплата инвойса, простой перевод, репатриация выручки — агенты могут помочь со всем.

  • Скорость. Платежные агенты работают значительно быстрее банков, средний срок международного перевода составляет 2–3 дня, по запросу (за отдельную плату) многие агенты позволяют провести перевод в срочном порядке — в течение 24 часов.

  • Гибкость. Платежные агенты более гибки в вопросе обходных путей, на каждое направление у них по несколько разных и проверенных схем, отчего форс-мажоры при использовании платежных агентов практически не случаются.

  • Прозрачность. Агенты работают на прозрачных условиях, которые прописываются в агентском договоре, который вы подписываете еще до совершения перевода через него.

  • Выгодность. Комиссии платежных агентов ниже «современных» банковских, более того — они фиксируются еще до оплаты с вашей стороны.

  • Вариативность. При работе платежных агентов переводы доступны даже в экзотические направления, хотя условия у них порой бывают похуже среднестатистических.

По сути, платежные агенты стали не просто заменой SWIFT, а новым инфраструктурным решением для внешнеэкономической деятельности и частных переводов.

ТОП-3 ситуации, когда помогают платежные агенты: примеры кейсов

Бизнес и импортные контракты

Одно из основных направлений любого платежного агента — организация международных платежей из России для бизнеса для оплаты зарубежных контрактов и прочих расчетов с зарубежными контрагентами.

Пример кейса с оплатой импортного контракта через платежного агента. Российская компания Юникорн закупает комплектующие в Китае. Переводы через банк чреваты рисками и высокими издержками, принято решение обратиться к платежному агенту.

Агент принимает рубли на территории России, конвертирует их в юани, и через свои зарубежные каналы переводит юани напрямую на счет китайского поставщика. 

Средства доходят до китайского получателя за 48 часов, контракт выполняется без задержек, а компания Юникорн избегает штрафов за его просрочку.

Репатриация валютной выручки

Направление, в котором платежные агенты тоже успешно помогают — репатриация валютной выручки, позволяя бизнесу работать с зарубежными клиентами любых масштабов в любых странах мира, не думая об ограничениях и юридических аспектах этого процесса.

Пример кейса с репатриацией валютной выручки через платежного агента. Российская компания-экспортер «Магнум» поставила продукцию в Европу. Иностранный покупатель не смог отправить оплату напрямую в Россию из-за ограничений по банкам.

В итоге деньги были перечислены в евро на корреспондентский счет агента в дружественной юрисдикции. Агент провел средства через свою инфраструктуру, конвертировал их в рубли, и уже в России перевел их на расчетный счет экспортера.

В результате компания Магнум получила выручку в течение двух дней и выполнила требования по репатриации без бюрократических проволочек.

Переводы в личных целях и инвестиции

С частными клиентами платежные агенты тоже успешно работают, помогая без лишних сложностей и рисков перевести деньги по зарубежным реквизитам или оплатить зарубежный счет на товар, обучение или лечение.

Пример кейса с переводом в личных целях через платежного агента. Иванов Иван Иванович решил оплатить годовое обучение своего ребенка в США. Банковский перевод был невозможен: платеж отклонили на этапе комплаенса. 

Платежный агент предложил решение: клиент заключил агентский договор, перевел рубли на расчетный счет платежного агента, после чего агент конвертировал их в доллары и отправил на счет университета через собственное юрлицо в Мексике.

В течение двух дней оплата поступила, и студент был зачислен без задержек.

Как выбрать платежного агента в 2025 году: на что стоит обращать внимание при выборе посредника

Работа с посредниками в сфере финансов всегда требует осторожности. Несмотря на то что платежные агенты стали привычным инструментом для бизнеса и частных клиентов, рынок по-прежнему разнороден: есть как надежные игроки, так и компании с сомнительной репутацией.

Дабы минимизировать риски и получить действительно стабильный платежный шлюз, важно учитывать ряд критериев при выборе агента:

  • Репутация и отзывы. У выбираемого платежного агента должна быть хорошая репутация и не менее хорошие отзывы от реальных клиентов на независимых платформах.

  • Прозрачность условий. Перед тем, как начать работу с платежным агентом мы советуем внимательно изучить договор на предмет сомнительных пунктов и прочих «подводных камней».

  • Комиссии и курс. Обращайте внимание не только комиссии, но и на курс при конвертации, нормальные агенты конвертируют валюту по курсу ЦБ.

  • Скорость проведения платежа. Ориентируйтесь на стандарт в 2–3 дня, но никогда не забывайте уточнять у агента более точный срок по своему направлению, ибо в зависимости от валюты и направления сроки могут разниться.

  • Наличие клиентской поддержки. Платежный агент должен предоставлять круглосуточную клиентскую поддержку с полным сопровождением на всех этапах.

Кроме того, стоит учитывать и доступность нужного вам направления и валюты, поскольку далеко не все агенты могут работать в некоторых экзотических направлениях.

А проверить соответствие конкретного агента вышеперечисленным критериям вы можете на специальных мониторинговых платформах ВЭД-сервисов, например Exnode.

Рейтинг: ТОП–3 платежных агента в 2025 году для бизнеса и частных лиц

1. Win Win Swift

Win Win Swift позиционирует свой сервис как платежный агент нового поколения, он работает со всеми типами клиентов, помогая организовывать переводы и репатриацию из более чем 110 направлений в 40 валютах. Есть персональный менеджер и сопровождение клиента с момента подписания договора до непосредственно результата.

Минимальная комиссия — 0.5%, минимальный лимит же здесь выше, чем у A7 и составляет 1300 долларов — для мелких платежей уже не подойдет. Конвертация валют происходит по курсу центрального банка.

Плюсы: работа со всеми типами клиентов, приемлемая комиссия, наличие персонального менеджера с сопровождением, широкая география рабочих направлений и широкий список поддерживаемых валют.

2. RSI Capital

RSI Capital — достаточно известный в финансовой сфере сервис с высокой репутацией, который относительно недавно зашел на рынок ВЭД-услуг, помогая своим клиентам организовывать международные переводы в более 50 направлениях и во всех основных валютах. Сервис работает со всеми типами клиентов, и предлагает сопровождение персонального менеджера на всех этапах.

Минимальная комиссия — 0.7%, а минимальный лимит — 10 тысяч долларов. Конвертация валют происходит по актуальному курсу центрального банка.

Плюсы: высокая репутация и известность, огромное количество доступных направлений, поддержка всех популярных валют, наличие персонального менеджера и сопровождения.

3. UNIX

UNIX — простое и удобное решение, которое помогает своим клиентам в ВЭД-задачах любой сложности. Работает как с физическими лицами и самозанятыми, так и с бизнес-клиентами (ИП, ООО). Для отправления и приема средств поддерживается более ста направлений и более 80 валют, что делает UNIX по-настоящему ультимативным вариантом для ВЭД. Поддержка с сопровождением — в наличии.

Минимальная комиссия — 0.5%, минимальный лимит всего 100 долларов, что крайне удобно даже для мелких переводов, от чего этот сервис довольно популярен среди «частников». Конвертация валют, как и с агентами выше — происходит по курсу центрального банка.

Плюсы: конкурентная комиссия, низкий минимальный лимит, работа со всеми типами клиентов, более сотни доступных направлений и 80 валют, наличие поддержки с сопровождением.

Заключение

В 2025 году платежные агенты окончательно закрепились в качестве одного из ключевых инструментов в международных расчетах для российских компаний и частных клиентов. Они позволяют проводить и принимать переводы быстрее, выгоднее и безопаснее, чем классические банковские переводы через SWIFT.

Тем не менее, выбор посредника всегда требует осторожности. Проверяйте репутацию, сравнивайте комиссию и изучайте условия работы. Лучшие результаты обычно достигаются при работе с крупными и проверенными платежными агентами, о которых мы рассказали в этой статье.

И если раньше платежные агенты воспринимались как что-то «серое», то сегодня это полноценная часть российской финансовой реальности, без которой проводить международные сделки было бы значительно сложнее и более рискованно.

Дисклеймер: данная статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или юридической рекомендацией. Легальный статус операторов может измениться. Редакция не несет ответственности за ваши решения.

