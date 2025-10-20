Международные платежи: полное руководство по организации международного перевода в 2025 году 

Основные этапы проведения международного платежа

Шаг 1. Подготовка документов. Для проведения международного платежа компания должна собрать полный пакет документов:

договор с контрагентом;

коммерческий инвойс;

товарные накладные;

лицензии и сертификаты (если требуется);

документы, подтверждающие цель платежа.

Шаг 2. Валютный контроль. В большинстве стран, включая Россию, международные переводы подлежат валютному контролю. Необходимо предоставить документы в банк и следовать установленным нормам.

Шаг 3. Выбор способа оплаты. Выбор зависит от цели, суммы, валюты, сроков и рисков. Для крупных контрактов часто используют SWIFT или аккредитивы, для малого бизнеса — электронные платежные системы.

Шаг 4. Инициация платежа. Заполнение платежного поручения с указанием реквизитов получателя, банка, назначения платежа.

Шаг 5. Мониторинг и подтверждение. Отслеживание статуса перевода и получение подтверждения об успешном зачислении средств.