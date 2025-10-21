Как оплатить инвойс в Китай в 2025 году без ограничений: полный гайд с актуальной информацией для бизнеса

Как правильно оплатить инвойс в Китай: пошаговая инструкция

1. Проверка документов. Перед оплатой тщательно проверьте инвойс: все данные, сумма, реквизиты, валюту и условия оплаты. Убедитесь, что контракт с поставщиком подписан и действует.

2. Подготовка документов для банка. Соберите необходимый пакет для валютного контроля:

договор (контракт);

инвойс;

товарные накладные или спецификации (при необходимости);

доверенность (если платеж поручаете третьему лицу).

3. Выбор способа оплаты. Определитесь, каким способом оплатите инвойс — напрямую через банк или с помощью платежного агента.

4. Инициирование платежа. Заполните платежное поручение, внимательно укажите реквизиты получателя и назначение платежа. Необходимо максимально точно указать данные, чтобы избежать ошибок.

5. Подтверждение и отслеживание. Сохраните подтверждение платежа и контролируйте его статус до момента зачисления средств на счет поставщика.