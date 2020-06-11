Нерабочие оплачиваемые дни: инструкция по расчёту зарплаты и отпускных

Режим нерабочих оплачиваемых дней, введённый Президентом РФ, закончился, однако по-прежнему не все организации могут обеспечить своих сотрудников работой в полном объёме. При отражении последних изменений в программах 1С у бухгалтеров возникает множество вопросов:

Как настроить в 1С:ЗУП региональные периоды нерабочих дней?

Можно ли объявить простой по независящим от сторон причинам?

Что делать, если простой был объявлен до начала периода нерабочих дней?

Как правильно табелировать сотрудников в 1С:ЗУП при различных вариантах оплаты труда?

Мы подготовили инструкцию с подробной информацией и чек-листами, чтобы выполнить нужные настройки в программах 1С и рассчитать заработную плату стало проще.

Режим нерабочих оплачиваемых дней добавил вопросы и по расчёту среднего заработка, поскольку близится сезон отпусков.

Включать ли нерабочие оплачиваемые дни в отработанное время для расчёта отпускных?

Входит ли оплата за нерабочие оплачиваемые дни в расчёт среднего заработка?

Какие настройки нужно сделать в 1С:ЗУП, чтобы рассчитать отпускные правильно?

Ответы на эти вопросы и другие полезные материалы читайте в нашей инструкции