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Нерабочие оплачиваемые дни: инструкция по расчёту зарплаты и отпускных

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Режим нерабочих оплачиваемых дней, введённый Президентом РФ, закончился, однако по-прежнему не все организации могут обеспечить своих сотрудников работой в полном объёме. При отражении последних изменений в программах 1С у бухгалтеров возникает множество вопросов:

  • Как настроить в 1С:ЗУП региональные периоды нерабочих дней?
  • Можно ли объявить простой по независящим от сторон причинам?
  • Что делать, если простой был объявлен до начала периода нерабочих дней?
  • Как правильно табелировать сотрудников в 1С:ЗУП при различных вариантах оплаты труда?

Мы подготовили инструкцию с подробной информацией и чек-листами, чтобы выполнить нужные настройки в программах 1С и рассчитать заработную плату стало проще.

Режим нерабочих оплачиваемых дней добавил вопросы и по расчёту среднего заработка, поскольку близится сезон отпусков.

  • Включать ли нерабочие оплачиваемые дни в отработанное время для расчёта отпускных?
  • Входит ли оплата за нерабочие оплачиваемые дни в расчёт среднего заработка?
  • Какие настройки нужно сделать в 1С:ЗУП, чтобы рассчитать отпускные правильно?

Ответы на эти вопросы и другие полезные материалы читайте в нашей инструкции