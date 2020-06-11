Нерабочие оплачиваемые дни: инструкция по расчёту зарплаты и отпускных

Режим нерабочих оплачиваемых дней, введённый Президентом РФ, закончился, однако по-прежнему не все организации могут обеспечить своих сотрудников работой в полном объёме. При отражении последних изменений в программах 1С у бухгалтеров возникает множество вопросов:
- Как настроить в 1С:ЗУП региональные периоды нерабочих дней?
- Можно ли объявить простой по независящим от сторон причинам?
- Что делать, если простой был объявлен до начала периода нерабочих дней?
- Как правильно табелировать сотрудников в 1С:ЗУП при различных вариантах оплаты труда?
Мы подготовили инструкцию с подробной информацией и чек-листами, чтобы выполнить нужные настройки в программах 1С и рассчитать заработную плату стало проще.
Режим нерабочих оплачиваемых дней добавил вопросы и по расчёту среднего заработка, поскольку близится сезон отпусков.
- Включать ли нерабочие оплачиваемые дни в отработанное время для расчёта отпускных?
- Входит ли оплата за нерабочие оплачиваемые дни в расчёт среднего заработка?
- Какие настройки нужно сделать в 1С:ЗУП, чтобы рассчитать отпускные правильно?
Ответы на эти вопросы и другие полезные материалы читайте в нашей инструкции