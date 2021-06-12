Cекреты снижения затрат на ГСМ

От 10 до 30 процентов — именно столько, по статистике, в среднем составляют расходы на топливо в транспортных компаниях (в зависимости от размеров автопарка). Добавьте к этому непредсказуемые цены на нефтепродукты: они меняются под влиянием факторов, не зависящих от чьего-либо контроля.

Если вы хотите навести порядок в отчетности предприятия и грамотно настроить планирование транспортных расходов, заложив основу для большего контроля и финансовой эффективности в будущем, воспользуйтесь теми способами, которыми топливная карта Е100 может помочь предприятию.

Скидки. Карта Е100 обеспечивает стабильную экономию на заправке, что дает именно то преимущество, которое необходимо предприятию. К услугам компании — интерактивная карта АЗС, на которой в режиме реального времени можно отслеживать цены на топливо уже с учетом скидки. Также можете воспользоваться умным маршрутизатором, который покажет станции с лучшими ценами на выбранном маршруте и позволит сэкономить до 7 — 10%.

Умный маршрутизатор позволяет строить маршрут с учетом цен на топливо в режиме реального времени. С картой экономия на каждом литре составляет до 7 — 10%.

Заправки без ограничений. Мультибрендовую карту Е100 принимают на крупных и частных заправочных станциях Европы и СНГ — всего более 19 000 АЗС в 32 странах. Свыше 7 000 точек обслуживания находится в России. Водителям больше не придется преодолевать лишние километры в поисках нужного бренда или планировать маршруты вокруг места заправки. Нет перерасходу топлива и непредвиденным расходам!

Качественные нефтепродукты. Е100 работает с проверенными поставщиками топлива и НПЗ. Станции, входящие в сеть приема карты, проходят тщательную проверку на предмет качества нефтепродуктов. Это помогает уберечь автопарк от поломок и непредвиденных ремонтов.

Отсрочка оплаты и предоставление бесплатного кредитного лимита. Сохраняйте оборотные средства предприятия и направляйте их на действительно важные статьи, например, зарплату сотрудникам, воспользовавшись возможностью отсрочки платежа и кредитным лимитом. Как это работает? Вы отправляете в Е100 запрос (для суммы до 750 000 руб. в месяц достаточно только ИНН компании). В течение 15 минут система скоринга дает оценку компании и подтверждает выдачу лимита. После этого вы можете оплачивать счета с отсрочкой до 30 дней с момента первой заправки в расчетном периоде, уходить в «минус» на размер кредитного лимита. Комиссия за услугу — 0%.

Оплачивайте счета с отсрочкой, используйте бесплатный кредитный лимит на топливо и услуги, расходуйте оборотные средства разумно.

Возврат НДС. Возмещать значительную часть затрат на топливо и допуслуги, которыми вы пользуетесь, совсем не трудно. Если вы выбираете Е100 в качестве своего агента, сотрудники компании берут на себя выполнение всех формальностей. С картой Е100 можно возвращать 20% НДС в России и 11% — из 11 стран зарубежья. При заправке заграницей от 1 800 литров вы сможете получать счета сразу без суммы налога.

Услуга возврата заграничного НДС из 11 стран Европы уже включена в пакет обслуживания, достаточно активировать ее с менеджером Е100.

Управление картами в режиме онлайн. В личном кабинете клиента доступны создание и настройка фильтров под каждый маршрут: временных, количественных, денежных, а также на разные услуги. Почему это удобно? Вы полностью контролируете расходы по карте. Например, можно установить ограничения заправки в выходные дни или на станциях с дорогим топливом. Также фильтры исключают возможность заправки собственного транспорта за счет средств компании. Для каждой карты можно выставлять свой перечень фильтров.

Доступ к транзакционным отчетам. Получайте расширенные отчеты, которые помогут управлять бюджетом, повышать производительность и находить новые способы экономии. Все транзакции можно группировать по картам, времени и другим условиям (номер автомобиля, тип услуги, страна или АЗС). Вы также сможете настроить автоматическую отправку данных по транзакциям в учетную систему, например, 1С, Bitrix и другие популярные системы контроля за ресурсами компании.

Карта Е100 выгоднее кредитной карты и безопаснее наличных денег. Это самый быстрый способ добиться реальной экономии с помощью автоматического онлайн-учета и отчетов, а также контроля расходов сотрудников. Выдача топливной карты E100 осуществляется бесплатно. В целях безопасности мы предлагаем бесплатную доставку карты курьером по указанному вами адресу. Для заказа топлвиной карты или получения консультации у специалиста Е100, пожалуйста, заполните форму или оставьте заявку ниже: