Как автоматизировать общепит и ничего не забыть

Fusion POS — кто это
Fusion POS — это отечественный облачный программный продукт для автоматизации заведений общественного питания.
Облачные системы для ведения учета на складе и автоматизации бизнес-процессов в заведениях общепита;
Кассовое оборудование для осуществления продаж в заведениях общественного питания.
Зачем автоматизировать общепит
Рост скорости обслуживания клиентов за счет быстрой передачи информации от официанта на кухню или бар;
Возможности настройки различных систем начисления бонусов или предоставления скидок и т.п.;
Минимизация ошибок при оформлении заказа за счет визуальной составляющей приложения;
Автоматизация отчетности и учета — можно полностью контролировать финансы предприятия, отслеживать популярные позиции, снимать с производства неходовые товары, оптимизировать состав и себестоимость продукции;
Детализация остатков — с автоматизированной системой проведение инвентаризации будет занимать минимум времени и приносить при этом качественный результат;
Удобный расчет себестоимости по каждому блюду — нужно только создать технологическую карту с указанием цен ингредиентов;
Минимизация остатков на складе — система сама напомнит вам о необходимости пополнить складские запасы.
Какие кассы есть во Fusion POS
ТОП-продаж Fusion POS и SIGMA 10 — моноблок со смарт-терминалом, включающий в себя все основные элементы кассового оборудования для оформления заказа и осуществления продажи.
Можно приобрести любой вид кассового оборудования по отдельности, для небольшой компании с проходимостью от 100 чеков до организаций с проходимостью в 1000 чеков в день.
Что можно автоматизировать с помощью Fusion POS:
Кофейня.
Кафе.
Фудтрак.
Ресторан.
Кальянная.
Бар.
Фастфуд.
Пиццерия.
Столовая.
Пекарня.
Как автоматизировать общепит
Загрузить все технологические карты для контроля за себестоимостью и учета остатков;
Оптимизировать процесс передачи заказов — чем быстрее он попадет на кухню или бар, чем точнее официант укажет пожелания гостей, тем лояльнее будет клиент;
Настроить работу в системе учета для корректной и своевременной передачи данных в государственные органы о продаже маркируемых товаров;
Следить за остатками ингредиентов и продуктов на складе;
Организовать прием платежей всеми доступными способами;
Сформировать систему лояльности для клиентов.
Преимущества работы с Fusion POS
Авторское ПО — Fusion POS;
Интеграция эквайринга с большинством российских банков;
Бесплатная техподдержка на любом тарифе;
Помощь в регистрации кассового аппарата в налоговой (при наличии электронной подписи);
Индивидуальный подбор оптимального комплекта под задачи конкретного предприятия;
Доставка комплекта кассового оборудования до пункта выдачи СДЭК — бесплатно.
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