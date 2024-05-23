Как автоматизировать общепит и ничего не забыть

Помните общепит 20 лет назад? Официант принял заказ, записал на листок, отнес его на кухню и потом так же от руки выписал вам чек? Представьте, какое количество ошибок содержалось в этих операциях? А теперь добавьте к этому 54-ФЗ, системы маркировки и т.п. Сегодня общепит требует комплексной и эффективной автоматизации и поможет в этом Fusion POS.

Fusion POS — кто это

Fusion POS — это отечественный облачный программный продукт для автоматизации заведений общественного питания.

Облачные системы для ведения учета на складе и автоматизации бизнес-процессов в заведениях общепита;

Кассовое оборудование для осуществления продаж в заведениях общественного питания.

Зачем автоматизировать общепит

Рост скорости обслуживания клиентов за счет быстрой передачи информации от официанта на кухню или бар; Возможности настройки различных систем начисления бонусов или предоставления скидок и т.п.; Минимизация ошибок при оформлении заказа за счет визуальной составляющей приложения; Автоматизация отчетности и учета — можно полностью контролировать финансы предприятия, отслеживать популярные позиции, снимать с производства неходовые товары, оптимизировать состав и себестоимость продукции; Детализация остатков — с автоматизированной системой проведение инвентаризации будет занимать минимум времени и приносить при этом качественный результат; Удобный расчет себестоимости по каждому блюду — нужно только создать технологическую карту с указанием цен ингредиентов; Минимизация остатков на складе — система сама напомнит вам о необходимости пополнить складские запасы.

Какие кассы есть во Fusion POS

ТОП-продаж Fusion POS и SIGMA 10 — моноблок со смарт-терминалом, включающий в себя все основные элементы кассового оборудования для оформления заказа и осуществления продажи.

Можно приобрести любой вид кассового оборудования по отдельности, для небольшой компании с проходимостью от 100 чеков до организаций с проходимостью в 1000 чеков в день.

Что можно автоматизировать с помощью Fusion POS:

Кофейня.

Кафе.

Фудтрак.

Ресторан.

Кальянная.

Бар.

Фастфуд.

Пиццерия.

Столовая.

Пекарня.

Как автоматизировать общепит

Загрузить все технологические карты для контроля за себестоимостью и учета остатков; Оптимизировать процесс передачи заказов — чем быстрее он попадет на кухню или бар, чем точнее официант укажет пожелания гостей, тем лояльнее будет клиент; Настроить работу в системе учета для корректной и своевременной передачи данных в государственные органы о продаже маркируемых товаров; Следить за остатками ингредиентов и продуктов на складе; Организовать прием платежей всеми доступными способами; Сформировать систему лояльности для клиентов.

Преимущества работы с Fusion POS

Авторское ПО — Fusion POS;

Интеграция эквайринга с большинством российских банков;

Бесплатная техподдержка на любом тарифе;

Помощь в регистрации кассового аппарата в налоговой (при наличии электронной подписи);

Индивидуальный подбор оптимального комплекта под задачи конкретного предприятия;

Доставка комплекта кассового оборудования до пункта выдачи СДЭК — бесплатно.

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