Как вычислить стоимость блюда в ресторане

Ключ к успешному управлению заведением общепита заключается в умении определить цену блюда так, чтобы она привлекала посетителей и в то же время обеспечивала прибыльность. Для этого необходимо уметь составлять калькуляционные карты.

В данной статье мы рассмотрим методы расчета цены для меню, а в приложении предоставим образец документа ОП-1, который можно адаптировать для использования в вашем бизнесе.

Составление цены

Структура цены любого блюда включает в себя различные виды издержек — прямые и косвенные.

Прямые издержки связаны с затратами на ингредиенты и материалы, из которых блюдо создается. Косвенные издержки охватывают широкий спектр расходов, таких как доставка, приготовление пищи и заработная плата персонала.

Включение в стоимость блюда аренды помещения, зарплаты работников, логистики и других сопровождающих трат является частью эффективного управления ресторанным бизнесом.

Пример. На крупных производствах пиццы, где непрерывно функционируют энергоемкие духовки, владельцы включают стоимость потребляемой энергии в цену продукции, чтобы избежать убытков. В малых пиццериях, где объемы производства невелики, затраты на электричество часто не учитываются в себестоимости, что позволяет им обходиться без такой наценки.

Различные методы определения стоимости блюд в ресторанном бизнесе

Определение стоимости блюда в сфере общественного питания не имеет строгих правил и может меняться с учетом особенностей каждого конкретного заведения.

Себестоимость ингредиентов является основой для всех, но дальнейшие расчеты могут существенно отличаться в зависимости от ранга ресторана, кафе или бистро и включают в себя различные операционные издержки.

Существует несколько подходов к формированию цен: рыночный подход, ориентирование на цены конкурентов; традиционный, базирующийся на наценке от себестоимости; и комбинированный, сочетающий элементы первых двух.

Рыночный

Методика, широко используемая в ресторанном деле для определения стоимости блюд, отличается простотой и оперативностью в адаптации новых цен. Этот подход позволяет быстро реагировать на изменения рынка. В процессе ценообразования также применяется ABC-анализ, помогающий выявить наиболее востребованные позиции меню.

В меню часто встречается практика, когда на ведущие блюда устанавливают минимальную наценку для привлечения клиентов. Это помогает формировать потребительский интерес.

В то же время, дополнительные товары в меню обременяются значительно более высокими ценами. Такой подход позволяет ресторану оперативно адаптироваться к изменениям в стоимости ингредиентов и ценообразованию у конкурентов, фокусируясь на блюде, генерирующем основной поток посетителей. Ценообразование на дополнительные товары зависит от ряда факторов.

Важно учитывать:

Покупательскую способность целевой аудитории вашего заведения, поскольку это влияет на то, какую наценку вы можете установить.

Стоимость обслуживания и другие ежедневные затраты целесообразнее всего включать в стоимость дополнительных услуг и товаров.

К тому же, необходимо оставаться конкурентоспособным, избегая установления цен, которые приведут к убыткам или потребуют списания товаров, поэтому следите за ценообразованием у конкурентов.

Для эффективной установки цен в вашем бизнесе рекомендуем провести маркетинговое исследование. Важно понять, чего хочет ваша целевая аудитория, предвидеть возможный спрос и детально рассмотреть стратегии, которые используют ваши конкуренты.

Автоматизация фастфуда С Fusion POS управлять фастфудом в разы удобнее Попробовать

Традиционный

Процесс установления цены на блюдо традиционно ведется через использование стандартных калькуляционных карт ОП-1. Этот документ включает полные данные о рецептуре, ценах на ингредиенты и их количестве. Карты обычно рассчитаны на одну, десять или сто порций. В них же отражаются издержки на приготовление и объем используемого сырья.

Для успешного руководства ресторанным предприятием нельзя обойтись без четкой организации меню и разработки технологических карт. Эти задачи станут значительно проще при использовании системы Fusion POS, которая позволяет оптимизировать данные процессы. Легкое создание технологических карт — вы быстро сможете заполнить техкарту, а списания по складу будут происходить автоматически. Контроль финансов — следите за списаниями в реальном времени, а система подготовит отчет по реальной прибыли.

Часто предпочтение отдают комбинированному методу установления цены на блюдо, поскольку он объединяет преимущества двух подходов. Этот метод позволяет оперативно адаптироваться к изменениям, влияющим на ценообразование, и не требует детальных расчетов, как в случае с традиционным подходом. Кроме того, он обеспечивает возможность сохранения данных о стоимости ингредиентов для последующего анализа, благодаря чему информация о составе блюд всегда доступна для контроля.

Процесс установления цены на товар включает несколько ключевых шагов:

Начинается все с подготовки калькуляционной карты, которая помогает определить стоимость ингредиентов на одну единицу продукции;

Далее, учитывая условия рынка и стратегии продвижения, формируется предварительная цена блюда;

На основе разницы между себестоимостью и будущей ценой продажи определяется размер торговой наценки, который также отражается в специальном разделе.

Одной из ключевых причин, по которой предприниматели в сфере общественного питания выбирают смешанный метод учета, является необходимость соответствовать стандартам, установленным регулирующими агентствами. Эти инстанции налагают обязательства на владельцев заведений поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять документы, отражающие стоимость блюд и продуктов, то есть калькуляционные карточки.

Как посчитать цену блюда

Для того чтобы правильно определить цену блюда, необходимо учитывать ряд ключевых затрат:

Затраты на ингредиенты . Это основа расчета: сколько стоят продукты, использованные в блюде;

Использование энергоресурсов . Подсчет электричества или газа, потраченного на приготовление;

Оплата труда кухонного персонала . Включает в себя зарплаты поваров и помощников;

Общие производственные издержки . К ним относятся расходы на амортизацию оборудования, аренду помещения и прочее;

Коммерческие издержки . Расходы на рекламу, маркетинг, упаковку;

Дополнительные отчисления. Налоги, сборы, лицензии и другие обязательные платежи.

Учет этих статей позволит корректно сформировать конечную цену на блюдо.

Суммарная стоимость всех перечисленных статей расходов — это полная себестоимость твоего блюда.

Далее для грамотного установления цены используется формула:

Наценка = (розничная цена — себестоимость) / себестоимость * 100%. Формула используется повсеместно, так как доказала свою эффективность для получения максимальной прибыли.

Протестируй автоматизацию Fusion POS! 14 дней — бесплатный период: вы сможете все заполнить самостоятельно, исходя из задач вашего заведения, а менеджер по работе с клиентами проведет консультацию и ответит на вопросы.

Рестораны имеют полную свободу в определении цен на свои блюда, так как закон не устанавливает пределов для наценок. Однако рыночные механизмы и конкуренция накладывают свои ограничения на степень этих наценок:

Высокие цены могут быть неоправданными без должного контекста, к которому относится и узнаваемость марки ресторана.

Качество ингредиентов и выбор надежного поставщика.

Оценка потребительского потенциала и способности клиентов платить;

Анализ уровня конкурентоспособности.

Определив себестоимость продукции и добавив к ней наценку, вы сможете получить конечную цену блюда, которая будет указана в меню и видна посетителям. Именно эта цена скажется на успешности вашего бизнеса, лояльности клиентов и доходах. Поэтому крайне важно научиться корректно формировать цены на ассортимент меню заведения.

Автоматизация фастфуда С Fusion POS управлять фастфудом в разы удобнее Попробовать

Реклама: ООО «ФЬЮЖН СОФТ», ИНН: 6163156855, erid: LjN8K63RE