Профессиональная деформация логиста: чего ждать от опытного сотрудника?

Профессиональная деформация — миф или реальность?
Профессиональная деформация — это искажение реальности под влиянием профессиональной деятельности. Другими словами, специалист уже не воспринимает мир таким, какой он есть, а оценивает происходящее вокруг через призму своих рабочих обязанностей.
«Многолетнее выполнение одной и той же профессиональной деятельности приводит к появлению профессиональной усталости, обеднению репертуара и способов выполнения деятельности, утрате профессиональных умений и навыков, снижению работоспособности», — Профессор Э.Ф. Зеер
Профессиональная деформация активно проявляется в ежедневных привычках, общении не только с коллегами, но и с друзьями, в реакции на происходящее вокруг.
Психологи выделяют 2 типа профессиональной деформации (профессор Безносов С. П. (2004), Профессиональная деформация личности, Грановская Р. М. (2010). Элементы практической психологии):
- Физиологическая. Возникает, если условия труда специфичны и вызывают деформации во всем организме. Например, если профессия связана с постоянным сидением за компьютером, то рано или поздно у человека развивается остеохондроз, может ухудшиться зрение и т. п.
- Психологическая. В данном случае профессиональная деформация накладывает отпечаток на особенности поведения личности. Например, филологи замечают ошибки в любых читаемых текстах или маркетологи замечают изъяны в рекламных плакатах на улицах.
Профессиональная деформация в логистике
Логисты, как и представители других профессий, тоже подвержены профессиональной деформации. Признаки, по которым вы можете точно определить опытного логиста:
- Визуализация. Если вы спросите у логиста информацию о маршруте следования, то он изложит вам ее в мельчайших подробностях, вплоть до количества деревьев на повороте и цвете краски на придорожном кафе.
- Расчет с точностью до минуты. Профессиональный логист составит маршрут следования на любое расстояние вплоть до минуты, погрешность может составить только внезапная дорожная ситуация, но даже в этом случае он обязательно заложит долю риска.
- Ходить дважды в одно и то же место не будет. Если профессиональный логист направляется на другой этаж в офисе, то по пути он обязательно занесет документы в бухгалтерию, поздоровается с продажниками и успеет налить воды из кулера, чтобы не ходить дважды по одному маршруту.
- Хранение документов. Все документы профессионально деформированного логиста подписаны, упакованы по определенному алгоритму и четко выверены.
- Упаковка. Профессиональный логист точно знает, как расположить товары в любой упаковке в фуре так, что у вас еще останется место на попутный груз.
- Память на телефоны и адреса. Профессиональный сотрудник помнит наизусть все адреса, телефоны транспортных компаний, пути проезда к складам. Автоматически запоминает телефоны с визиток и баннеров.
- Укажет точные координаты нахождения груза на складе. Профессионал с точностью до миллиметра укажет вам координаты нахождения груза на складе компании, даже если он сейчас не там.
Если некоторые пункты вы замечаете в своем сотруднике, то перед вами явно профессионально деформированный специалист, работающий как часы.
Почему с профессиональной деформацией нужно бороться
Работа сотрудника с профессиональной деформацией не приносит ему удовлетворения и радости, а иногда доводит до эмоционального выгорания.
Синдром эмоционального выгорания проявляется в следующих формах:
- чувство безразличия, изнеможения, эмоционального истощения;
- развитие негативного отношения к другим сотрудникам и клиентам компании;
- негативном самовосприятии: человек укрепляется во мнении, что ему не хватает профессионального мастерства.
Формы проявления профессиональной деформации по О. Б. Поляковой (кандидат психологических наук, доцент). Источник: монография Финансового университета при Правительстве РФ.
Как сберечь ценные кадры
- Распорядок дня. Не заставляйте сотрудников перерабатывать. Бывают исключения, но старайтесь не часто играть на их чувстве ответственности.
- Отпуск. Все сотрудники должны отдыхать, старайтесь не просто направить их в отпуск, а дать им возможность действительно отдохнуть: не звоните им и не беспокойте по пустякам, вроде того, где лежит калькулятор или как включить компьютер.
- Новые проекты. Привлекайте сотрудников к новым задачам, чтобы они могли выполнять не только знакомую монотонную работу, но и что-то новое, ранее неизвестное.
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