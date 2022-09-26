Бизнес-психология

Профессиональная деформация логиста: чего ждать от опытного сотрудника?

Термин «профессиональная деформация» все чаще звучит в кругах HR-ов и специалистов по подбору персонала. Для многих работа уже не просто часть жизни, а часть их личности. Что такое профессиональная деформация и как она выглядит у логистов? Попробуем разобраться.

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Профессиональная деформация логиста: чего ждать от опытного сотрудника?
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Профессиональная деформация — миф или реальность?

Профессиональная деформация — это искажение реальности под влиянием профессиональной деятельности. Другими словами, специалист уже не воспринимает мир таким, какой он есть, а оценивает происходящее вокруг через призму своих рабочих обязанностей.

«Многолетнее выполнение одной и той же профессиональной деятельности приводит к появлению профессиональной усталости, обеднению репертуара и способов выполнения деятельности, утрате профессиональных умений и навыков, снижению работоспособности», — Профессор Э.Ф. Зеер

Профессиональная деформация активно проявляется в ежедневных привычках, общении не только с коллегами, но и с друзьями, в реакции на происходящее вокруг.

Психологи выделяют 2 типа профессиональной деформации (профессор Безносов С. П. (2004), Профессиональная деформация личности, Грановская Р. М. (2010). Элементы практической психологии):

  1. Физиологическая. Возникает, если условия труда специфичны и вызывают деформации во всем организме. Например, если профессия связана с постоянным сидением за компьютером, то рано или поздно у человека развивается остеохондроз, может ухудшиться зрение и т. п.
  2. Психологическая. В данном случае профессиональная деформация накладывает отпечаток на особенности поведения личности. Например, филологи замечают ошибки в любых читаемых текстах или маркетологи замечают изъяны в рекламных плакатах на улицах.
Профессиональная деформация — это не всегда плохо, некоторые профессии развивают пунктуальность, гигиену, аккуратность и прочие полезные качества.

Профессиональная деформация в логистике

Логисты, как и представители других профессий, тоже подвержены профессиональной деформации. Признаки, по которым вы можете точно определить опытного логиста:

  1. Визуализация. Если вы спросите у логиста информацию о маршруте следования, то он изложит вам ее в мельчайших подробностях, вплоть до количества деревьев на повороте и цвете краски на придорожном кафе.
  2. Расчет с точностью до минуты. Профессиональный логист составит маршрут следования на любое расстояние вплоть до минуты, погрешность может составить только внезапная дорожная ситуация, но даже в этом случае он обязательно заложит долю риска.
  3. Ходить дважды в одно и то же место не будет. Если профессиональный логист направляется на другой этаж в офисе, то по пути он обязательно занесет документы в бухгалтерию, поздоровается с продажниками и успеет налить воды из кулера, чтобы не ходить дважды по одному маршруту.
  4. Хранение документов. Все документы профессионально деформированного логиста подписаны, упакованы по определенному алгоритму и четко выверены.
  5. Упаковка. Профессиональный логист точно знает, как расположить товары в любой упаковке в фуре так, что у вас еще останется место на попутный груз.
  6. Память на телефоны и адреса. Профессиональный сотрудник помнит наизусть все адреса, телефоны транспортных компаний, пути проезда к складам. Автоматически запоминает телефоны с визиток и баннеров.
  7. Укажет точные координаты нахождения груза на складе. Профессионал с точностью до миллиметра укажет вам координаты нахождения груза на складе компании, даже если он сейчас не там.

Если некоторые пункты вы замечаете в своем сотруднике, то перед вами явно профессионально деформированный специалист, работающий как часы.

Почему с профессиональной деформацией нужно бороться

Работа сотрудника с профессиональной деформацией не приносит ему удовлетворения и радости, а иногда доводит до эмоционального выгорания.

Синдром эмоционального выгорания проявляется в следующих формах:

  • чувство безразличия, изнеможения, эмоционального истощения;
  • развитие негативного отношения к другим сотрудникам и клиентам компании;
  • негативном самовосприятии: человек укрепляется во мнении, что ему не хватает профессионального мастерства.
Профессиональная деформация зачастую идет в купе со ссорами, напряжением, кризисными ситуациями и психологическим неудобством.

Формы проявления профессиональной деформации по О. Б. Поляковой (кандидат психологических наук, доцент). Источник: монография Финансового университета при Правительстве РФ.

Как сберечь ценные кадры

  1. Распорядок дня. Не заставляйте сотрудников перерабатывать. Бывают исключения, но старайтесь не часто играть на их чувстве ответственности.
  2. Отпуск. Все сотрудники должны отдыхать, старайтесь не просто направить их в отпуск, а дать им возможность действительно отдохнуть: не звоните им и не беспокойте по пустякам, вроде того, где лежит калькулятор или как включить компьютер.
  3. Новые проекты. Привлекайте сотрудников к новым задачам, чтобы они могли выполнять не только знакомую монотонную работу, но и что-то новое, ранее неизвестное.
Проявляйте заботу о работниках, и тогда они будет трудиться с удовольствием и приносить пользу вашему бизнесу долгие годы.

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Бизнес-психология

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