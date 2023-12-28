Топ-20 курсов по закупкам 44-ФЗ и 223-ФЗ  

Если вы стремитесь стать экспертом в этой сфере, наш ТОП курсов для обучения коммерческим закупкам предоставляет уникальную возможность углубиться в мир эффективного управления госзакупками, давая необходимые знания и инструменты для успешной карьеры с нуля в этой важной области.
Последнее обновление: 19 декабря 2023 года.
Изучите стратегии закупок, расширьте свой профессиональный потенциал с нашими рекомендованными курсами, созданными ведущими экспертами в сфере управления закупками.
10 лучших курсов по госзакупкам в 2023 году
«MBA: Управление коммерцией и закупками» от Eduson Academy — углубленный курс с гибким графиком обучения.
«Специалист по закупкам. Профессия» от Moscow Business School — после курса вам обещают оказать помощь в трудоустройстве на ТОПовые позиции (🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение).
«Менеджер по закупкам» от Русской школы управления — курс с возможностью как очного, так и онлайн-обучения.
«Обучение на специалиста по управлению госзакупками» от ВАДО — 3-месячный курс на основе среднего специального или высшего образования.
«Обучение на специалиста по госзакупкам» от МУПП — один из самых подробных курсов по работе с госзакупками.
«Школа торгов» от Контур.Школы — набор мини-курсов и вебинаров, где вы можете купить нужный именно для себя .
«Инженер тендерного отдела» от Udemy — недорогой курс длительностью 1 месяц, после которого вы сможете искать работу по специальности.
«Организация и осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» от школы ИнфоУрок — недорогой курс по закупкам с личным куратором (🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса).
«Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками» от школы «Специалист» — максимально углубленный курс по закупкам.
«Специалист в сфере закупок» от РАНХиГС — курс от знаменитого экономического вуза.
1. MBA: Управление коммерцией и закупками — Eduson Academy
Курс по управлению коммерцией и госзакупкам представляет собой профессиональную переподготовку, основанную на лучших традициях MBA и ориентированную на эффективное усвоение знаний.
Программа включает в себя 25 бизнес-кейсов, основанных на практике крупных компаний, а 27 экспертов-практиков из российских и мировых бизнес-школ. Курс также предоставляет комфортный график обучения без срочных вебинаров, позволяя учиться в удобное время.
Учебный процесс курса строится на методе кейсового обучения, успешно применяемом в Гарвардской бизнес-школе. Этот подход помогает студентам анализировать реальные бизнес-ситуации, принимать обоснованные решения и разрабатывать стратегии успеха.
Стоимость: от 105 000 ₽.
Рассрочка: от 8 720 ₽ в месяц на 12 месяцев.
Продолжительность: индивидуальная.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Особенности и преимущества школы:
Курс предлагает много практических кейсов и крепкую теоретическую базу.
Предусмотрена оперативная поддержка кураторов.
Курс регулярно обновляется.
Недостатки школы:
Некоторые ученики жалуются на слишком сложный материал для новичков.
Время от времени происходят технические сбои — сбрасывается прогресс обучения, теряется доступ и тд, но проблемы быстро решаются.
2. Специалист по закупкам. Профессия — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Профессиональный курс по управлению коммерцией и закупками представляет уникальную образовательную программу, созданную по лучшим традициям MBA и ориентированную на развитие не только теоретических знаний, но и практических навыков в области коммерческой деятельности и закупок.
Преподаватели курса — эксперты-практики российского и мирового бизнеса, обладающие обширным опытом в управлении коммерцией и закупками.
Курс также предоставляет комфортный график обучения в сфере закупок без срочных вебинаров, но есть вариант и с очным обучением. Дополнительные возможности, такие как участие в аукционах, работа с тендерными площадками и расширение навыков в области риск-менеджмента, делают курс не только образовательным, но и практически ориентированным.
Стоимость: от 107 100 ₽.
Рассрочка: от 9 917 ₽ в месяц на 12 месяца.
Продолжительность: 8 месяцев.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Особенности и преимущества школы:
По отзывам учеников — очное обучение госзакупкам организовано отлично: есть перерывы на кофе, хорошая аудитория, бесплатные расходные материалы.
Необычные игровые подходы к обучению позволяют гораздо лучше воспринимать информацию.
Школа сотрудничает с опытными преподавателями и практикующими специалистами по закупкам.
Недостатки школы:
Часть материала приходится искать и осваивать самостоятельно.
3. Менеджер по закупкам — Русская школа управления
Курс «Менеджер по закупкам» предоставляет вам уникальную возможность развития навыков и знаний в сфере эффективного управления закупками и запасами товарно-материальных ценностей.
В течение программы вы освоите методики по снижению затрат на закупки, изучите ABC и XYZ классификации, а также научитесь эффективно выбирать и оценивать поставщиков.
Для учеников курс предоставляет возможность провести расчет точки заказа, оптимизировать процесс закупок, оценивать поставщиков с помощью рейтинговой системы и разрабатывать прогноз бюджета. Эти практические навыки делают учебный опыт максимально полезным и применимым в реальных бизнес-сценариях.
Стоимость: от 48 330 ₽.
Рассрочка: от 4 030 ₽ в месяц на 12 месяца.
Продолжительность: 15 академических часов.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Оперативная обратная связь как преподавателей, так и администрации школы.
За короткое время дается выжимка из важной информации.
Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.
Недостатки школы:
Кому-то может быть сложно запомнить такой объем информации за 15 часов.
Очень мало практики.
Другие курсы Русской школы управления: «Практикум по закупкам и снабжению».
4. Обучение на специалиста по управлению госзакупками — ВАДО
Программа представляет собой уникальную возможность для профессиональной переподготовки в области управления государственных и муниципальных закупок.
С дистанционным форматом обучения, который не требует отрыва от работы и доступно на всей территории России, курс предоставляет участникам гибкость в учебном процессе.
Продолжительность программы составляет 3 месяца, в течение которых студенты пройдут обширный объем материала, составляющий 520 часов.
Курс разработан для тех, кто уже обладает средним профессиональным или высшим образованием и стремится расширить свои знания в сфере управления государственными и муниципальными закупками. Программа предоставляет студентам глубокие знания и практические навыки, необходимые для успешной работы в этой стратегически важной области.
Стоимость: от 9 400 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 520 академических часов.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Оперативная обратная связь как преподавателей, так и администрации школы.
На курсе также разбирается много практических кейсов, что позволяет быстрее приступить к реальной работе.
Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.
Недостатки школы:
Нет рассрочки.
Плохая индивидуальная поддержка — информацию придется осваивать полностью самостоятельно.
5. Обучение на специалиста по госзакупкам — МУПП
Курс предоставляет уникальные возможности для профессиональной переподготовки в области управления госзакупками.
Обучение проходит в дистанционном формате, благодаря чему его можно совмещать с работой или учебой.
Программа имеет продолжительность в 3 месяца, в течение которых студенты охватывают обширный объем материала, насчитывающий 520 часов.
Курс разработан для специалистов с уже имеющимся средним профессиональным или высшим образованием, стремящихся расширить свои знания в сфере управления государственными и муниципальными закупками. Программа предоставляет глубокие знания и практические навыки, необходимые для успешной деятельности в этой стратегически важной области.
Стоимость: от 9 700 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 520 академических часов.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Оперативная обратная связь как преподавателей, так и администрации школы.
На курсе также разбирается много практических кейсов, что позволяет быстрее приступить к реальной работе.
Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.
Недостатки школы:
Нет рассрочки.
Плохая индивидуальная поддержка — информацию придется осваивать полностью самостоятельно.
6. Школа торгов — Контур.Школа
Курс по закупкам в рамках закона № 223-ФЗ будет полезен для тех, кто стремится глубоко понимать и эффективно применять законодательные нормы в сфере государственных закупок. Актуализация знаний в соответствии с последними изменениями законодательства становится неотъемлемой частью обучения, предоставляя участникам уверенность в их собственной экспертизе.
В рамках курса вы не только освежите свои знания по закупкам согласно закону № 223-ФЗ, но также получите конкретные инструменты и практические рекомендации по разработке.
Курс также освещает аспекты отчетности для заказчика и подробно рассматривает меры ответственности, предоставляя понятную картину обязанностей и возможностей для защиты прав и интересов в сфере государственных закупок.
Стоимость: от 15 900 ₽.
Рассрочка: от 2 650 ₽ в месяц на 6 месяцев.
Продолжительность: 72 академических часа.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Информация подается в максимально понятном формате с минимумом воды.
Персонал школы быстро и по существу отвечает на запросы учеников.
Недостатки школы:
Доступ к материалам курса всего 1 месяц.
7. Инженер тендерного отдела — Udemy
Курс инженера тендерного отдела предоставит вам необходимые навыки для успешного участия в аукционах и эффективного ведения закупочной деятельности.
Вы освоите процесс самостоятельной подготовки заявок на аукционы согласно 44-ФЗ, а также научитесь проводить аккредитацию на электронных торговых площадках, что является ключевым этапом в современной системе госзакупок.
Кроме того, вы приобретете практические навыки торговли на аукционах в интересах компаний-работодателей, овладеете искусством написания жалоб в Федеральную антимонопольную службу в случае нарушений законодательства госзаказчиками. Курс также предоставит вам понимание особенностей подписания госконтрактов как в интересах компаний-работодателей, так и в личных интересах, создавая комплексный и практически ориентированный опыт в сфере государственных закупок.
Стоимость: 19,99 €.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 6 академических часов.
Формат: теория + практические занятия.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Курсы стоят дешевле, чем у других школ.
Основной упор делается на практику.
Автор курса обещает помочь в поиске работы лучшим ученикам.
Недостатки школы:
У этого курса мало теории, возможно, часть информации придется искать самостоятельно.
Нет взаимодействия с автором курса.
8. Организация и осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд — ИнфоУрок
🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.
Основная цель курса заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для эффективного обеспечения закупок.
Программа обучения охватывает ключевые аспекты контрактного управления, позволяя слушателям овладеть не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.
После завершения курса выпускники готовы к аттестации по полученной квалификации «Контрактный управляющий». Завершив обучение, участники получают диплом установленного образца, который подтверждает их право на ведение профессиональной деятельности в области закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Стоимость: от 5 900 ₽.
Рассрочка: от 1 475 ₽ в месяц на 4 месяца.
Продолжительность: 600 академических часа.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Доступные цены по сравнению с другими школами.
Дополнительно можно получить скидки, если вы связаны как-либо со сферой образования.
Можно скачивать материалы курсов к себе.
Недостатки школы:
По отзывам учеников, не все преподаватели хорошо справляются со своими обязанностями.
Иногда может встречаться устаревшая информация.
9. Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками — Специалист
Образовательная программа представляет собой идеальное образовательное решение для начинающих и опытных специалистов в области экономики и финансов, а также для руководителей нефинансовых направлений и собственников бизнеса, стремящихся расширить свой профессиональный арсенал. Курсы, входящие в программу, ориентированы как на поставщиков продукции, так и на заказчиков.
В ходе обучения участники освоят широкий спектр навыков, включая расчет операционных и финансовых циклов, использование инструментов Excel, анализ статистических данных для оценки финансово-хозяйственной деятельности компании.
Также будет обучение эффективному ведению документооборота при проведении аукционов, подготовке аукционных заявок, работе на электронных площадках, формированию закупочной документации и технических заданий.
Стоимость: от 143 590 ₽.
Рассрочка: от 12 000 ₽ в месяц на 12 месяцев.
Продолжительность: от 3 месяцев.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Учебный материал разбит по удобным модулям с теорией и практикой.
Среди преподавателей встречаются специалисты из МГТУ Баумана.
Недостатки школы:
Цена за курс завышена.
10. Специалист в сфере закупок — РАНХиГС
Образовательная программа «Специалист в сфере закупок» — это уникальная и разносторонняя инициатива, разработанная опытными экспертами РАНХиГС, представителями государственных органов власти и практикующими специалистами из крупных корпораций.
Программа ориентирована на профессионалов-закупщиков, желающих управлять процедурами закупок и минимизировать риски нарушений в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.
Учебный процесс позволяет усовершенствовать и приобретать необходимые компетенции, изучать основы законодательства, разрабатывать стратегии управления закупочной деятельностью, избегать ошибок при подготовке документации и, в конечном итоге, повышать свою профессиональную квалификацию в сфере закупок. Все успешно завершившие обучение участники получают удостоверение о повышении квалификации от РАНХиГС.
Стоимость: от 18 500 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 120 академических часов.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Особенности и преимущества школы:
РАНХиГС известна своим высоким уровнем экспертизы в области экономики, государственного управления и других связанных областей.
Обучение проводится квалифицированными преподавателями и практикующими специалистами с обширным опытом в соответствующих областях.
Возможность взаимодействия с представителями бизнеса и государственных структур может обогатить обучающий опыт.
Недостатки школы:
Учебные программы могут слишком сильно ориентироваться на теоретические аспекты.
Еще 5 курсов по государственным закупкам
1. Научитесь побеждать в закупках и приносить прибыль компании от РТС-Академии
Стоимость: от 9 900 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
Преимущества курса включают в себя возможность общения с экспертами рынка — преподавателями, которые являются практикующими специалистами с обширным опытом в сфере закупок. Студенты также получат доступ к демо-версиям крупнейших электронных торговых площадок, таких как РТС-тендер и B2B-Center, что дает уникальную возможность применять полученные знания на практике.
Постоянное обновление учебного материала гарантирует актуальность информации, что особенно важно в быстро меняющейся области закупок.
2. Управление государственными и муниципальными закупками от Института современных технологий и менеджмента (ИСТиМ)
Стоимость: от 4 500 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
Наличие высшего или среднего профессионального образования является требованием для участия в программе. Обучение начинается практически моментально после оплаты — в течение суток студенты подключаются к дистанционному порталу и начинают процесс обучения.
По завершении программы успешные участники получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца или удостоверение о повышении квалификации.
3. Логистика закупок (товарная логистика) от ПрофРазвития
Стоимость: от 12 900 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
Курс по логистике закупок предоставляет участникам обширные знания о ключевых показателях эффективности работы и основных задачах в этой области. Он акцентирует внимание на методиках формирования и основных KPI логистики закупок, демонстрируя их прямое воздействие на бизнес-показатели. Это практико-ориентированное обучение, основанное на опыте применения современных инструментов и техник работы с товарным потоком в контексте закупочной деятельности.
Программа курса включает в себя поддержку тьютора, готового ответить на все вопросы учащихся, создавая комфортное обучающее окружение.
Специалисты-практики, обладающие значительным опытом в области логистики закупок, выступают в роли преподавателей, предоставляя участникам реальные кейсы и практические примеры успешных способов оптимизации процессов в области закупок и логистики.
4. Обучение специалиста в сфере закупок от Учебного центра НОЧУ ДПО КРУЦ
Стоимость: от 15 000 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
Курс по закупкам, представленный учебной программой, обеспечивает специалистам глубокое понимание требований профстандарта в области закупок, что позволяет им квалифицированно выполнять свои должностные обязанности.
Обучение охватывает сложные аспекты законодательства, особенно в контексте государственных закупок, включая положения 44-ФЗ и профстандартов отрасли. Эта программа предоставляет необходимые навыки и знания, чтобы специалист мог успешно участвовать в госзакупках и тендерах.
Для поставщиков, особенно важно понимать тонкости процедур торгов и правила исполнения обязательств перед заказчиком. Курсы по закупкам направлены на минимизацию профессиональных рисков и поддержание безупречной деловой репутации.
5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг от Института госзакупок
Стоимость: от 40 000 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
Курс по управлению закупками предлагает обширный обзор тем, связанных с эффективным управлением закупками на всех этапах процесса.
Преподаватели глубоко касаются аспектов управления закупками, включая формирование потребности и планирование бюджета, проведение разнообразных процедур закупок, в том числе электронных, а также эффективное управление контрактами и работой контрактной службы. Эксперты также затрагивают важные аспекты обеспечения эффективности закупок и предотвращения коррупционных рисков.
ТОП-5 бесплатных курсов по госзакупкам для новичков
Бесплатные учебные курсы позволяют приобрести базовое понимание работы с закупками, законодательной базы и прочих аспектов. Они включают как краткосрочные вводные программы, так и более глубокие и детальные учебные материалы.
Отдельные вопросы по контрактной системе в сфере закупок от Контур.Школы (бесплатный курс с 2 месячным доступом и итоговым тестированием).
Как начать зарабатывать на госзакупках от Тинькоффа (обучающий курс из 12 уроков по основам работы с госзакупками).
Госзакупки: пошаговое обучение от Академии IT (вводный курс из 14 видеоуроков).
Государственный заказчик от РТС-Академии (дистанционное обучение по бесплатной подписке).
Практический курс для заказчиков по работе в Единой информационной системе и на ЭТП Росэлторг от Росэлторга (3 часовой интенсив).
Итог
Завершая наш обзор курсов по закупкам, мы хотим подчеркнуть важность этой профессии в современном деловом мире. Овладение навыками эффективного управления закупками становится ключевым фактором для успешного развития компании.
Три лучших курса по мнению редакции:
«MBA: Управление коммерцией и закупками» от Eduson Academy — углубленный курс с гибким графиком обучения
«Специалист по закупкам. Профессия» от Moscow Business School — после курса вам обещают оказать помощь в трудоустройстве на ТОПовые позиции (🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение)
«Менеджер по закупкам» от Русской школы управления — курс с возможностью как очного, так и онлайн-обучения.
Представленные программы обеспечат вас не только фундаментальными знаниями, но и современными методиками управления финансами, позволяя эффективно решать бизнес-задачи. Некоторые курсы также предлагают поддержку в поиске работы или повышении квалификации, обеспечивая вам доступ к новым возможностям в области финансового управления.
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