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Обзоры для бухгалтера

Топ-20 курсов по закупкам 44-ФЗ и 223-ФЗ  

 В бизнес-мире клерки по закупкам играют ключевую роль в обеспечении эффективности и устойчивости деятельности компаний. Это специалисты, обладающие стратегическим мышлением и навыками в области закупок, которые формируют основу успешного управления ресурсами. 
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Топ-20 курсов по закупкам 44-ФЗ и 223-ФЗ  
Иллюстрация: ГдеКурс

Если вы стремитесь стать экспертом в этой сфере, наш ТОП курсов для обучения коммерческим закупкам предоставляет уникальную возможность углубиться в мир эффективного управления госзакупками, давая необходимые знания и инструменты для успешной карьеры с нуля в этой важной области.

Последнее обновление: 19 декабря 2023 года.

Изучите стратегии закупок, расширьте свой профессиональный потенциал с нашими рекомендованными курсами, созданными ведущими экспертами в сфере управления закупками.

10 лучших курсов по госзакупкам в 2023 году

  1. «MBA: Управление коммерцией и закупками» от Eduson Academy — углубленный курс с гибким графиком обучения.

  2. «Специалист по закупкам. Профессия» от Moscow Business School — после курса вам обещают оказать помощь в трудоустройстве на ТОПовые позиции (🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение).

  3. «Менеджер по закупкам» от Русской школы управления — курс с возможностью как очного, так и онлайн-обучения.

  4. «Обучение на специалиста по управлению госзакупками» от ВАДО — 3-месячный курс на основе среднего специального или высшего образования.

  5. «Обучение на специалиста по госзакупкам» от МУПП — один из самых подробных курсов по работе с госзакупками.

  6. «Школа торгов» от Контур.Школы — набор мини-курсов и вебинаров, где вы можете купить нужный именно для себя .

  7. «Инженер тендерного отдела» от Udemy — недорогой курс длительностью 1 месяц, после которого вы сможете искать работу по специальности.

  8. «Организация и осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» от школы ИнфоУрок — недорогой курс по закупкам с личным куратором (🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса).

  9. «Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками» от школы «Специалист» — максимально углубленный курс по закупкам.

  10. «Специалист в сфере закупок» от РАНХиГС — курс от знаменитого экономического вуза.

1. MBA: Управление коммерцией и закупками — Eduson Academy

Курс по управлению коммерцией и госзакупкам представляет собой профессиональную переподготовку, основанную на лучших традициях MBA и ориентированную на эффективное усвоение знаний.

Программа включает в себя 25 бизнес-кейсов, основанных на практике крупных компаний, а 27 экспертов-практиков из российских и мировых бизнес-школ. Курс также предоставляет комфортный график обучения без срочных вебинаров, позволяя учиться в удобное время.

Учебный процесс курса строится на методе кейсового обучения, успешно применяемом в Гарвардской бизнес-школе. Этот подход помогает студентам анализировать реальные бизнес-ситуации, принимать обоснованные решения и разрабатывать стратегии успеха.

  • Стоимость: от 105 000 ₽.

  • Рассрочка: от 8 720 ₽ в месяц на 12 месяцев.

  • Продолжительность: индивидуальная.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

  • Курс предлагает много практических кейсов и крепкую теоретическую базу.

  • Предусмотрена оперативная поддержка кураторов.

  • Курс регулярно обновляется.

Недостатки школы:

  • Некоторые ученики жалуются на слишком сложный материал для новичков.

  • Время от времени происходят технические сбои — сбрасывается прогресс обучения, теряется доступ и тд, но проблемы быстро решаются.

Посмотреть программу курса

2. Специалист по закупкам. Профессия — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Профессиональный курс по управлению коммерцией и закупками представляет уникальную образовательную программу, созданную по лучшим традициям MBA и ориентированную на развитие не только теоретических знаний, но и практических навыков в области коммерческой деятельности и закупок.

Преподаватели курса — эксперты-практики российского и мирового бизнеса, обладающие обширным опытом в управлении коммерцией и закупками. 

Курс также предоставляет комфортный график обучения в сфере закупок без срочных вебинаров, но есть вариант и с очным обучением. Дополнительные возможности, такие как участие в аукционах, работа с тендерными площадками и расширение навыков в области риск-менеджмента, делают курс не только образовательным, но и практически ориентированным.

  • Стоимость: от 107 100 ₽.

  • Рассрочка: от 9 917 ₽ в месяц на 12 месяца.

  • Продолжительность: 8 месяцев.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • По отзывам учеников — очное обучение госзакупкам организовано отлично: есть перерывы на кофе, хорошая аудитория, бесплатные расходные материалы.

  • Необычные игровые подходы к обучению позволяют гораздо лучше воспринимать информацию.

  • Школа сотрудничает с опытными преподавателями и практикующими специалистами по закупкам.

Недостатки школы:

  • Часть материала приходится искать и осваивать самостоятельно.

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3. Менеджер по закупкам — Русская школа управления

Курс «Менеджер по закупкам» предоставляет вам уникальную возможность развития навыков и знаний в сфере эффективного управления закупками и запасами товарно-материальных ценностей.

В течение программы вы освоите методики по снижению затрат на закупки, изучите ABC и XYZ классификации, а также научитесь эффективно выбирать и оценивать поставщиков.

Для учеников курс предоставляет возможность провести расчет точки заказа, оптимизировать процесс закупок, оценивать поставщиков с помощью рейтинговой системы и разрабатывать прогноз бюджета. Эти практические навыки делают учебный опыт максимально полезным и применимым в реальных бизнес-сценариях.

  • Стоимость: от 48 330 ₽.

  • Рассрочка: от 4 030 ₽ в месяц на 12 месяца.

  • Продолжительность: 15 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Оперативная обратная связь как преподавателей, так и администрации школы.

  • За короткое время дается выжимка из важной информации.

  • Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.

Недостатки школы:

  • Кому-то может быть сложно запомнить такой объем информации за 15 часов.

  • Очень мало практики.

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Другие курсы Русской школы управления: «Практикум по закупкам и снабжению».

4. Обучение на специалиста по управлению госзакупками — ВАДО

Программа представляет собой уникальную возможность для профессиональной переподготовки в области управления государственных и муниципальных закупок.

С дистанционным форматом обучения, который не требует отрыва от работы и доступно на всей территории России, курс предоставляет участникам гибкость в учебном процессе.

Продолжительность программы составляет 3 месяца, в течение которых студенты пройдут обширный объем материала, составляющий 520 часов.

Курс разработан для тех, кто уже обладает средним профессиональным или высшим образованием и стремится расширить свои знания в сфере управления государственными и муниципальными закупками. Программа предоставляет студентам глубокие знания и практические навыки, необходимые для успешной работы в этой стратегически важной области.

  • Стоимость: от 9 400 ₽.

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: 520 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Оперативная обратная связь как преподавателей, так и администрации школы.

  • На курсе также разбирается много практических кейсов, что позволяет быстрее приступить к реальной работе.

  • Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.

Недостатки школы:

  • Нет рассрочки.

  • Плохая индивидуальная поддержка — информацию придется осваивать полностью самостоятельно.

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5. Обучение на специалиста по госзакупкам — МУПП

Курс предоставляет уникальные возможности для профессиональной переподготовки в области управления госзакупками.

Обучение проходит в дистанционном формате, благодаря чему его можно совмещать с работой или учебой.

Программа имеет продолжительность в 3 месяца, в течение которых студенты охватывают обширный объем материала, насчитывающий 520 часов.

Курс разработан для специалистов с уже имеющимся средним профессиональным или высшим образованием, стремящихся расширить свои знания в сфере управления государственными и муниципальными закупками. Программа предоставляет глубокие знания и практические навыки, необходимые для успешной деятельности в этой стратегически важной области.

  • Стоимость: от 9 700 ₽.

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: 520 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Оперативная обратная связь как преподавателей, так и администрации школы.

  • На курсе также разбирается много практических кейсов, что позволяет быстрее приступить к реальной работе.

  • Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.

Недостатки школы:

  • Нет рассрочки.

  • Плохая индивидуальная поддержка — информацию придется осваивать полностью самостоятельно.

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6. Школа торгов — Контур.Школа

Курс по закупкам в рамках закона № 223-ФЗ будет полезен для тех, кто стремится глубоко понимать и эффективно применять законодательные нормы в сфере государственных закупок. Актуализация знаний в соответствии с последними изменениями законодательства становится неотъемлемой частью обучения, предоставляя участникам уверенность в их собственной экспертизе.

В рамках курса вы не только освежите свои знания по закупкам согласно закону № 223-ФЗ, но также получите конкретные инструменты и практические рекомендации по разработке.

Курс также освещает аспекты отчетности для заказчика и подробно рассматривает меры ответственности, предоставляя понятную картину обязанностей и возможностей для защиты прав и интересов в сфере государственных закупок.

  • Стоимость: от 15 900 ₽.

  • Рассрочка: от 2 650 ₽ в месяц на 6 месяцев.

  • Продолжительность: 72 академических часа.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Информация подается в максимально понятном формате с минимумом воды.

  • Персонал школы быстро и по существу отвечает на запросы учеников.

Недостатки школы:

  • Доступ к материалам курса всего 1 месяц.

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7. Инженер тендерного отдела — Udemy

Курс инженера тендерного отдела предоставит вам необходимые навыки для успешного участия в аукционах и эффективного ведения закупочной деятельности.

Вы освоите процесс самостоятельной подготовки заявок на аукционы согласно 44-ФЗ, а также научитесь проводить аккредитацию на электронных торговых площадках, что является ключевым этапом в современной системе госзакупок.

Кроме того, вы приобретете практические навыки торговли на аукционах в интересах компаний-работодателей, овладеете искусством написания жалоб в Федеральную антимонопольную службу в случае нарушений законодательства госзаказчиками. Курс также предоставит вам понимание особенностей подписания госконтрактов как в интересах компаний-работодателей, так и в личных интересах, создавая комплексный и практически ориентированный опыт в сфере государственных закупок.

  • Стоимость: 19,99 €.

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: 6 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Курсы стоят дешевле, чем у других школ.

  • Основной упор делается на практику.

  • Автор курса обещает помочь в поиске работы лучшим ученикам.

Недостатки школы:

  • У этого курса мало теории, возможно, часть информации придется искать самостоятельно.

  • Нет взаимодействия с автором курса.

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8. Организация и осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд — ИнфоУрок

🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.

Основная цель курса заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для эффективного обеспечения закупок.

Программа обучения охватывает ключевые аспекты контрактного управления, позволяя слушателям овладеть не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.

После завершения курса выпускники готовы к аттестации по полученной квалификации «Контрактный управляющий». Завершив обучение, участники получают диплом установленного образца, который подтверждает их право на ведение профессиональной деятельности в области закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

  • Стоимость: от 5 900 ₽.

  • Рассрочка: от 1 475 ₽ в месяц на 4 месяца.

  • Продолжительность: 600 академических часа.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Доступные цены по сравнению с другими школами.

  • Дополнительно можно получить скидки, если вы связаны как-либо со сферой образования.

  • Можно скачивать материалы курсов к себе.

Недостатки школы:

  • По отзывам учеников, не все преподаватели хорошо справляются со своими обязанностями.

  • Иногда может встречаться устаревшая информация.

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9. Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками — Специалист

Образовательная программа представляет собой идеальное образовательное решение для начинающих и опытных специалистов в области экономики и финансов, а также для руководителей нефинансовых направлений и собственников бизнеса, стремящихся расширить свой профессиональный арсенал. Курсы, входящие в программу, ориентированы как на поставщиков продукции, так и на заказчиков.

В ходе обучения участники освоят широкий спектр навыков, включая расчет операционных и финансовых циклов, использование инструментов Excel, анализ статистических данных для оценки финансово-хозяйственной деятельности компании.

Также будет обучение эффективному ведению документооборота при проведении аукционов, подготовке аукционных заявок, работе на электронных площадках, формированию закупочной документации и технических заданий.

  • Стоимость: от 143 590 ₽.

  • Рассрочка: от 12 000 ₽ в месяц на 12 месяцев.

  • Продолжительность: от 3 месяцев.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Учебный материал разбит по удобным модулям с теорией и практикой.

  • Среди преподавателей встречаются специалисты из МГТУ Баумана.

Недостатки школы:

  • Цена за курс завышена.

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10. Специалист в сфере закупок — РАНХиГС

Образовательная программа «Специалист в сфере закупок» — это уникальная и разносторонняя инициатива, разработанная опытными экспертами РАНХиГС, представителями государственных органов власти и практикующими специалистами из крупных корпораций.

Программа ориентирована на профессионалов-закупщиков, желающих управлять процедурами закупок и минимизировать риски нарушений в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

Учебный процесс позволяет усовершенствовать и приобретать необходимые компетенции, изучать основы законодательства, разрабатывать стратегии управления закупочной деятельностью, избегать ошибок при подготовке документации и, в конечном итоге, повышать свою профессиональную квалификацию в сфере закупок. Все успешно завершившие обучение участники получают удостоверение о повышении квалификации от РАНХиГС.

  • Стоимость: от 18 500 ₽.

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: 120 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • РАНХиГС известна своим высоким уровнем экспертизы в области экономики, государственного управления и других связанных областей.

  • Обучение проводится квалифицированными преподавателями и практикующими специалистами с обширным опытом в соответствующих областях.

  • Возможность взаимодействия с представителями бизнеса и государственных структур может обогатить обучающий опыт.

Недостатки школы:

  • Учебные программы могут слишком сильно ориентироваться на теоретические аспекты.

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Еще 5 курсов по государственным закупкам

1. Научитесь побеждать в закупках и приносить прибыль компании от РТС-Академии

Стоимость: от 9 900 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Преимущества курса включают в себя возможность общения с экспертами рынка — преподавателями, которые являются практикующими специалистами с обширным опытом в сфере закупок. Студенты также получат доступ к демо-версиям крупнейших электронных торговых площадок, таких как РТС-тендер и B2B-Center, что дает уникальную возможность применять полученные знания на практике.

Постоянное обновление учебного материала гарантирует актуальность информации, что особенно важно в быстро меняющейся области закупок.

2. Управление государственными и муниципальными закупками от Института современных технологий и менеджмента (ИСТиМ)

Стоимость: от 4 500 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Наличие высшего или среднего профессионального образования является требованием для участия в программе. Обучение начинается практически моментально после оплаты — в течение суток студенты подключаются к дистанционному порталу и начинают процесс обучения.

По завершении программы успешные участники получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца или удостоверение о повышении квалификации.

3. Логистика закупок (товарная логистика) от ПрофРазвития

Стоимость: от 12 900 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Курс по логистике закупок предоставляет участникам обширные знания о ключевых показателях эффективности работы и основных задачах в этой области. Он акцентирует внимание на методиках формирования и основных KPI логистики закупок, демонстрируя их прямое воздействие на бизнес-показатели. Это практико-ориентированное обучение, основанное на опыте применения современных инструментов и техник работы с товарным потоком в контексте закупочной деятельности.

Программа курса включает в себя поддержку тьютора, готового ответить на все вопросы учащихся, создавая комфортное обучающее окружение.

Специалисты-практики, обладающие значительным опытом в области логистики закупок, выступают в роли преподавателей, предоставляя участникам реальные кейсы и практические примеры успешных способов оптимизации процессов в области закупок и логистики.

4. Обучение специалиста в сфере закупок от Учебного центра НОЧУ ДПО КРУЦ

Стоимость: от 15 000 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Курс по закупкам, представленный учебной программой, обеспечивает специалистам глубокое понимание требований профстандарта в области закупок, что позволяет им квалифицированно выполнять свои должностные обязанности.

Обучение охватывает сложные аспекты законодательства, особенно в контексте государственных закупок, включая положения 44-ФЗ и профстандартов отрасли. Эта программа предоставляет необходимые навыки и знания, чтобы специалист мог успешно участвовать в госзакупках и тендерах.

Для поставщиков, особенно важно понимать тонкости процедур торгов и правила исполнения обязательств перед заказчиком. Курсы по закупкам направлены на минимизацию профессиональных рисков и поддержание безупречной деловой репутации.

5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг от Института госзакупок

Стоимость: от 40 000 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Курс по управлению закупками предлагает обширный обзор тем, связанных с эффективным управлением закупками на всех этапах процесса.

Преподаватели глубоко касаются аспектов управления закупками, включая формирование потребности и планирование бюджета, проведение разнообразных процедур закупок, в том числе электронных, а также эффективное управление контрактами и работой контрактной службы. Эксперты также затрагивают важные аспекты обеспечения эффективности закупок и предотвращения коррупционных рисков.

ТОП-5 бесплатных курсов по госзакупкам для новичков

Бесплатные учебные курсы позволяют приобрести базовое понимание работы с закупками, законодательной базы и прочих аспектов. Они включают как краткосрочные вводные программы, так и более глубокие и детальные учебные материалы.

Итог

Завершая наш обзор курсов по закупкам, мы хотим подчеркнуть важность этой профессии в современном деловом мире. Овладение навыками эффективного управления закупками становится ключевым фактором для успешного развития компании.

Три лучших курса по мнению редакции:

Представленные программы обеспечат вас не только фундаментальными знаниями, но и современными методиками управления финансами, позволяя эффективно решать бизнес-задачи. Некоторые курсы также предлагают поддержку в поиске работы или повышении квалификации, обеспечивая вам доступ к новым возможностям в области финансового управления.

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