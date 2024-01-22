20 лучших курсов и тренингов для руководителей отдела продаж

Сейчас множество компаний нуждаются в руководителях отдела продаж, которые будут направлять команду и достигать поставленных целей. По данным hh.ru, на 21 декабря 2023 года в России существует 9 300+ вакансий для руководителей отделов продаж. Из них 5 300+ предложений с зарплатой от 120 000 рублей.

Если вы занимаетесь продажами или продвигаете новый проект, стоит отучиться на руководителя отдела продаж, чтобы повысить профессионализм, выручку компании, а заодно и свою зарплату.

В нашей подборке вы найдете 15 курсов, по которым можно отучиться на руководителя отдела продаж.

Учебные программы подходят предпринимателям, менеджерам и начинающим руководителям по продажам. Также в конце статьи вы найдете бесплатные уроки для ознакомления с профессией.

ТОП-10 курсов для руководителя отдела продаж в 2023 году

Онлайн-курсы для руководителя отдела продаж

Мы сделали подробный обзор каждого курса, чтобы вы смогли выбрать подходящий именно вам по стоимости, насыщенности программы и наличию помощи в трудоустройстве.

1. Руководитель отдела продаж — Eduson Academy

Здесь вы получите пошаговые алгоритмы управления продажами, готовые инструменты для эффективных продаж и рекомендации по управлению командой. Курс удобен тем, что его можно проходить в своем темпе, а все вопросы задавать куратору.

В программу входит 150 интерактивных уроков, работа с 31 бизнес-кейсом и практика на онлайн-тренажере.

На сайте школы можно оставить заявку на бесплатную консультацию и получить возможность посмотреть 7 первых модулей курса бесплатно.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: в своем темпе.

Цена: 58 440 ₽.

Цена в рассрочку: 4 870 ₽/мес. на 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: рассказывают, как найти работу, оформляют резюме и отсылают его в компании-партнеры.

Документ об окончании: диплом о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства:

Помощь с трудоустройством.

Бесплатный доступ к 7 учебным модулям.

Опытные преподаватели и профессора ведущих мировых бизнес-школ.

Обучение в своем темпе.

Помощь куратора.

Работа с кейсами и практика на онлайн-тренажере.

Дополнительные материалы: конспекты, «шпаргалки» и список инструментов, помогающих в работе.

Бессрочный доступ ко всем материалам.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Отсутствие онлайн-вебинаров.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие курсы Eduson Academy: «MBA: Управление продажами».

2. Руководитель отдела продаж — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

С помощью этого курса вы сможете построить эффективный отдел продаж и достичь более высоких результатов в своем деле. Программа разработана для бизнесменов, руководителей и менеджеров по продажам.

Во время обучения вы разберете работу отделов продаж с разными типами клиентов: B2B, B2C И B2G. В курс входят не только видеолекции в записи, но и онлайн-лекции с экспертами.

Учиться можно как с компьютера, так и с мобильного приложения.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 5,5 месяцев.

Цена: 102 700 ₽.

Цена в рассрочку: 3 002 ₽/мес. на 36 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Обратная связь от экспертов по практическим заданиям.

Онлайн-лекции и «живое» общение с экспертами.

Акцент на практику и работу с кейсами.

Просмотр видеолекций на онлайн-платформе в удобное время.

Доступ к комьюнити экспертов.

Доступ к урокам с компьютера, планшета или телефона.

Возможность оформить налоговый вычет.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность вернуть полную стоимость курса до начала четвертого занятия.

Недостатки:

Не обнаружены.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. Управление продажами — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

В рамках курса вы научитесь работать в CRM-системе, мотивировать сотрудников и управлять ими, а также успешно выполнять план по продажам и оптимизировать работу отдела. Программа интенсивная, поэтому ее можно пройти всего за 2 месяца.

Вы изучите 11 тем и выполните 10 практических работ. Учиться можно в свободное время, уроки уже записаны и размещены на онлайн-платформе.

К концу обучения вы поработаете над крупным проектом: выберите кейс, предложите к нему решение и презентуете его экспертам.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 2 месяца.

Цена: от 64 376 ₽.

Цена в рассрочку: 5 647 ₽/мес. на 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Курс можно проходить в своем темпе.

Персональный куратор на весь период обучения.

Обучение с нуля за 2 месяца.

Бессрочный доступ к учебным материалам.

10 практических заданий и работа с кейсом.

Год бесплатного изучения английского языка на платформе Skillbox.

Доступ в закрытое комьюнити экспертов.

Беспроцентная рассрочка.

Скидка при полной единовременной оплате обучения.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Отсутствие онлайн-вебинаров.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие курсы Skillbox: Профессия «Руководитель отдела продаж B2B и B2C».

4. Руководитель отдела продаж — Институт профессионального образования

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

С помощью этого курса можно с нуля освоить профессию руководителя отдела продаж.

Программа рассчитана на 552 часа. Чтобы ее пройти, понадобится 3–6 месяцев в зависимости от темпа обучения.

После оплаты вы получите доступ к онлайн-платформе и всем урокам, поэтому сможете учиться в любое свободное время. Курс разработан совместно с бизнес-тренерами, экспертами по управлению системой продаж и кандидатами экономических наук.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 552 часа.

Цена: 24 900 ₽.

Цена в рассрочку: обсуждается с менеджером.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Достоинства:

Обучение в своем темпе на онлайн-платформе.

Персональный куратор на весь период обучения.

Беспроцентная рассрочка.

Все выдаваемые документы вносятся в ФИС-ФРДО.

Для поступления необходим документ о среднем или высшем образовании.

Недостатки:

Нет возможности общаться с преподавателями, только с куратором.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. Руководитель отдела продаж В2В и В2С — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс для предпринимателей, менеджеров и создателей новых проектов. В программе 21 тематический модуль: вы изучите продажи, Digital-коммуникации, CRM-системы, а еще поймете, как лучше управлять командой и разрабатывать новый продукт.

Обучение проводят опытные эксперты, имеющие опыт работы в России и за границей. Уроки проходят в онлайн-формате, весь период обучения студентов поддерживает куратор.

Формат: онлайн.

Порог входа: для опытных.

Длительность: 9 месяцев.

Цена: 98 400 ₽.

Цена в рассрочку: 8 200 ₽/мес. на 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: диплом MBA.

Достоинства:

Онлайн-уроки с возможностью их пересмотра в записи.

Разборы кейсов.

Обратная связь от преподавателей.

Сопровождение куратором на весь период обучения.

Доступ к общему чату с одногруппниками и экспертами.

Дополнительные материалы для самостоятельного изучения.

Тесты после каждой дисциплины.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Полученные после окончания курса документы вносятся в реестр ФИС-ФРДО.

Для поступления на курс нужно иметь законченное среднее профессиональное или высшее образование.

Недостатки:

Не обнаружены.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие курсы МИПО: «Управление в торговле».

На этом курсе вы освоите эффективные маркетинговые инструменты, изучите продажи в B2C, B2B, B2G и научитесь управлять командой. Курс подойдет предпринимателям, менеджерам и руководителям отдела продаж.

В программе 7 тематических модулей и 53 урока. Вы будете изучать теорию, сдавать тесты, решать практические задачи и получать обратную связь от преподавателей.

Обучаться можно с компьютера или мобильного приложения.

Формат: онлайн.

Порог входа: для опытных.

Длительность: 5 дней.

Цена: 64 800 ₽.

Цена в рассрочку: 10 800 ₽/мес. на 6 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Обратная связь по домашним заданиям.

Онлайн-лекции можно пересматривать в записи.

Доступ к курсу с компьютера или мобильного приложения.

Помощь куратора.

Техподдержка работает 24/7.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

Курс не подходит новичкам без опыта в продажах.

Программу курса можно изучить на его странице.

7. Руководитель отдела продаж — Русская школа управления

Здесь вы можете учиться очно, онлайн или в своем темпе по видеоурокам. В программе 4 темы: «Управление отделом продаж», «Оптимизация бизнес-процессов», «Управление продажами» и «Персонал».

Ученики школы не только изучают теорию, но и работают с кейсами и получают фидбэк от экспертов.

Кто обучается очно и онлайн, смогут пройти всю программу за 4 дня. А те, кто выбрал учиться в своем темпе по видеоурокам, получит доступ к курсу на 30 дней.

Формат: онлайн, очно или по видеоурокам.

Порог входа: с нуля.

Длительность: от 4 дней.

Цена: от 38 820 ₽.

Цена в рассрочку: от 3 235 ₽/мес. до 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства:

Возможность учиться очно, онлайн или самостоятельно.

Доступ ко всем материалам на 30 дней.

Обратная связь от преподавателей.

На сайте можно получить доступ к бесплатному уроку.

Онлайн-лекции можно пересматривать в записи.

Пошаговые алгоритмы для решения задач.

Работа с кейсами.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

Длительные очные и онлайн-лекции: с 9:00 до 14:30 по московскому времени с перерывом.

Программу курса можно изучить на его странице.

8. Директор по продажам — City Business School

Бизнес-школа дает возможность пройти обучение у лучших экспертов в сфере продаж, которые работали как в России, так и за границей. Помимо теории, ученики этой школы работают с реальными кейсами и учатся решать задачи, с которыми сталкиваются руководители отдела продаж.

Школа разработала интенсивные и углубленные программы обучения длительностью от 116 до 315 академических часов. Курс подойдет специалистам по продажам: директорам, руководителям и менеджерам.

Формат: онлайн.

Порог входа: для опытных.

Длительность: от 3 месяцев.

Цена: от 49 896 ₽.

Цена в рассрочку: от 2 079 ₽/мес. до 24 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Достоинства:

Курс от российских и международных экспертов в сфере продаж.

Несколько тарифов: для интенсивного и углубленного изучения тем.

Беспроцентная рассрочка.

Гарантия возврата средств в течение трех дней после начала обучения.

Работа с реальными кейсами.

Тесты и практические задания для закрепления теории.

Недостатки:

Программа не подходит новичкам без опыта в продажах.

Программу курса можно изучить на его странице.

9. Формирование отдела продаж — Interra

С помощью этого курса вы сможете с нуля построить отдел продаж и эффективно управлять сотрудниками компании. Обучение проходит на онлайн-платформе: вы будете смотреть видеоуроки и выполнять практические задания в своем темпе.

Курс подойдет тем, кто хочет учиться самостоятельно без поддержки кураторов и преподавателей. Программа разработана для предпринимателей и руководителей отделов продаж.

Формат: онлайн.

Порог входа: для опытных.

Длительность: 1 месяц.

Цена: 10 000 ₽.

Цена в рассрочку: нет.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Просмотр видеоуроков в своем темпе.

Обучение можно начать сразу после оплаты.

Ученики получают чек-листы и полезные инструкции.

Доступ к материалам курса на 1 месяц.

Гарантия возврата средств в течение двух дней после старта.

Курс подходит для предпринимателей и специалистов отдела продаж.

Недостатки:

Отсутствие обратной связи.

Курс не подходит для новичков.

Программу курса можно изучить на его странице.

10. Профессия «Руководитель отдела продаж» — Международная школа профессий

В этом курсе вы разберете 3 темы: «Продажи для начинающих», «Техники продаж» и «Управление отделом продаж». Программа интенсивная, ее длительность всего 8 недель. Уроки проходят в формате онлайн-встреч 2 раза в неделю. Кто пропустил занятие, может пересмотреть его в записи.

Международная школа профессий уже 11 лет на рынке образования и у нее весьма хороший рейтинг: 4,7 балла на Яндекс и 4,5 балла на Google.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 8 недель.

Цена: 16 600 ₽.

Цена в рассрочку: 2 800 ₽/мес. на 6 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: диплом.

Достоинства:

«Живые» вебинары и общение с преподавателями онлайн.

Поддержка наставников.

Онлайн-лекции можно пересматривать в записи.

В программе 15 практических занятий.

Возможность оплатить курс материнским капиталом.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Курс подходит для новичков.

Недостатки:

Не обнаружены.

Программу курса можно изучить на его странице.

Дополнительные курсы для руководителя отдела продаж

В этом разделе вы найдете пять курсов с обширными программами обучения и сильным преподавательским составом. Во многие из них включены разборы кейсов.

Управление маркетингом и продажами от Moscow Business Academy — с помощью этого курса вы сможете стать руководителем отдела маркетинга. Программа направлена на углубленное изучение менеджмента, маркетинга и финансов. Вас ждут онлайн-семинары, видеолекции, карьерные консультации и практические задания с фидбэком от профессионалов.

Руководитель отдела продаж от Product University — курс от экспертов Яндекс, Groupon, Delivery Club и других крупных компаний. Обучаться можно в своем темпе. Чтобы пройти всю программу, понадобится около двух месяцев. После оплаты вы получите доступ ко всем материалам и поддержку куратора на 6 месяцев. Школа гарантирует трудоустройство и вернет стоимость курса, если вы не найдете себе работу через полгода после старта.

#Реальный отдел продаж 14.0 от Михаила Гребенюка — курс поможет вам увеличить эффективность и доходность вашей компании в 2 раза. Вы поймете, как построить четкую систему в отделе продаж и захватить лидирующую позицию на рынке. Курс длится 4 месяца, во всем процессе обучения помогают опытные эксперты.

Управление маркетингом и продажами от Столичной Бизнес Академии — после окончания этого курса вы сможете составлять план продвижения для любого бизнеса, разрабатывать маркетинг-микс компании и развивать клиентскую базу. Обучение длится 4 месяца, в курс включены разборы кейсов и фидбэк от экспертов. По окончании обучения выдается диплом с присвоением степени MBA.

Тренинг для Руководителей отдела продаж от Outstaffing Сompany — здесь расскажут об эффективных моделях выстраивания структуры отдела продаж. В программу включены мини-лекции и самостоятельные работы с кейсами после каждого теоретического блока. После окончания обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

5 бесплатных курсов для руководителя отдела продаж

С помощью этих бесплатных уроков вы сможете узнать, какими задачами занимается руководитель отдела продаж и какими навыками он должен обладать. Также здесь расскажут, как увеличить продажи, повысить эффективность менеджеров и улучшить свою работу.

Как мы подбирали школы и курсы для нашей статьи?

Все курсы, попавшие в эту статью, прошли строгий отбор. Мы учитывали следующие параметры:

Рейтинг школы и отзывы студентов, прошедших курс.

Наличие обратной связи от экспертов.

Качество обучающей программы и возможность поработать с кейсами во время обучения.

Преподавательский состав.

Стоимость курса и возможность оплаты обучения в рассрочку.

Формат уроков: в подборку попали курсы, в которые входят как видеоуроки, так и онлайн-лекции.

Результат обучения на курсе.

Порог входа на курс: пройти большинство программ могут не только менеджеры и руководители отделов продаж, но и предприниматели.

Наличие у школы лицензии на образовательную деятельность.

Возможность оформления налогового вычета.

Возможность возврата средств при отказе от обучения.

Итоги

Освоить профессию руководителя отдела продаж можно даже за 2–3 месяца. Главное — выбрать подходящий для себя курс и усердно учиться. В нашей подборке было много хороших предложений, например:

Руководитель отдела продаж от Eduson Academy — для тех, кому важна помощь в трудоустройстве; Руководитель отдела продаж от Нетологии — для тех, кому важна практика с реальными кейсами; Управление продажами от Skillbox — для тех, кто хочет учиться по видеоурокам в своем темпе.

Если же вы хотите сначала подробнее ознакомится с профессией, можете начать учиться с бесплатных уроков, которые мы указали выше. Успехов!

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