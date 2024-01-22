20 лучших курсов и тренингов для руководителей отдела продаж

Если вы занимаетесь продажами или продвигаете новый проект, стоит отучиться на руководителя отдела продаж, чтобы повысить профессионализм, выручку компании, а заодно и свою зарплату.
В нашей подборке вы найдете 15 курсов, по которым можно отучиться на руководителя отдела продаж.
Учебные программы подходят предпринимателям, менеджерам и начинающим руководителям по продажам. Также в конце статьи вы найдете бесплатные уроки для ознакомления с профессией.
ТОП-10 курсов для руководителя отдела продаж в 2023 году
«Руководитель отдела продаж» от Eduson Academy — курс, включающий помощь в трудоустройстве.
«Руководитель отдела продаж» от Нетологии — курс с акцентом на практику и работу с кейсами (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5%).
«Управление продажами» от Skillbox — курс для обучения в своем темпе (промокод ГДЕКУРС — скидка 45%).
«Руководитель отдела продаж» от Института профессионального образования — курс от бизнес-тренеров, экспертов по управлению системой продаж и кандидатов экономических наук (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Руководитель отдела продаж В2В и В2С» от МИПО — курс с уроками в формате онлайн-трансляций (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10%).
«Как управлять продажами» от Контур.Школы — курс для предпринимателей и руководителей отделов продаж.
«Руководитель отдела продаж» от Русской школы управления —
«Директор по продажам» от City Business School — интенсивный курс, который можно проходить очно, онлайн или в записи.
«Формирование отдела продаж» от Interra — курс для тех, кто хочет учиться самостоятельно без поддержки наставника.
Профессия «Руководитель отдела продаж» от Международной школы профессий — курс от школы с высоким социальным рейтингом.
Онлайн-курсы для руководителя отдела продаж
Мы сделали подробный обзор каждого курса, чтобы вы смогли выбрать подходящий именно вам по стоимости, насыщенности программы и наличию помощи в трудоустройстве.
1. Руководитель отдела продаж — Eduson Academy
Здесь вы получите пошаговые алгоритмы управления продажами, готовые инструменты для эффективных продаж и рекомендации по управлению командой. Курс удобен тем, что его можно проходить в своем темпе, а все вопросы задавать куратору.
В программу входит 150 интерактивных уроков, работа с 31 бизнес-кейсом и практика на онлайн-тренажере.
На сайте школы можно оставить заявку на бесплатную консультацию и получить возможность посмотреть 7 первых модулей курса бесплатно.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: в своем темпе.
Цена: 58 440 ₽.
Цена в рассрочку: 4 870 ₽/мес. на 12 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: рассказывают, как найти работу, оформляют резюме и отсылают его в компании-партнеры.
Документ об окончании: диплом о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации.
Достоинства:
Помощь с трудоустройством.
Бесплатный доступ к 7 учебным модулям.
Опытные преподаватели и профессора ведущих мировых бизнес-школ.
Обучение в своем темпе.
Помощь куратора.
Работа с кейсами и практика на онлайн-тренажере.
Дополнительные материалы: конспекты, «шпаргалки» и список инструментов, помогающих в работе.
Бессрочный доступ ко всем материалам.
Беспроцентная рассрочка.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Отсутствие онлайн-вебинаров.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие курсы Eduson Academy: «MBA: Управление продажами».
2. Руководитель отдела продаж — Нетология
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
С помощью этого курса вы сможете построить эффективный отдел продаж и достичь более высоких результатов в своем деле. Программа разработана для бизнесменов, руководителей и менеджеров по продажам.
Во время обучения вы разберете работу отделов продаж с разными типами клиентов: B2B, B2C И B2G. В курс входят не только видеолекции в записи, но и онлайн-лекции с экспертами.
Учиться можно как с компьютера, так и с мобильного приложения.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 5,5 месяцев.
Цена: 102 700 ₽.
Цена в рассрочку: 3 002 ₽/мес. на 36 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Обратная связь от экспертов по практическим заданиям.
Онлайн-лекции и «живое» общение с экспертами.
Акцент на практику и работу с кейсами.
Просмотр видеолекций на онлайн-платформе в удобное время.
Доступ к комьюнити экспертов.
Доступ к урокам с компьютера, планшета или телефона.
Возможность оформить налоговый вычет.
Беспроцентная рассрочка.
Возможность вернуть полную стоимость курса до начала четвертого занятия.
Недостатки:
Не обнаружены.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. Управление продажами — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
В рамках курса вы научитесь работать в CRM-системе, мотивировать сотрудников и управлять ими, а также успешно выполнять план по продажам и оптимизировать работу отдела. Программа интенсивная, поэтому ее можно пройти всего за 2 месяца.
Вы изучите 11 тем и выполните 10 практических работ. Учиться можно в свободное время, уроки уже записаны и размещены на онлайн-платформе.
К концу обучения вы поработаете над крупным проектом: выберите кейс, предложите к нему решение и презентуете его экспертам.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 2 месяца.
Цена: от 64 376 ₽.
Цена в рассрочку: 5 647 ₽/мес. на 12 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Курс можно проходить в своем темпе.
Персональный куратор на весь период обучения.
Обучение с нуля за 2 месяца.
Бессрочный доступ к учебным материалам.
10 практических заданий и работа с кейсом.
Год бесплатного изучения английского языка на платформе Skillbox.
Доступ в закрытое комьюнити экспертов.
Беспроцентная рассрочка.
Скидка при полной единовременной оплате обучения.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Отсутствие онлайн-вебинаров.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие курсы Skillbox: Профессия «Руководитель отдела продаж B2B и B2C».
4. Руководитель отдела продаж — Институт профессионального образования
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
С помощью этого курса можно с нуля освоить профессию руководителя отдела продаж.
Программа рассчитана на 552 часа. Чтобы ее пройти, понадобится 3–6 месяцев в зависимости от темпа обучения.
После оплаты вы получите доступ к онлайн-платформе и всем урокам, поэтому сможете учиться в любое свободное время. Курс разработан совместно с бизнес-тренерами, экспертами по управлению системой продаж и кандидатами экономических наук.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 552 часа.
Цена: 24 900 ₽.
Цена в рассрочку: обсуждается с менеджером.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Достоинства:
Обучение в своем темпе на онлайн-платформе.
Персональный куратор на весь период обучения.
Беспроцентная рассрочка.
Все выдаваемые документы вносятся в ФИС-ФРДО.
Для поступления необходим документ о среднем или высшем образовании.
Недостатки:
Нет возможности общаться с преподавателями, только с куратором.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. Руководитель отдела продаж В2В и В2С — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Курс для предпринимателей, менеджеров и создателей новых проектов. В программе 21 тематический модуль: вы изучите продажи, Digital-коммуникации, CRM-системы, а еще поймете, как лучше управлять командой и разрабатывать новый продукт.
Обучение проводят опытные эксперты, имеющие опыт работы в России и за границей. Уроки проходят в онлайн-формате, весь период обучения студентов поддерживает куратор.
Формат: онлайн.
Порог входа: для опытных.
Длительность: 9 месяцев.
Цена: 98 400 ₽.
Цена в рассрочку: 8 200 ₽/мес. на 12 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: диплом MBA.
Достоинства:
Онлайн-уроки с возможностью их пересмотра в записи.
Разборы кейсов.
Обратная связь от преподавателей.
Сопровождение куратором на весь период обучения.
Доступ к общему чату с одногруппниками и экспертами.
Дополнительные материалы для самостоятельного изучения.
Тесты после каждой дисциплины.
Беспроцентная рассрочка.
Возможность оформить налоговый вычет.
Полученные после окончания курса документы вносятся в реестр ФИС-ФРДО.
Для поступления на курс нужно иметь законченное среднее профессиональное или высшее образование.
Недостатки:
Не обнаружены.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие курсы МИПО: «Управление в торговле».
6. Как управлять продажами — Контур.Школа
На этом курсе вы освоите эффективные маркетинговые инструменты, изучите продажи в B2C, B2B, B2G и научитесь управлять командой. Курс подойдет предпринимателям, менеджерам и руководителям отдела продаж.
В программе 7 тематических модулей и 53 урока. Вы будете изучать теорию, сдавать тесты, решать практические задачи и получать обратную связь от преподавателей.
Обучаться можно с компьютера или мобильного приложения.
Формат: онлайн.
Порог входа: для опытных.
Длительность: 5 дней.
Цена: 64 800 ₽.
Цена в рассрочку: 10 800 ₽/мес. на 6 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Обратная связь по домашним заданиям.
Онлайн-лекции можно пересматривать в записи.
Доступ к курсу с компьютера или мобильного приложения.
Помощь куратора.
Техподдержка работает 24/7.
Беспроцентная рассрочка.
Недостатки:
Курс не подходит новичкам без опыта в продажах.
Программу курса можно изучить на его странице.
7. Руководитель отдела продаж — Русская школа управления
Здесь вы можете учиться очно, онлайн или в своем темпе по видеоурокам. В программе 4 темы: «Управление отделом продаж», «Оптимизация бизнес-процессов», «Управление продажами» и «Персонал».
Ученики школы не только изучают теорию, но и работают с кейсами и получают фидбэк от экспертов.
Кто обучается очно и онлайн, смогут пройти всю программу за 4 дня. А те, кто выбрал учиться в своем темпе по видеоурокам, получит доступ к курсу на 30 дней.
Формат: онлайн, очно или по видеоурокам.
Порог входа: с нуля.
Длительность: от 4 дней.
Цена: от 38 820 ₽.
Цена в рассрочку: от 3 235 ₽/мес. до 12 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Достоинства:
Возможность учиться очно, онлайн или самостоятельно.
Доступ ко всем материалам на 30 дней.
Обратная связь от преподавателей.
На сайте можно получить доступ к бесплатному уроку.
Онлайн-лекции можно пересматривать в записи.
Пошаговые алгоритмы для решения задач.
Работа с кейсами.
Беспроцентная рассрочка.
Недостатки:
Длительные очные и онлайн-лекции: с 9:00 до 14:30 по московскому времени с перерывом.
Программу курса можно изучить на его странице.
8. Директор по продажам — City Business School
Бизнес-школа дает возможность пройти обучение у лучших экспертов в сфере продаж, которые работали как в России, так и за границей. Помимо теории, ученики этой школы работают с реальными кейсами и учатся решать задачи, с которыми сталкиваются руководители отдела продаж.
Школа разработала интенсивные и углубленные программы обучения длительностью от 116 до 315 академических часов. Курс подойдет специалистам по продажам: директорам, руководителям и менеджерам.
Формат: онлайн.
Порог входа: для опытных.
Длительность: от 3 месяцев.
Цена: от 49 896 ₽.
Цена в рассрочку: от 2 079 ₽/мес. до 24 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Достоинства:
Курс от российских и международных экспертов в сфере продаж.
Несколько тарифов: для интенсивного и углубленного изучения тем.
Беспроцентная рассрочка.
Гарантия возврата средств в течение трех дней после начала обучения.
Работа с реальными кейсами.
Тесты и практические задания для закрепления теории.
Недостатки:
Программа не подходит новичкам без опыта в продажах.
Программу курса можно изучить на его странице.
9. Формирование отдела продаж — Interra
С помощью этого курса вы сможете с нуля построить отдел продаж и эффективно управлять сотрудниками компании. Обучение проходит на онлайн-платформе: вы будете смотреть видеоуроки и выполнять практические задания в своем темпе.
Курс подойдет тем, кто хочет учиться самостоятельно без поддержки кураторов и преподавателей. Программа разработана для предпринимателей и руководителей отделов продаж.
Формат: онлайн.
Порог входа: для опытных.
Длительность: 1 месяц.
Цена: 10 000 ₽.
Цена в рассрочку: нет.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Просмотр видеоуроков в своем темпе.
Обучение можно начать сразу после оплаты.
Ученики получают чек-листы и полезные инструкции.
Доступ к материалам курса на 1 месяц.
Гарантия возврата средств в течение двух дней после старта.
Курс подходит для предпринимателей и специалистов отдела продаж.
Недостатки:
Отсутствие обратной связи.
Курс не подходит для новичков.
Программу курса можно изучить на его странице.
10. Профессия «Руководитель отдела продаж» — Международная школа профессий
В этом курсе вы разберете 3 темы: «Продажи для начинающих», «Техники продаж» и «Управление отделом продаж». Программа интенсивная, ее длительность всего 8 недель. Уроки проходят в формате онлайн-встреч 2 раза в неделю. Кто пропустил занятие, может пересмотреть его в записи.
Международная школа профессий уже 11 лет на рынке образования и у нее весьма хороший рейтинг: 4,7 балла на Яндекс и 4,5 балла на Google.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 8 недель.
Цена: 16 600 ₽.
Цена в рассрочку: 2 800 ₽/мес. на 6 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: диплом.
Достоинства:
«Живые» вебинары и общение с преподавателями онлайн.
Поддержка наставников.
Онлайн-лекции можно пересматривать в записи.
В программе 15 практических занятий.
Возможность оплатить курс материнским капиталом.
Беспроцентная рассрочка.
Возможность оформить налоговый вычет.
Курс подходит для новичков.
Недостатки:
Не обнаружены.
Программу курса можно изучить на его странице.
Дополнительные курсы для руководителя отдела продаж
В этом разделе вы найдете пять курсов с обширными программами обучения и сильным преподавательским составом. Во многие из них включены разборы кейсов.
Управление маркетингом и продажами от Moscow Business Academy — с помощью этого курса вы сможете стать руководителем отдела маркетинга. Программа направлена на углубленное изучение менеджмента, маркетинга и финансов. Вас ждут онлайн-семинары, видеолекции, карьерные консультации и практические задания с фидбэком от профессионалов.
Руководитель отдела продаж от Product University — курс от экспертов Яндекс, Groupon, Delivery Club и других крупных компаний. Обучаться можно в своем темпе. Чтобы пройти всю программу, понадобится около двух месяцев. После оплаты вы получите доступ ко всем материалам и поддержку куратора на 6 месяцев. Школа гарантирует трудоустройство и вернет стоимость курса, если вы не найдете себе работу через полгода после старта.
#Реальный отдел продаж 14.0 от Михаила Гребенюка — курс поможет вам увеличить эффективность и доходность вашей компании в 2 раза. Вы поймете, как построить четкую систему в отделе продаж и захватить лидирующую позицию на рынке. Курс длится 4 месяца, во всем процессе обучения помогают опытные эксперты.
Управление маркетингом и продажами от Столичной Бизнес Академии — после окончания этого курса вы сможете составлять план продвижения для любого бизнеса, разрабатывать маркетинг-микс компании и развивать клиентскую базу. Обучение длится 4 месяца, в курс включены разборы кейсов и фидбэк от экспертов. По окончании обучения выдается диплом с присвоением степени MBA.
Тренинг для Руководителей отдела продаж от Outstaffing Сompany — здесь расскажут об эффективных моделях выстраивания структуры отдела продаж. В программу включены мини-лекции и самостоятельные работы с кейсами после каждого теоретического блока. После окончания обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
5 бесплатных курсов для руководителя отдела продаж
С помощью этих бесплатных уроков вы сможете узнать, какими задачами занимается руководитель отдела продаж и какими навыками он должен обладать. Также здесь расскажут, как увеличить продажи, повысить эффективность менеджеров и улучшить свою работу.
Руководитель отдела продаж: что нужно знать, уметь и куда расти от Нетологии (1 вебинар в записи, без сертификата; доступ после регистрации).
Эффективный РОП: инструкция по применению от WakeUp (1 вебинар в записи, без сертификата; доступ без регистрации).
Управление отделом продаж от Академии IT (16 уроков, без сертификата; доступ после регистрации).
Продажи от канала «Юниты» (9 видеоуроков, без сертификата; доступ без регистрации).
Увеличение продаж от канала «Шифр продаж с Уколовой» (2 видеоурока, без сертификата; доступ без регистрации).
Как мы подбирали школы и курсы для нашей статьи?
Все курсы, попавшие в эту статью, прошли строгий отбор. Мы учитывали следующие параметры:
Рейтинг школы и отзывы студентов, прошедших курс.
Наличие обратной связи от экспертов.
Качество обучающей программы и возможность поработать с кейсами во время обучения.
Преподавательский состав.
Стоимость курса и возможность оплаты обучения в рассрочку.
Формат уроков: в подборку попали курсы, в которые входят как видеоуроки, так и онлайн-лекции.
Результат обучения на курсе.
Порог входа на курс: пройти большинство программ могут не только менеджеры и руководители отделов продаж, но и предприниматели.
Наличие у школы лицензии на образовательную деятельность.
Возможность оформления налогового вычета.
Возможность возврата средств при отказе от обучения.
Итоги
Освоить профессию руководителя отдела продаж можно даже за 2–3 месяца. Главное — выбрать подходящий для себя курс и усердно учиться. В нашей подборке было много хороших предложений, например:
Руководитель отдела продаж от Eduson Academy — для тех, кому важна помощь в трудоустройстве;
Руководитель отдела продаж от Нетологии — для тех, кому важна практика с реальными кейсами;
Управление продажами от Skillbox — для тех, кто хочет учиться по видеоурокам в своем темпе.
Если же вы хотите сначала подробнее ознакомится с профессией, можете начать учиться с бесплатных уроков, которые мы указали выше. Успехов!
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