ТОП-10 курсов по трейдингу — бесплатное обучение для новичков

В этой статье рассмотрим подборку бесплатных курсов по трейдингу. Профессия трейдера актуальна благодаря постоянным изменениям на финансовых рынках, технологическим инновациям, возможностям для заработка, финтех-развитию и глобальному характеру работы. Трейдеры адаптируются к динамике рынка, что делает профессию актуальной всегда.

Последнее обновление: 12 февраля 2024 года.

Рассмотрим 10 бесплатных онлайн-курсов трейдера от топовых школ, которые предлагают новичкам изучить базовую структурированную информацию о профессии. Но если вы готовы изучать трейдинг более основательно, то рекомендуем вам ознакомиться с этой подборкой, где мы платные курсы по трейдингу.

ТОП-7 лучших курсов по трейдингу

Бесплатные курсы по трейдингу

Теперь рассмотрим подробнее курсы и вебинары, которые предоставляют подробную базовую информацию по обучению трейдингу с нуля и бесплатно. Вам будут доступны демо-версии уроков или вебинары с ответами на главные вопросы новичков.

Продолжительность курса: в своем темпе, 3 урока.

Формат: видеоуроки + практика.

Доступ: после регистрации.

Хотите разобраться в инвестициях? Узнайте, как работает фондовый рынок, где выгодно вложить капитал и зарабатывать до 20% в год.

Вы можете начать свой путь трейдера, узнать, как увеличить прибыль, оценить и снизить риски, выбрать инструменты и брокера для успешной работы на рынке. Программа курса рассчитана на 3 урока с домашними заданиями и ответами на вопросы.

По окончании программы по трейдингу вы научитесь составлять инвестиционный портфель и свою торговую стратегию, сможете оценивать и сокращать риски, а также работать с брокерами. Преподаватель курса — Иван Руденко, руководитель инвестиционного направления многопрофильного иностранного холдинга.

2. Мастер-класс практикующего инвестора — Школа практического инвестирования

Продолжительность курса: 90 минут.

Формат: мастер-класс.

Доступ: после регистрации.

Мастер-класс подойдет как предпринимателям, так и действующим инвесторам на фондовом рынке. Программу ведет опытный практик с опытом инвестирования свыше 8 лет.

Вы сможете подготовить свой первый портфель на 5 лет вперед и узнать, как достичь целей через инвестирование в ценные бумаги.

На бесплатном курсе по трейдингу вы разберете цели инвестирования, типы инвестиций, способы защиты капитала и комбинации с гарантированной доходностью до 15%.

3. Первые шаги в трейдинге — Федор Сидоров

Продолжительность курса: 3 дня — 6 часов.

Формат: марафон.

Доступ: после регистрации.

Исследуйте основы трейдинга и разработайте план развития от 0 до 10+ миллионов капитала, где ваши накопления будут удваиваться каждый год. Получите доступ к 6 часам содержательного контента с полезными ответами на вопросы и участвуйте в розыгрыше 50 000 рублей.

Вы узнаете, как войти в пятерку трейдеров, торгующих в плюс, как получать прибыль при любом рынке, а также как увеличивать свой депозит вдвое каждый год.

Всех участников ждут бонусы в подарок при регистрации.

4. Торговый алгоритм, приносящий доход — Николай Солабуто

Продолжительность курса: ~ 2 часа.

Формат: вебинар.

Доступ: после регистрации.

Вебинар для трейдеров ведет управляющий активами со стажем свыше 20 лет. На вебинаре будут обсуждать различные категории трейдеров и их типичные ошибки. Также вы узнаете о том, что такое торговый алгоритм и как создать собственный. Вы узнаете, как предсказывать движение цены и анализировать рынок. Также вам расскажут, почему совместная работа в команде может быть эффективнее, чем биржевая торговля в одиночку. Курс трейдинг-обучение подойдет новичкам и профессионалам.

По результатам вебинара вы узнаете о различных категориях трейдеров и их влиянии на будущее, научитесь создавать торговые стратегии и прогнозировать движение цены на рынке, что поможет вам уверенно входить в сделки.

5. Начало — Александр Пурнов

Продолжительность курса: доступ на 24 часа.

Формат: демодоступ к курсу + видеоуроки + бонус в виде эфира.

Доступ: после регистрации.

Бесплатный курс по трейдингу от специалиста с опытом более 16 лет. Зарегистрировавшимся на пробный период предлагается подарок в виде эфира: «Метод Побарного Анализа. Суть и отличия от технарей». Вы узнаете, как продать или купить пакет акций, когда его продавать, как защититься от убытков и многое другое.

Обучение трейдингу с нуля проходит на базе личного кабинета на платформе школы. Бесплатный доступ для знакомства с программой открывается на 24 часа.

6. Что такое трейдинг на самом деле — Юрий Чугунов

Продолжительность курса: ~ 2 часа.

Формат: вебинар.

Доступ: после регистрации.

Узнайте суть и особенности алготрейдинга, получите четкий план действий, который поможет достичь результатов. В эксклюзивном вебинаре эксперт собрал многолетний опыт торговли, анализа ошибок и обучения, опрашивая более 3 тысяч студентов для выявления ключевых вопросов. Юрий на встрече разъяснит сложные аспекты трейдинга простыми словами, предложив конкретные шаги для успешного старта. Просмотр вебинара по трейдингу полезен как новичкам, так и опытным специалистам.

Узнайте, чем алготрейдинг отличается от классического, как избежать тупиковых маршрутов, которые часто становится выбором для начинающих трейдеров, как определить факторы, мешающие вашему успеху в трейдинге и как правильно сформулировать финансовую цель.

7. Инвестирование в облигации — AlorSchool

Продолжительность курса: 1,5 часа.

Формат: вебинар.

Доступ: после регистрации.

После этого бесплатного вебинара по трейдингу вы освоите все аспекты работы с облигациями: будете знать в чем разница между облигациями и вкладами, научитесь анализировать и выбирать их, умеете рассчитывать цену покупки и продажи. Кроме того, вы погрузитесь в детали налогообложения, освоите создание инвестиционного портфеля из облигаций.

Весь материал будет изложен на практических примерах, после урока вы получите задание. С экспертом вы узнаете, как облагаются налогами облигации в рамках ИИС и налоговые льготы, а также в чем преимущества НКД.

8. Интрадей трейдинг — самый стабильный заработок на рынке — Николай Солабуто

Продолжительность курса: ~ 1,5 часа.

Формат: мастер–класс.

Доступ: после регистрации.

Мастер-класс для начинающих трейдеров ведет опытный управляющий активами со стажем свыше 20 лет.

Вы узнаете, как инвестировать в перспективные активы в 2024 году, чтобы увеличить свою прибыль по сравнению с вложениями в валюту, недвижимостью и золотом.

Научитесь зарабатывать 10–20% ежемесячно, потратив всего 15 минут в день. В конце вебинара по трейдингу вас ждет подарок.

9. Быстрый старт — Финам

Продолжительность курса: 20 дней.

Формат: видеоуроки + практика.

Доступ: после регистрации.

Бесплатный курс по трейдингу позволит вам освоить основы анализа рынка и совершения сделок на фондовой бирже с применением доступных инструментов. Вы узнаете, как зарабатывать на фондовом рынке как консервативному инвестору, так и активному спекулянту, торгуя на Московской бирже. Вы получите знания по росту и падению стоимости акций, а также по получению дивидендов от компаний.

На курсе по трейдингу представлены короткие текстовые и видеоуроки с практическими заданиями, чтобы помочь вам овладеть классическим техническим анализом, понять инвестиционные тренды, методы и стратегии торговли.

В рамках курса вы сможете открыть реальный торговый счет и провести сделки с акциями на Московской бирже через торговый терминал группы «Финам».

10. Скальпинг: авторская стратегия 2024 на практике — Школа Московской Биржи

Продолжительность курса: ~ 1,5 часа.

Формат: вебинар.

Доступ: после регистрации.

На вебинаре по трейдингу для новичков вы узнаете параметры уникальной авторской стратегии скальпинга, увидите результаты сделок в прямом эфире, и получите запись реальных торгов для дополнительного ознакомления.

Вы освоите тайны индивидуальной скальпинговой стратегии, актуальной на период 2023–2024 годов. Разберетесь, почему традиционный графический анализ неэффективен в скальпинге, и научитесь торговать с уверенностью и спать спокойно, забыв о необходимости предугадывать направление открытия рынка.

Как мы отбирали курсы для статьи про трейдинг

Когда дело касается выбора курсов по трейдингу для вашей статьи, важно принимать во внимание несколько ключевых критериев. Вот как мы подходили к отбору курсов:

Порог входа на курс. Оценка уровня вхождения помогает понять, для кого предназначен курс: с нуля, для среднего уровня специалистов или для руководителей.

Бесплатный ознакомительный контент. Наличие доступного вводного контента, такого как первая лекция или вебинар со спикером, позволяет оценить подход лектора и содержание материала.

Формат обучения и обратной связи. Важно учитывать онлайн или офлайн-формат обучения, а также виды обратной связи: вебинары, разборы от ментора на LMS, текстовый фидбэк, разбор ошибок на живых встречах.

Реальный результат обучения. Оценка конечного результата обучения на курсе, включая формирование конкурентных навыков и портфолио.

Экспертиза спикера. Изучение стажа и успехов спикера в профессии, а также опыта работы с известными работодателями и проектами.

Репутация школы и отзывы выпускников. Проверка репутации школы и отзывов выпускников, если отзывы о курсе отсутствуют, то можно обратить внимание на общую репутацию школы.

Выбирая курсы с учетом этих критериев, вы можете быть уверены, что наша статья о курсах по трейдингу будет информативной и полезной для читателей.

Как научиться трейдингу с нуля

Начало своего пути в сфере трейдинга без предварительного опыта будет трудной задачей, но с применением правильной методики и упорства эта цель вполне достижима. Теперь рассмотрим некоторые рекомендации, способствующие успешному старту в этой профессиональной области.

Первым шагом будет освоение основ трейдинга. Имейте в виду, что трейдинг — это искусство принятия финансовых решений на рынке. Познакомьтесь с основными терминами и понятиями, такими как акции, форекс, криптовалюты, индексы, анализ рынка и т.д. Это позволит вам лучше понимать процессы, происходящие на рынке.

Далее следует изучение различных стратегий трейдинга. Существует множество подходов, от краткосрочного дневного трейдинга до долгосрочного инвестирования. Изучите различные стратегии и выберите ту, которая больше соответствует вашим целям и стилю.

Не забывайте про практику. Начните с торговли на демо-счете, чтобы применить свои знания на практике без риска потерь реальных денег. Это позволит вам набраться опыта и уверенности в своих действиях.

Кроме того, постоянно развивайтесь и обучайтесь. Рынок постоянно меняется, и чтобы быть успешным трейдером, важно следить за новостями и трендами, учиться у опытных трейдеров, читать книги и посещать специализированные курсы.

И помните, успех в трейдинге приходит не мгновенно. Это процесс, требующий времени, терпения и постоянного развития навыков. Будьте готовы к тому, что путь к успеху в трейдинге может быть долгим и сложным, но при наличии стойкости и усердия вы сможете добиться своих целей.

FAQ: популярные вопросы о профессии

Чем занимается трейдер?

Трейдер — это специалист, который занимается торговлей на финансовых рынках с целью получения прибыли. Их основная задача заключается в покупке и продаже финансовых активов, таких как акции, валюты, товары, криптовалюты и другие инструменты. Трейдеры могут торговать на финансовых биржах, в инвестиционных фондах, банках, брокерских компаниях или на самостоятельной основе. Вот несколько типов трейдеров и их основные задачи:

Дейтрейдеры (Day Traders) занимаются краткосрочной торговлей, покупая и продавая активы в течение одного дня. Они стремятся использовать краткосрочные колебания цен для получения прибыли.

Свинг-трейдеры (Swing Traders) держат позиции на более длительные сроки, обычно от нескольких дней до нескольких недель. Они стремятся захватить тренды и получить прибыль из долгосрочных движений цен.

Инвесторы (Investors) вкладывают средства на долгосрочной основе, ориентируясь на фундаментальный анализ компаний или других активов. Их цель — получение дохода от капитала и долгосрочный рост инвестиций.

Важно помнить, что торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и трейдеры должны иметь знания о рынках, умение анализировать данные, управлять рисками и принимать обоснованные решения.

Без достаточной подготовки и опыта торговля может быть опасной для ваших финансов.

Как быть востребованным трейдером?

Чтобы стать востребованным трейдером, важно развивать навыки анализа рынка, следить за трендами, уметь принимать быстрые решения и учиться на своих ошибках. Также необходимо постоянно обновлять знания о финансовых инструментах, использовать аналитические инструменты и платформы, а также работать над построением своей стратегии и управлением рисками. Обучение, практика и постоянное совершенствование своих навыков — вот ключевые моменты для успешной карьеры в сфере финансов.

Как стать успешным трейдером, если нет знаний о сфере торговли?

Стать успешным трейдером без знаний — не простая задача, но невозможного ничего нет! Вот несколько шагов, которые могут помочь вам начать:

Изучите основы торговли . Изучите книги о финансовых рынках. Пройдите онлайн-обучение по торговле. Следите за новостями и аналитикой рынков.

Выберите стратегию . Решить, какой формат вам подходит (долгосрочный, краткосрочный, дневной). Изучите различные стратегии торговли: технический анализ, фундаментальный анализ, анализ объемов и т.д.

Тренируйтесь на демо-счете. Откройте демо-счет у брокера и тренируйтесь без риска потерь. Применяйте свои знания на практике и анализируйте результаты.

Выберите надежного брокера . Исследуйте рейтинги и отзывы о брокерах. Выберите брокера с надежной репутацией и доступными условиями для новичков.

Управляйте рисками. Никогда не рискуйте больше определенного процента от своего капитала на одну сделку. Используйте стоп-лоссы и тейк-профиты, чтобы защитить свои инвестиции.

Сколько зарабатывает трейдер?

Трейдеры в России зарабатывают по-разному в зависимости от уровня опыта, выбранного рынка и т. д. Начинающий трейдер может зарабатывать от 40 000 до 60 000 рублей в месяц, в то время как опытные профессионалы могут получать значительно больше, от 100 000 в месяц и более.

Успех трейдера напрямую зависит от знаний, умений, стратегий, способности анализировать данные рынка и принимать обоснованные решения. Для некоторых трейдеров это может быть основным источником дохода, а для других — дополнительным заработком на стороне.

Какие качества нужны для успешной торговли?

Для успешной торговли трейдеру необходимы следующие качества:

Hard Skills:

Аналитические навыки . Умение анализировать графики, индикаторы.

Техническая экспертиза. Знание платформ для торговли, алгоритмов, инструментов анализа.

Финансовая грамотность. Понимание финансовых инструментов, рисков и стратегий.

Soft Skills:

Дисциплина. Умение соблюдать стратегию торговли и контролировать свои эмоции.

Стрессоустойчивость. Способность сохранять хладнокровие в сложных ситуациях.

Коммуникативные навыки. Умение общаться с коллегами, аналитиками, клиентами.

Адаптивность. Готовность быстро реагировать на изменения рынка.

Эти качества помогут трейдеру преуспеть в сфере и достичь поставленных финансовых целей! Важно непрерывно работать над их развитием для достижения успеха на финансовых рынках.

Чем трейдер отличается от инвестора?

Разница между трейдером и инвестором заключается в их подходе к финансовым операциям на рынке.

Трейдер:

Частота сделок. Трейдер активно занимается куплей-продажей финансовых инструментов (акций, валюты, товаров и т. д.) на рынке. Он может открывать и закрывать позиции в течение короткого временного периода, часто даже в течение одного дня, при этом стремясь заработать на колебаниях цен за короткие промежутки времени.

Цель. Трейдер стремится получать прибыль от краткосрочных изменений цен и может использовать различные стратегии, такие как скользящие средние, RSI (Индекс Относительной Силы), стохастика и другие для принятия торговых решений.

Риски. Трейдер сталкивается с высоким уровнем риска из-за краткосрочной природы своих сделок. Рыночные колебания могут быть существенными за короткие периоды, что может привести как к высоким прибылям, так и к большим убыткам.

Инвестор:

Долгосрочные инвестиции. Инвестор делает ставку на долгосрочный рост цен активов. Он обычно держит свои инвестиции на протяжении многих лет, иногда десятилетий, с целью получения дохода от увеличения стоимости активов (капитализации) и дивидендов.

Анализ. Инвесторы обычно полагаются на фундаментальный анализ, изучая финансовые показатели компаний, экономические тенденции и другие факторы, чтобы принимать инвестиционные решения.

Риски. Хотя инвестиции могут быть менее подвержены краткосрочным колебаниям рынка, они все равно не лишены рисков. Рыночные условия, макроэкономические сдвиги и другие факторы могут повлиять на результаты их инвестиций.

Итоги

При выборе хороших курсов по трейдингу стоит обращать внимание на рейтинг и отзывы участников, квалификацию преподавателей, актуальность материалов, доступность практических занятий и возможность консультаций. Также полезно изучить программу обучения, формат проведения занятий и стоимость курса. Важно выбирать курсы, которые соответствуют вашему уровню знаний и целям в трейдинге.А мы предлагаем обратить внимание на следующие курсы:

Как стать инвестором. Фондовый рынок для начинающих от Skillbox — курс, на котором вы узнаете, как создавать инвестиционный портфель;

Мастер-класс практикующего инвестора от Школы практического инвестирования — урок от опытного инвестора с опытом более 8 лет;

Первые шаги в трейдинге от Федора Сидорова — 3-дневный марафон без лишней информации, с возможностью задать вопросы и получить ответы.

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!