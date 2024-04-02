ТОП-15 курсов по 1С:Документоборот (делопроизводство) в 2024 году

Выбирайте нужный курс по основным характеристикам, с учетом плюсов и минусов, которые обозначены ниже. Важное преимущество всех этих вариантов — удобный онлайн-формат обучения в свободное время. В зависимости от базового уровня ваших знаний вы можете подобрать то, что нужно именно вам для эффективной работы.
ТОП-5 лучших курсов по программе 1С документооборот
«1С: Документооборот. Автоматизация учета документов (редакция 3.0)» от Специалиста — обучение по международным стандартам в сжатые сроки в удобном для вас формате.
«Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 ред. 3.0» от компании «Первый Бит» — обучение по сертифицированным методическим материалам в персональном выделенном рабочем облаке.
«1С Электронный документооборот: документооборот организационно-распорядительных и кадровых документов» от Уральского института — недорогой курс в удобном мобильном приложении, общение с преподавателем в живом эфире.
«Работа в программе 1С: Документооборот 8.3» от МГУТУ — обучение с доступом к программе 1С, чат с помощником на 6 месяцев и отправка удостоверения по почте.
«Базовые навыки 1С Документооборот 8.3» от Stepik — недорогой иллюстрированный курс с гарантией возврата средств, если вы посчитаете его бесполезным.
Онлайн-курсы по 1С документообороту
Платные курсы 1 с документооборот подойдут вам, если вы планируете проводить консультации по внедрению 1С:Документооборот. Эти программы помогут вам узнать все об автоматизации процессов движения документов в своем предприятии.
1. 1С: Документооборот. Автоматизация учета документов (редакция 3.0) — Специалист
Курс 1 с документооборот для обучения автоматизированному документообороту по международным стандартам. Важное условие — предварительная подготовка по специальности «Делопроизводство» (документационное обеспечение управления) или по аналогичной направленности.
Судя по отзывам на сайте, курс 1с сэд несложный и полноценный, нужная информация подается в сжатые сроки. Подходит для секретарей, архивариусов, руководителей.
Стоимость: от 18 490 ₽ для физических лиц и от 22 990 ₽ для организаций.
Рассрочка: есть кредит.
Продолжительность: 16 академических часов (при формате онлайн).
Формат: очно, онлайн, свободный график.
Домашние задания: нет, практикум выполняется во время уроков.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство выпускника, сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Несколько форматов обучения для вашего удобства.
Сжатые сроки обучения.
Курс можно изучать в составе обширных дипломных программ.
Обучение проводится по мировым стандартам и может быть востребовано не только в России.
Недостатки школы:
Не подходит для новичков, нужно базовое образование.
2. Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 ред. 3.0 — Первый Бит
Первый Бит предлагает широкий ассортимент курсов по 1С, и вы можете выбрать не только Документооборот. Всего за неделю вы можете освоить азы систематизации документов удобным и надежным способом.
По окончании обучения по 1с документообороту получите свидетельство о повышении квалификации международного образца и станете востребованным специалистом.
Здесь есть даже курсы для детей, где их обучают навыкам программирования, компьютерной грамотности и даже основам работы в 1С для школьников!
Стоимость: 16 900 ₽, по акции от 13 500 ₽.
Рассрочка: есть.
Продолжительность: 16 академических часов.
Формат: онлайн-уроки в прямом эфире, занятия в записи, методические материалы почтой или курьером.
Домашние задания: есть практические занятия.
Документ об окончании: свидетельство.
Особенности и преимущества школы:
Дополнительный курс по ведению ЭДО за 2 100 ₽.
Персональное рабочее место в облаке.
Сертифицированные методические материалы.
Возможность стажировки в компании по окончании обучения.
Недостатки школы:
Есть возможность получения информации о курсе в чате, но на самом деле консультируют только по телефону (звонок).
3. 1С Электронный документооборот: документооборот организационно-распорядительных и кадровых документов — Уральский институт
Подробный курс по 1С Документообороту даст вам достаточно теории и практики. Живое общение с преподавателем поможет освоить специальность понятно и доступно. Домашние задания с проверкой сделают вас не только знающим, но и уверенным в своих силах специалистом.
Курс 1с сэд по приемлемой цене. Уральский институт предлагает и другие курсы по разным направлениям также по адекватной стоимости.
Стоимость: 4 095 ₽.
Рассрочка: нет информации.
Продолжительность: 1 месяц (108 часов).
Формат: в онлайн-режиме изучение теории, вебинары, практические работы, итоговое тестирование.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Живое общение с преподавателем.
Доступ к учебным материалам курса бессрочно после успешного завершения обучения.
Доступ к материалам по другим направлениям во время обучения и 90 дней после.
Мобильное приложение для удобного обучения.
Недостатки школы:
Не найдено.
4. Работа в программе 1С: Документооборот 8.3 — МГУТУ
Выбрав для себя курс 1с делопроизводство от МГУТУ, вы тратите намного меньше, чем получите в первый же месяц работы по новой специальности/квалификации. Не успеваете на эфиры и видите в себе способность к самоорганизации — берите дистанционное обучение по готовым видео.
При каждом из форматов учебы у вас будет онлайн помощник в личном кабинете на полгода.
Стоимость: 6 800 ₽ (онлайн в прямом эфире) и 5 600 ₽ (дистанционное обучение по урокам с предыдущей группой).
Рассрочка: есть.
Продолжительность: 16 академических часов.
Формат: дистанционно по видео последней группы или онлайн с видео и прямыми эфирами.
Домашние задания: нет информации.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Приемлемая стоимость за достаточное количество часов.
Шаблоны и шпаргалки для дальнейшей работы.
Гарантия возврата средств в течение трех дней (если вы скачали не более 10% учебных материалов).
Персональный менеджер по обучению в личном кабинете на 6 месяцев.
Недостатки школы:
Не найдено.
5. Базовые навыки 1С Документооборот 8.3 — Stepik
Курс 1 с документооборот подойдет вам, если ваша работа связана с документами. Для обучения пригодятся базовые знания компьютера и Майкрософт офис.
Программа рассчитана на тех, кто имеет представление о программе автоматизации процессов документооборотов и хочет облегчить свой труд, лучше разобравшись в 1С Документооборот.
Стоимость: 500 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 36 уроков и 57 тестов.
Формат: видеоуроки и тестирование.
Домашние задания: есть тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Гарантия возврата средств в течение 30 дней.
Символическая стоимость.
Подходит для новичков (если уже имеют представление о программе).
Много иллюстраций к темам.
Недостатки школы:
Курс не подходит для тех, кто хочет получить информацию с нуля.
6. 1С Документооборот 2.1 и 3.0 обучение — Академия Документооборота «Лушников и партнеры»
Система обучения 1с документооборот от Академии «Лушников и партнеры» построена по большей части на самостоятельности. Если вы умеете организовывать свое время, а тем более, уже проходили обучение с самоучителем, освоить материалы по 1С Документообороту вам не составит труда. В помощь обучающимся создана специальная линия консультаций по вопросам курса.
Стоимость: от 13 000 ₽ (для руководителей), от 29 260 ₽ (для профессионалов).
Рассрочка: нет.
Продолжительность: привязка самоучителя к компьютеру с Windows на 3 месяца и курс от 2 академических часов (зависит от тарифа).
Формат: просмотр видеоуроков и консультации по специальной линии.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Онлайн-самоучитель (начало и продолжение в любое удобное время с паузы).
Подписка на обновления курса.
Много примеров из практики специалиста.
Есть мобильное приложение.
Недостатки школы:
Нет общения с преподавателями в эфире или мессенджере, но есть техподдержка.
7. Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 — 1C:Учебный центр №1
На курсе 1с документооборот вас научат быстрым приемам работы в программе 1С, вы узнаете все прикладные возможности и станете успешным сотрудником или руководителем организации.
Для проверки знаний вы сможете пройти бесплатное или платное тестирование. Также есть возможность за символическую плату (119–129 ₽ за 7-дневную подписку) заниматься на мобильном тренажере с комментариями специалистов.
Тренажеры есть по всем темам 1С, в том числе Документообороту.
Стоимость: 10 600 ₽ с общением онлайн или 2 100 ₽ за готовый видеокурс.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 2 дня онлайн+видео на 90 дней, 16 часов работы в группе онлайн или 5 часов видео, электронная книга для изучения, доступ к базе.
Формат: онлайн или просмотр видео.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: свидетельство (менее 16 академических часов) или удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Несколько вариантов удаленного обучения.
Есть демоверсия.
Электронная книга по курсу в доступе.
Оперативная служба поддержки.
Недостатки школы:
Нет рассрочки (но курс недорогой).
8. Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 — Курсы-по-1С.рф
В программе по 1с делопроизводству предусмотрено 13 объемных функциональных блоков и более 1000 интерфейсов. Записавшись на курс, вы сможете оплатить его в рассрочку на сайте или сразу перевести полную стоимость.
На занятиях параллельно с теорией преподаватель показывает ситуации на примерах, что упрощает усвоение информации.
Знания, полученные в процессе обучения, помогут настроить автоматизацию работы с документами в организации и упростить ее.
Стоимость: 2 100 ₽ видеокурс и 10 600 ₽ курс в формате онлайн.
Рассрочка: есть.
Продолжительность: более 5 часов видео для самостоятельного изучения и поддержка преподавателя или 2 дня занятий, 16 академических часов в группе онлайн, 4 часа видео.
Формат: видеокурс или онлайн-формат по расписанию.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Практика на базе сквозного примера.
Электронная книга для изучения.
Примеры (демовидео).
Очень быстрые и полные ответы на вопросы в чате поддержки от консультанта.
Недостатки школы:
Не обнаружено.
9. Внутренний электронный документооборот предприятия + 1С: Документооборот — РУНО
И снова курс 1с документооборот 8 для самоорганизованных и мотивированных сотрудников и руководителей! Все просто: оплачиваете доступ, смотрите видеоуроки в любое удобное для вас время, выполняете практикум, сверяя ответы с видео, получаете ответы по линии обратной связи. Затем проходите тестирование и получаете документ.
На базе Руно создан свой «хедхантер»: вам помогут составить резюме, найти работу согласно полученной квалификации.
Стоимость: 8 750 ₽.
Рассрочка: есть.
Продолжительность: 38 академических часов.
Формат: дистанционно видеоуроки, практикум, материалы, тестирование.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: удостоверение.
Особенности и преимущества школы:
Поддержка в закрытом чате Телеграм и помощь в трудоустройстве.
Много практики, где потом можно сверить правильность выполнения с видео.
70 дней бесплатного доступа с возможностью платного продления.
Можно попробовать обучение бесплатно.
Недостатки школы:
Не найдено.
10. Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 — Scloud
Курс 1с документооборот для самостоятельного изучения за короткий срок. Предусмотрена связь с преподавателем по электронной почте или в чате (в зависимости от тарифа, формата обучения). При обучении онлайн в группе есть связь с участниками группы и преподавателем в режиме реального времени.
Запись занятия можно просмотреть повторно. Доступ к материалам от 3 месяцев. Тестирование и мобильный тренажер помогут проверить свои знания.
Стоимость: 2 100 ₽ или 10 600 ₽ (в зависимости от формата).
Рассрочка: нет.
Продолжительность: доступ к видео 90 дней + зависит от тарифа.
Формат: доступ к видео, электронные материалы и общение с преподавателями по электронной почте или плюс 2 дня онлайн, общение с преподавателем в режиме реального времени и работа в группе онлайн 16 часов.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Тариф на любой кошелек.
Можно сначала посмотреть демоверсию курса.
Подробная информация о тарифах.
Учебное тестирование проходит в несколько этапов: справка о прохождении, сертификат профессионала, сертификат специалиста. Первый этап необязателен.
Недостатки школы:
Не обнаружено.
Бесплатные курсы по 1С делопроизводству
Здесь мы перечислим бесплатные курсы по 1С Документообороту, которые помогут ознакомиться с удобным инструментом для ведения бизнеса. Так вы получите основную информацию по теме.
Бесплатные вебинары по 1С Документооборот 3.0 от Академии Документооборота «Лушников и партнеры» (обучающие вебинары общей продолжительностью 4+ часа; можно оставить заявку на демоверсию, и она будет функционировать на вашей базе или её копии 10 дней).
Видеоуроки от 1С Документооборот (ролики в ВК видео о программе 1С Документооборот, задачи и процессы, работа менеджера и другая ценная ознакомительная информация).
Обучение 1С - Урок по 1С: Документооборот от 1C:Франчайзи IT-Сириус (12 наглядных видео от 48 секунд до почти 8 минут, отвечающие на самые важные вопросы о программе 1С Документооборот).
1С Документооборот 2.1 Самоучитель от 1С:Предприятие 8.х (35 уроков по освоению 1С Документооборот от знакомства с программой и настроек до отчетов, а также созданию документов и операциям по их изменению).
1C:Документооборот от 1С:Учебного центра №1 (15 фрагментов курса, видеоуроков, конференций, простыми словами и в терминах; 16 видео — представление тем платного подробного курса от учебного центра, на который вы можете записаться) .
Попробуйте бесплатный доступ и решите, достаточно ли для вас информации, как для специалиста в дальнейшем. Возможно, вы решите расширить свои познания и выбрать ещё курс.
Как мы отбирали курсы для статьи
У каждого из вас будут свои критерии отбора нужных курсов. А мы выделили ряд характеристик, которые нам показались особенно важными и универсальными:
Стоимость курса — это первое, что нужно понимать, когда выбираете обучение, прежде всего исходим из возможностей.
Рассрочка — если стоимость курса можно разбить на небольшие суммы, это повышает шансы на комфортное обучение.
Формат обучения — мы рассматриваем именно онлайн-курсы, но и здесь у каждого свои нюансы, об этом пишем (например, варианты обучения по готовым видео и чате с преподавателем или в группе онлайн).
Документы по окончании — документообороту учатся не для себя, а для успешной работы, чтобы стать ценным сотрудником, поэтому выбираем курсы с выдачей итоговых документов по окончании обучения (смотрим, что важно на вашем месте работы).
Помощь в трудоустройстве, доступ к материалам, возврат средств и другие немаловажные детали мы указали в анонсах, преимуществах или недостатках курсов.
Что такое 1С Документооборот и зачем его изучать
Деятельность каждой организации связана с документами. Их создают, получают извне, отправляют, завершают исполнение, сдают в дело. Документооборот осуществляется по определенным правилам.
Для автоматизации системы движения документов внутри организации, контроля рабочих процессов и анализа исполнительской деятельности применяют 1С.
Преимущества программы 1С Документооборот:
автоматизация рутинных процессов и освобождение времени для решения других задач;
повышение эффективности работы за счет снижения количества ошибок и рисков;
упрощение взаимодействия в организации между отделами и сотрудниками для решения задач;
экономия, то есть снижение затрат на обработку документов и хранение прежними способами.
1С Документооборот — удобный, выгодный комплекс возможностей как для государственных, так и для частных предприятий.
Итоги
Организации всё чаще переходят на 1С и успешно используют программу в своей деятельности. Систематизация и автоматизация процессов просто не может быть неудобна и неэффективна.
Освоив 1С Документооборот, вы станете ценным сотрудником, грамотным руководителем, который ищет пользу не только для себя, но и для организации, в которой работает.
Если вам нужно углубленное изучение в сжатые сроки (вы знакомы с программой), рассмотрите эти курсы по 1с документообороту:
Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 ред. 3.0 — Первый Бит.
Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 — Scloud.
Мы провели мини-исследование, где выявили, что оперативная техподдержка консультанта вам гарантирована на курсах:
Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 — 1C:Учебный центр №1.
Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 — Курсы-по-1С.рф.
Если для вас важна возможность трудоустройства, стажировка по окончании обучения, рассрочка или другие характеристики, такие курсы тоже есть в нашей подборке.
Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!
Начать дискуссию