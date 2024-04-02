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ТОП-15 курсов по 1С:Документоборот (делопроизводство) в 2024 году

В этой статье мы собрали платные и бесплатные курсы по 1С:Документообороту.
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ТОП-15 курсов по 1С:Документоборот (делопроизводство) в 2024 году
Иллюстрация: arthurhidden/freepik

Выбирайте нужный курс по основным характеристикам, с учетом плюсов и минусов, которые обозначены ниже. Важное преимущество всех этих вариантов — удобный онлайн-формат обучения в свободное время. В зависимости от базового уровня ваших знаний вы можете подобрать то, что нужно именно вам для эффективной работы.

ТОП-5 лучших курсов по программе 1С документооборот 

  1. «1С: Документооборот. Автоматизация учета документов (редакция 3.0)» от Специалиста — обучение по международным стандартам в сжатые сроки в удобном для вас формате.

  2. «Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 ред. 3.0» от компании «Первый Бит» — обучение по сертифицированным методическим материалам в персональном выделенном рабочем облаке.

  3. «1С Электронный документооборот: документооборот организационно-распорядительных и кадровых документов» от Уральского института — недорогой курс в удобном мобильном приложении, общение с преподавателем в живом эфире.

  4. «Работа в программе 1С: Документооборот 8.3» от МГУТУ — обучение с доступом к программе 1С, чат с помощником на 6 месяцев и отправка удостоверения по почте.

  5. «Базовые навыки 1С Документооборот 8.3» от Stepik — недорогой иллюстрированный курс с гарантией возврата средств, если вы посчитаете его бесполезным.

Онлайн-курсы по 1С документообороту

Платные курсы 1 с документооборот подойдут вам, если вы планируете проводить консультации по внедрению 1С:Документооборот. Эти программы помогут вам узнать все об автоматизации процессов движения документов в своем предприятии.

1. 1С: Документооборот. Автоматизация учета документов (редакция 3.0) — Специалист

Курс 1 с документооборот для обучения автоматизированному документообороту по международным стандартам. Важное условие — предварительная подготовка по специальности «Делопроизводство» (документационное обеспечение управления) или по аналогичной направленности.

Судя по отзывам на сайте, курс 1с сэд несложный и полноценный, нужная информация подается в сжатые сроки. Подходит для секретарей, архивариусов, руководителей.

  • Стоимость: от 18 490 ₽ для физических лиц и от 22 990 ₽ для организаций.

  • Рассрочка: есть кредит.

  • Продолжительность: 16 академических часов (при формате онлайн).

  • Формат: очно, онлайн, свободный график.

  • Домашние задания: нет, практикум выполняется во время уроков.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство выпускника, сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Несколько форматов обучения для вашего удобства.

  • Сжатые сроки обучения.

  • Курс можно изучать в составе обширных дипломных программ.

  • Обучение проводится по мировым стандартам и может быть востребовано не только в России.

Недостатки школы:

  • Не подходит для новичков, нужно базовое образование.

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2. Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 ред. 3.0 — Первый Бит

Первый Бит предлагает широкий ассортимент курсов по 1С, и вы можете выбрать не только Документооборот. Всего за неделю вы можете освоить азы систематизации документов удобным и надежным способом.

По окончании обучения по 1с документообороту получите свидетельство о повышении квалификации международного образца и станете востребованным специалистом.

Здесь есть даже курсы для детей, где их обучают навыкам программирования, компьютерной грамотности и даже основам работы в 1С для школьников! 

  • Стоимость: 16 900 ₽, по акции от 13 500 ₽.

  • Рассрочка: есть.

  • Продолжительность: 16 академических часов.

  • Формат: онлайн-уроки в прямом эфире, занятия в записи, методические материалы почтой или курьером.

  • Домашние задания: есть практические занятия.

  • Документ об окончании: свидетельство.

Особенности и преимущества школы:

  • Дополнительный курс по ведению ЭДО за 2 100 ₽.

  • Персональное рабочее место в облаке.

  • Сертифицированные методические материалы.

  • Возможность стажировки в компании по окончании обучения.

Недостатки школы:

  • Есть возможность получения информации о курсе в чате, но на самом деле консультируют только по телефону (звонок).

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3. 1С Электронный документооборот: документооборот организационно-распорядительных и кадровых документов — Уральский институт

Подробный курс по 1С Документообороту даст вам достаточно теории и практики. Живое общение с преподавателем поможет освоить специальность понятно и доступно. Домашние задания с проверкой сделают вас не только знающим, но и уверенным в своих силах специалистом.

Курс 1с сэд по приемлемой цене. Уральский институт предлагает и другие курсы по разным направлениям также по адекватной стоимости.

  • Стоимость: 4 095 ₽.

  • Рассрочка: нет информации.

  • Продолжительность: 1 месяц (108 часов).

  • Формат: в онлайн-режиме изучение теории, вебинары, практические работы, итоговое тестирование.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Живое общение с преподавателем.

  • Доступ к учебным материалам курса бессрочно после успешного завершения обучения.

  • Доступ к материалам по другим направлениям во время обучения и 90 дней после.

  •  Мобильное приложение для удобного обучения.

Недостатки школы:

  • Не найдено.

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4. Работа в программе 1С: Документооборот 8.3 — МГУТУ

Выбрав для себя курс 1с делопроизводство от МГУТУ, вы тратите намного меньше, чем получите в первый же месяц работы по новой специальности/квалификации. Не успеваете на эфиры и видите в себе способность к самоорганизации — берите дистанционное обучение по готовым видео.

При каждом из форматов учебы у вас будет онлайн помощник в личном кабинете на полгода.

  • Стоимость: 6 800 ₽ (онлайн в прямом эфире) и 5 600 ₽ (дистанционное обучение по урокам с предыдущей группой).

  • Рассрочка: есть.

  • Продолжительность: 16 академических часов.

  • Формат: дистанционно по видео последней группы или онлайн с видео и прямыми эфирами.

  • Домашние задания: нет информации.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Приемлемая стоимость за достаточное количество часов.

  • Шаблоны и шпаргалки для дальнейшей работы.

  • Гарантия возврата средств в течение трех дней (если вы скачали не более 10% учебных материалов).

  • Персональный менеджер по обучению в личном кабинете на 6 месяцев. 

Недостатки школы:

  • Не найдено.

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5. Базовые навыки 1С Документооборот 8.3 — Stepik

Курс 1 с документооборот подойдет вам, если ваша работа связана с документами. Для обучения пригодятся базовые знания компьютера и Майкрософт офис.

Программа рассчитана на тех, кто имеет представление о программе автоматизации процессов документооборотов и хочет облегчить свой труд, лучше разобравшись в 1С Документооборот.

  • Стоимость: 500 ₽.

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: 36 уроков и 57 тестов.

  • Формат: видеоуроки и тестирование.

  • Домашние задания: есть тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Гарантия возврата средств в течение 30 дней.

  • Символическая стоимость.

  • Подходит для новичков (если уже имеют представление о программе).

  • Много иллюстраций к темам. 

Недостатки школы:

  • Курс не подходит для тех, кто хочет получить информацию с нуля.

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6. 1С Документооборот 2.1 и 3.0 обучение — Академия Документооборота «Лушников и партнеры»

Система обучения 1с документооборот от Академии «Лушников и партнеры» построена по большей части на самостоятельности. Если вы умеете организовывать свое время, а тем более, уже проходили обучение с самоучителем, освоить материалы по 1С Документообороту вам не составит труда. В помощь обучающимся создана специальная линия консультаций по вопросам курса.

  • Стоимость: от 13 000 ₽ (для руководителей), от 29 260 ₽ (для профессионалов).

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: привязка самоучителя к компьютеру с Windows на 3 месяца и курс от 2 академических часов (зависит от тарифа).

  • Формат: просмотр видеоуроков и консультации по специальной линии.

  • Домашние задания: нет.

  • Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Онлайн-самоучитель (начало и продолжение в любое удобное время с паузы).

  • Подписка на обновления курса.

  • Много примеров из практики специалиста.

  • Есть мобильное приложение.

Недостатки школы:

  • Нет общения с преподавателями в эфире или мессенджере, но есть техподдержка.

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7. Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 — 1C:Учебный центр №1

На курсе 1с документооборот вас научат быстрым приемам работы в программе 1С, вы узнаете все прикладные возможности и станете успешным сотрудником или руководителем организации.

Для проверки знаний вы сможете пройти бесплатное или платное тестирование. Также есть возможность за символическую плату (119–129 ₽ за 7-дневную подписку) заниматься на мобильном тренажере с комментариями специалистов.

Тренажеры есть по всем темам 1С, в том числе Документообороту.

  • Стоимость: 10 600 ₽ с общением онлайн или 2 100 ₽ за готовый видеокурс.

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: 2 дня онлайн+видео на 90 дней, 16 часов работы в группе онлайн или 5 часов видео, электронная книга для изучения, доступ к базе.

  • Формат: онлайн или просмотр видео.

  • Домашние задания: нет.

  • Документ об окончании: свидетельство (менее 16 академических часов) или удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Несколько вариантов удаленного обучения.

  • Есть демоверсия.

  • Электронная книга по курсу в доступе.

  • Оперативная служба поддержки. 

Недостатки школы:

  • Нет рассрочки (но курс недорогой).

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8. Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8Курсы-по-1С.рф

В программе по 1с делопроизводству предусмотрено 13 объемных функциональных блоков и более 1000 интерфейсов. Записавшись на курс, вы сможете оплатить его в рассрочку на сайте или сразу перевести полную стоимость.

На занятиях параллельно с теорией преподаватель показывает ситуации на примерах, что упрощает усвоение информации.

Знания, полученные в процессе обучения, помогут настроить автоматизацию работы с документами в организации и упростить ее.

  • Стоимость: 2 100 ₽ видеокурс и 10 600 ₽ курс в формате онлайн.

  • Рассрочка: есть.

  • Продолжительность: более 5 часов видео для самостоятельного изучения и поддержка преподавателя или 2 дня занятий, 16 академических часов в группе онлайн, 4 часа видео.

  • Формат: видеокурс или онлайн-формат по расписанию.

  • Домашние задания: нет.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Практика на базе сквозного примера.

  • Электронная книга для изучения.

  • Примеры (демовидео).

  • Очень быстрые и полные ответы на вопросы в чате поддержки от консультанта.

Недостатки школы:

  • Не обнаружено.

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9. Внутренний электронный документооборот предприятия + 1С: Документооборот — РУНО

И снова курс 1с документооборот 8 для самоорганизованных и мотивированных сотрудников и руководителей! Все просто: оплачиваете доступ, смотрите видеоуроки в любое удобное для вас время, выполняете практикум, сверяя ответы с видео, получаете ответы по линии обратной связи. Затем проходите тестирование и получаете документ.

На базе Руно создан свой «хедхантер»: вам помогут составить резюме, найти работу согласно полученной квалификации.

  • Стоимость: 8 750 ₽.

  • Рассрочка: есть.

  • Продолжительность: 38 академических часов.

  • Формат: дистанционно видеоуроки, практикум, материалы, тестирование.

  • Домашние задания: нет.

  • Документ об окончании: удостоверение.

Особенности и преимущества школы:

  • Поддержка в закрытом чате Телеграм и помощь в трудоустройстве.

  • Много практики, где потом можно сверить правильность выполнения с видео.

  • 70 дней бесплатного доступа с возможностью платного продления.

  • Можно попробовать обучение бесплатно.

Недостатки школы:

  • Не найдено. 

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10. Профессиональная работа в программе 1С:Документооборот 8 — Scloud

Курс 1с документооборот для самостоятельного изучения за короткий срок. Предусмотрена связь с преподавателем по электронной почте или в чате (в зависимости от тарифа, формата обучения). При обучении онлайн в группе есть связь с участниками группы и преподавателем в режиме реального времени.

Запись занятия можно просмотреть повторно. Доступ к материалам от 3 месяцев. Тестирование и мобильный тренажер помогут проверить свои знания.

  • Стоимость: 2 100 ₽ или 10 600 ₽ (в зависимости от формата).

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: доступ к видео 90 дней + зависит от тарифа.

  • Формат: доступ к видео, электронные материалы и общение с преподавателями по электронной почте или плюс 2 дня онлайн, общение с преподавателем в режиме реального времени и работа в группе онлайн 16 часов.

  • Домашние задания: нет.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Тариф на любой кошелек.

  • Можно сначала посмотреть демоверсию курса.

  • Подробная информация о тарифах.

  • Учебное тестирование проходит в несколько этапов: справка о прохождении, сертификат профессионала, сертификат специалиста. Первый этап необязателен.

Недостатки школы:

  • Не обнаружено.

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Бесплатные курсы по 1С делопроизводству

Здесь мы перечислим бесплатные курсы по 1С Документообороту, которые помогут ознакомиться с удобным инструментом для ведения бизнеса. Так вы получите основную информацию по теме.

  • Бесплатные вебинары по 1С Документооборот 3.0 от Академии Документооборота «Лушников и партнеры» (обучающие вебинары общей продолжительностью 4+ часа; можно оставить заявку на демоверсию, и она будет функционировать на вашей базе или её копии 10 дней).

  • Видеоуроки от 1С Документооборот (ролики в ВК видео о программе 1С Документооборот, задачи и процессы, работа менеджера и другая ценная ознакомительная информация).

  • Обучение 1С - Урок по 1С: Документооборот от 1C:Франчайзи IT-Сириус (12 наглядных видео от 48 секунд до почти 8 минут, отвечающие на самые важные вопросы о программе 1С Документооборот).

  • 1С Документооборот 2.1 Самоучитель от 1С:Предприятие 8.х (35 уроков по освоению 1С Документооборот от знакомства с программой и настроек до отчетов, а также созданию документов и операциям по их изменению).

  • 1C:Документооборот от 1С:Учебного центра №1 (15 фрагментов курса, видеоуроков, конференций, простыми словами и в терминах; 16 видео — представление тем платного подробного курса от учебного центра, на который вы можете записаться) .

Попробуйте бесплатный доступ и решите, достаточно ли для вас информации, как для специалиста в дальнейшем. Возможно, вы решите расширить свои познания и выбрать ещё курс.

Как мы отбирали курсы для статьи

У каждого из вас будут свои критерии отбора нужных курсов. А мы выделили ряд характеристик, которые нам показались особенно важными и универсальными:

  • Стоимость курса — это первое, что нужно понимать, когда выбираете обучение, прежде всего исходим из возможностей.

  • Рассрочка — если стоимость курса можно разбить на небольшие суммы, это повышает шансы на комфортное обучение.

  • Формат обучения — мы рассматриваем именно онлайн-курсы, но и здесь у каждого свои нюансы, об этом пишем (например, варианты обучения по готовым видео и чате с преподавателем или в группе онлайн).

  • Документы по окончании — документообороту учатся не для себя, а для успешной работы, чтобы стать ценным сотрудником, поэтому выбираем курсы с выдачей итоговых документов по окончании обучения (смотрим, что важно на вашем месте работы).

Помощь в трудоустройстве, доступ к материалам, возврат средств и другие немаловажные детали мы указали в анонсах, преимуществах или недостатках курсов.

Что такое 1С Документооборот и зачем его изучать

Деятельность каждой организации связана с документами. Их создают, получают извне, отправляют, завершают исполнение, сдают в дело. Документооборот осуществляется по определенным правилам.

Для автоматизации системы движения документов внутри организации, контроля рабочих процессов и анализа исполнительской деятельности применяют 1С.

Преимущества программы 1С Документооборот:

  • автоматизация рутинных процессов и освобождение времени для решения других задач;

  • повышение эффективности работы за счет снижения количества ошибок и рисков;

  • упрощение взаимодействия в организации между отделами и сотрудниками для решения задач;

  • экономия, то есть снижение затрат на обработку документов и хранение прежними способами.

1С Документооборот — удобный, выгодный комплекс возможностей как для государственных, так и для частных предприятий.  

Итоги

Организации всё чаще переходят на 1С и успешно используют программу в своей деятельности. Систематизация и автоматизация процессов просто не может быть неудобна и неэффективна.

Освоив 1С Документооборот, вы станете ценным сотрудником, грамотным руководителем, который ищет пользу не только для себя, но и для организации, в которой работает.

Если вам нужно углубленное изучение в сжатые сроки (вы знакомы с программой), рассмотрите эти курсы по 1с документообороту:

Мы провели мини-исследование, где выявили, что оперативная техподдержка консультанта вам гарантирована на курсах:

Если для вас важна возможность трудоустройства, стажировка по окончании обучения, рассрочка или другие характеристики, такие курсы тоже есть в нашей подборке.

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!

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